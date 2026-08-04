Liverpool'ın yüksek bir harcama yapmaya istekli olmasına rağmen, PSG'nin devasa bonservis beklentisi olası transferi karmaşık hale getirdi. Haberlere göre PSG, bir satışı ciddi şekilde değerlendirmeden önce 140 milyon sterlin ile 145 milyon sterlin arasında bir bedel talep ediyor. Barcola'nın Anfield'daki projeye ilgi duyduğu belirtilse de, bonservis beklentisindeki büyük fark Liverpool'ın alternatif seçenekler üzerinde aktif şekilde çalıştığını açıklıyor.

PSG ile haftalarca ilerleme kaydedemeden müzakere yürütmek, özellikle hücum hattının yeni sezon öncesinde zaten daha fazla derinlik ve öngörülemezliğe ihtiyaç duyması nedeniyle, Liverpool'ı transfer döneminin sonlarına doğru telaşlı bir arayışa itebilir.