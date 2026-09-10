Liverpool, çarşamba günü Atletico Madrid'i Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 yenerek kritik bir galibiyet aldı; belirleyici goller Dominik Szoboszlai ve Alexis Mac Allister'dan geldi. Ancak etkileyici sonuç, kısa süreliğine Barcola'yla ilgili endişelerin gölgesinde kaldı. Paris Saint-Germain'den yaz transfer döneminde £123 milyon karşılığında kadroya katılan oyuncu, 60. dakika dolmadan kısa süre önce ceza sahasına doğru tehlikeli bir koşu yaptığı sırada sakatlandı.

Fransız kanat oyuncusu sol baldırını tutarak yere yığıldı ve bu durum Anfield'da anında endişe yarattı. Sağlık ekibinin sahada yaptığı kısa müdahalenin ardından eski PSG yıldızı Victor Munoz için oyundan alındı.

Neyse ki ev sahibi takımın taraftarları için, iki kez Şampiyonlar Ligi kazanan oyuncu sedyeye ihtiyaç duymadan kendi imkânlarıyla sahayı terk etmeyi başardı. Erken çıkan forvet, oyundan alınmadan önce umut veren ilk ilk 11 başlangıcına imza attı; maçın başlarında Jan Oblak'ı test etti ve devrenin ardından da az farkla hedefi kaçırdı.



