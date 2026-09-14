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Liverpool'ın bu sezon 'HİÇ ŞANSI YOK'! Emmanuel Petit, 123 milyon £'luk transfer Bradley Barcola ve Kırmızılar'ın ilk dört şansı hakkında acımasız bir değerlendirmede bulundu
Barcola, PSG'nin tarzı konusunda uyarıldı
Barcola, Anfield'a çok büyük bir ünle ve bonuslarla birlikte nihayetinde 123 milyon sterline kadar çıkabilecek bir bonservis bedeliyle geldi. Bu da onu Liverpool tarihinin en pahalı ikinci transferi yaptı. Ancak Fransa'nın eski milli futbolcularından Emmanuel Petit, kanat oyuncusunun İngiltere'nin en üst düzey liginde göz önünde başarılı olmak istiyorsa önünde zorlu bir öğrenme süreci olduğuna inanıyor.
Petit, eski Lyon oyuncusunun Ligue 1'de yaptıklarını birebir tekrarlayamayacağı konusunda son derece net. "Bradley Barcola'nın farklı bir oyun tarzını öğrenmesi gerekiyor" diyen Petit, Boyle Sports'a konuştu. "Paris Saint-Germain çok özel bir futbol oynuyor. Bu onların DNA'sında var; topun konumuna verdikleri tepki, her şey adeta bir otomasyon gibi.
"Liverpool farklı ama Barcola onlara son iki sezondur eksikliğini çektikleri bir şeyi getirecek: Topla koşabilen, savunmacıların arkasındaki boşluğa sarkabilen, son üçüncü bölgeye girmeye çalışıp her an bire bir kalabilen bir oyuncu. Bu tür bir oyuncu, topa her dokunduğunda tehlike yaratabilir."
- Getty Images Sport
123 milyon sterlinin yarattığı mental baskı
Barcola, hafta ortasında Atletico Madrid'e karşı Şampiyonlar Ligi'nde alınan galibiyette yeteneğinden kesitler sergilese de, daha fiziksel ve doğrudan bir oyun tarzına geçiş hâlâ onun önündeki en büyük engel. Petit, genç oyuncunun dokuz haneli bonservis bedelinin beraberinde getirdiği baskıyla başa çıkacak psikolojik dayanıklılığa sahip olup olmadığını sorguladı.
"Barcola, Paris Saint-Germain'de oynadığı şekilde mi oynayacak? Hayır, çünkü Liverpool aynı şekilde oynamıyor ama aynı yetenekle oynayacak" diye açıkladı Petit. "Tek soru, transferinin bonservis bedeliyle başa çıkabilecek zihinsel güce sahip olup olmadığı. Bunu göreceğiz."
Petit şöyle devam etti: "Artık bunu Liverpool için yapma şansı var ve hemen etki yaratması gerekiyor. Florian Wirtz ya da Alexander Isak'ta olduğu gibi onun için bekleyemezler.
"Bence Barcola, Liverpool'a çok hızlı uyum sağlayacak bir oyuncu. Lyon'dan ayrıldığında Paris Saint-Germain'de olan da buydu. Birkaç hafta aldı ama sonra büyük yeteneğini göstermeye başladı."
Liverpool ve United gözden çıkarıldı
Petit’nin değerlendirmesine göre, Barcola’nın bireysel sıkıntılarının ötesinde Merseyside devlerinin genel tablosu da karanlık görünüyor. Liverpool, Premier League’deki ilk dört maçının üçünde zaten puan kaybetti. Bu, geçen sezonu beşinci sırada bitiren bir takım için endişe verici bir eğilim.
Dünya Kupası kazanan isim, “Liverpool ve Manchester United’ın bu sezon hiç umudu yok” diyerek açık konuştu. “Chelsea gibi onlar da çok fazla gol yiyor ama iki kulüp ve transfer piyasasında yaptıkları konusunda onlardan daha da az ikna oldum.
“İkisinin de eksikleri var ve özellikle birlikteyken ilk dörtte yer almalarının nasıl bekleneceğini görmek zor. Arsenal, Manchester City ve Chelsea’nin ardından o son sıra için mücadele edebilirler ama o yer başka bir takıma gidebilir.”
- Getty Images Sport
Zorlu geçecek bir sezon kapıda
Bu karamsar öngörü, şu anda geçiş sürecinde olan geleneksel ağır toplarla mevcut öncüler arasındaki büyüyen farkı gözler önüne seriyor. Barcola, bir süredir bir miktar öngörülebilir hâle gelen hücum hattına yeni bir boyut kazandırmak için kadroya katılırken, kadronun diğer bölgelerindeki denge eksikliği Anfield yönetimi açısından hâlâ göze çarpan bir sorun olmayı sürdürüyor.
Şimdilik odak noktası, Barcola'nın gelişimi ve Premier League'in yüksek tempolu talepleri uğruna PSG alışkanlıklarını geride bırakabilme becerisi olmaya devam ediyor. Bu kanat oyuncusu, maçın kaderini değiştirebilecek ham özelliklere sahip, ancak Petit'nin de uyardığı gibi oyunun zihinsel yönü, teknik becerisi kadar önemli olacak.
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