Liverpool-Fulham maçı oyuncu değerlendirmeleri: PSG maçında Mohamed Salah ve Rio Ngumoha'yı sahaya sürün! Arne Slot'un takımı Şampiyonlar Ligi umutlarını canlandırırken, Kırmızılar'ın kanat oyuncuları kendilerini kanıtladı

Arne Slot, Çarşamba gecesi Paris Saint-Germain'e karşı alınan 2-0'lık üzücü yenilgide Salah'ı maç boyunca yedek kulübesinde tutmuştu; ancak Salah, ilk yarı bitmeden beş dakika önce tek vuruşla attığı güzel golle Liverpool'un ikinci golünü kaydederek kalitesini tam da zamanında hatırlattı.
Ancak Ngumoha, Salah'ın golünün hazırlık aşamasında büyük rol oynadı ve bir dizi step-over hareketinin ardından ceza sahası içinden attığı muhteşem bir vuruşla skoru açan da oydu.
Sonuç olarak, Liverpool'un PSG ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında sadece Salah'ın değil, Ngumoha'nın da ilk 11'de yer alması için haklı bir talep olacak.
Aşağıda GOAL, Arne Slot'un takımı bu kritik Avrupa Kupası maçı öncesinde moralini yükseltirken, aynı zamanda Premier Lig'de beşinci sıradaki yerini sağlamlaştırarak gelecek sezonun turnuvasına katılma umutlarını artıran tüm Reds oyuncularını değerlendiriyor...