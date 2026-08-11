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Araujo-Grades-Barcelona-Liverpool GFX-jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Liverpool için riskli Ronald Araujo hamlesi tam anlamıyla çaresizlik göstergesi: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarını notluyor

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
M.City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbolseverler için yaz ayları, takvimde en çok heyecanla bekledikleri dönemdir; hem de bunun nedeni sadece her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olması değildir! Asıl sebep, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesidir: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi de 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı dev isimlerin yüksek bonservisli hamleler yapmasıyla bir kez daha hareketli geçeceğini gösteriyor.

Bazı transferlerin ilgili tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak öyle pek çok anlaşma da var ki en az bir kulüp, hatta oyuncunun kendisi bile, pazarlık masasında farklı bir karar vermiş olsalardı neler olabileceğini düşünmeden edemiyor.

GOAL ise oyuncular resmi olarak tanıtılmadan önce bile her büyük anlaşmadan kimin en kârlı çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca tamamlanan her anlaşmayı gerçekleştiği anda notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize bildirin...

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma getiren, mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşının tamamını karşılayacak ve Barca'nın en çok kazanan oyuncularından biri olan savunmacının ücret yükünün kalkması, La Liga şampiyonuna daha fazla yeni transferi tescil ettirme alanı açacak. Araujo, geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapıldı, ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde toplam sadece 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylı oyuncunun liderlik özellikleri ve tecrübesi özlenecek olsa da Barca, savunma hattını ayakta tutma konusunda bir süredir ona bel bağlamıyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yer almıyordu ve Liverpool için sözleşmeye eklenen 55 milyon €'luk (47 milyon £/64 milyon $) satın alma opsiyonu, Barca'nın gelecek yaz gözden çıkarılan bir oyuncudan hatırı sayılır bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, kaçırılmaması gereken beklenmedik bir fırsattı, ancak Barca'nın kadrosu zaten sahanın genelinde ince görünürken artık Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir. Not: B

    Liverpool için: Bir çaresizlik hamlesi. Haberlere göre Liverpool, Ibrahima Konate'nin bedelsiz olarak Real Madrid'e transferinin ardından oluşan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftalık 180.000 £ ödüyor. Joe Gomez ve Giovanni Leoni sakatken, bir diğer yeni transfer Jeremy Jacquet de omuz ameliyatının ardından tam formuna dönmeye çalıştığı için Liverpool bir stoper daha almak zorundaydı. Araujo sağ bekte de görev yapabiliyor, dolayısıyla kâğıt üzerinde kısa vadeli bir çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da sakatlık geçmişi sorunlu ve son sezonlarda en üst seviyede ikna edici olmakta zorlandı. Premier League'in yoğunluğuna hızlı uyum sağlayıp sağlayamayacağı ya da kulüp kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağı ise belirsizliğini koruyor. Haberlere göre Liverpool, yazın daha önceki hedefi Ezri Konsa için 60 milyon £ ödemekten vazgeçti, ancak Aston Villa ve İngiltere savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, omuzlarında büyük bir baskı ve cevaplaması gereken pek çok soruyla Anfield'a gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak forma giyip özgüvenini tazelemesi için altın değerinde bir fırsat. Araujo, istikrar sorunları yaşamasına rağmen Avrupa'nın bir başka elit kulübünün kendisini istemesi açısından şanslı ve başarısız olması halinde doğabilecek sonuçların da farkındadır. Geçen yıl zihinsel sağlığı nedeniyle ara vermek istemesine yol açan zorlu dönemin ardından, yeniden futboldan gerçekten keyif almak amacıyla şüphe duyanları haksız çıkarmak için son derece motive olacaktır. Anfield tribünlerinin ateşli desteği de Araujo'ya ciddi bir adrenalin yüklemesi yapacaktır. Ayrıca öne çıkarak savunma yapan bir oyuncu ve Liverpool savunmasına hava hakimiyeti katacak, aynı zamanda Iraola'nın agresif sistemiyle de güçlü bir uyum sağlayacak bir isim. Bu yeni başlangıç, Uruguaylı milli oyuncunun tam da ihtiyaç duyduğu şey olabilir, ancak Camp Nou'da hakkında bu kadar çok eleştiri yapılan basit hataları ortadan kaldırması gerekecek. Not: B+

    James Westwood

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  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 30 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea, 2021’de A takım çıkışını yaptıktan sonra hiçbir zaman tam anlamıyla en üst seviyeye ulaşamayan bir stoper için oldukça ciddi bir bonservis geliri elde ettiği için memnun olacaktır ve 25 milyon sterlin artı 5 milyon sterlin bonus, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp için zorlu geçen bu dönemde güvenilir bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025’te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace’taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında da cevap verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’ı kadrosuna kattı ve Levi Colwill de ACL yırtığının ardından yeniden sağlığına kavuştu, bu yüzden kadrolarında 10 stoper bulunması nedeniyle oyuncu satışları bir zorunluluktu. Bu oyuncular arasında Chalobah’tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulübün tamamen kâr elde etme fırsatına karşı koyamadığı anlaşılıyor. Not: B

    Como için: Como’nun Cesc Fabregas yönetimindeki ilerleyişinin bir yansıması da, 2026-27’deki Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk sezonuna hazırlanırken Chelsea’den oyuncu transfer etmesi. İtalyan ekibi, Nico Paz’ı bir yıl daha takımda tutarak hırsını zaten göstermişti ve teknik olarak Chalobah kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kazançlı çıkacağını zaman gösterecek; Chalobah, İngiltere milli oyuncusu olsa da istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bir bölümünde eleştirilerin odağı hâline gelmişti, diğer bir kesim ise kulüple olan 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam 30 milyon sterlinlik (40 milyon dolar) paket biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah’ın Premier League ve Avrupa tecrübesinin paha biçilmez olmasını umacak ve Serie A’nın daha yavaş temposu da ona uygun olabilir. Not: C

    Chalobah için: Tam anlamıyla açık konuşmak gerekirse, Chalobah kesinlikle bu yeni başlangıcı hak ediyor; çünkü Chelsea tarafından birkaç yıldır sürekli belirsizlik içinde bırakıldı. Chelsea yönetiminin bir süredir ondan gelir elde etmeye çalıştığı yönünde bir hava var; 2023’te Chelsea satışa açıkken Nottingham Forest’a gitmeyi reddetti ve bir yıl sonra forma numarası elinden alınıp Palace’a kiralandı, burada iyi bir performans gösterdi, ardından da yalnızca beş ay sonra bağlı olduğu kulübün sakatlık sorunları nedeniyle geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra Chelsea, geçen sezon en çok forma giyen stoperi olmasına rağmen Chalobah’ın yeniden sıralamada geriye düşeceğini transfer hamleleriyle net şekilde gösterdi ve tamamen kâr yazdıracak bir oyuncu olması da, Wesley Fofana veya Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce gönderilmesi kararında açıkça etkili oldu. 27 yaşındaki savunmacı için bu, nihayet temiz bir ayrılık anlamına geliyor; artık Şampiyonlar Ligi futbolu oynama ve Como Gölü kıyısındaki Avrupa’nın en cazip bölgelerinden birinde yeni bir kültürü deneyimleme fırsatını dört gözle bekleyebilir. Onun Serie A’daki yaşama iyi uyum sağlaması sürpriz olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon sterlin)

    Newcastle için: Newcastle United için tam bir felaket. Sandro Tonali'nin £100 milyon karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk yaratmıştı, ancak şimdi Bruno Guimaraes olmadan bu bölge The Simpsons'taki Springfield Gorge gibi görünüyor; çalkantılı geçen 2025-26 sezonu boyunca Newcastle'ın en iyi oyuncusu oydu. Henüz sadece 18 yaşında olan yeni transfer Sean Steur'den Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek adil değil, ayrıca gerçekçi de değil; zira Hollandalı oyuncu Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda yalnızca bir gol attı. Guimaraes, geçen sezon Premier League'de attığı dokuz golle Newcastle'ın en skorer ismiydi ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek sayısıydı. Kaptan olarak Brezilyalı milli oyuncu aynı zamanda sahada örnek oldu ve takım arkadaşlarını sık sık adeta sürükleyerek ayağa kaldırdı. Matthias Jaissle, kulübede resmen Eddie Howe'un yerine geçtiğinde orta sahanın merkezini yeniden dengeye oturtmak için devasa bir işle karşı karşıya kalacak ve Guimaraes'in yerini dolduracak yeterince tecrübeli bir isim hemen bulunmazsa bu görev imkânsız hale gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'dan, Arsenal'ın İngiliz futbolunun zirvesine uzun süredir beklenen dönüşünün üzerine inşa etmeyi hedeflerken çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, Martin Odegaard'ın yanında bir 8 numara olarak rahatlıkla oynayabilir ve Arsenal kaptanının yaratıcı yükünü hafifletebilir. Geçen sezon Premier League'de Arsenal'deki tüm oyunculardan daha fazla ikili mücadele kazanan Brezilyalı, hücuma ekstra dinamizm ve savunmaya daha fazla agresiflik katacak. Arsenal taraftarı, tecrübesi ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına mükemmel uyumu sayesinde Guimaraes'in takıma hemen adapte olacağından emin olabilir. 2025-26 sezonunda Arsenal'ın başarısının temel nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve artık Guimaraes bu korkutucu merkezi üçlüyü tamamladığına göre yurt içindeki herhangi bir rakibin onlara fiziksel üstünlük kurabileceğini düşünmek zor. Paris Saint-Germain ile yeniden karşılaşmaları halinde aynı durum Şampiyonlar Ligi için de geçerli olabilir; bu da o bir türlü gelmeyen kupayı nihayet kazanma şansları açısından oldukça umut verici. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşındaki Guimaraes için artık Avrupa'nın elit kulüplerinden birine sıçrama yapmanın ideal zamanı. Kariyerinin tam zirvesinde ve bunu Dünya Kupası'nda en ufak bir şüpheye yer bırakmadan kanıtladı; Brezilya adına dört golün asistini yaptı ve Norveç'e karşı son 16 turunda yaşanan kâbus gibi elenişten önce etkisi bakımından Vinicius Junior ile başa baş gitti. Guimaraes bir süre önce Newcastle'ı aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etme platformunu sağlayacak. Dar alanlarda teknik kapasitesi üst düzey, öldürücü pası görebilen bir oyuncu ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğünü ve asla pes etmeyen zihniyetini de eklediğinizde, Guimaraes gerçekten de Arsenal taraftarı için biçilmiş kaftan bir kült kahraman olmak adına tüm kutuları işaretliyor; üstelik üzerindeki büyük bonservis bedelinden de zerre kadar etkilenmeyecek biri. Not: A+

