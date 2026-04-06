Liverpool, Ibrahima Konate'nin sözleşmesinin uzatılması konusunda 'iyimser'; Real Madrid'in radarındaki oyuncu, Dünya Kupası öncesinde geleceğini netleştirmek istiyor

2026'daki yeniden yükselişiyle teknik direktör Arne Slot'un kadrosunda vazgeçilmez bir parça olduğunu bir kez daha kanıtlamasına rağmen, Liverpool ile yürütülen görüşmeler mali şartlar konusunda tıkanma noktasına geldi. Konate'nin, savunma hattındaki kilit rolünü yansıtacak şekilde önemli bir maaş artışı talep ettiği bildiriliyor. Menajerleri, haftalık yaklaşık 150.000 sterlin değerindeki mevcut maaşının, onu kulübün en yüksek maaşlı oyuncularına yaklaştırmak için artırılması gerektiğine inanıyor. Aralık ayında, Hollandalı teknik direktör, oyuncunun formundaki kısa süreli düşüş hakkında tamamen dürüst davranarak, "Olay yerlerinde çok fazla görünüyordu." dedi. Ancak savunma oyuncusu etkileyici bir şekilde geri dönerek bire bir mücadelelerde üstünlük kurdu. Merseyside'da kalmaya açık olsa da, anlaşma sağlanamaması spekülasyonları daha da alevlendirdi.