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Liverpool, ilk teklifinin reddedilmesinin ardından RB Leipzig’in yıldızı Yan Diomande için 86 milyon sterlinlik dev bir teklif sunacak
Reds, transfer rekorlarını kırmaya hazır
Liverpool Echo’ya göre, Liverpool, Diomande’yi kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden biri haline getirmeye hazır; RB Leipzig’in kanat oyuncusu için şu anda 86 milyon sterlin (100 milyon avro) tutarında bir bütçe ayrılmış durumda. Kırmızılar, yeni yönetim altında hücum hattını güçlendirmeyi hedeflerken, iki kulüp arasındaki görüşmeler Perşembe günü önemli ölçüde hız kazandı.
Tartışılan rakamlar göz kamaştırıcı olsa da, Almanya'dan gelen haberlere göre ilk teklif şimdiden reddedildi. Leipzig, 19 yaşındaki oyuncuyu elinde tutmaya kararlı ve şu anda onunla yeni bir sözleşme imzalaması için baskı yapıyor. Bu sözleşmede, oyuncunun piyasa değerini korumak amacıyla muhtemelen yüksek bir serbest kalma bedeli yer alacak.
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Leipzig, daha yüksek transfer ücreti için direniyor
Liverpool ile Leipzig arasındaki ilişki, Naby Keita, Ibrahima Konate ve Dominik Szoboszlai transferlerinin başarısının ardından oldukça sağlam olsa da, Bundesliga ekibi sert bir tutum sergiliyor. Anlaşıldığı kadarıyla, kulüp, en değerli oyuncusunun satışını isteksiz de olsa kabul etmeden önce 130 milyon avroya (112 milyon sterlin) yakın bir bedel talep ediyor.
Liverpool bu bedeli karşılarsa, Diomande Anfield’a gelen en pahalı üçüncü oyuncu olacak. O, sadece 2025’te 116 milyon sterline transfer edilen Florian Wirtz ve geçen Eylül ayında Newcastle United’dan 125 milyon sterline transfer edilerek İngiliz tarihinin en pahalı futbolcusu unvanını elinde tutan Alexander Isak’ın gerisinde kalacak.
Mohamed Salah’tan sonraki dönem
Diomande’ye yönelik ilgi, Salah’ın yerine geçecek uzun vadeli bir halef bulma ihtiyacından kaynaklanıyor. Mısırlı yıldız, Mart ayında mevcut sezonun sonunda kulüpten ayrılacağını duyurmuştu; dokuz sezonunun sekizinde takımın gol krallığı listesinin başında yer alan Salah’ın ayrılması, Liverpool’un hücum hattında büyük bir boşluk yaratacak.
Görevden alınan Arne Slot'un yerine geçen yeni teknik direktör Andoni Iraola, kadroyu yeniden şekillendirmeye çoktan başladı. İspanyol teknik adam, daha agresif ve hücum ağırlıklı bir oyun tarzına yeşil ışık yaktı ve geçen sezon 33 maçta 12 gol ve 9 asist kaydeden Diomande'nin profili, bu taktiksel değişim için ideal bir seçim olarak görülüyor. Genç oyuncu, bu hafta başında Fildişi Sahili'nin Ekvador'u mağlup ettiği Dünya Kupası maçında parladı ve şu anda Cumartesi günü Toronto'da Wirtz'in forma giydiği Almanya ile oynanacak turnuvanın ikinci maçı için hazırlanıyor.
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Avrupalı devlerin yarattığı rekabet
Eski Leganes genç oyuncusuna duyulan hayranlıkta Liverpool tek başına değil; Avrupa şampiyonu Paris Saint-Germain de durumu yakından takip ediyor. Ancak Kırmızılar, oyuncunun menajerlik şirketi Roc Nation Sports ile daha fazla ilerleme kaydettiklerine inanıyor ve yetenekli oyuncularla dolu Fransız devine kıyasla, oyuncuya ilk takımda düzenli forma şansı konusunda daha net bir yol sunabileceklerini düşünüyor.
Yankuba Minteh ve Matias Fernandez-Pardo gibi alternatif seçenekler de değerlendirilse de, Diomande hâlâ öncelikli hedef olarak görülüyor. Osasuna'dan Victor Munoz için 34,5 milyon sterlinlik bir anlaşmayı çoktan garantileyen Anfield yönetimi, gelecek sezon en üst seviyede rekabet gücünü korumak için Fildişili oyuncuyu kadrosuna katmaya kararlı.