    James Westwood


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  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'yu kiralık olarak göndermek, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in de benzer uyum sorunları yaşamasının ardından Madrid'in transfer departmanı adına bir başka darbe. Elbette, Mastantuono'nun Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da yeniden ritim bulmasını umacaklar, ancak bunun hiçbir garantisi yok. Serie A, fiziksel ve taktik açıdan affı olmayan bir lig ve çok şey Mastantuono'nun hızlı adapte olup olamayacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da zedelenmiş ve piyasa değeri ciddi şekilde düşmüş halde dönme tehlikesi var. Öte yandan Real, Fiorentina'da iyi performans göstermesi halinde bile Mastantuono'ya yine de ihtiyaç duymayabilir; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva transferlerini tamamladı ve bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da geriye itiyor. Mastantuono'nun bonservisini elinde bulunduran kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve artık Madrid kariyerini yeniden canlandırma yolunda önünde çok sayıda engel var. Not: F

    Fiorentina için: La Viola'nın hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunun ardından toparlanmaya çalıştığı bu dönemde, yıllık €3,5 milyonluk maaşının önemli bir bölümünü karşılamak zorunda kalacak olsalar bile bu mükemmel ve düşük riskli bir transfer. Mastantuono, 18 yaşındaki oyuncunun 10 numara olarak ya da sağ kanatta görev yapabilmesi sayesinde Fabio Grosso'nun kadrosuna kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarmak ve Arjantin milli takımına geri dönmek için de aç olacaktır. Bu hamle Fiorentina için aynı zamanda akıllıca, çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip; bu da Serie A kurallarına uygun şekilde transfer dönemi kapanmadan önce yabancı liglerden AB dışı iki oyuncu daha transfer edebilecekleri anlamına geliyor. Madrid ile iyi bir ilişki kurmak, özellikle de Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de parıldarsa, gelecekte benzer anlaşmaların önünü de açabilir. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, River Plate'te gösterdiği potansiyel düşünüldüğünde tam bir fırsat gibi görünen €63 milyonluk bonservis bedeliyle büyük beklentiler eşliğinde Real Madrid'e geldi. Ne yazık ki Arjantin'den Avrupa'nın büyük liglerinden birine yapılan geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26'da Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların yalnızca 17'sine ilk 11'de başladı ve sadece üç gollük cılız katkısı, etrafında oluşan beklentiyi haklı çıkarmaya yetmedi. Mastantuono ayrıca geçmeyen bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve özellikle Getafe yenilgisinde hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünde hayal kırıklığı beden diline açıkça yansıdı. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya transferi, bunu Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta yapmasına alan tanıyacak. Bu kesinlikle Mastantuono'nun kariyeri adına bir geri adım, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yok, dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarılı olma hayalleri henüz tamamen sona ermiş değil. Not: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds'e, 45 milyon £)

    Manchester City için: City ve Pep Guardiola’nın James Trafford konusundaki yaklaşımını gerçekten sorgulamak gerekiyor. 2023’te düzenli forma giymek için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley’den yeniden transfer edilen Trafford’nun, Ederson’ın ayrılığının ardından geçen sezon Etihad’da nihayet 1 numara olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun sadece üç maçı geride kalmışken kulüp, PSG’den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma’yı kadroya kattı ve genç İngiliz’i anında yeniden sıralamada aşağı itti. City, duygular ve sadakatten ziyade iş ihtiyaçlarına acımasızca öncelik vermesiyle ün kazandı. Finansal açıdan bakıldığında, 12 ay önce Burnley’ye £27 milyon ödenerek alınan ve geçen sezon Guardiola yönetiminde yalnızca kupa kalecisi olan bir oyuncudan oldukça kayda değer bir kâr elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyacaktır. İlk takım potansiyeline sahip, çok beğenilen genç bir altyapı oyuncusunun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak iyi ya da kötü, City’nin iş modeli tam olarak böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu, Leeds için müthiş bir transfer hamlesi gibi görünüyor. Yaz döneminde sessiz ama etkili şekilde güçlenen Leeds, gelecek sezon doğru hamleleri yaparsa Avrupa sıralaması için sürpriz bir aday olabilir. Trafford, Elland Road’a gelen serbest oyuncu Harry Wilson ve çok beğenilen Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic’in ardından, Leeds’in kalede sorun yaşadığı bir bölgeye üst düzey bir çözüm sunuyor. İngiltere’nin gelecekteki 1 numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncunun hayranları arasında Newcastle’ın da olduğu biliniyordu ve Premier League’de birçok takımı seçme şansı vardı. Leeds’i tercih etmiş olması önemli ve bu da onun, Daniel Farke yönetiminde takımın gelecek sezon üst sıralara tırmanıp düşme hattı mücadelesinden uzak kalabileceğine inandığını gösteriyor. Toplam £45 milyonluk ($60,5 milyon) paket, tam bir sezonu yedek olarak geçirmiş biri için büyük bir rakam, ancak Trafford Yorkshire’da tam potansiyeline ulaşırsa Leeds ilerleyen yıllarda Avrupa’nın büyük kulüplerinden bunun iki katını isteyebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için Manchester City dışında hayata atılan ikinci adım bu ve 2026-27 sezonunun sonunda yaşanacak sürpriz bir küme düşme ihtimali dışında, uzun vadede Premier League’in 1 numarası olarak kendini kanıtlama konusunda artık gerçekten önemli bir şansa sahip. Kalecinin geçen sezon daha fazla oynaması gerektiğini açıkça dile getirdiği düşünüldüğünde, yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğu netti. Şimdi de bu transferin, 32 yaşındaki Jordan Pickford’un yerine İngiltere’nin 1 numarası olma yolunda kendisini doğru rotaya sokmasını umacaktır. Trafford, Premier League’de Everton kalecisiyle doğrudan rekabet içinde olacak ve Leeds’i yukarı sıralara taşıyıp bu süreçte Thomas Tuchel’in dikkatini çekebilirse, City’de yedek statüsünde olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmiş biri olarak fırsat bulma ihtimali oldukça yüksek. Bazıları, Newcastle ya da sözde ‘büyük altılı’ kulüpler yerine Leeds’i tercih etmesini sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road’da tartışmasız 1 numara olacak ve omuzlarındaki baskı da çok daha az hissedilecek. İçten içe, bu transferi daha da büyük şeylere sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'ten Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadrosuna kattığınız bir oyuncudan 120 milyon euro kâr elde etmek, RB Leipzig adına olağanüstü bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimler, daha büyük adımlar atmadan önce Red Bull Arena'da kendilerini geliştirdi ve Diomande de kulübün bugüne kadarki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak çok zor olacak. Diomande, Leipzig'in geçen sezon Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesinin itici gücüydü ve kulübün yıldız orta saha oyuncusu Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin etkileyici driplingleri, isabetli bitiriciliği ve ileriye dönük pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralamasına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte, Leipzig en değerli oyuncularından gelir elde etmeye yabancı bir kulüp değil; hatta tüm transfer modeli bunun üzerine kurulu. Yine toparlanacaklar ve çok geçmeden başka bir cevher bulacaklar. Diomande'nin Real'de hızlı bir başlangıç yapması ise onları elit yetenek avcıları olarak daha da itibarlı hâle getirecek. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı, ancak günümüz piyasasında birinci hedeflerinizi kadroya katmanın yolu artık bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun çapraz bağ ameliyatının ardından iyileşme süreci devam ederken 2027'ye kadar dönmesi beklenmediği için kanat rotasyonuna kesinlikle ihtiyaç vardı ve Diomande her iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü. Arsenal'in Brezilyalı oyuncuyu transfer etmek için girişimlerini sürdürmesi nedeniyle genç oyuncunun Vinicius Junior'ın yerini doldurması için alındığı öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de son derece uygun. Savunmaları açacak hıza ve çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güce ve yoğunluğa sahip. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak çabuk öğrenme kapasitesi gösterdi ve La Liga'ya aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olacaktır. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'nin imzasını almak da, iki kupasız sezonun ardından bile Madrid'in hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yükselişi yıldızlığa taşıyan rüya gibi bir transfer. Geçen yıl bu zamanlarda, Diomande 2024-25'te La Liga'dan düşen Leganes'ten 20 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer olurken sıradan taraftarların çoğu onun varlığından habersizdi. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda ligde sadece 10 maça çıktı; rezerv takımda başlamıştı, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Kısa sürede Alman kulübü için müthiş bir keşif olduğunu kanıtladı ve üst düzey profesyonel olarak geçirdiği ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole doğrudan katkı yaptı. Ardından Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande de en büyük sahnede takdire şayan bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın elit kulüplerinin birçoğunun hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen Madrid'in kendisi için geleceğini o bile hayal etmiyordu. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısıyla ve 140 milyon euroluk bonservis etiketiyle nasıl başa çıkacağı henüz bilinmiyor, ancak onun bu noktaya gelmiş olması bile gerçekten dikkat çekici, bu da ne olursa olsun onu bir kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Salah muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, Liverpool formasıyla önceki sekiz yıl boyunca sergilediği insanüstü istikrara yakışır şekilde zirvedeyken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde Premier League şampiyonluğuna giden süreçte takıma liderlik ettikten sonra Salah'ın kulübün iki yıllık uzatma teklifini kabul etmesi sürpriz olmadı ve sonraki sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinciliğe gerilerken ve hiçbir kupa kazanamazken tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi, ayrıca yedek kulübesine çekilmesinin ardından Slot'u ve kulüp yönetimini kamuoyu önünde hedef aldı. Kadronun birçok üyesi dramatik biçimde beklentilerin altında kaldı; buna rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz de dahildi, ancak kötü tavrıyla soyunma odasındaki uyumu bozma konusunda en büyük sorumluluk Salah'a aitti. Liverpool, Salah sahada yokken de daha iyi göründü, çünkü hücumdaki üretkenliği kurudu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısının eksikliği iyice ortaya çıktı. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süredir uyguladığı kuralı asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık £400.000 değerindeki yeni sözleşmesinin sonunda karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi; bu, işin içinde olan tüm taraflar için para ve zaman kaybıydı. Uzun süredir Saudi Pro League'in hedeflerinden biri olan Salah için bonservis bile alınamaması da ayrıca bir rezalet. Not: D

