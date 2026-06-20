Liverpool, ilk teklifinin reddedilmesinin ardından RB Leipzig’in yıldızı Yan Diomande için 86 milyon sterlinlik dev bir teklif sunacak

Liverpool Echo’ya göre, Liverpool, Diomande’yi kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri haline getirmeye hazır; RB Leipzig’in kanat oyuncusu için şu anda 86 milyon sterlin (100 milyon avro) tutarında bir bütçe ayrılmış durumda. Kırmızılar, yeni yönetim altında hücum hattını güçlendirmeyi hedeflerken, iki kulüp arasındaki görüşmeler Perşembe günü önemli ölçüde hız kazandı.

Tartışılan rakamlar göz kamaştırıcı olsa da, Almanya'dan gelen haberlere göre ilk teklif şimdiden reddedildi. Leipzig, 19 yaşındaki oyuncuyu elinde tutmaya kararlı ve şu anda onunla yeni bir sözleşme imzalaması için baskı yapıyor. Bu sözleşmede, oyuncunun piyasa değerini korumak amacıyla muhtemelen yüksek bir serbest kalma bedeli yer alacak.