Liverpool-Fulham maçı oyuncu değerlendirmeleri: PSG maçında Mohamed Salah ve Rio Ngumoha'yı sahaya sürün! Arne Slot'un takımı Şampiyonlar Ligi umutlarını canlandırırken, Kırmızılar'ın kanat oyuncuları kendilerini kanıtladı

Giorgi Mamardashvili (7/10):

Hiç de fazla iş yükü altında kalmadı ama Gürcü kaleci ilk yarıda birkaç sağlam ve önemli kurtarış yaptı. Kendine güveni artıyor gibi görünüyor ki bu, Alisson'un sakatlığı nedeniyle hala sahalardan uzak olması nedeniyle Liverpool için büyük bir artı.

Jeremie Frimpong (7/10):

İkinci yarının ortasında oyundan alındı, ancak bunun nedeni muhtemelen Slot'un onu Salı günkü maç için dinlendirmek istemesi. Frimpong, ilk yarıda sağ kanatta çok hareketliydi ve savunmada da iyi iş çıkardı.

Ibrahima Konate (7/10):

Paris'teki zorlu maçın ardından, stoper için çok daha rahat bir maç oldu. Kesinlikle dominant değildi ama aptalca hatalar ya da konsantrasyon kayıpları da yoktu.

Virgil van Dijk (7/10):

Tıpkı Konate gibi, kaptan da Parc des Princes'te Slot'un yanlış bir karar olan beşli savunma düzeninde zor anlar yaşadı, ancak bu maçta mükemmeldi; birkaç önemli top uzaklaştırması yaparken, topu da iyi dağıttı.

Andy Robertson (7/10):

Savunmanın sol kanadında her zamanki gibi enerjik ve kararlı bir performans sergiledikten sonra, PSG maçında ilk 11'de yer almak için bastıracaktır. Kendi ayrılışının yaklaştığını duyurduktan sonraki ilk maçında bu kadar iyi oynamasını görmek gerçekten güzeldi.