    Trabzonspor için: Türk Süper Lig tarihinin en büyük vurgunlarından biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında kesinlikle geride kalmış durumda, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i yalnızca bir kez kazanmış ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gölgesinde sağlam şekilde duran Trabzonspor ölçeğinde bir kulüp için yine de inanılmaz bir başarı. Kendi neslinin en iyi golcüleri ve oyun kurucularından birini kadroya katarak ezeli rakipleriyle aradaki farkı kapatmayı haklı olarak umacaklardır. Bu, aynı zamanda Manchester United kalecisi Andre Onana'nın son kredi uzatmasının üzerine inşa ederek Trabzonspor'un küresel profilini de önemli ölçüde yükseltmesi gereken rüya gibi bir bedelsiz transfer. Salah, geçen sezon Trabzonspor adına ligde attığı 22 golle Gol Krallığı'nı paylaşan Paul Onuachu ile hemen bir uyum yakalayabilirse zirve yarışı verebilir ve Avrupa Ligi'nde güçlü bir seri başlatabilirler. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, Premier League'in en iyi oyuncusu olmaktan 12 ay içinde Türkiye'ye bedelsiz transfer olmaya gitmek Salah için utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendi çıkarlarının gerisine atmanın nihai bedelini ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendinden uzaklaştırdı ve şimdi göz kamaştırıcı kariyerini sönük bir şekilde tamamlama kaderiyle karşı karşıya. Görünüşe göre Avrupa'daki diğer üst düzey kulüplerin hiçbiri eski Roma yıldızına ilgi göstermedi; serbest oyuncu statüsü düşünüldüğünde bu oldukça ağır bir durum. Salah Türkiye'de gol vuruşlarını yeniden bulmalı, ancak bu sadece seviye açısından devasa bir düşüş olduğu için. Bu transfer onun mirasına hiçbir şey katmıyor ve Anfield'daki hikâyesinin nasıl bittiğinden özel olarak pişmanlık duyuyor olması da kuvvetle muhtemel. Egusunu bir kenara bırakmış olsaydı Salah, ikinci sınıf bir ligde gündemde kalmaya çalışmak yerine Liverpool'un yeni patronu Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın parçası olacaktı. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bedelsiz)

    Brentford açısından: Chelsea’nin çağrısı geldiğinde Brentford’un 36 yaşındaki Henderson’ın önünde durması zaten pek olası değildi; hatta kulüp, sözleşmesini feshederek onun yolunu da açtı. Ancak İngiliz milli oyuncu, Keith Andrews’in geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde inşa ettiği yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Dolayısıyla onun ayrılığı, Frank Onyeka’nın bonservisiyle Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada önemli bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sakin geçen bir transfer döneminin ardından Brentford piyasaya güçlü bir giriş yaptı; Lens’in çok beğenilen Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiliz milli oyuncunun yerini doldurmak üzere kulüp rekoru olan 41 milyon £ (55 milyon $) karşılığında takıma katıldı. Ancak Henderson’ın liderlik özelliklerini bire bir telafi etmek neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea açısından: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu hamle, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen ve gelecekte elit yıldızlara dönüşebilecekleri kör umuduyla etraftaki en iyi genç yetenekleri istiflemeye çalışan transfer stratejisinden son derece keskin bir sapmayı temsil ediyor. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanmış bir kaptan olan, liderlik özellikleriyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şimdiki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in de çok sayıdaki hayranı arasında yer aldığı Henderson, Chelsea’nin son yıllarda ciddi biçimde eksikliğini hissettiği tecrübe, istikrar ve olgunluğu kadroya katma hedefi doğrultusunda aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol anlamında takıma ne katacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, ancak 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki becerileri için değil, saha dışında sağlayacakları için getirildiği oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve karakteriyle birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince fark yaratan anlarda paha biçilmez olabilir. Bununla birlikte, Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarları ikna etmesi gerekecek; ancak Meksika ile oynanan son 16 turu maçının ardından yaşadığı talihsiz kol kırığına rağmen kendini hazır tutup hatta antrenman yaparak karakterini göstermesi, Dünya Kupası’nın onun itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğunu düşündürüyor. Not: B+

    Henderson açısından: 36 yaşında Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir Batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı, muhtemelen Alonso’nun en çok güvendiği yardımcılarından biri hâline hemen gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk da kariyerinin bu aşamasında ona mutlaka çok cazip gelecektir. Saha dışında katkı vermesinin yanı sıra, Chelsea kültürünü yenileyip umut vadeden genç bir kadroyu büyük kupalar için istikrarlı şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken saha dışında da yeni bir döneme öncülük etmesi beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve onun bunda başarılı olamayacağına dair iddiaya girmek kolay değil. 38 yaşına kadar, yani muhtemelen emekli olabileceği yaşa dek onu güvence altına alan iki yıllık sözleşme ise pastanın üzerindeki çilek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, açıklanmadı)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, kardeş kulübünden Barco'yu transfer etmek için £34 milyon ($46m) ödediği bildirildi; bu da onun en üst seviyedeki deneyim eksikliği göz önüne alındığında önemli bir bonservis bedeli. Bu transfer, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma oldu, ancak bunların yalnızca üçü kalıcı transferdi ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılığını üzüntüyle karşılayacak. Barco, geçen sezon Ligue 1'de altı gole katkı yaptı, takımının üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu ve ayrıca Konferans Ligi'nde yarı finale uzanan yolculukta da kilit rol oynadı. Hem derinde oyun kurucu hem de ceza sahaları arasında gidip gelen bir 8 numara olarak görev yapan Barco'nun dikine pasları Strasbourg'ya gerçek bir delici güç kazandırdı ve topsuz oyunda sahanın her yerini dolaştı. Strasbourg'nun Chelsea ile olan ilişkisinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmesini kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı Şampiyonlar Ligi bileti yolunda ilerleme şanslarına çok zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg formasıyla çıkış yaptığı sezonun ardından Chelsea için adeta çok kolay bir karardı ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı ateşli tartışmanın ardından küresel çapta da dikkat çekti. Barco'nun Chelsea'de doğrudan düzenli bir ilk 11 oyuncusu olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akışkan ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, ilk olarak bir bek olarak adını duyurmuş olması sayesinde Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kalite ve agresifliğiyle Barco, Chelsea'nin rakip yarı sahada top dolaşımını sürdürmesine ve topu geri kazanmak için kendini sonuna kadar zorlamasına katkı sağlayabilir. Enzo Fernandez'in sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilmesi halinde onun varlığı bu darbeyi kesinlikle hafifletecektir ve oyuncunun hâlâ ortaya çıkarılacak büyük bir potansiyeli var. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılığının ardından muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı; Brighton'da yalnızca sekiz ay oynadıktan sonra Sevilla ve Strasbourg'ya kiralanmış, sonuncusu da geçen yaz onu bonservisiyle kadrosuna katmıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun yoğunluğuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve Alonso onu bir üst seviyeye taşıyacak ideal teknik direktör. Ayrıca Arjantin adına turnuvada sadece 19 dakika oynamış olsa da Lionel Messi ve arkadaşlarıyla birlikte zorlu Dünya Kupası sahnesinde çalışmış olmanın tecrübesi de Barco'nun işine yarayacaktır. Chelsea'de sınırlı bir role de alışmak zorunda kalabilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin kıdemli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey öğrenirse, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası hâline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Bu durumun Brighton için ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Zira takım, geçen sezon açık ara en golcü oyuncusunu ve kulüp tarihinin en golcü üçüncü ismini paylaşan futbolculardan birini kaybediyor. Danny Welbeck’in ayrılığına elbette içerlemezler, özellikle de 35 yaşında önüne böyle beklenmedik bir fırsat çıkmışken, ancak bu durum yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de büyük umut bağlanan genç Yunan santrfor Stefanos Tzimas aralık ayında korkulan ön çapraz bağ yırtığını yaşadıktan sonra hâlâ forma giyemediği için, onun yerini dolduracak uygun bir isim bulmakta kararlı olacaktır. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek gibi görünüyor, ancak Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Şu an transfer piyasasında kimi hedefleyecekleri net değil, ancak Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’ın adının gündeme gelmiş olması şaşırtıcı olmaz. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, bir süre önce Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal olarak dayanıklı” oyunculara yöneleceğinin sinyalini vermişti. Kulüp, BlueCo yönetimindeki bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından genç odaklı transfer politikasını geride bırakıyor. Welbeck, kariyerinin son döneminde olmasına rağmen tüm bu özellikleri fazlasıyla beraberinde getiriyor. Ayrıca sadece kadro doldurmak için alınmış olmayacak. Brighton forveti artık 35 yaşında olsa da, 18 yıllık Premier League kariyerinin en iyi gol sezonundan yeni çıktı: 13 gol. İkinci en yüksek sayısına ise 2024-25 sezonunda ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla gelmişti, en sonuncusu ise bu yılın nisan ayında. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor; bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka’nın kulüpteki çok sayıdaki forvet arasında yer aldığı düşünüldüğünde, Chelsea’nin gönderilecek oyuncular konusunda yapacak işi olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i kadroya katmak açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığının ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacaktır. Hâlâ üst düzey katkı verebileceğini gösterdi. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık etkileyici özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik direktör olan Xabi Alonso ile çalışma şansı yakalayacak ve muhtemelen kulüp istikrar ile liderlik ararken soyunma odasında önemli bir etkiye sahip olacak. Düzenli ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde kulübeden gelerek ciddi süreler alma ihtimali oldukça yüksek. Ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattının en önünde yer alması bekleniyor. İki yıllık sözleşme de, Chelsea katılım hakkı kazanırsa, ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde oynama konusunda bir fırsat daha sunabilir. Welbeck ayrıca Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Delap’ın da Chelsea’de kalması halinde, hem onun hem de Pedro için mükemmel bir akıl hocası olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulüp sezonunun sonunda resmen doğrulandı, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum daha belirgindi ve bu da kendisine yeni sözleşme teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal hâline getirdi. Artık City’nin eski menajeri olan Pep Guardiola, 2025-26 sezonunun başlarında Stones’un yeni bir sözleşme alabilmek için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olduğunu ima etmişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk problemi de muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık döneminde yine de göz kamaştırıcı bir süreç geçirdi; savunmada kilit bir figür hâline geldi ve kulübün 2022-23’te, o çok istenen ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere, tarihi bir üçleme kazanmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen kuşkusuz kulüp efsaneleri arasına yazıldı, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Hâlâ sözleşmesi devam ediyor olsaydı bile yüksek bir bonservis bedeli getirmeyecekti. 32 yaşındaki oyuncu Chelsea ile anıldıktan sonra City de muhtemelen onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından memnun kalacaktır. Not: B

