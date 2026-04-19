Getty Images Sport
Çeviri:
Liverpool için büyük darbe! Giorgi Mamardashvili, Everton maçında sakatlığı nedeniyle sedyeyle sahadan çıkarıldı; Arne Slot, kaleci krizi ile karşı karşıya kaldı
Merseyside derbisinde felaket yaşandı
Sakatlanan Alisson Becker'in yerine forma giyen Gürcü kaleci, ikinci yarının kritik bir anında yaşanan şiddetli bir çarpışmanın ardından oyuna devam edemedi.
Kalecinin ciddi bir rahatsızlık geçirdiği anlaşılınca sağlık ekibi Goodison Park sahasına koştu. Birkaç dakikalık tedavinin ardından kalecinin sahadan çıkarılması için sedyeye ihtiyaç olduğu belirlendi ve bu durum Liverpool yedek kulübesinde şok etkisi yarattı.
Yaralanma nasıl meydana geldi?
Olay, Everton’ın beraberlik golüne yol açan pozisyon sırasında meydana geldi. Ceza sahasına gönderilen tehlikeli bir topun peşinde, Everton forveti Beto ile Liverpool savunmacısı Andy Robertson, topa ulaşmak için aynı anda kayarak müdahale etti. Oyunun hızı nedeniyle her iki oyuncu da yüksek hızla Mamardashvili’ye çarptı.
Everton forveti takımının beraberliği kutlamak için uzaklaşırken, Mamardashvili acı içinde yerde kaldı. Çarpışma anından itibaren yaralanmanın ciddi olduğu belliydi ve deplasman tribününde çöken sessizlik, Arne Slot'un takımı için durumun ciddiyetini vurguladı.
Woodman, savaşın en şiddetli anında göreve çağrıldı
Mamardashvili'nin oyuna devam edememesi üzerine, derbinin geri kalanında kaleyi koruma görevi üçüncü kaleci Freddie Woodman'a düştü. 29 yaşındaki oyuncu, Preston North End'de geçirdiği üç yıllık dönemin ardından yaz aylarında kulübe katılmıştı ancak bu Premier Lig devinde pek fazla resmi maçta forma giyememişti.
Derbinin kaosuna atılmadan önce, Woodman Liverpool formasıyla sadece bir kez sahaya çıkmış ve Ekim ayında Carabao Cup'ta Crystal Palace'a 3-0 yenildikleri maçta forma giymişti.
- AFP
Arne Slot’un kaleci kabusu
Sezon kritik bir aşamaya girerken, bu sakatlık Liverpool teknik direktörü Slot’u kadro seçimi konusunda büyük bir ikilemle karşı karşıya bırakıyor. Alisson’un zaten kadro dışı kalmış olması nedeniyle, Mamardashvili’nin kaybı, sahadaki en hayati pozisyonlardan birinde Kırmızılar’ın hem birinci hem de ikinci seçeneklerini elinden alıyor.
Kırmızılar, zorlu fikstürü atlatmak için artık yedek kadrosundaki daha az tercih edilen oyunculara güvenmek zorunda. Yine de Liverpool, Pazar günü 2-1'lik bir galibiyet elde ederek Premier Lig'de beşinci sıradaki yerini korudu ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürdü. Takım, önümüzdeki hafta sonu Crystal Palace'ı evinde ağırlayacak.