Liverpool Galatasaray ratings
Gill Clark

Liverpool-Galatasaray maçı oyuncu değerlendirmeleri: Mohamed Salah sıfırdan kahramana dönüşürken, Dominik Szoboszlai Kırmızılar’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki ezici galibiyetinde bir kez daha parladı

Liverpool, Çarşamba günü Anfield'da Galatasaray'ı 4-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine rahat bir şekilde yükseldi. Arne Slot'un takımı, geçen hafta Türkiye'de aldığı 1-0'lık yenilginin acısını kendi taraftarları önünde sergilediği üstün performansla telafi etti. Dominik Szoboszlai, Kırmızılar için bir kez daha ilham verici bir performans sergiledi; Mohamed Salah ise ilk yarıda bir penaltı kaçırmasına rağmen yine başrolü üstlendi.

Kırmızılar maça güçlü bir başlangıç yaptı ve 25. dakikada Szoboszlai'nin golüyle skoru açtı. Alexis Mac Allister, köşe vuruşundan ceza sahası kenarında bekleyen orta saha oyuncusunu gördü; Mac Allister'ın pasını alan Macaristanlı milli oyuncu, kaleye doğru koşarak düşük bir şutla topu ağlara gönderdi.

Ancak Liverpool, üstün geçtiği ilk yarıda daha fazla gol atmalıydı. Salah ve Florian Wirtz iyi fırsatları kaçırırken, Mac Allister'ın kafa vuruşu üst direğe çarptı. Szoboszlai, devre bitmeden hemen önce penaltı kazandı, ancak Salah'ın vuruşu zayıftı ve kaleci Uğurcan Çakır tarafından kolayca kurtarıldı.

Liverpool'un Mısırlı Kralı, ikinci yarının başında telafi etti. Szoboszlai ve Mac Allister'ın iyi çalışmasının ardından Hugo Ekitike'ye golü atması için topu altın tepside sundu ve toplam skoru 2-1'e getirdi. Saniyeler sonra, Salah'ın şutu Çakır tarafından sadece çelindi ve Ryan Gravenberch'e düştü, o da topu ağlara gönderdi.

Ev sahibi takım artık maçı tamamen kontrol altına almıştı ve 60. dakikada Salah sol kanattan içeriye doğru kesip Çakır'ı geçerek kariyerinin 50. Şampiyonlar Ligi golünü attı. Bu gol, Salah'ın son gerçek katkısı oldu, çünkü kısa süre sonra oyundan çıkmak istedi ve bu, Reds için bir başka harika Avrupa gecesinin tek buruk anı oldu.

GOAL, Anfield'daki Liverpool oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Alisson Becker (7/10):

    İlk yarıda pek iş yapmadı ve ikinci yarıda takımının rakibi ezip geçmesini izledi.

    Jeremie Frimpong (7/10):

    Tehlikeli Yılmaz'a karşı iyi bir performans sergiledi. Hücumda da bazı parlak anlar yaşadı.

    Ibrahima Konate (6/10):

    Osimhen'in sakatlığı ona yardımcı oldu; forvet, oyundan çıkmadan önce gerçekten zorlandı.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Tüm gece boyunca savunmada sorunsuz bir performans sergiledi. Duran toplarda hava toplarında tehdit oluşturdu.

    Milos Kerkez (8/10):

    Bek oyuncusu olarak mükemmel bir performans sergiledi ve hücumda da bazı harika anlar yaşattı. 

    Orta saha

    Dominik Szoboszlai (9/10):

    Liverpool'un orta saha oyuncusu yine muhteşem bir performans sergiledi. İlk golü attı, penaltı kazandırdı ve Liverpool'un ikinci golünde de rol oynadı. 

    Ryan Gravenberch (8/10):

    Orta sahada etkili bir varlık gösterdi ve iki takım arasındaki farkı açan üçüncü golü attı.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    İlk yarıda üst direğe çarptı, Szoboszlai'ye açılış golünü hazırladı ve ikinci golde de önemli bir rol oynadı.

    Saldırı

    Mohamed Salah (9/10):

    İlk yarıda iyi bir fırsatı ve bir penaltıyı kaçırdı, ancak ikinci yarıda bunu telafi etti. İki golün hazırlayıcısı olduktan sonra, Şampiyonlar Ligi'ndeki 50. golünü kendine özgü bir vuruşla attı. Bir darbe almış gibi göründü ve maçın sonlarında oyundan alındı.

    Hugo Ekitike (8/10):

    Fransız oyuncu zaman zaman istikrarsız bir performans sergiledi, ancak fırsatını iyi değerlendirdi.

    Florian Wirtz (7/10):

    İlk yarıda yakın mesafeden çektiği şut defansa çarparak üstten dışarı çıktı, Liverpool'un dördüncü golünü atmadan önce Salah ile güzel bir pas alışverişi yaptı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Cody Gakpo (6/10):

    Salah'ın yerine oyuna girdi ancak gol atmayı başaramadı.

    Curtis Jones (6/10):

    Frimpong'un yerine oyuna girdi.

    Federico Chiesa (N/A):

    Maçın son dakikalarında oyuna girdi.

    Trey Nyoni (N/A):

    Sadece son birkaç dakikada oyuna girdi.

    Rio Ngumoha (Yok):

    O da sadece son dakikalarda oyuna girdi.

    Arne Slot (7/10):

    Takımı çok daha iyi bir performans sergiledi, galibiyeti hak etti ve çeyrek finale rahatça yükseldi. Bu sonuç ve performans, en azından şimdilik Liverpool teknik direktörünün üzerindeki baskıyı biraz azaltacaktır.