    Inter için: Elbette, sakatlık problemleri göz önüne alındığında, bu transfer bedelsiz olsa bile Inter açısından bu hamlede önemli bir risk bulunuyor. Ancak Inter, haftalık yaklaşık £115.000 değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye Stones’u ikna ederek bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Serie A şampiyonunun tek umması gereken şey, İngiltere milli oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi; çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacaktır. Formunda olduğu günlerde hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri ve bunu yaz başında Dünya Kupası’nda sergilediği güçlü performanslarla gösterdi. Serie A, tecrübeli oyuncular için bir tür sığınak ve Inter de İtalya’daki daha yavaş temponun, Premier League’de bedeni onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yük oluşturacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; Acerbi de belki İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde potansiyel olarak uzun yıllar daha oynayabileceğinin kanıtıydı. Inter’in, savunmacının imzası için bildirildiğine göre Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktıktan sonra bu hamleyi adeta bir transfer çalımı olarak görmesi de son derece muhtemel. Not: B

    Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu sadece yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Stones henüz farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç evresinde oradaki yaşama da oldukça uygun görünmeli. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden bir araya gelecek ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni ile birlikte ilk 11’de başlama şansına güvenecektir. Bu da, yaz aylarında Dünya Kupası’na yarı finalde veda etmenin hayal kırıklığının ardından İngiltere kariyerini sürdürmek isterse, onu milli takım düzeyinde de yarışın içinde tutabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace açısından: Palace'ın Lacroix'yı 24 yaşındayken Wolfsburg'dan sadece 18 milyon £ karşılığında transfer etmesinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçti. Bu nedenle kulüp, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede parasını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişim gösterdi. Topla oynayabilen, baskın bir savunmacı olarak sergilediği performanslar göz önüne alındığında Palace, Fransa milli oyuncusuna ilgi olacağını zaten öngörüyordu ve Lacroix'nın kendisini en üst seviyede denemek istediğinin de farkında olduğu bildiriliyordu. Şişkin piyasa düşünüldüğünde daha yüksek bir bedel alınabileceğini düşünebilirler, ancak Eagles'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından bu para, mali dengeyi sağlama açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea açısından: BlueCo, kadroya daha fazla Premier League deneyimi ve kalite katma hamlesini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda umutsuzca bir revizyona ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında mevcut karmaşık seçenekler arasında uzun vadeli kaliteli çözüm olarak öne çıkan kimse yoktu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyarsak, tablo biraz karmaşık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklenti yaratıp bunu karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Bu yüzden, Lacroix'nın gelişinden sonra Chelsea'nin bir başka stoper için de harekete geçebileceği bildirildi; adı geçen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon da yer alıyor. Bu da mevcut grubun birden fazla üyesiyle yolların ayrılması anlamına gelecektir. Batı Londra ekibi muhtemelen, biraz yüksek olsa da, zirve yıllarına yaklaşan, Premier League'de kendini kanıtlamış bir stoper ve tam Fransa milli oyuncusu için 52 milyon £'nun (69 milyon $) mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'in yanına yerleştirmek, Chelsea'ye hemen üzerine inşa edilebilecek sağlam görünen bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele, kadrodaki fazlalıkları ayıklamak ve belki biraz daha kalite ile deneyim eklemek. Bu süreç de Disasi'nin ters yönde gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix açısından: Lacroix için son birkaç yıl inanılmaz geçti; Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük başarılarını kazandı, Fransa A Milli Takımı oyuncusu oldu ve Dünya Kupası'nda oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha fazla sınamak ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor; güney Londra'da ortaya koyduğu istikrarlı ve sağlam performansların ardından bu yaz sözde 'big six' kulüplerinden birine yükselme fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için mükemmel sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibi isimlerin sınırlılıkları ile kendi geleceklerine dair belirsizlik düşünüldüğünde, Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta taraftarın sevgilisi hâline geldi ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, onu yeni ortamında da hızla sevilen bir figüre dönüştürür. Not: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Ortada biraz karmaşık duygular olabilir. Bir yandan Forest, Anderson’ın ayrılışına üzülecektir; çünkü geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar ilerlemelerinde böylesine kritik bir rol oynadı. Anderson takımın merkeziydi. Neredeyse her şey onun üzerinden şekilleniyordu, dolayısıyla yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli ister 116 milyon £ ister 130 milyon £ olsun, ki Forest ikincisi olduğunu söylüyor, bu iki yıl önce yalnızca 35 milyon £’a transfer edilen bir oyuncu için muazzam bir para. Bu yüzden Anderson’ın City Ground’da eksikliği net şekilde hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’ye çok pahalıya patlayan bir anlaşma yaptırdı. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerek. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or sahibinin bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor. Ayrılmasa bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varise ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes, 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson bu profile uyuyor gibi görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde herkesten fazla topla buluşup herkesten fazla ikili mücadele kazandı. Bu da onun Enzo Maresca’nın orta sahası için kusursuz bir uyum olduğunu düşündürüyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisi’nin nihai örneği olduğu gerçeği inkâr edilemez. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’taki birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamış değil. Anderson, uluslararası seviyede İngiltere yerine hâlâ İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis ödemesi gerekmesinin hiçbir yolu yoktu. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson, Forest seviyesini açıkça aştı. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatı bulacak. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan umut vadeden ilk genç İngiliz orta saha olmayacaktır. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve durumları arasındaki çok büyük fark da şu: Anderson’ın ilk 11’de yer bulmasının önünde Rodri’nin durmayacak gibi görünmesi. Bu nedenle, City’de Pep Guardiola sonrası dönemle ilgili çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea için: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Arjantinli oyuncu, Batı Londra’daki unutulacak tek sezonluk döneminin ve kulübün yüksek 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) bonservis beklentisinin ardından çok rahat şekilde elden çıkarılması zor bir isim hâline gelebilirdi. Sadece 10 günden biraz daha uzun bir süre önce, Chelsea’nin Garnacho’nun Stamford Bridge’den ayrılarak transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırmasına izin verdiği bildirilmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu içeren kiralık Aston Villa transferiyle hızla sonuçlandı. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa ile şimdiden dört yıllık sözleşme imzaladı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok uzağında olmayacağını düşünmek mümkün. Chelsea de bundan fazlasıyla memnun olacaktır; özellikle de kısa süre önce Morgan Rogers’ı Midlands ekibinden kulüp rekoru bedelle kadrosuna kattıktan sonra. Not: A

    Aston Villa için: Garnacho’nun Chelsea’de geçirdiği dönemde ne kadar etkisiz olduğu düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracak türden bir hamle. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç teknik direktör Unai Emery’ydi; çünkü hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu ve beklenti, İspanyol çalıştırıcının Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazandırabilmesi olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu bu kadar öne çıkaran enerji ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu hamlenin ciddi risk taşıdığı hissediliyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın sayılarını tekrarlayabilecek kapasitede görünmüyor ve Aston Villa, sezon sonunda onu muhtemelen yüksek bir bedelle satın almak zorundayken Garnacho beklentileri karşılayamazsa ciddi sorularla yüzleşecektir. Bu anlaşma aynı zamanda mali kuralları aşmanın da oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor. Çünkü UEFA’nın gözünde, Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak gitmiş olsaydı bu durum takas olarak değerlendirilecekti ve dolayısıyla ücretler arasındaki fark düşülecekti; mevcut yapı ise açık biçimde Rogers ve Garnacho anlaşmalarından elde edilecek kârı maksimize edecek şekilde kurgulanmış durumda. Not: C

