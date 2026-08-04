(C)Getty images
Çeviri:
Liverpool'ın 145 milyon sterlinlik transfer ÇIKMAZI! PSG'nin çılgın talebi, Liverpool'ı şaşırtıcı bir 'B planı'na zorluyor
Barcola, Liverpool'ın bir numaralı hedefi olmayı sürdürüyor
Liverpool, yeni bir kanat oyuncusu arayışını tamamen PSG ile süren görüşmelere bağlı bırakmayı reddediyor. Barcola, Anfield'da Mohamed Salah'ın geride bıraktığı hücum sorumluluğunu devralmak için en güçlü aday olmaya devam ediyor. 23 yaşındaki oyuncunun hızı, doğrudan oyunu ve her iki kanatta da görev yapabilmesi, onu teknik direktör Iraola için taktik açıdan cazip bir uyum hâline getiriyor. CaughtOffside'a göre Liverpool, PSG ile kulüpten kulübe görüşmelerini sürdürüyor ve Fransa milli oyuncusu için yaklaşık 100 milyon avro yatırım yapmaya hazır.
- (C)Getty Images
PSG yüksek bonservis bedeli talep ediyor
Liverpool'ın yüksek bir harcama yapmaya istekli olmasına rağmen, PSG'nin devasa bonservis beklentisi olası transferi karmaşık hale getirdi. Haberlere göre PSG, bir satışı ciddi şekilde değerlendirmeden önce 140 milyon sterlin ile 145 milyon sterlin arasında bir bedel talep ediyor. Barcola'nın Anfield'daki projeye ilgi duyduğu belirtilse de, bonservis beklentisindeki büyük fark Liverpool'ın alternatif seçenekler üzerinde aktif şekilde çalıştığını açıklıyor.
PSG ile haftalarca ilerleme kaydedemeden müzakere yürütmek, özellikle hücum hattının yeni sezon öncesinde zaten daha fazla derinlik ve öngörülemezliğe ihtiyaç duyması nedeniyle, Liverpool'ı transfer döneminin sonlarına doğru telaşlı bir arayışa itebilir.
Brezilyalı harika çocuk B planı olarak öne çıkıyor
Bournemouth hücum oyuncusu Rayan, Barcola transferinin suya düşmesi halinde Liverpool'un birincil alternatifi olarak öne çıktı. Liverpool'un 20 yaşındaki kanat oyuncusuyla prensipte kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı bildirildi.
Brezilyalı oyuncu, Iraola'nın yüksek talepler içeren oyun tarzını zaten biliyor ve sağ kanatta hız, güç ve önemli bir gelişim potansiyeli sunacaktır. Rayan, yılın başında güney kıyısına geldikten sonra Premier League'de sezonun ikinci yarısında etkileyici bir performans sergiledi ve 15 maçta yedi gole katkı yaptı.
- AFP
Değerlendirilen diğer seçenekler
Liverpool'ın yaz transfer dönemi, savunmacı Jeremy Jacquet ile kanat oyuncusu Victor Munoz'u şimdiden Anfield'a getirdi, ancak bu iki transferden hiçbiri Salah'ın ayrılığıyla oluşan yaratıcılık ve gol katkısı boşluğunu tamamen doldurmuyor.
Bu nedenle, kadronun şampiyonluk yarışına hazır sayılabilmesi için hâlâ üst düzey bir hücum oyuncusuna ihtiyaç duyuluyor. Barcola veya Rayan için anlaşma sağlanamazsa, kulüp diğer seçenekleri de aktif tutuyor.
Kulüp piyasayı titizlikle değerlendirirken, Yankuba Minteh bir diğer güçlü seçenek olmaya devam ediyor; Lille'in Matias Fernandez-Pardo'su ise hücum hattının genelinde çok yönlülük sunuyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun