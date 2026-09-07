Warnock da bunu kabul ediyor; eski Villans savunmacısı, Gambler Media aracılığıyla GOAL'e özel konuşurken, uzun vadede istikrarı bozan böyle bir değişimin aslında faydalı olup olmayacağı sorulduğunda şöyle dedi: “Bence zor olan şey, bunu parça parça yapmak istemeniz, öyle değil mi?

“Ama iş öyle bir noktaya geldi ki Avrupa Ligi finalindeki ilk 11'den altı oyuncu kulüpten ayrıldı. Tüm tecrübeniz bunun içindeydi.

“Emi Martinez'i tamamen anlıyorum. Bir süredir bu kulüpten ayrılmak istiyordu. Açıkçası o pozisyonda Suzuki gibi müthiş bir kalecileri olduğunu düşünüyorum. Dünya Kupası'ndaydım ve Brezilya'ya karşı oynadığı maçını izledim. O maçta harika olduğunu düşündüm. Bence ilk golde muhtemelen daha iyisini yapabilirdi ama top dağıtımı müthiş. Liverpool'a bakıyorum [Alisson serbest oyuncu statüsüne doğru giderken] ve şunu düşünüyorum: Orada bir fırsatı kaçırdınız, tamamen dürüst olmam gerekirse.

“Ama evet, bu ideal bir durum değil. Unai Emery ile göreceğiniz şey, o kulübü yeniden inşa edecek, o takımı yeniden kuracak, nasıl oynanacağına dair o anlayışı tekrar oluşturacak doğru kişi olduğudur. Bence kısa vadeden ziyade önümüzdeki iki ya da üç yılda daha iyi bir konumda olacaklar. Ama önümüzdeki iki ya da üç yıl içinde bunun gizli bir nimet olacağını düşünüyorum.”