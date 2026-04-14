Çeviri:
Liverpool, Hillsborough trajedisinin 37. yıldönümünü anarken Arne Slot, Hillsborough Yasası’nın gecikmesi nedeniyle Birleşik Krallık hükümetine sert çıktı
Slot, hayal kırıklığını dile getiriyor
Liverpool'un Anfield'da Paris Saint-Germain ile oynayacağı büyük ilgi gören Şampiyonlar Ligi maçı öncesinde Slot, resmi maç programı notlarında Hillsborough Yasası'nı çevreleyen siyasi çıkmaza değindi.
Hollandalı teknik adam, yaslı ailelere desteğini açıkça dile getirerek, yetkililer tarafından neden henüz yasal bir "açıklık yükümlülüğü" getirilmediğini sorguladı.
Kamu kurumlarının büyük felaketlerle ilgili soruşturmalar sırasında gerçeği söylemesini sağlamayı amaçlayan yasa tasarısı, önemli engellerle karşılaştı. Başlangıçta siyasi bir ivme kazanmasına rağmen, istihbarat servislerinin yasanın kapsamına alınması konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle son aylarda ilerleme durdu.
97 kişiye adanmış dokunaklı bir anma
Slot’un açıklamaları, Merseyside kulübü için hassas bir dönemde geldi; zira kulüp, 15 Nisan’daki resmi yıldönümüne hazırlanıyor. Teknik direktör, 1989’daki o talihsiz FA Cup yarı finalinden bu yana kaç yıl geçmiş olursa olsun, bu trajedinin kulübün kimliğinin en önemli parçası olmaya devam ettiğini vurguladı.
Liverpool teknik direktörü, "Maçın kendisi bir yana, bu akşam Hillsborough felaketinin 37. yıldönümünü anacağız" diye yazdı: "Trajedinin üzerinden neredeyse kırk yıl geçmesine rağmen, oyuncular ve ben, o gün yaşanan korkunç olaylardan hâlâ etkilenen pek çok insanın - yaslı aileler, hayatta kalanlar, genel olarak Liverpool taraftarları ve bunun dışındaki pek çok kişi - olduğunu çok iyi biliyoruz. Teknik direktör olduğumdan beri, bazılarının hikayelerini dinleme fırsatı buldum ve zamanın geçmesi, bu hikayeleri hiç de az etkileyici hale getirmiyor."
Kulüp bağlılıklarının ötesinde adalet
Slot, Hillsborough Yasası konusundaki tutumunun yalnızca Anfield’da çalışmasından kaynaklanmadığını, aksine insan haklarına olan temel inancının bir yansıması olduğunu özellikle vurguladı.
"Hillsborough Yasası için yürütülen kampanyadan da haberdar oldum. Nedenlerini dinledikten ve arkasındaki hikayeyi öğrendikten sonra, bu yasanın hala yürürlüğe girmemiş olması beni şaşırtıyor," dedi.
"Bu, Liverpool FC ile olan bağımdan kaynaklanan bir görüş de değil. Bu, sevdiklerini nasıl kaybettiklerine dair gerçeği öğrenmek için yaslı ailelerin mücadele etmek ve kampanya yürütmek zorunda kalmaması gerektiğini düşünen birinin görüşüdür; bu bilgi kendiliğinden sağlanmalıdır."
Hükümete yönelik bir çağrı
Liverpool teknik direktörü, mesajını Birleşik Krallık Hükümeti’ne yönelik doğrudan bir çağrıyla sonlandırdı ve gerçek bir anmanın sadece sessizlik ve törenlerden ibaret olmadığını vurguladı. Kurbanların anısını onurlandırmanın en uygun yolunun, ailelerinin on yıllardır savunup durdukları yasal güvenceleri sağlamak olduğunu savundu.
"Bu gece, 97 kişiyi anacak ve onlara saygımızı sunacağız, ancak bu kadar zaman geçtikten sonra ülkenin onları onurlandırmasının en iyi yolunun, Hillsborough aileleri ve diğer kampanyacıların talep ettiği yasayı yürürlüğe koymak olduğu açıktır," diye ekledi teknik direktör.