Liverpool, Hugo Ekitike’nin Dünya Kupası kadrosundan çıkacağını ve yıkıcı bir Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle dokuz ay sahalardan uzak kalacağını doğruladı
Anfield'da sakatlık derdi
Fransız oyuncu, Salı günü Anfield'da oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçının ilk yarısında, herhangi bir temasın olmadığı bir olayın ardından gözle görülür bir acı içinde sedyeyle sahadan çıkarıldı. Ekitike, serbest kalan bir topu kovalarken çim üzerinde dengesini kaybetmiş gibi göründü; bu durum, acil tıbbi müdahaleye ve ardından maçtan çıkarılmasına yol açtı. Kapsamlı tetkiklerin ardından uzun süre sahalardan uzak kalacağına dair ilk endişeler gerçek oldu ve bu durum, sezonun en kritik döneminde Kırmızılar'ı önemli bir hücum oyuncusundan mahrum bıraktı.
Resmi teşhis doğrulandı
Kulüp Perşembe günü resmi bir açıklama yayınlayarak, tıbbi değerlendirmelerin ardından 23 yaşındaki oyuncu için en kötü senaryonun gerçekleştiğini doğruladı. Bu teşhis, bu sezon tüm turnuvalarda 45 maçta 17 gol ve 6 asist kaydetmiş olan ve muhteşem bir formda olan oyuncu için büyük bir darbe niteliğinde.
Eski takımıyla oynanan maçta aldığı sakatlığın ayrıntılarını açıklayan Liverpool'un açıklamasında şöyle denildi: "Liverpool FC, Hugo Ekitike'nin ciddi bir Aşil tendonu sakatlığı geçirdiğini doğrulayabilir. Forvet, Salı günü Anfield'da Paris Saint-Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısında çimlerde kayarak sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Daha sonra yapılan tetkikler, Aşil tendonunda yırtık olduğunu doğruladı."
Dünya Kupası'nda yaşanan hayal kırıklığı
Bu sakatlık, Liverpool’un taktiksel planlarına vurduğu darbenin ötesinde, önemli uluslararası sonuçlar da doğuruyor; zira Ekitike’nin bu yaz Fransa milli takımının hücum hattını çekeceği yönünde yaygın bir beklenti vardı. Yırtığın meydana geldiği zamanlama nedeniyle, oyuncu artık ülkesini dünya sahnesinde temsil etme fırsatını kaçıracak.
Kulübün iyileşmesine olan bağlılığını ifade eden açıklamada şöyle devam edildi: “Bu nedenle Ekitike, kulüp sezonunun geri kalan haftalarında sahalardan uzak kalacak ve bu yaz Fransa ile Dünya Kupası'na katılamayacak. Hugo, LFC'deki herkesin tam desteğini alırken, uygun zamanda daha fazla bilgi verilecektir.”
Geri dönüşün uzun yolu
Ekitike'nin, muhtemelen 2027'nin ilk aylarına kadar sahalardan uzak kalmasına neden olacak bir rehabilitasyon programına başlamadan hemen önce düzeltici bir ameliyat geçirmesi bekleniyor. Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılma umutlarını canlı tutmak için bir galibiyetin hayati önem taşıdığı, bu hafta sonu Goodison Park'ta Everton ile oynanacak kritik Merseyside derbisi öncesinde forvet hattını yeniden düzenlemek zorunda.