    Garnacho için: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapacak olan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riski varken bu fırsatı değerlendirmekte kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir yeteneğe sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde boş bir yer açmış durumda. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde “big six” kulüplerinden birinden uzaklaşınca omuzlarındaki baskının azalacağını düşünüyorsa yanılıyor. Villa Park tribünleri, takımın yeniden Şampiyonlar Ligi bileti almasının ardından son derece beklenti içinde ve bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho ayrıca, geçen yaz Liverpool’dan Aston Villa’ya katılan Harvey Elliott’ın durumunun da farkında olacaktır. O transfer de, satın alma zorunluluğu içeren ve şartları oldukça ulaşılabilir görünen bir kiralama gibi duruyordu; oyuncunun sadece Premier League’de 10 maça çıkması gerekiyordu. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç kadrolarında nadiren yer buldu. Teknik direktörün bu konuda geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın en iyi beş liginden birinde forma giyiyor olsaydı kesinlikle daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan sadece 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru düzeyinde gelir elde ettiği için çok memnun olacaktır. Görüşmelerin de oldukça sorunsuz geçtiği anlaşılıyor; Arsenal sonuçta Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis değerini karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması nedeniyle satış yapan kulüp güçlü bir konumdaydı. Bu miktardaki para, bir Jupiler Pro League ekibi için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon şampiyonluğu Union Saint-Gilloise'dan geri aldıktan sonra bu parayı akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonu, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapmak zorundaydı ve Tzolis, alternatif olarak birçok kriteri karşılıyor. Yunanistan millî oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel anlamda çok iyi bir performans sergiledi; tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaparak (22 gol, 29 asist) Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme turlarına kalmasına önemli katkı sağladı. Elbette, bonservis bedeli günümüz piyasasında makul görünse de bu transferin beraberinde getirdiği bazı riskler var; Tzolis, Premier League'deki ilk döneminde Norwich City'de ciddi şekilde zorlanmıştı ancak o dönem çok gençti ve Norwich küme düşmeye mahkûmdu, bu nedenle Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in bu tecrübeden dersler çıkarmış olmasını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fizik gücü ile hıza sahip. Arsenal, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olmak zorunda kalabilir ancak en azından ilk etapta rotasyonda faydalı bir seçenek olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kanıtlaması gereken şeylerle Premier League'e dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerinin ardından Belçika'da kariyerini yeniden canlandırmış olmanın verdiği güvenle geliyor. Şimdi mesele, çok daha zorlu bir ligde Brugge formasıyla ortaya koyduğu yüksek standartları sürdürmek ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis yalnızca Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, dolayısıyla transferin gerçekleşmiş olmasından mutlaka büyük mutluluk duyacaktır. Kuzey Londra'da kendini kabul ettirmeye çalışırken şimdi zorlu mesai başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalmıştı ve yeni bir sözleşme imzalamasının hiçbir ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bonservissiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçenek bulamadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon €'dan açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey fazla sakatlık yaşadığı ve istikrar sorunu çektiği de unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı başararak da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Yıllar içinde transfer işleri nedeniyle Barca'yı çok sert eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını vermek gerekirse bu mükemmel bir hamleye dönüşebilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olarak kendisine biçilen rolü henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında; bu da onu Marcus Rashford'a kıyasla daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takımda ilk maç şansını verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süper yıldızı gibi görünüyordu, ancak işler onun adına hiçbir zaman tam anlamıyla yolunda gitmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa nihayet ortaya koyabileceğine dair şüphesiz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. İşin iyi tarafı, bonservis bedeli göz önüne alındığında üzerinde muazzam bir baskı olmayacak olması. Nitekim yeni sezonun ilk aşamalarında Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü biçimde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve sürate sahip Adeyemi'nin işini epey kolaylaştırmalı. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa ortaya koymak için daha iyi bir platform bulamayacak olan Adeyemi açısından doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League’in güç sıralamasındaki yerlerini acımasızca hatırlatan bir gelişme. Rogers, yeni şampiyon Arsenal’e gitmiş olsaydı bu başka bir mesele olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada bitirdi; Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak, Chelsea’nin ise önünde hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli oyuncusunun Stamford Bridge’e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough’dan başlangıç bedeli olarak 8 milyon £ karşılığında transfer ettiler. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu, Villa’nın bir yandan yerine bir isim bulmasına yardımcı olurken diğer yandan Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde de güçlendirmesine ciddi katkı sağlayacak çılgın bir para. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunu kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League’in finansal kuralları nedeniyle ellerinin kollarının bağlandığının yeni bir kanıtı olarak görüyor. Not: B+

