AFP
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Liverpool forveti Alexander Isak, İsveç'in Romanya ile oynadığı sert maçın ardından kanlar içindeki korkunç ayak parmağını gösterdi
İsveçli yıldızın savaş yaraları
İsveç'in Romanya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından karma alandan geçerken Isak'ın yüzüne karışık duygular yansıyordu. Forvet, kritik bir galibiyete katkı yaptıktan sonra memnun bir gülümseme taşısa da gözle görülür şekilde aksıyordu ve sağ ayağındaki oldukça ürkütücü görüntü dikkat çekiyordu. Liverpool forveti, ikinci yarıda sert bir basma müdahalesine maruz kaldı; bu müdahale ayak parmağını kana buladı ve maçın son bölümünün önemli bir kısmında acı içinde yüzünü buruşturmasına neden oldu.
Durumunu kontrol etmek için etrafında toplanan gazetecilere konuşan 27 yaşındaki oyuncu, aldığı darbenin ciddiyetini doğrulamak için sakatlığını işaret etti. Forvet, çarpışmanın fiziksel izlerine rağmen dikkat çekici şekilde sakindi ve ilk şok geçtikten sonra ağrının şiddetli ama katlanılabilir olduğunu anlattı. Aftonbladet'in aktardığına göre, kan içindeki ayak parmağına bakarken, "Görüyorsunuz..." dedi. "Gerçekten sert bir basmaydı. Aranızda futbol oynamış olanlar bunun geçmesinin birkaç dakika sürdüğünü biliyor olabilir ama iyiydi."
- AFP
Uluslararası form, iç sahadaki başarının yansıması
Sakatlık endişesine rağmen Isak'ın gecesine, ilk yarıda kale önündeki bitiriciliği damga vurdu. Yasin Ayari'nin nokta atışı ortasının ardından ülkesi adına perdeyi açtı; Ayari ise İsveç orta sahasında kilit bir yaratıcılık kaynağı haline geldi. Forvet, yapılan servisin kalitesi nedeniyle takım arkadaşını övmekte gecikmedi ve pasın işini önemli ölçüde kolaylaştırdığını belirtti. Golcü oyuncu, "Topu adeta tepside sundu. Harikaydı" dedi.
Bu gol, eski Newcastle oyuncusu için yeniden yükselişe geçen dönemin devamı niteliğinde. Kulüp düzeyinde sezona da iyi bir başlangıç yaptı. Anfield'a yüksek bonservisli transferinin ardından zorlu geçen ilk sezonunun sonrasında Isak, uluslararası arenada Graham Potter'ın taktik yönlendirmesi altında ritmini bulmuş gibi görünüyor. Premier League'deki gol sezgisini İsveç'in sarı-mavili formasıyla da sahaya yansıtabilmesi, mevcut kampanyalarında ivme yakalamaya çalışan milli takım için çok büyük bir artı olacaktır.
Liverpool'ın yaşadığı sıkıntıların ardından güven artıyor
Forvet oyuncusunun şu anki form grafiği, geçen yıl yaşadığı zorluklarla çarpıcı bir tezat oluşturuyor. Bu sezon Kırmızılar'ın Premier League'deki beş maçında şimdiden dört gol atan oyuncu, bir önceki lig sezonunun tamamındaki toplamını da ikiye katlamış oldu. Milli takımında da ağları sarsması, en üst seviyedeki kondisyonuna geri dönüşünün bir başka göstergesi oldu. Isak, yoğun bir fikstür dönemine girerken ortam değişikliğinin ve gol serisini sürdürmesinin zihinsel keskinliği ile genel özgüveni açısından hayati önem taşıdığını kabul etti.
"Harika. Farklı bir ortam, yeni bir gol. Gelecek adına güzeldi. Moral olarak daha iyiydim ama umarım bu böyle devam eder," dedi.
- AFP
Odak noktası Polonya maçı oldu
Strawberry Arena'daki galibiyet, Bosna-Hersek'in de yer aldığı rekabetçi Uluslar Ligi grubunda İsveç için sağlam bir temel oluşturdu. Takım, pazartesi akşamı Solna'da tehlikeli bir Polonya ekibiyle karşılaşmak üzere yeniden sahaya çıkmadan önce sadece iki gün dinlenebilecek. Isak açısından sert geçen mücadelenin ötesinde, İsveç yaklaşan maçları öncesinde kadro konusunda başka endişelerle de karşı karşıya. Kısa süre önce Dünya Kupası'nı kaçırmasına neden olan form sorunları yaşayan Emil Holm, sedyeyle oyundan çıkarılmak zorunda kaldı. Savunma oyuncusu, uyluk sakatlığından şüphelenilen durumda büyük sıkıntı içinde görünüyordu ve bu da İskandinav ekibinin Uluslar Ligi serüvenine yaptığı başarılı başlangıcın üzerine gölge düşürdü.
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