Old Trafford yönetimi ve Arsenal, sol kanatta oynayan hücumcuyu Tyneside'a transferinden önce izlemişti. Aston Villa ve Tottenham da oyuncunun gelişimini takip ediyor ancak dört kulüpten hiçbiri resmî bir girişimde bulunmadı.

Genç oyuncu, sınırlı süre almasına rağmen umut verici bir performans sergiledi ve bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı beş maçta iki gol attı. Premier League'deki dört maçına da sonradan dahil oldu ve ligdeki ilk golünü eylül ortasında Leeds United deplasmanında alınan 4-1'lik yenilgide kaydetti. Daha önce de West Bromwich Albion karşısında 3-2 kazanılan Carabao Cup ikinci tur maçının ilk yarısına ilk 11'de başlayıp gol atmıştı.