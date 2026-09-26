Geleceği ve son transfer dönemindeki çalkantılarla ilgili samimi bir değerlendirmede bulunan Gakpo, Anfield'dan ayrılıp Manchester'ın mavi yakasına gitmesine ramak kalan spekülasyonlar hakkında sonunda konuştu. Çok yönlü hücum oyuncusunun, Enzo Maresca'nın ekibinin yoğun ilgisine konu olduğu ve masada kariyer kazancını önemli ölçüde artıracak milyonlarca sterlinlik bir paketin bulunduğu bildirilmişti.

Yaşanan süreci The Telegraph'a verdiği çarpıcı röportajda değerlendiren Gakpo, bu dönemin hem kendisi hem de en yakın çevresi için son derece yıpratıcı olduğunu kabul etti. Gakpo, "Bu konuda detaya girmek ister misiniz bilmiyorum ama bunun hakkında konuşmanın bir anlamı yok. Futbol ve hayatla ilgili her şey açısından benim, ailem için zor bir yazdı. Yani evet, sadece olanların olmasına izin verdim ve sonunda olduğu gibi bitti" dedi.