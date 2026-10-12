Barcola, performansa bağlı çeşitli bonuslar içeren 125 milyon sterlinlik dev bir yaz transferiyle PSG'den Liverpool'a geçti. 24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, İngiliz futbolunun en üst seviyesinde kendini sınamaya hazır olarak Anfield'a geldi.

Yeni bir ülkeye ve tamamen farklı bir lige alışmak, transfer olan oyuncular için her zaman önemli zorluklar barındırır. Barcola, hücum hattında düzenli olarak ilk 11'de yer edinmeye çalışırken Merseyside'daki ilk birkaç ayını geçiriyor.

Dev bonservis bedeli, taraftarların ve medyanın beklentilerini kaçınılmaz olarak yükseltiyor. Ancak yetenekli hücum oyuncusu, oyununu yeni ortamına uyarlamaya tamamen odaklanmış durumda.