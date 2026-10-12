Getty Images Sport
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Liverpool'ın 120 sterlinlik Bradley Barcola'sı, Premier League'de kendisini en çok neyin şaşırttığını açıkladı
Büyük yaz transferi
Barcola, performansa bağlı çeşitli bonuslar içeren 125 milyon sterlinlik dev bir yaz transferiyle PSG'den Liverpool'a geçti. 24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, İngiliz futbolunun en üst seviyesinde kendini sınamaya hazır olarak Anfield'a geldi.
Yeni bir ülkeye ve tamamen farklı bir lige alışmak, transfer olan oyuncular için her zaman önemli zorluklar barındırır. Barcola, hücum hattında düzenli olarak ilk 11'de yer edinmeye çalışırken Merseyside'daki ilk birkaç ayını geçiriyor.
Dev bonservis bedeli, taraftarların ve medyanın beklentilerini kaçınılmaz olarak yükseltiyor. Ancak yetenekli hücum oyuncusu, oyununu yeni ortamına uyarlamaya tamamen odaklanmış durumda.
- AFP
Yoğunluğa uyum sağlamak
Forvet, kısa süre önce Sky Sports'a verdiği röportajda İngiltere'deki ilk deneyimlerini anlattı. Fransa'da oynadığı döneme kıyasla futbolun her hafta oynanış biçiminde belirgin ve temel farklar olduğunu belirtti.
“Ligue 1 ile Premier League arasındaki büyük fark mı? L1'de oyun çok fiziksel, çünkü fiziksel etkisi yüksek çok sayıda güçlü oyuncu var,” diye açıkladı Barcola. “Burada ise yapmanız gereken koşular daha fazla fiziksel güç gerektiriyor.
“Maçlarda oyun bir kaleden diğerine gidip geliyor; L1'e kıyasla daha az taktiksel. Çok koşmanız gerekiyor. İlk birkaç maçımda kramp girmesinin nedeni de buydu; tempo çok yüksek.”
Zorlu bir uyum süreci
Barcola, taktik sisteme alışmaya devam ederken Liverpool formasıyla ilk belirleyici katkılarını yapmanın peşinde. İngiliz deviyle çıktığı ilk maçlarda henüz gol veya asist kaydedemedi.
İstatistiklere yansıyan bu yavaş başlangıca rağmen Lyon ve PSG'nin eski yıldızı, uzun vadeli geleceği konusunda son derece iyimser. İngiliz futbolunun zorlu yapısını benimsiyor ve bitmek bilmeyen temposunu kendini geliştirmek için bir fırsat olarak görüyor.
Barcola, "Buraya bunun için geldim, bu yeni bir meydan okuma," diye ekledi. "Umarım iyi uyum sağlamayı başarırım."
- Getty Images Sport
Çıkış arayışında
Barcola, ses getiren transferinin ardından Liverpool formasıyla şu ana kadar tüm kulvarlarda altı maça çıktı. Bu maçların dördü Premier League'deydi ve bunların üçünde ilk 11'de başladı. Maç takvimi önümüzdeki haftalarda daha da sıkışırken kanat oyuncusu ilk golünü atmak için sabırsızlanıyor.
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