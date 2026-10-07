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Liverpool'ın 59,5 milyon sterlinlik 'kurtarma maddesi' ustalığı, Jarell Quansah transfer savaşında Arsenal, Chelsea ve Real Madrid'i geride bıraktı
Premier League'den üç kulüp yarışa katıldı
Liverpool, Chelsea ve Arsenal, Jarell Quansah'ı yeniden Premier League'e getirmekle yakından ilgileniyor. 23 yaşındaki oyuncu, 2025'te Anfield'dan Bayer Leverkusen'e ayrıldı ve o günden bu yana büyük ilgi gören bir isim hâline geldi.
BILD kısa süre önce, Arsenal'ın bu yaz 55 milyon sterlinlik bir teklifle başarısız olduğunu bildirdi, Real Madrid'in de Quansah'ı birincil transfer hedefi olarak belirlediği aktarılırken Liverpool'un akıllı sözleşme planlaması kulübe çok büyük bir avantaj sağlıyor. Quansah, milli takım düzeyinde de etkileyici performansını sürdürüyor ve İngiltere'nin Uluslar Ligi'ndeki dört maçının üçünde ilk 11'de başladı.
- Getty Images Sport
Avantaj Liverpool'da
Kulüp, Leverkusen anlaşmasının bir parçası olarak altyapısından yetişen yıldızı için Haziran 2027'ye kadar geçerli 59,5 milyon sterlinlik bir geri satın alma maddesi ekledi. talkSPORT'a konuşan Avrupa futbolu uzmanı Andy Brassell, şunları söyledi: "Liverpool geri satın alma opsiyonunu kullanırsa, bunun oldukça yüksek bir rakam olması nedeniyle onların [Leverkusen] hayal kırıklığına uğrayacağını sanmıyorum. Quansah takımda olduğunda çok büyük bir çok yönlülüğe sahip olursunuz. Çünkü o, topu ayağında iyi kullanan biri, bu yüzden hücuma katkı sağlayabilir."
Ufukta muhteşem bir sezon var
Leverkusen yeniden Avrupa Ligi'nde mücadele ederken, Quansah'ın profilini daha da yükseltmesi için elinde ideal bir platform var. Brassell şöyle ekledi: "Leverkusen'in iyi bir sezon geçirmesi ve Avrupa Ligi'nde başarılı olması halinde, ki unutmayın en son bu turnuvada yer aldığında [2024'te] finalist olmuştu, rekabet seviyesi artık tartışmasız şekilde daha düşük, onun ne kadar iyi olduğunu göstermesi için bolca fırsatı olacağını düşünüyorum. Ve bu da sadece Liverpool'ın onu muhtemelen geri satın alması değil, [transfer] fırsatının önünü açacaktır, belki de biz de buna bakıyoruz."
- AFP
Quansah için sırada ne var?
Quansah parlamaya devam ederken gelecek yaz büyük ses getirecek bir transfer kaçınılmaz görünüyor. Brassell sözlerini şöyle tamamladı: "Belki de gelecek yıl bu zamanlar bir Jacquet/Quansah ikilisinden söz ediyor olacağız, bilmiyorum. Ancak onun iyi bir sezon geçirmesi ve Leverkusen'in de iyi bir sezon geçirmesi halinde, sezon sonunda satış listesine konmamasına ve Liverpool'dan daha fazla kulübün ilgisini çekmemesine çok şaşırırım."
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