İsveç'in Romanya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından karma alandan geçerken Isak'ın yüzüne karışık duygular yansıyordu. Forvet, kritik bir galibiyete katkı yaptıktan sonra memnun bir gülümseme taşısa da gözle görülür şekilde aksıyordu ve sağ ayağındaki oldukça ürkütücü görüntü dikkat çekiyordu. Liverpool forveti, ikinci yarıda sert bir basma müdahalesine maruz kaldı; bu müdahale ayak parmağını kana buladı ve maçın son bölümünün önemli bir kısmında acı içinde yüzünü buruşturmasına neden oldu.

Durumunu kontrol etmek için etrafında toplanan gazetecilere konuşan 27 yaşındaki oyuncu, aldığı darbenin ciddiyetini doğrulamak için sakatlığını işaret etti. Forvet, çarpışmanın fiziksel izlerine rağmen dikkat çekici şekilde sakindi ve ilk şok geçtikten sonra ağrının şiddetli ama katlanılabilir olduğunu anlattı. Aftonbladet'in aktardığına göre, kan içindeki ayak parmağına bakarken, "Görüyorsunuz..." dedi. "Gerçekten sert bir basmaydı. Aranızda futbol oynamış olanlar bunun geçmesinin birkaç dakika sürdüğünü biliyor olabilir ama iyiydi."