    Chelsea için: Gerçekten büyük bir hamle. Beklenti, Rogers’ın bu yaz batıya değil kuzey Londra’ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yol açtığı iddia edilen bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok istenen hücum oyuncularından birini transfer ederek Arsenal’i geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Birçok kişi de transfer döneminin kapanmasından önce Chelsea’nin ‘bomba timi’nden bir oyuncunun astronomik derecede şişirilmiş bir bedelle Villa Park’a gideceğini düşünüyor. Yine de daha olası görünen, perde arkasında Enzo Fernandez’e yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedildiği ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacağı. Premier League’de arkasında sadece iki iyi sezon bulunan ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin çok ciddi bir fazla ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde gerçekten büyük hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: En azından dışarıdan bakıldığında şaşırtıcı bir gelişme. Genel kanı, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu ve orada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunun sol tarafında kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça çok iyi işler yapan Alonso’nun fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de biz, para ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin Rogers’ın Stamford Bridge’e yaptığı sürpriz geçişte daha da belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea sürekli bir değişim halinde olan ve korkunç yönetilen bir kulüp olsa da bu, Rogers için çok iyi sonuçlanabilecek bir transfer. Özellikle de artık iyi arkadaşı ve altyaş seviyelerinde Manchester’dan eski takım arkadaşı olan Palmer ile birlikte Premier League’de oynayacak olması bunu daha da önemli kılıyor. Nitekim gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşamaya yatkınlığı uzun süredir Villa Park'ta hayal kırıklığı kaynağı olsa da, sağlıklı olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, bu yılın başlarında Tielemans ayak bileği sakatlığı nedeniyle yokken büyük sıkıntı yaşadı ve Belçikalı olmadan oynadıkları yedi Premier League maçının yalnızca birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa sezonu müthiş bir şekilde tamamladı; Premier League'i dördüncü sırada bitirdi ve Avrupa Ligi'ni kazandı. Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinde ayrıca iki yıl daha varken, onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Çok hoş bir sürpriz. United'ın Tielemans için bir hamle hazırlığında olduğuna dair, transferin rekabete yakın olduğu ortaya çıkana kadar hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans, bu yaz United'ın aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında olmasına rağmen kesinlikle epey kilometre yaptı. Ancak gelişi, Ederson anlaşmasının çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay görevindeyken ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için öncelikli transfer hedefleri olan Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes anlaşmalarında fiyatların erişilemez hale gelmesinin ardından Old Trafford çevresindeki paniği bir miktar azaltacak. Tielemans, kalitesini Dünya Kupası'nda da ortaya koymuş, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu. Dolayısıyla geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, deneyim, çok yönlülük ve kalite katacak. Bu bonservis bedeliyle sezonun transferlerinden biri olduğu da görülebilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de kendisinin bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans'ın uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılması bekleniyordu ancak mayısta 29 yaşına girdikten sonra, eski Leicester City orta saha oyuncusu için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekleşecek gibi görünmediği açıktı ve bu da sorun olmazdı. Villa da kendi başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız şekilde başka bir seviyede olması, bunu Tielemans için dev bir transfer haline getiriyor. Tielemans da kuşkusuz, oyunun en büyük sahnelerinden birinde olağanüstü pas yelpazesini ve müthiş tekniğini sergileme fırsatının tadını çıkaracaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yaz dönemi, gelecek vadeden genç oyuncularından birini Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibe satmayı kabul etmesiyle devam ediyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takımın parçası olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda onları sık sık etkileyici şekilde idare etti. Fernandez ayrılırsa, ki öyle görünüyor, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun dokunulmaz görülmediği açık ve henüz ilk 11'in garanti ismi olmayan bir orta saha için United'ın £48 milyon ($64m) artı bonuslarla birlikte £2 milyonluk teklifi belli ki geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan £16 milyona genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak kadrosuna kattığı Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki ciddi para nedeniyle bu anlaşma muhtemelen geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse bu anlaşma dönüp hoş duygularla hatırlanacak bir iş olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, orta sahadaki birincil hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampanyası öncesinde Mason Mount'ın ellerindeki tek tanınmış kıdemli orta saha olarak kalacağı bir senaryodan kaçınmak isterken paniğe kapılıp Santos'a yöneldi; Kobbie Mainoo ise hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda. United karar vericilerinin Fernandes transfer girişimi sonuçsuz kaldıktan sonra 'sakin' olduğu bildirilmişti, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça gözden çıkarmaya hazır olduğu bir oyuncu için £50 milyonluk paket yüksek bir bedel. Kırmızı Şeytanlar, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada sayıya ihtiyaç duyuyor, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde ilk 11'in garanti ismi olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok daha fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir girip bir çıktığı sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle motive olmuş olabileceği düşünülen Santos'un, 'düzenli A takım futbolu' arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de kendisine verilenden daha fazla süre bulup bulamayacağı henüz belli değil ve bu büyük ölçüde United'ın başka kimi transfer edeceğine bağlı olacak; kulübün orta saha yenilemesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim katındaki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzaklaşıp yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın da daha fazla uzun vadeli istikrar sunabileceğinin garantisi yok. Yine de Şampiyonlar Ligi futbolu sunabiliyorlar; bu da Santos'un yakında eski kulübü olacak takımın Avrupa kupalarının hiçbirine katılma hakkı kazanamaması nedeniyle doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecek. Sonuç olarak, yeni ortamında kendisini kilit bir figür olarak kabul ettirmesini sağlamak oyuncunun kendisine kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon gerçekten de patladı! Newcastle, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında ve Carabao Cup finalinde Liverpool'u sürpriz şekilde yenerek kupa hasretine son verdiğinde, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin İngiltere'nin Katar destekli Paris Saint-Germain'e cevabı olmasını hayal ediyordu. Ancak Liverpool, Alexander Isak'ı en acı verici şartlarda ellerinden alarak Newcastle'a Premier League hiyerarşisindeki yerini acımasızca hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan bonservis bedelini iyi değerlendirebilseydi, işler yine de iyi gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin harcandı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada tamamladı. Anthony Gordon'ın felaket geçen sezon bitmeden çok önce ayrılacağı belliydi, ancak asıl bir hayalin ölümünü temsil eden şey Tonali'nin, hem de Tottenham'a, gitmesi oldu. Taraftarlar için gerçekten travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; zira kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı yolda. Bu da taraftarların, muhtemelen zaten çarçur edilecek olan dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için 85 milyon sterlinlik tarihi anlaşmayı tamamladıktan sadece bir gün sonra, Tonali için transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunun çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, sadece transfer piyasasının çığırından çıktığının kanıtıdır. Sonuçta, Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bonservis bedeline ulaşmasın ki?! İtalya milli takım oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi'nin altında Fernandes'ten bile daha iyi bir çıkış yapma ihtimali taşıyor. Elbette, en üst seviyede hâlâ kanıtlaması gereken çok şey olan 26 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar, üstelik Spurs'ün mutlaka karşılığını almak zorunda olduğu bir kumar. Ancak şu an için taraftarların bunu umursayacağını sanmıyoruz. Eski icra başkanı Daniel Levy'nin yönettiği temkinli/cimri transfer politikası yüzünden yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, artık kulüplerinin piyasadaki en çok talep gören orta sahalardan birini almak için Premier League rakiplerini geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Genel kanı, Tonali'nin yasa dışı bahis cezası döneminde arkasında duran kulüpten ayrılması halinde bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı yönündeydi. Ancak o, bunun yerine son iki sezonda da Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki neden? Elbette, Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen isteğini karşılayacak kadar paraya sahip herhangi bir Serie A kulübünün olması zaten mümkün değildi ve İngiltere'nin elit kulüpleri de anlaşılabilir şekilde Newcastle'ın istediği bonservis bedelinden caydı. Sonuç olarak Tonali kendisini, kariyerinin en iyi yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu ve bu da inkâr edilemez şekilde tuhaf. Yine de De Zerbi, Spurs'te iki sezondan uzun süre kalırsa, ki bu çok büyük bir "eğer", belki bu hamle uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Bileğinden yaşadığı sakatlık ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden biri hâline gelen bir oyuncunun sözleşmesine böylesine düşük bir serbest kalma maddesi konulması nedeniyle Inter’in kararı sorgulanmalı. Buna rağmen iyi gününde hâlâ piyasadaki en iyi hücumcu beklerden biri olduğu için, €20 milyon (£17 milyon/$23 milyon) Nerazzurri adına oldukça kötü bir iş gibi görünüyor; zira sözleşmesinin bitimine hâlâ iki yıl kalan bir oyuncu için Inter, bugünün pazarında çok daha yüksek bir bonservis talep edebilirdi. Yine de adil olmak gerekirse Inter’in eli kolu bağlı olmuş olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi talep etti ve bu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için €25 milyon olarak belirlenmeden önce bu yıl düşürüldü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları içinde hareket ederken uygun fiyatlı fırsatları değerlendiren bir kulüp olarak ün kazanan Real için bir başka son derece akıllıca hamle gibi görünüyor. Dumfries, Los Blancos’un ödediği rakamın en az iki katı değerinde ve bu bonservis, kulüp efsanesi Dani Carvajal’ın ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Los Blancos’un ayırdığı bildirilen €30 milyonun da oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmadan çok hücumda daha etkili olduğu söylenebilecek bir başka sağ kenar savunmacısı, bu da Madrid’in o bölgede daha iyi takımlar tarafından değerlendirilebilecek bir dengesizlik yaşamasına yol açıyor. 30 yaşında olması nedeniyle uzun vadeli bir alternatif de sayılmaz, ancak bu kadar düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezonluk iyi bir geçiş çözümü olamayacağını savunmak zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine o serbest kalma maddesinin eklenmesini istemesinin tam da nedeni. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat beki pozisyonunda 207 maçta 55 gol katkısı verdi, Nerazzurri’nin hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasında rol oynadı. Potansiyel olarak son büyük transferini fazlasıyla hak etti ve düşük bonservis bedeli, Bernabeu’daki baskıyı onun üzerinde bir nebze azaltacak. Oynayacağı rolle ilgili olarak Jose Mourinho ile görüşmeler yaptığı bildirilen Dumfries’in, Alexander-Arnold’u ilk 11’in dışında bırakıp bırakmayacağını görmek oldukça ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme konusunda kulübe büyük katkı sağlayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesi kesinleşir kesinleşmez bazı önemli satışların gerekeceği açıktı ve Fernandes de onların en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olarak, sezonun son gününde kaderleri belli olmadan önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu yüzden ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Asıl şaşırtıcı olan ise West Ham'in, pazarlık pozisyonu pek de güçlü olmamasına rağmen Portekizli oyuncu için tam da talep ettiği rakamı almayı başarması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi nadir görülen bir övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka kanıt. İki felaket sezonun ardından, ki ikincisi neredeyse küme düşmeyle sonuçlanıyordu, Spurs bir daha kendini asla o durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için 52 milyon sterlin ödemek bir niyet beyanıysa, bu bir üst seviye. Fernandes, 21 yaşında çok yetenekli bir oyuncu. Birçok farklı rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayacak bir futbolcu izlenimi veriyordu. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu transferde inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi kadrosuna katma ilgisinden de gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için piyasa değerinin üzerine çıkmayı kabul etti. Sonuç olarak bu transferin Spurs için işlemesi gerekiyor, hem de hemen; aksi takdirde çok kısa sürede kulübün sahiplerini eleştirmek için kullanılacak bir başka gerekçeye dönüşür. Nitekim, rakamları bağlama oturtmak gerekirse PSG, Joao Neves için Benfica'ya 60 milyon euro ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi bile değil; bu yüzden gerçekten öyle olabileceğini göstermesi gerekiyor. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta garip bir transfer. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi futbol dünyasının en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Bunun yerine kendisini Spurs'te buldu; geçen sezon West Ham'in bir sıra ve iki puan üzerinde bitiren takımda. Bu da hamleyi bir bakıma yatay bir geçiş gibi gösteriyor. Ancak kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olabilir ve Fernandes, De Zerbi'nin çok başka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, tarafların hiçbirinin istikrarıyla tanınmaması göz önüne alındığında İtalyan teknik adamın Spurs'te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV'de üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Kuzey Amerika'da parlaması ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin Saibari'ye fiyat biçmek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak bu yine de dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle transfer edilen bir oyuncu için gayet iyi bir ücret. Ayrıca, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulübün bu parayı iyi değerlendirmesi de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla sergilediği müthiş performanslar sayesinde son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra Hollanda'ya karşı son 32 turunda alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında belirttiği gibi, Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı bu. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilen ani bir tepki değildi; Bayern, Saibari'nin zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapmasını sağlayacak doğru teknik, çalışkanlık ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna uzun süredir inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla ortalama futbolseverin dikkatini çeken Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi. Şimdi de, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroda kendine yer açmak bir tür kâbusa dönüşebilecek olsa bile, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" yapılan o klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda adeta mutluluktan havalara uçuyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ekleme olabileceğini de anlaşılır şekilde düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari kuşkusuz onun takımının oyun tarzına Nicolas Jackson'dan daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’ı Manchester United’a satma anlaşmasının ardından bu, Atalanta adına bir başka akıllıca anlaşma olmaya aday. Palestra için alınacak yüksek 55 milyon €’luk (£47 milyon/$62 milyon) paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün de Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya katmak yerine bir süredir satıştan gelir elde etmeye karar verdiği iddia ediliyor. 21 yaşındaki oyuncu böylece kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte kalıp Bergamo’da iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduktan sonra aklının çelinmesi ve onu takımda tutmanın her zaman zorlu bir mücadeleye dönüşmesi muhtemeldi. Not: A

    Chelsea için: Bu transfer, Chelsea menajeri olarak Xabi Alonso’nun etkisine dair ilgi çekici bir gösterge, teknik direktör olarak değil. İspanyol çalıştırıcının bu anlaşmaya onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşma sağlamak için hızlı davranarak 24 saat içinde pole pozisyonuna geçti ve Inter’in Palestra hamlesini çaldı. Onun geniş kesimlerce Serie A şampiyonlarına katılması bekleniyordu, dolayısıyla bu açıdan bakıldığında bu kesinlikle önemli bir hamle. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra’nın, 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso’nun sisteminde üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League’in zorluklarına da uygun olması gerekiyor. Ancak 55 milyon €’ya kadar çıkan bir harcamanın ardından, Chelsea’nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu, Serie A standartlarında devasa bir meblağ ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık ara geride bırakıyor, üstelik 21 yaşında hâlâ ham bir oyuncu ve üst düzey futbolda arkasında sadece bir iyi sezon var. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk taşıyor. Not: B

