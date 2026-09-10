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Liverpool için sakatlık kâbusu mu?! Andoni Iraola, Atletico Madrid'e karşı Anfield'daki ilk maçında sekerek oyundan çıkan 123 milyon sterlinlik kanat oyuncusu Bradley Barcola'nın son durumuna ilişkin güncelleme verdi
Anfield'daki ilk maç yarıda kaldı
Liverpool, çarşamba günü Atletico Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenerek kritik bir galibiyet aldı; belirleyici goller Dominik Szoboszlai ve Alexis Mac Allister'dan geldi. Ancak etkileyici sonuç, kısa süreliğine Barcola'yla ilgili endişelerin gölgesinde kaldı. Paris Saint-Germain'den yaz transfer döneminde £123 milyon karşılığında kadroya katılan oyuncu, 60. dakika dolmadan kısa süre önce ceza sahasına doğru tehlikeli bir koşu yaptığı sırada sakatlandı.
Fransız kanat oyuncusu sol baldırını tutarak yere yığıldı ve bu durum Anfield'da anında endişe yarattı. Sağlık ekibinin sahada yaptığı kısa müdahalenin ardından eski PSG yıldızı Victor Munoz için oyundan alındı.
Neyse ki ev sahibi takımın taraftarları için, iki kez Şampiyonlar Ligi kazanan oyuncu sedyeye ihtiyaç duymadan kendi imkânlarıyla sahayı terk etmeyi başardı. Erken çıkan forvet, oyundan alınmadan önce umut veren ilk ilk 11 başlangıcına imza attı; maçın başlarında Jan Oblak'ı test etti ve devrenin ardından da az farkla hedefi kaçırdı.
- Getty Images Sport
Iraola sakatlık endişelerini küçümsedi
Maçın ardından konuşan Iraola, ciddi bir kas problemiyle ilgili paniği kısa sürede yatıştırdı. Teknik direktör, forvetin oyundan çıkmasının sadece yaz dönemindeki aksamış programının doğal bir sonucu olduğunu açıkladı.
"Sadece kramp, herhangi bir sakatlık yok" diye konuşan Iraola, basına şunları söyledi: "Bradley için mesele fiziksel kondisyonunu oluşturmak."
Başantrenör, oyuncunun yeni ortamına uyum sağlarken mevcut sınırlarını teknik ekibin hâlâ anlamaya çalıştığını kabul etti.
"Aslında bilmiyoruz ya da muhtemelen şu ana kadar bilmiyorduk, ne kadar oynayabileceğini, çünkü PSG'de sezon öncesinde hiç süre almadı" diye ekledi. "Geçen gün 30 [dakika] oynadı. Bugün bize kaç dakika verebileceği konusunda bazı soru işaretlerimiz vardı ve muhtemelen artık biliyoruz."
Yeni transfer için umut verici işaretler
Merseyside'da gol perdesini açmayı başaramamasına rağmen, menajeri genel hücum performansından büyük memnuniyet duydu. "Çok mutluyum çünkü kaleciyle karşı karşıya kaldığı iki çok net fırsatı da oldu," diye belirtti Iraola.
Kaçan fırsatlara odaklanmak yerine, teknik adam kanat oyuncusunun akıllı hareketliliğinin önemini vurguladı. "Gol atmadı ama benim onu orada görmem gerekiyor," diyerek sözlerini tamamladı. "Farkı yaratması gereken yer orası, o noktalara, o pozisyonlara gelmesi gerekiyor."
- Getty Images Sport
Barcola'nın sürelerini yönetmek
Liverpool, ligdeki sorumluluklarıyla Şampiyonlar Ligi serüvenini dengelerken, önümüzdeki haftalarda Barcola'nın iş yükünü dikkatle yönetmek zorunda kalacak. Tam bir sezon öncesi kamp dönemi geçirmediği için öncelik, ciddi bir kas hasarını önlemek adına maç kondisyonunu kademeli olarak artırmak olacak.
Ufukta kritik bir fikstür serisi varken, Iraola artık flaş transferini ilk 11'de mi kullanacağına yoksa maç kondisyonu gelişirken onu yüksek etki yaratacak bir hamle oyuncusu olarak mı değerlendireceğine karar vermek zorunda.
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