Liverpool giderek dibe batarken PSG artık korkutucu bir hal alıyor: “Böyle oynarsak maç 10-0 biter”, Warnock’un uyarısı

Salah ve takım arkadaşları, Seagulls'un sahasında ligdeki 10. mağlubiyetini aldı; bu rakamlar 2015/16 sezonundan beri görülmemişti. Son iki sezonda (yani 2023/24 ve 2024/25 sezonlarında) toplam 8 mağlubiyet alındığını düşünürsek, bu açık bir çöküş. Ayrıca, Premier Lig tarihinde, son şampiyon bir takımın 10 veya daha fazla maç kaybetme "başarısını" gösterdiği sadece yedinci kez.





Transfer piyasasında 450 milyon sterlin harcamasına rağmen Premier Lig'de beşinci sırada yer alan Liverpool, Galatasaray'ı ikna edici bir galibiyetle mağlup ederek Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükseldi. Milli takımlar arası ara sonrasında, Reds altı gün sonra İngiltere'ye dönmeden önce, Paris'te son Avrupa şampiyonu ile karşılaşacak.





Liverpool'un durumu göz önüne alındığında, bu çift maç taraftarlarını korkutuyor. BBC'ye konuşan Reds'in eski savunma oyuncusu Stephen Warnock, camaya şu uyarıda bulundu: "Eğer Paris'e bu şekilde gidip bu şekilde oynarlarsa, PSG karşısında maç 10-0 bile bitebilir. Bunu, Reds'in bugün ne kadar kötü oynadığını açıklamak için söylüyorum. Brighton birçok fırsat yakaladı ama bunları değerlendiremedi, ancak PSG çok daha acımasız olacak ve bu kadar çok gol kaçırmayacaktır. Liverpool için çok, çok endişeliyim.”





Liverpool'da yetişen Warnock, Reds'in yanı sıra Blackburn, Aston Villa ve Leeds gibi takımlarda da forma giydi.



