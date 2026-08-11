Newcastle için: Balon gerçekten de patladı! Newcastle, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında ve Carabao Cup finalinde Liverpool'u sürpriz şekilde yenerek kupa hasretine son verdiğinde, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin İngiltere'nin Katar destekli Paris Saint-Germain'e cevabı olmasını hayal ediyordu. Ancak Liverpool, Alexander Isak'ı en acı verici şartlarda ellerinden alarak Newcastle'a Premier League hiyerarşisindeki yerini acımasızca hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan bonservis bedelini iyi değerlendirebilseydi, işler yine de iyi gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin harcandı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada tamamladı. Anthony Gordon'ın felaket geçen sezon bitmeden çok önce ayrılacağı belliydi, ancak asıl bir hayalin ölümünü temsil eden şey Tonali'nin, hem de Tottenham'a, gitmesi oldu. Taraftarlar için gerçekten travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; zira kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı yolda. Bu da taraftarların, muhtemelen zaten çarçur edilecek olan dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor. Not: F
Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için 85 milyon sterlinlik tarihi anlaşmayı tamamladıktan sadece bir gün sonra, Tonali için transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunun çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, sadece transfer piyasasının çığırından çıktığının kanıtıdır. Sonuçta, Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bonservis bedeline ulaşmasın ki?! İtalya milli takım oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi'nin altında Fernandes'ten bile daha iyi bir çıkış yapma ihtimali taşıyor. Elbette, en üst seviyede hâlâ kanıtlaması gereken çok şey olan 26 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar, üstelik Spurs'ün mutlaka karşılığını almak zorunda olduğu bir kumar. Ancak şu an için taraftarların bunu umursayacağını sanmıyoruz. Eski icra başkanı Daniel Levy'nin yönettiği temkinli/cimri transfer politikası yüzünden yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, artık kulüplerinin piyasadaki en çok talep gören orta sahalardan birini almak için Premier League rakiplerini geride bıraktığını gördü. Not: B+
Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Genel kanı, Tonali'nin yasa dışı bahis cezası döneminde arkasında duran kulüpten ayrılması halinde bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı yönündeydi. Ancak o, bunun yerine son iki sezonda da Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki neden? Elbette, Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen isteğini karşılayacak kadar paraya sahip herhangi bir Serie A kulübünün olması zaten mümkün değildi ve İngiltere'nin elit kulüpleri de anlaşılabilir şekilde Newcastle'ın istediği bonservis bedelinden caydı. Sonuç olarak Tonali kendisini, kariyerinin en iyi yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu ve bu da inkâr edilemez şekilde tuhaf. Yine de De Zerbi, Spurs'te iki sezondan uzun süre kalırsa, ki bu çok büyük bir "eğer", belki bu hamle uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+
Mark Doyle