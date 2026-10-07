Leverkusen yeniden Avrupa Ligi'nde mücadele ederken, Quansah'ın profilini daha da yükseltmesi için elinde ideal bir platform var. Brassell şöyle ekledi: "Leverkusen'in iyi bir sezon geçirmesi ve Avrupa Ligi'nde başarılı olması halinde, ki unutmayın en son bu turnuvada yer aldığında [2024'te] finalist olmuştu, rekabet seviyesi artık tartışmasız şekilde daha düşük, onun ne kadar iyi olduğunu göstermesi için bolca fırsatı olacağını düşünüyorum. Ve bu da sadece Liverpool'ın onu muhtemelen geri satın alması değil, [transfer] fırsatının önünü açacaktır, belki de biz de buna bakıyoruz."