Barcola, Anfield'a çok büyük bir ünle ve bonuslarla birlikte nihayetinde 123 milyon sterline kadar çıkabilecek bir bonservis bedeliyle geldi. Bu da onu Liverpool tarihinin en pahalı ikinci transferi yaptı. Ancak Fransa'nın eski milli futbolcularından Emmanuel Petit, kanat oyuncusunun İngiltere'nin en üst düzey liginde göz önünde başarılı olmak istiyorsa önünde zorlu bir öğrenme süreci olduğuna inanıyor.

Petit, eski Lyon oyuncusunun Ligue 1'de yaptıklarını birebir tekrarlayamayacağı konusunda son derece net. "Bradley Barcola'nın farklı bir oyun tarzını öğrenmesi gerekiyor" diyen Petit, Boyle Sports'a konuştu. "Paris Saint-Germain çok özel bir futbol oynuyor. Bu onların DNA'sında var; topun konumuna verdikleri tepki, her şey adeta bir otomasyon gibi.

"Liverpool farklı ama Barcola onlara son iki sezondur eksikliğini çektikleri bir şeyi getirecek: Topla koşabilen, savunmacıların arkasındaki boşluğa sarkabilen, son üçüncü bölgeye girmeye çalışıp her an bire bir kalabilen bir oyuncu. Bu tür bir oyuncu, topa her dokunduğunda tehlike yaratabilir."