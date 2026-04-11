Goal.com
Canlı
Liverpool ratings GFXGOAL
Mark Doyle

Çeviri:

Liverpool-Fulham maçı oyuncu değerlendirmeleri: PSG maçında Mohamed Salah ve Rio Ngumoha'yı sahaya sürün! Arne Slot'un takımı Şampiyonlar Ligi umutlarını canlandırırken, Kırmızılar'ın kanat oyuncuları kendilerini kanıtladı

Player ratings
Liverpool
Premier Lig
FEATURES
A. Slot

Liverpool efsanesi Mohamed Salah, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladıktan sonra Anfield'da oynadığı ilk maçta gol atmış olabilir, ancak Cumartesi öğleden sonra Fulham'ı 2-0 yenerek Şampiyonlar Ligi umutlarını her anlamda canlandıran Reds'in tartışmasız yıldızı, genç yetenek Rio Ngumoha oldu.

Arne Slot, Çarşamba gecesi Paris Saint-Germain'e karşı alınan 2-0'lık üzücü yenilgide Salah'ı maç boyunca yedek kulübesinde tutmuştu; ancak Salah, ilk yarı bitmeden beş dakika önce tek vuruşla attığı güzel golle Liverpool'un ikinci golünü kaydederek kalitesini tam da zamanında hatırlattı.

Ancak Ngumoha, Salah'ın golünün hazırlık aşamasında büyük rol oynadı ve bir dizi step-over hareketinin ardından ceza sahası içinden attığı muhteşem bir vuruşla skoru açan da oydu.

Sonuç olarak, Liverpool'un PSG ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında sadece Salah'ın değil, Ngumoha'nın da ilk 11'de yer alması için haklı bir talep olacak.

Aşağıda GOAL, Arne Slot'un takımı bu kritik Avrupa Kupası maçı öncesinde moralini yükseltirken, aynı zamanda Premier Lig'de beşinci sıradaki yerini sağlamlaştırarak gelecek sezonun turnuvasına katılma umutlarını artıran tüm Reds oyuncularını değerlendiriyor...

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Giorgi Mamardashvili (7/10):

    Hiç de fazla iş yükü altında kalmadı ama Gürcü kaleci ilk yarıda birkaç sağlam ve önemli kurtarış yaptı. Kendine güveni artıyor gibi görünüyor ki bu, Alisson'un sakatlığı nedeniyle hala sahalardan uzak olması nedeniyle Liverpool için büyük bir artı.

    Jeremie Frimpong (7/10):

    İkinci yarının ortasında oyundan alındı, ancak bunun nedeni muhtemelen Slot'un onu Salı günkü maç için dinlendirmek istemesi. Frimpong, ilk yarıda sağ kanatta çok hareketliydi ve savunmada da iyi iş çıkardı.

    Ibrahima Konate (7/10):

    Paris'teki zorlu maçın ardından, stoper için çok daha rahat bir maç oldu. Kesinlikle dominant değildi ama aptalca hatalar ya da konsantrasyon kayıpları da yoktu.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Tıpkı Konate gibi, kaptan da Parc des Princes'te Slot'un yanlış bir karar olan beşli savunma düzeninde zor anlar yaşadı, ancak bu maçta mükemmeldi; birkaç önemli top uzaklaştırması yaparken, topu da iyi dağıttı.

    Andy Robertson (7/10):

    Savunmanın sol kanadında her zamanki gibi enerjik ve kararlı bir performans sergiledikten sonra, PSG maçında ilk 11'de yer almak için bastıracaktır. Kendi ayrılışının yaklaştığını duyurduktan sonraki ilk maçında bu kadar iyi oynamasını görmek gerçekten güzeldi.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Orta saha

    Dominik Szoboszlai (7/10):

    Macar oyuncu, esas olarak Slot'un tuhaf dizilişi nedeniyle PSG karşısında biraz kaybolmuş görünüyordu, ancak Fulham karşısında her zamanki dinamik haline çok daha yakındı. Çok fazla iş yaptı ve forvetlere sürekli paslar sağladı.

    Curtis Jones (6/10):

    İyi bir performans sergiliyordu, sahayı düzenli tutarken aynı zamanda bolca enerji de katıyordu, ancak devre arifesinde yaşadığı kas problemi nedeniyle devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

    Florian Wirtz (7/10):

    PSG maçını göz önünde bulundurarak erken oyundan alınan bir başka oyuncu. Wirtz kesinlikle en iyi formunda değildi ve ikinci yarıda etkisi azaldı, ancak etrafındaki oyuncularla, özellikle de Ngumoha ile iyi bir uyum sergiledi.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-FULHAMAFP

    Saldırı

    Mohamed Salah (8/10):

    Liverpool'un Mısırlı Kralı'nın Anfield'da daha iyi maçlar oynadığını görmüştük, ancak attığı gol tam bir Salah golüydü ve son haftalarda ve aylarda kaybettiği özgüvenini bir ölçüde geri kazanmış gibi görünüyordu. Salı günü için umut verici...

    Cody Gakpo (6/10):

    Hugo Ekitike dinlendirilirken ve Alexander Isak hala tam olarak formda değilken, forvet hattını yönetmek üzere Hollandalı oyuncu seçildi ve iyi bir performans sergiledi; ceza sahasında iyi bir top tutma oyunuyla Salah'ın golünü hazırladı. Ancak Gakpo, birkaç harika fırsat yakaladığı halde gol atamadığı için şüphesiz hayal kırıklığına uğramıştır.

    Rio Ngumoha (8/10):

    Liverpool'un sezonunun keşfi, izlemesi büyük keyif veren bir oyuncuydu. Bu kadar genç olmasına rağmen inanılmaz derecede kendine güveniyor - ama neden inançla dolu olmasın ki?! Çok hızlı ayakları var ve topla harika şeyler yapabiliyor. İlk düdükten itibaren PSG karşısında serbest bırakılması gerekiyor.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Slot tarafından uzun zamandır beklediği dinlenme fırsatını yakaladı ancak Jones'un sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda yine sahaya çıkmak zorunda kaldı.

    Alexis Mac Allister (6/10):

    İkinci yarının ortasında Wirtz'in yerine 10 numaralı pozisyonda oyuna girdikten sonra canlı bir performans sergiledi.

    Joe Gomez (5/10):

    Frimpong'un yerine sağ bekte oyuna girdi ve kendi yarı sahasında yaptığı kötü pasla neredeyse bir gol yediriyordu.

    Alexander Isak (6/10):

    Ngumoha'nın yerine oyuna girerek forvette yer aldı ve net bir gol fırsatı yakalayamasa da yeterince keskin görünüyordu.

    Trey Nyoni (N/A):

    Maçın son saniyelerinde Salah'ın yerine oyuna girdi.

    Arne Slot (7/10):

    Değişiklikler işe yaradı. Liverpool, en azından ilk yarıda, haftalardır görmediğimiz kadar canlı görünüyordu ve hem Salah hem de Ngumoha, ilk 11'e geri dönmelerini hak ettiklerini kanıtladılar. Şimdi Slot'un Salı gecesi ikisini de sahaya sürmesi bekleniyor...

Şampiyonlar Ligi
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG