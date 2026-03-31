Liverpool, Hollanda maçında oyuna sonradan giren Jeremie Frimpong'un oyundan çıkmasıyla bir sakatlık darbesi daha aldı

Frimpong’un inişli çıkışlı sezonunu göz önüne alındığında, bu son aksilik özellikle sinir bozucu. Eski Bayer Leverkusen oyuncusu, bu sezon şimdiden iki kez sahalardan uzak kalmak zorunda kaldı ve bu durum, Premier Lig’de istikrarlı bir ritim yakalamasını engelledi. İlk ciddi sorunu, Ekim ayında Şampiyonlar Ligi’nde Eintracht Frankfurt karşısında yaşandı.

Bu hamstring sorununun ardından, Ocak ayında Qarabag ile oynanan maçta bir başka kas gerginliği yaşadı. Bu son sakatlığın tam niteliği Hollanda sağlık ekibi tarafından henüz teyit edilmemiş olsa da, kas sorunlarının tekrarlayan niteliği, bir süre iyileşme döneminin gerekli olabileceğini ve sezonun son bölümünde forma giyememe riskini doğuruyor.



