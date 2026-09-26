Getty Images Sport
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Liverpool forveti Cody Gakpo, Manchester City'ye çok milyon sterlinlik transferinin çökmesi hakkında sessizliğini bozdu
Etihad'da kaçan fırsat
Geleceği ve son transfer dönemindeki çalkantılarla ilgili samimi bir değerlendirmede bulunan Gakpo, Anfield'dan ayrılıp Manchester'ın mavi yakasına gitmesine ramak kalan spekülasyonlar hakkında sonunda konuştu. Çok yönlü hücum oyuncusunun, Enzo Maresca'nın ekibinin yoğun ilgisine konu olduğu ve masada kariyer kazancını önemli ölçüde artıracak milyonlarca sterlinlik bir paketin bulunduğu bildirilmişti.
Yaşanan süreci The Telegraph'a verdiği çarpıcı röportajda değerlendiren Gakpo, bu dönemin hem kendisi hem de en yakın çevresi için son derece yıpratıcı olduğunu kabul etti. Gakpo, "Bu konuda detaya girmek ister misiniz bilmiyorum ama bunun hakkında konuşmanın bir anlamı yok. Futbol ve hayatla ilgili her şey açısından benim, ailem için zor bir yazdı. Yani evet, sadece olanların olmasına izin verdim ve sonunda olduğu gibi bitti" dedi.
- AFP
Mali ve kişisel sonuçlarla başa çıkmak
Böylesine yüksek profilli bir transferin çökmesi çoğu zaman sahanın ötesinde sonuçlar doğurur ve Gakpo için City'ye transferin gerçekleşmemesi, aynı zamanda ciddi bir maddi kazancı da kaçırması anlamına geldi. Haberlere göre Cityzens'ın sunduğu kişisel şartlar, eski PSV Eindhoven oyuncusu için maaşında çok büyük bir artış anlamına gelecekti.
Gakpo, şimdi yaz aylarındaki hayal kırıklığını geride bırakmaya, bunu da destek sistemine yaslanarak ve oyundan aldığı keyfi yeniden keşfederek yapmaya çalıştığını vurguladı. Hücum oyuncusu, City'nin ilgisine dair "ya şöyle olsaydı" düşüncelerinin gelecekteki performanslarını gölgelemesine izin vermemekte kararlı. "Bu çok uzun bir hikâye" dedi. "Yaz çok zordu, her açıdan. Her şeyin içime işlemesine izin verdim ve nasıl gelişeceğini gördüm, olaylar da bu şekilde gelişti. Artık olan oldu. Sadece ailem ve arkadaşlarımla hayatımın tadını çıkarmak istiyorum. Bir de burada ve kulüpte takım arkadaşlarımla futbol oynamanın."
Liverpool taraftarlarının eleştirilerine yanıt veriyor
Transfer söylentileri yazına damga vururken Gakpo, bir önceki sezonda yaşadığı form düşüşüyle de baş etmek zorunda kaldı ve bu durum Anfield taraftarının kendisini mercek altına almasına yol açtı. Hücum oyuncusu, Liverpool gibi büyük bir kulüpte oynamanın doğal olarak yüksek beklentileri beraberinde getirdiğini ve sonuçlar takımın istediği yönde gitmediğinde baskıdan kendisinin de etkilenmediğini söyleyemeyeceğini kabul etti.
Hollandalı oyuncu, kendisini eleştirenlere sert çıkmak yerine taraftarların dile getirdiği endişeleri haklı bulduğunu ifade etti ve Liverpool'da standartların tartışmaya açık olmadığını vurguladı. Gakpo, "Liverpool gibi büyük bir kulüpte oynuyorsanız performans göstermek zorundasınız" dedi. "Başkaları ya da diğer oyuncular hakkında konuşmak istemiyorum ama geçen yıla kıyasla kendim çok daha iyi olabilirdim, bunu biliyorum. Eleştirilerin haksız olup olmadığını bilmiyorum. Belki öyleydi ama bir bakıma bunu anlıyorum. Liverpool'da kazanmak, performans göstermek ve dünyanın en iyi kulüplerinden biri olduğunuzu göstermek zorundasınız. Geçen yıl bunu yapamadık, buna ben de dahilim. İşler bazen böyle yürür."
- Getty Images Sport
Andoni Iraola yönetiminde geleceğe bakarken
Anfield'daki uzun vadeli sözleşmesi 2030'a kadar devam eden Gakpo, artık tamamen Andoni Iraola'nın yeni taktik düzeni altında gelişimine odaklanmış durumda. Forvet oyuncusu, Liverpool'un Yankuba Minteh ya da Ismaila Sarr gibi diğer hedefleri transfer etme girişimlerinin başarısız olmasının ardından sağ kanatta görevlendirildi. Gakpo, beklentilerin altında kalan bir sezonun ardından performansını yükseltmesi gerektiğini kabul ederek yeni rolünü olgunlukla benimsedi. Oyuncu, Liverpool'un Avrupa futbolunun zirvesine dönmesine yardımcı olmaya çalışırken kendisine karşı en sert eleştiriyi yapan kişi olmayı sürdürüyor.
"Kontrol edebildiğimiz şeyleri elimizden gelenin en iyisiyle yapmak zorundayız. Yapabileceğim tek şey bu ve geri kalanı bizim elimizde değil. Eğer durum üzerinde hiçbir kontrolüm yoksa endişelenmem. Ben sadece işimi yaparım," dedi.
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