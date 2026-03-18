Kırmızılar maça güçlü bir başlangıç yaptı ve 25. dakikada Szoboszlai'nin golüyle skoru açtı. Alexis Mac Allister, köşe vuruşundan ceza sahası kenarında bekleyen orta saha oyuncusunu gördü; Mac Allister'ın pasını alan Macaristanlı milli oyuncu, kaleye doğru koşarak düşük bir şutla topu ağlara gönderdi.

Ancak Liverpool, üstün geçtiği ilk yarıda daha fazla gol atmalıydı. Salah ve Florian Wirtz iyi fırsatları kaçırırken, Mac Allister'ın kafa vuruşu üst direğe çarptı. Szoboszlai, devre bitmeden hemen önce penaltı kazandı, ancak Salah'ın vuruşu zayıftı ve kaleci Uğurcan Çakır tarafından kolayca kurtarıldı.

Liverpool'un Mısırlı Kralı, ikinci yarının başında telafi etti. Szoboszlai ve Mac Allister'ın iyi çalışmasının ardından Hugo Ekitike'ye golü atması için topu altın tepside sundu ve toplam skoru 2-1'e getirdi. Saniyeler sonra, Salah'ın şutu Çakır tarafından sadece çelindi ve Ryan Gravenberch'e düştü, o da topu ağlara gönderdi.

Ev sahibi takım artık maçı tamamen kontrol altına almıştı ve 60. dakikada Salah sol kanattan içeriye doğru kesip Çakır'ı geçerek kariyerinin 50. Şampiyonlar Ligi golünü attı. Bu gol, Salah'ın son gerçek katkısı oldu, çünkü kısa süre sonra oyundan çıkmak istedi ve bu, Reds için bir başka harika Avrupa gecesinin tek buruk anı oldu.

GOAL, Anfield'daki Liverpool oyuncularını değerlendiriyor...