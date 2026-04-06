Liverpool, Ibrahima Konate'nin sözleşmesinin uzatılması konusunda 'iyimser'; Real Madrid'in radarındaki oyuncu, Dünya Kupası öncesinde geleceğini netleştirmek istiyor
Madrid'in ilgisine rağmen müzakereler devam ediyor
Fransız basın organı L'Équipe'e göre, Liverpool, Konate ile sözleşme uzatımını sonuçlandırma konusunda oldukça iyimser. Müzakereler yaklaşık 18 aydır sürüyor ve iki taraf, geçen yıl yetersiz görülen ilk teklifin yarattığı uçurumu kapatmak için son zamanlarda "oldukça verimli" görüşmeler yürütüyor. Anfield kulübü, 26 yaşındaki oyuncuyu Merseyside'da tutmak için Madrid'den gelen tehdidi bertaraf edebileceğine inanıyor. Oyuncu, kafası rahat bir şekilde Dünya Kupası'na gitmek istiyor ve bu süreci sonlandırmak amacıyla önümüzdeki haftalarda kesin bir karar vermesi bekleniyor.
Los Blancos, sözleşme durumunu takip ediyor
Madrid, savunma hattını güçlendirmek için bu oyuncuyu birincil hedef olarak görerek, durumunu yakından takip ediyor. Los Blancos, sözleşmelerinin son yılına giren en iyi yetenekleri kadrosuna katma konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahip ve haberlere göre oyuncunun menajerine uzun vadeli projelerini sunmuşlar. İngiliz kulübüyle görüşmelerin sonuçsuz kalması halinde, İspanyol devi cazip bir teklif sunmaya hazır. Ancak, Santiago Bernabeu'nun bariz cazibesi ve ısrarlı transfer söylentilerine rağmen, mevcut eğilim, oyuncunun şu anda İngiltere'deki başarılı kariyerini uzatma yönünde eğilimli olduğunu gösteriyor.
Arne Slot yönetimindeki mali talepler
2026'daki yeniden yükselişiyle teknik direktör Arne Slot'un kadrosunda vazgeçilmez bir parça olduğunu bir kez daha kanıtlamasına rağmen, Liverpool ile yürütülen görüşmeler mali şartlar konusunda tıkanma noktasına geldi. Konate'nin, savunma hattındaki kilit rolünü yansıtacak şekilde önemli bir maaş artışı talep ettiği bildiriliyor. Menajerleri, haftalık yaklaşık 150.000 sterlin değerindeki mevcut maaşının, onu kulübün en yüksek maaşlı oyuncularına yaklaştırmak için artırılması gerektiğine inanıyor. Aralık ayında, Hollandalı teknik direktör, oyuncunun formundaki kısa süreli düşüş hakkında tamamen dürüst davranarak, "Olay yerlerinde çok fazla görünüyordu." dedi. Ancak savunma oyuncusu etkileyici bir şekilde geri dönerek bire bir mücadelelerde üstünlük kurdu. Merseyside'da kalmaya açık olsa da, anlaşma sağlanamaması spekülasyonları daha da alevlendirdi.
Liverpool için bundan sonra ne olacak?
Kırmızılar’ın önünde zorlu bir fikstür var. Şimdi tüm dikkatler Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine çevrildi. 8 Nisan'da Paris Saint-Germain ile deplasmanda karşılaşacaklar, ardından 14 Nisan'da Anfield'da oynanacak kritik rövanş maçı var. Bu iki büyük Avrupa maçı arasında, kulüp 11 Nisan'da Premier Lig'de Fulham'ı ağırlayacak. Ardından 19 Nisan'da Everton ile zorlu bir Merseyside derbisi için deplasmana gidecekler, bu da takımın müthiş savunma hattının en iyi performansını sergilemesi gerektiği anlamına geliyor.