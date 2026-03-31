Liverpool, Hollanda maçında oyuna sonradan giren Jeremie Frimpong'un oyundan çıkmasıyla bir sakatlık darbesi daha aldı
Milli takım arası felaketle sonuçlandı
Milli maç arası sona ererken beklentiler yüksekti, ancak Arne Slot’un en büyük korkuları Hollanda’nın Ekvador ile oynadığı hazırlık maçında gerçeğe dönüştü.
Frimpong, devre arasında Liverpool'dan takım arkadaşı Cody Gakpo'nun yerine oyuna girdi, ancak gecesi endişe verici bir şekilde erken sona erdi. 25 yaşındaki oyuncu, oyuna girdikten sonra sadece 13 dakika sahada kalabildi ve Ronald Koeman'ı zorunlu bir değişiklik yapmaya zorladı.
Hollanda milli takım oyuncusunun doğrudan tünele doğru gittiği görüldü; bu görüntü, Merseyside'daki teknik kadroda şüphesiz büyük endişe yaratacaktır.
Frimpong'un fitness sorunları devam ediyor
Frimpong’un inişli çıkışlı sezonunu göz önüne alındığında, bu son aksilik özellikle sinir bozucu. Eski Bayer Leverkusen oyuncusu, bu sezon şimdiden iki kez sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı ve bu durum, Premier Lig’de istikrarlı bir ritim yakalamasını engelledi. İlk ciddi sorunu, Ekim ayında Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt karşısında yaşandı.
Bu hamstring sorununun ardından, Ocak ayında Qarabag ile oynanan maçta bir başka kas gerginliği yaşadı. Bu son sakatlığın tam niteliği Hollanda sağlık ekibi tarafından henüz teyit edilmemiş olsa da, kas sorunlarının tekrarlayan niteliği, bir süre iyileşme döneminin gerekli olabileceğini ve sezonun son bölümünde forma giyememe riskini doğuruyor.
Slot'un savunma krizi derinleşiyor
Bu durum, bu Cumartesi Manchester City ile oynayacakları hayati önem taşıyan FA Cup maçı için hazırlanan Liverpool için daha kötü bir zamanda gelemezdi. Arne Slot, savunmasının sağ kanadında zaten ciddi bir oyuncu sıkıntısı çekiyor; bu da Frimpong’un olası yokluğunu taktiksel bir kabusa dönüştürüyor.
Kuzey İrlanda milli takımı oyuncusu Conor Bradley, Arsenal maçında geçirdiği ciddi diz sakatlığı nedeniyle ameliyat oldu ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek. Frimpong ve Bradley'in yokluğunda Slot, Dominik Szoboszlai'yi daha geriye çekmek zorunda kalabilir ya da bu kritik haftada boşluğu doldurmak için çok yönlü Joe Gomez'e güvenmek zorunda kalabilir.
Önümüzdeki dönemde önemli maçlar
Yurtiçi kupa mücadelesinin ötesinde, Liverpool sadece dört gün sonra Paris Saint-Germain ile oynayacağı devasa Şampiyonlar Ligi çeyrek finali ilk maçıyla da karşı karşıya kalacak. Birden fazla cephede kupa peşinde koşan Kırmızılar için, özel bir sağ bek ve formda bir oyuncu olmadan Fransız şampiyonunun hücum gücüne karşı çıkma ihtimali oldukça ürkütücü.
Frimpong, Salı günü Virgil van Dijk ve Gakpo ile birlikte Hollanda kadrosunda yer alan birkaç Liverpool oyuncusundan biriydi, Ryan Gravenberch ise yedek kulübesinde kaldı.
Ancak, kulüp Frimpong'un durumunun ciddiyeti hakkında haber beklerken, dikkatler tamamen AXA Antrenman Merkezi'ndeki sağlık odasına yöneldi.