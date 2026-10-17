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Liverpool iddiaları geri plana itilirken Manchester United, Newcastle'ın kanat oyuncusu Bazoumana Toure için Arsenal ve Tottenham'la yarışa katıldı
En üst ligdeki dev kulüpler Fildişi Sahilli yeteneği takip ediyor
Habere göre TEAMtalk, Manchester United'ın, Newcastle United'ın hücum oyuncusunu Arsenal ve Tottenham ile birlikte takip ettiğini bildiriyor. Liverpool ile ilgili iddialar ise henüz doğrulanmadı. Fildişi Sahili millî oyuncusu daha temmuz ayında Hoffenheim'dan yaklaşık 43 milyon sterlin karşılığında St James' Park'a gelmişti. Buna rağmen patlayıcı hızı ve savunmacıları geçme becerisi, İngiltere ve Almanya'daki birçok önde gelen kulübün dikkatini şimdiden çekti.
- Getty Images Sport
Sınırlı süre almasına rağmen umut vadeden katkı
Old Trafford yönetimi ve Arsenal, sol kanatta oynayan hücumcuyu Tyneside'a transferinden önce izlemişti. Aston Villa ve Tottenham da oyuncunun gelişimini takip ediyor ancak dört kulüpten hiçbiri resmî bir girişimde bulunmadı.
Genç oyuncu, sınırlı süre almasına rağmen umut verici bir performans sergiledi ve bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı beş maçta iki gol attı. Premier League'deki dört maçına da sonradan dahil oldu ve ligdeki ilk golünü eylül ortasında Leeds United deplasmanında alınan 4-1'lik yenilgide kaydetti. Daha önce de West Bromwich Albion karşısında 3-2 kazanılan Carabao Cup ikinci tur maçının ilk yarısına ilk 11'de başlayıp gol atmıştı.
Üst düzey talipler kanat takviyeleri peşinde
20 yaşındaki oyuncunun doğrudan rakibin üzerine gitmesi ve bire bir pozisyonlardaki becerisi, kanatlara gençlik ve hız katmak isteyen ülke içindeki rakip kulüplerin aradığı profile tam olarak uyuyor. United için de uzun vadede ilk 11 oyuncusu olabilecek yüksek potansiyelli forvet arayışına uygun bir isim. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta ise, Vinicius Junior transferinin gerçekleşmediği yaz transfer döneminin ardından kadro derinliğini artırmak için kanat hücumundaki seçeneklerini değerlendirmeye devam ediyor.
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Uzun vadeli sözleşme Tyneside’daki yatırımı koruyor
Oyuncuya yönelik ilgi artsa da aynı habere göre, taliplerinden hiçbirinin en erken 2027 yazından önce resmî teklif yapması beklenmiyor. Newcastle, kanat oyuncusunu uzun vadeli projesinin temel taşlarından biri olarak görüyor. Kulüp, 2031'e kadar süren sözleşmesi ve serbest kalma maddesi bulunduğuna dair bir işaret olmaması sayesinde pazarlıklarda güçlü bir konumda. Bu nedenle Newcastle'ın, yaptığı yüklü harcamadan yalnızca birkaç ay sonra oyuncunun ocak ayında ayrılmasına onay vermesi son derece düşük bir ihtimal olarak görülüyor.
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