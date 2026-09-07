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Çeviri:
'Liverpool fırsatı kaçırdı' - Aston Villa, Emi Martinez, Youri Tielemans ve Ollie Watkins satışlarının ardından zorunlu yenilenmeye eski savunmacının tepkisi eşliğinde transferde rakiplerine üstünlük sağladı
Villa için PSR sorunları
Kâr ve Sürdürülebilirlik Kuralları'nın (PSR) Batı Midlands'ta büyük sıkıntılar yaratması nedeniyle, ilk dört yarışmacısı ve büyük kupa kazananı hâline gelmesine rağmen Villa, inşa ile yıkım çalışmaları arasında çok ince bir çizgide yürüdüğünü her zaman biliyordu.
Son dönemde bunun ikinci kısmına sahada da tribünlerde de fazlasıyla başvuruldu ve birçok yüksek profilli isim Villa Park'a veda etti. Youri Tielemans da ayrılan ilk isimler arasındaydı; Belçikalı orta saha oyuncusu Manchester United'a gitti.
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Rogers ve Watkins satılanlar arasında
Morgan Rogers'ın Chelsea'ye satılmasıyla daha sonra Britanya rekoru bir bonservis bedeli elde edildi; ardından Lucas Digne, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'e katıldı. Toplu ayrılık bununla da sınırlı kalmadı; Ezri Konsa Arsenal'e giderken, Emi Martinez Rogers'ın ardından Stamford Bridge'in yolunu tuttu ve Ollie Watkins de Suudi Pro Ligi'ne yapılan bir diğer dikkat çekici transfer oldu.
Johan Manzambi, Joao Gomes, Matteo Ruggeri, Leon Goretzka, Nicolas Jackson, Alejandro Garnacho, Aaron Wan-Bissaka, Taylor Harwood-Bellis ve Ibrahim Mbaye bu boşlukların bir kısmını doldurmaya yardımcı oldu. New Jersey doğumlu, Japonya milli takımının 24 yaşındaki kalecisi Zion Suzuki ise özellikle çok akıllıca bir takviye olarak görülüyor.
Suzuki akıllıca bir takviye
Warnock da bunu kabul ediyor; eski Villans savunmacısı, Gambler Media aracılığıyla GOAL'e özel konuşurken, uzun vadede istikrarı bozan böyle bir değişimin aslında faydalı olup olmayacağı sorulduğunda şöyle dedi: “Bence zor olan şey, bunu parça parça yapmak istemeniz, öyle değil mi?
“Ama iş öyle bir noktaya geldi ki Avrupa Ligi finalindeki ilk 11'den altı oyuncu kulüpten ayrıldı. Tüm tecrübeniz bunun içindeydi.
“Emi Martinez'i tamamen anlıyorum. Bir süredir bu kulüpten ayrılmak istiyordu. Açıkçası o pozisyonda Suzuki gibi müthiş bir kalecileri olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası'ndaydım ve Brezilya'ya karşı oynadığı maçını izledim. O maçta harika olduğunu düşündüm. Bence ilk golde muhtemelen daha iyisini yapabilirdi ama top dağıtımı müthiş. Liverpool'a bakıyorum [Alisson serbest oyuncu statüsüne doğru giderken] ve şunu düşünüyorum: Orada bir fırsatı kaçırdınız, tamamen dürüst olmam gerekirse.
“Ama evet, bu ideal bir durum değil. Unai Emery ile göreceğiniz şey, o kulübü yeniden inşa edecek, o takımı yeniden kuracak, nasıl oynanacağına dair o anlayışı tekrar oluşturacak doğru kişi olduğudur. Bence kısa vadeden ziyade önümüzdeki iki ya da üç yılda daha iyi bir konumda olacaklar. Ama önümüzdeki iki ya da üç yıl içinde bunun gizli bir nimet olacağını düşünüyorum.”
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2026-27 sezonuna yavaş başlangıç
Emery, kadrosu adeta dağıtılırken büyük resmi görmekte zorlanmış olabilir, ancak İspanyol teknik adam, antrenörlük dünyasında yeterince uzun süredir yer alıyor ve kıdemli kadroda ara sıra yapılan bir tazelemenin kötü bir şey olmadığını biliyor.
Warnock'un da değindiği gibi, Villa yeniden yapılanma projesinin tek bir döneme sıkıştırılmasındansa birkaç transfer dönemi boyunca gerçekleşmesini tercih ederdi, ancak ellerine geçen kartlarla oynamak zorundalar.
Bunu, 2026-27 Premier League sezonuna üç maçta bir puan ve sıfır golle yapılan yavaş başlangıca rağmen iyi yaptılar. Yeni görünümlü kadro hâlâ uyum sürecinde ve salı günü Club Brugge deplasmanında başlayacak bir başka Avrupa serüveninde Şampiyonlar Ligi maçları da bunun bir parçasını oluşturacak.
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