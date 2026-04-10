Liverpool, felaket niteliğindeki performansın sürmesi üzerine Hollandalı teknik direktör Arne Slot'un kovulması yönündeki taleplerin artması üzerine, onun geleceği konusunda karar verdi

Kulübün endişe verici performans düşüşüne rağmen Liverpool yönetimi Slot’a olan güvenini sürdürüyor. Paris Saint-Germain'e 2-0 yenilen ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinden elenmenin eşiğine gelen Reds'in Hollandalı teknik direktörü yoğun bir inceleme altında. Maçlara giden taraftarlar hayal kırıklıklarını göstermeye başladı ve Slot'un sezon ortasında ya da sonunda görevden alınabileceğine dair spekülasyonlar artıyor. Ancak bu duygu, kulüp yönetiminin iç tutumunu yansıtmıyor.

Telegraph'a göre, sahiplik grubu FSG'nin üst düzey isimleri, sportif direktör Richard Hughes ve futbol CEO'su Michael Edwards ile birlikte, Slot'un görevde kalması ve yeniden yapılanma sürecine devam etmesine izin verilmesi gerektiğine inanıyor.