    Palestra için: Inter’e transfer olmak yerine neden Chelsea’yi tercih ettiği sorusunun cevabını yalnızca Palestra’nın kendisi verebilir; çocukken altyapısında oynadığı ve tuttuğuna inanılan kulüp Inter’di. Ancak Chelsea’nin bildirilene göre yaptığı sözleşme teklifinin (haftalık 100.000 £’a yakın) Nerazzurri’nin sunduğunun iki katından fazla olması, bunu bir ölçüde açıklıyor olabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünen o ki İngiltere’nin en üst liginde kendini deneme fırsatına balıklama atladı. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin başarısı onu cesaretlendirecektir; diğer yandan bir başka genç İtalyan Giovanni Leoni’nin geçen yaz Liverpool’a katılması, daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun işaretiydi. Alonso’nun onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığı da kararında etkili olmuş olabilir; bu da yeni menajer altında kilit bir figür olmaya hazırlanıyor olabileceğini gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Jackpot! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için kendilerine bu kadar gülünç bir meblağ ödemeye razı birini bulduktan sonra bankaya güle oynaya gidecek. Unutmayın, Ramos’un PSG’nin santrfor sorununa çözüm olması gerekiyordu ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca, Ramos zamanının çok büyük bölümünü Parc des Prince’te yedek kulübesinde geçirdi. Bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Uluslararası seviyede hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalıyor olması da öyle. Dolayısıyla, oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u transfer etmek için sıraya girmiş değildi, hele hele saçma sapan €75m karşılığında hiç değildi. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla, gerçekten hücumlarını geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi kadrosuna katmak için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, tek kelimeyle akıl almaz. Önce şunu hemen netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de kulübeden gelip üç sezonda 45 gol atarak etki yaratabileceğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de nakit açısından pek de rahat olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak neler yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak çok sayıda komplo teorisini tetikledi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’in PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olduğu da dile getirildi. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir ücret ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık olmak gerekirse, Serie A’da gol atacağını gerçekten düşünüyoruz, özellikle de 9 numaradan Ruben Amorim’in istediği her şeyi sağlaması gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı imza ve Ramos aslında gol açısından aynı garantiyi sunmaya hiç yaklaşmıyor. Not: D+

    Ramos için: Sürekli yedek kalan bir oyuncu için çok gecikmiş bir başrol fırsatı. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, büyük vaatler taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo’yla devam etmeyi seçti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda tuttu. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de özellikle harika bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir hikâye yaşandı; burada genel kanı, PSG’nin imrenilecek ölçüde harika bir forvet koleksiyonuna sahip olduğu ancak Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönünde. O, sadece kulübeden oyuna sokulacak iyi bir isimdi, fena olmayan bir hamle oyuncusuydu. En önemlisi, şimdi bu anlatıyı değiştirme şansına sahip. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmayı sürdüren yeni Milan’ın hücum hattının mızrak ucu olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak, çünkü bu zaten büyük bir ücret olsa da Serie A ekibi için kesinlikle devasa boyutta. Sıra sende Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Altı yıl önce sadece 2 milyon sterline imza attırdığı bir oyuncudan 52 milyon sterlin ($70m) kazanacak olan Brighton, bir kez daha son derece akıllıca bir iş yaparak futbolun en iyi satış yapan kulüplerinden biri olarak itibarını daha da güçlendirecek. Anlaşmayı daha da iyi hale getiren unsur ise Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin sadece 12 ay sonra sona erecek olması. Bu nedenle kulüp, daha önce Hollandalı savunmacının değerinin 70 milyon sterlin ($94m) olduğu bildirildiyse de, onun için böylesine ciddi bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Bu bedelin, Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından ayrı bir transfer olarak radarlarında bulunan Tottenhamlı genç Luka Vuskovic gibi yüksek potansiyelli bir yedek için kaçınılmaz olarak yeniden yatırıma dönüştürülmesi bekleniyor. Kadrolarında Lewis Dunk ve Olivier Boscagli bulunurken, Igor Julio da West Ham’daki kiralık döneminden dönmeye hazırlanıyor; yani stoper seçenekleri açısından çok da yetersiz değiller. Not: A

    Tottenham için: Brighton’daki döneminde Van Hecke ile çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin açıkça yön verdiği bir transfer olsa da, güney kıyısındaki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmesine ramak kalmışken Brighton’ın ona 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberlerin çıkmasının ardından, Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya kandırıldığı hissinden kurtulmak zor. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon sterlin ($54m) civarında olması gerektiği düşünülebilir, ancak Brighton pazarlıkta ne kadar zorlu olduğu bilinen bir kulüp ve Tottenham da harekete geçmek zorunda hissetmiş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ile Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor ve diğer stoperleri Micky van de Ven de onun izinden gidebilir. Yine de Tottenham, Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında olmasına rağmen henüz zirvesine ulaşmamış, topla iyi pas yapan ve uzun süredir ciddi biçimde eksikliğini hissettikleri mücadele gücü ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bedelsiz transfer edilen Marcos Senesi ile birlikte yepyeni bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu, oldukça mantıklı bir transfer. Amex’te kalışını uzatmayacağını açıkça belli ettiği anlaşılan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir seviye yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük şeylere giden bir basamak olarak görebilir. Görünüşe göre ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgisini somut bir adıma dönüştürdü; bu yüzden sözde “Büyük Altılı” bir kulüpte garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal bir başlangıç noktası olabilir, ancak herhangi bir Avrupa futbolu sunamıyorlar. Daha önce ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak biliyor olacak; bu da onun hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26’nın sonlarında küme düşme tehdidini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek olan kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket iç saha kampanyasının ardından artık tek yön gerçekten yukarı görünüyor ve en azından kâğıt üzerinde Senesi ile kurulacak ortaklık çok güçlü duruyor; bu da takıma sağlam bir savunma temeli kazandırıyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta, Osasuna geçen yaz yalnızca 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr etmiş gibi görünebilir, ancak Pamplona ekibinin Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüksek yüzde 50 sonraki satış payı maddesi nedeniyle eli kolu bağlıydı. Bu da 40 milyon euro (£34,5m/$45m) tutarındaki serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid'e gideceği anlamına geliyor. Yine de 15 milyon euro (£13m/$17m) kazanç, Osasuna ölçeğindeki bir kulüp için hâlâ önemli. 12 gol katkısı yaptığı ve İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından Munoz'nun ayrılığı zaten büyük olasılıktı, serbest kalma maddesi de bonservis bedeli konusunda Osasuna'nın seçeneklerini kısıtladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool'un Newcastle ile transfer piyasasındaki rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona'ya katılan Anthony Gordon'ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz'yu belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezerek görüşmeler ileri aşamaya ulaşmış ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken araya girip bu hamleyi çaldı. Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak bu kadar yüksek değer biçilen genç bir kanat oyuncusunu ileride kelepir sayılabilecek bir bedelle kadroya kattığı için de çok memnun olacaktır. Munoz hem iki kanatta hem de merkezde oynayabiliyor; Mohamed Salah'ın ayrılığı ve Hugo Ekitike'nin sakatlığı sonrası Liverpool hücum hattında oluşan büyük boşluğun ardından çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Savunmada da çok çalışan, direkt ve süratli bir hücum oyuncusu olan 22 yaşındaki futbolcu, yeni teknik direktörün bu transfer için bastırdığı düşünüldüğünde, Iraola'nın oyun tarzına ideal uyum gibi görünüyor. Ancak kulübün bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildirilse de, genç İspanyol'un Rio Ngumoha'nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlamak zorunda kalacak. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle'ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz'yu Anfield'a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinin ilk döneminde bir ölçüde göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona'nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra daha sonra Real Madrid'e gitti, ardından sadece bir yıl önce Osasuna'ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına yerleşmeyi ve uzun vadeli bir yıldız olarak kendini kabul ettirmeyi umacak; vatandaşı Iraola da uyum sağlamasına yardımcı olacak mükemmel teknik direktör olabilir. İlk 11'de yer kazanmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool'un hâlâ RB Leipzig'in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande'nin peşine düşmesi beklendiğinden bu, genel üretkenliğini artırmasını da gerektirebilir. Ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool'un yenilenmiş hücum hattında yine de bolca fırsat görmeli. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool açısından: Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten iki arada bir derede kaldı, ancak savunmacının sözleşmesinin baştan sona ermesine izin verilmemiş olsaydı bu durum önlenebilirdi. Liverpool, oyuncuyu 2024-25'te şampiyonlukla sonuçlanan sezonda formunun zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolları ayırma zamanı geldiğinde hatırı sayılır bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda son derece kötü bir sezonun ardından sonunda bedelsiz şekilde ayrıldı. Gelinen noktada, aylarca süren ve Nisan ayında oyuncunun anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalan zorlu görüşmelerin ardından, düzensiz geçen ve birçok yüksek profilli hatayla kesintiye uğrayan bir sezonun ortasında Liverpool'un Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerine, haftalık yaklaşık £250.000 olduğu bildirilen rakama, boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından potansiyel yedekler olarak Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet'yi şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkes için çok büyük bir zaman kaybıydı. Not: D

    Real Madrid açısından: O halde muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde bulunan Konate'ye peşinde olduğu astronomik seviyedeki maaşı verecek. Bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen bu, stoperin Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü performans gösterdiği düşünüldüğünde bir risk anlamına geliyor. Geçen yıl kasım ayında Real Madrid'in oyuncuya olan ilgisini sona erdirme kararı aldığına dair haberler çıktığını hatırlamakta fayda var, ki bu da çok şey anlatıyor. Fransız oyuncu gününde olduğunda iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen mevkisindeki oyuncular için zirve yıllarına da henüz ulaşmadı. Real, onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulacağı üzerine fiilen kumar oynuyor ve oyuncu kulübün sorunlu bölgesi için nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve bu transfer, taraftarlar ile medyanın Real Madrid üzerindeki yoğun baskısı göz önüne alındığında, çok kısa sürede ters gidebilecek bir hamle izlenimi veriyor. Not: B

