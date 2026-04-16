Liverpool, Hugo Ekitike’nin Dünya Kupası kadrosundan çıkacağını ve yıkıcı bir Aşil tendonu sakatlığı nedeniyle dokuz ay sahalardan uzak kalacağını doğruladı

Kulüp Perşembe günü resmi bir açıklama yayınlayarak, tıbbi değerlendirmelerin ardından 23 yaşındaki oyuncu için en kötü senaryonun gerçekleştiğini doğruladı. Bu teşhis, bu sezon tüm turnuvalarda 45 maçta 17 gol ve 6 asist kaydetmiş olan ve muhteşem bir formda olan oyuncu için büyük bir darbe niteliğinde.

Eski takımıyla oynanan maçta aldığı sakatlığın ayrıntılarını açıklayan Liverpool'un açıklamasında şöyle denildi: "Liverpool FC, Hugo Ekitike'nin ciddi bir Aşil tendonu sakatlığı geçirdiğini doğrulayabilir. Forvet, Salı günü Anfield'da Paris Saint-Germain ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçının ilk yarısında çimlerde kayarak sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı. Daha sonra yapılan tetkikler, Aşil tendonunda yırtık olduğunu doğruladı."