Liverpool, Hillsborough trajedisinin 37. yıldönümünü anarken Arne Slot, Hillsborough Yasası’nın gecikmesi nedeniyle Birleşik Krallık hükümetine sert çıktı

Slot’un açıklamaları, Merseyside kulübü için hassas bir dönemde geldi; zira kulüp, 15 Nisan’daki resmi yıldönümüne hazırlanıyor. Teknik direktör, 1989’daki o talihsiz FA Cup yarı finalinden bu yana kaç yıl geçmiş olursa olsun, bu trajedinin kulübün kimliğinin en önemli parçası olmaya devam ettiğini vurguladı.

Liverpool teknik direktörü, "Maçın kendisi bir yana, bu akşam Hillsborough felaketinin 37. yıldönümünü anacağız" diye yazdı: "Trajedinin üzerinden neredeyse kırk yıl geçmesine rağmen, oyuncular ve ben, o gün yaşanan korkunç olaylardan hâlâ etkilenen pek çok insanın - yaslı aileler, hayatta kalanlar, genel olarak Liverpool taraftarları ve bunun dışındaki pek çok kişi - olduğunu çok iyi biliyoruz. Teknik direktör olduğumdan beri, bazılarının hikayelerini dinleme fırsatı buldum ve zamanın geçmesi, bu hikayeleri hiç de az etkileyici hale getirmiyor."