    Konate açısından: Bu durumun en büyük kazananının Konate olduğu kesin; oyuncu hem Real Madrid'e gitme hayalini gerçekleştirmeye hem de arzuladığı dev maaşı almaya hazırlanıyor. Ancak Huijsen'in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı şekilde uyum sağlamak zorunda kalacak; Bernabeu gibi bir kazan ortamında, Anfield'daki son sezonuna damga vuran türden hatalara çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, Madrid'e bedelsiz transferini tamamlayarak Trent Alexander-Arnold'un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erkenden yeniden bulabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça haline gelme fırsatına sahip. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin vedası. Bernardo, Premier League’de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; son derece çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City’nin uzun soluklu başarı döneminin ayrılmaz bir parçasıydı. Nitekim Portekizli oyuncu, adeta Pep Guardiola’nın kusursuz oyuncusuydu. Katalan teknik adamın onu bu kadar sevmesinin ve Silva’nın Etihad’daki duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı dökmesinin nedeni de buydu. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City’de tamamlamasını umuyordu ancak bu ayrılık bir süredir geliyordu. Onun bonservissiz ayrılması finansal açıdan elbette iyi değil ama dokuz yıllık olağanüstü hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden çok karakteri, City’de fazlasıyla özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlama için iki neden var. Real Madrid sadece üst düzey kalitede bir oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona’nın elinden de imzasını aldı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki Bernardo bunların bir kısmı hakkında bizzat konuşmuştu, Camp Nou’ya transferi neredeyse kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho’nun Bernabeu’ya gelişi açıkça her şeyi değiştirdi. "The Special One", vatandaşı olan bu oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva’nın en iyi günleri tartışmasız geride kaldı ancak geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad’da Arsenal’e karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal bir rol model; Mourinho’nun oyuncularından ne istediğinin vücut bulmuş hali, yetenek ile azmin kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real Madrid’in Portekiz milli oyuncusu için Barcelona’nın hamlesini boşa çıkarmasının nedeni kolayca anlaşılabiliyor. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun süredir aradığı İspanya transferi. En azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, Silva La Liga’nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu defalarca bir sezon daha Etihad’da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo’nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatını sonunda yakalayacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid, İspanya futbolunun zirvesinde yerini Barcelona’ya kaptırmış durumda ve zor bir dönemden geçiyor, ancak Mourinho’nun onları yeniden eski yerine taşımasına yardımcı olmak şüphesiz onun sahipleneceği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real Madrid’de forma rekabeti çok yoğun ve Silva artık bir zamanlar olduğu kadar dinamik değil, ancak Guardiola’nın da işaret ettiği gibi ilk beş yard kafanızdadır ve bu açıdan bakıldığında eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Bu nedenle, Madrid’e biraz daha gençken gitmemiş olması belki bir nebze üzücü olsa da Bernardo, Mourinho’nun Bernabeu’ya getirdiği Luka Modric’i örnek alarak 30’lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya’da parlayabilecek tecrübe ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'a, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’deki gelişi sonrası pek parlak olmayan bir başlangıcın ardından Chelsea için savunmanın kilit isimlerinden biri haline gelmişti, bu yüzden zararına ayrıldığını görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, kendi pozisyonunda dünyanın en iyileri arasında olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bununla birlikte Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton’dan £60 milyon ($80m) karşılığında transfer ederken baştan fazla ödeme yapmıştı ve oyuncunun perde arkasında ayrılma isteğini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar veren kulüp muhtemelen £52 milyon ($69m) gibi bir bedeli geri kazanmış olmaktan memnun kalacaktır. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını almakta zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılığı, tecrübe açısından ciddi eksikleri olan kadronun en deneyimli isimlerinden birini de kaybetmesi anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid, erken transfer dönemindeki hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp, daha geçen yaz Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için bir sol beke büyük para harcamıştı, ancak bu durum onların Cucurella için de kesenin ağzını açmasına engel olmadı; oyuncunun yeni (eski) teknik direktör tarafından hedef olarak belirlendiği bildirildi. €60 milyonluk bonservis, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım benimseyen bir takım için çok yüksek ve son aylarda formunda bir miktar düşüş görülen bir oyuncudan yapılan yatırımın anında karşılığını almayı gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun kaç yıl daha üst düzey katkı verebileceğini gerçekçi biçimde bekleyebilir? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir ‘Mourinho’ oyuncusunun tüm özelliklerini taşıyor. Real ayrıca yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, dolayısıyla ayrılıklar konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Bu transferin en büyük kazananının Cucurella olduğu şüphesiz; oyuncu, dümensiz bir Chelsea takımından ayrılma hedefine ulaştı ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunmacının Stamford Bridge’de BlueCo’nun işlerini yürütme şeklinden hayal kırıklığına uğradığı ve İspanya’ya dönmek istediği geniş çapta bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisi varken onun Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. Bu nedenle anlaşmanın bu kadar hızlı sonuçlanması da şaşırtıcı değil; Real Madrid devreye girdiğinde Cucurella’nın muhtemelen hemen evet dediği düşünülüyor. Mourinho’nun özellikle istediği isimlerden biri gibi göründüğü düşünüldüğünde, Carreras’ın Portekizlinin ilk 11’inde zaman zaman forma giymesi beklense de onun kilit bir oyuncu haline gelme ihtimali oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, hemen katkı vermek zorunda; aksi halde özellikle Barcelona bağlantıları nedeniyle sabırsızlığıyla ünlü Bernabeu tribünlerini kısa sürede karşısında bulabilir. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla gösterilebilir. 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon £ karşılığında alınan ve Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biri olan oyuncu, en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki futbolcunun yaşının onu yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i kadroya katarak onun yerini doldurmak için erkenden harekete geçmesinin nedeni de buydu ve hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi Robertson'ı kış transfer döneminde satacaktı. Ancak şu anki sorun şu ki Kerkez hâlâ Anfield'a tam olarak uyum sağlayabilmiş değil, ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesi, mücadele gücü ve karakterinin Merseyside'da ne kadar çok aranacağı acı biçimde ortaya çıktı. Nitekim taraftarlar arasındaki endişe de şimdi Robertson'ın ayrılığının, Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte, gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs'ün ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açıktı, ancak bunun tam olarak neden olduğu anlaşılmakta zorlanılıyordu. Tottenham kadrosunda sahanın birkaç bölgesinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini yeni kırmıştı, ama Spurs'ün elinde yine de Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odası için önemli bir takviye olacağı yönündeydi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 adanmışlığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına kesinlikle yardımcı olabilirdi. Gecikmeli de olsa bedelsiz gelmesi hoş bir artı, ancak Tottenham'ın aslında Robertson'a mutlaka ihtiyaç duymadığı hissi sürüyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesi anlaşılabilir. Pek de iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercih durumuna düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu oynamak istiyordu; görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Sonuç olarak Robertson sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir aşamada sözleşme uzatma teklifi yapmadı. Bununla birlikte Spurs dışında da seçenekleri vardı; İskoçya kaptanını kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Juventus'un da olduğu söyleniyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeyi tercih etmesi biraz tuhaf. Yine de De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü ciddi şekilde geliştirebilecek kapasitede olduğu tartışmasız olduğundan, Robertson için Tottenham şimdi ocak ayına kıyasla daha cazip bir seçenek olabilir. Ancak yine de Robertson'ın kuzey Londra'da geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle açısından: Yaklaşımdaki dikkat çekici bir değişim. Newcastle geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için var gücüyle mücadele etti, ancak sonunda onun Liverpool'a katılmasına izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda hemen pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle bu nedenle, huzursuz bir başka hücum oyuncusunu da hızlıca elden çıkardı ve bunu harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak kulüp ya da milli takım düzeyinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek hiçbir şey yapmış değil. Elbette şimdi Newcastle için asıl mesele bu parayı akıllıca yatırmak; çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve en üst düzey yetenekleri cezbetmek bu yaz daha da kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i acınası bir 12. sırada bitirmesi, buna Gordon'ın da St. James' Park'tan Isak'ın ardından ayrılmak istemesinin eklenmesi, giderek daha da ilgisizleşen Suudi Arabistanlı sahipler altında Newcastle'ın artık İngiltere'nin elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali düzenlemelerine uyma konusunda yaşadığı ve uzun süredir bilinen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden nihayet düzeni sağlamasının ardından ilk hamlesinin Gordon için €80m saçmak olması iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusunun kesinlikle faydalı bir takviye olması beklenir. Ön üçlünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesi; bu yüzden Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedeli daha olumlu gösterebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da dile getirildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçındaki 12 golü, Barca taraftarlarının son transferlerinden nasıl bir gol oranı beklemesi gerektiğine dair çok daha iyi bir gösterge. Dolayısıyla Gordon'ın Flick'e bir kanattan istediğini verme ihtimali Rashford'dan daha yüksek olsa da ve Rashford'dan daha düşük bir maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi; bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüşmesi. Özellikle son iki yılda Premier League'de oldukça istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de, çocukken de desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile daha önce anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca ilk başta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern anlaşılır şekilde istenen bonservis bedelinden çekindi ve şimdi Gordon'ın karşı karşıya olduğu büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ancak yine de bonservis bedelini haklı çıkarmak için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barca €80m'yu rotasyon oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'e layık olduğunu kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. Bunu, Barca'daki ilk sezonunda toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen şimdi Camp Nou'da gözden çıkarılabilir görünen Rashford'a sorun. Yine de Gordon muhtemelen şansına kendisi bile inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal ile yan yana sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle