AFP
Çeviri:
Liverpool, felaket niteliğindeki performansın sürmesi üzerine Hollandalı teknik direktör Arne Slot'un kovulması yönündeki taleplerin artması üzerine, onun geleceği konusunda karar verdi
Liverpool'un sahipleri hâlâ Slot'u destekliyor
Kulübün endişe verici performans düşüşüne rağmen Liverpool yönetimi Slot’a olan güvenini sürdürüyor. Paris Saint-Germain'e 2-0 yenilen ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerinden elenmenin eşiğine gelen Reds'in Hollandalı teknik direktörü yoğun bir inceleme altında. Maçlara giden taraftarlar hayal kırıklıklarını göstermeye başladı ve Slot'un sezon ortasında ya da sonunda görevden alınabileceğine dair spekülasyonlar artıyor. Ancak bu duygu, kulüp yönetiminin iç tutumunu yansıtmıyor.
Telegraph'a göre, sahiplik grubu FSG'nin üst düzey isimleri, sportif direktör Richard Hughes ve futbol CEO'su Michael Edwards ile birlikte, Slot'un görevde kalması ve yeniden yapılanma sürecine devam etmesine izin verilmesi gerektiğine inanıyor.
- AFP
Klopp döneminin ardından yaşanan geçiş, kulübün düşünce yapısını şekillendiriyor
Liverpool yönetimi, takımın bu sezon sergilediği istikrarsız performansın arkasında birkaç hafifletici faktör olduğuna inanıyor. Sezonun başlarında yaşanan en önemli aksiliklerden biri, takım üzerinde derin bir duygusal etki yaratan Diogo Jota’nın vefatıydı. Ayrıca, geçen sezonun en golcü oyuncusu Mohamed Salah da dahil olmak üzere, önceki dönemin kilit isimlerinin performansında bir düşüş yaşandı.
Slot bazı hatalar yapmış olsa da, kulübün stratejisi, onun projesini tek bir zorlu sezon üzerinden değil, birden fazla transfer dönemi üzerinden değerlendirmektir. Liverpool, geçen yaz brüt harcamalarının 450 milyon sterlini aşmasına rağmen, Slot yönetimindeki net harcamalarının yaklaşık 150 milyon sterlin olduğunu düşünüyor. Karşılaştırma için, Jürgen Klopp ilk kupasını (2019 Şampiyonlar Ligi) kazanmadan önce dört yaz transfer dönemi geçirdi.
Slot, Liverpool'un “hayatta kalma mücadelesi” içinde olduğunu kabul ediyor
Slot, PSG’ye yenildikten sonra Liverpool’un yaşadığı zorlukların boyutunu kendisi de kabul etti. Hollandalı teknik adam, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağı sonrasında “Maçın büyük bir bölümünde hayatta kalma mücadelesi verdik” dedi.
Xabi Alonso ve Steven Gerrard gibi eski Liverpool efsanelerinin teknik direktör olarak göreve gelmesiyle, menajer üzerindeki baskı daha da arttı. Her ikisi de teknik direktörlük kariyerlerinde lig şampiyonluğu kazanmış isimler. Takım içinde ise kaptan Virgil van Dijk, takımın büyük bir değişim sürecinden geçtiğini ima etti. "Bir dönemin sonu" dedi yenilginin ardından.
- AFP
Şimdi ne olacak?
Liverpool şimdi kritik bir maç maratonuyla karşı karşıya. Takım, bu hafta sonu Premier Lig'de Fulham'ı ağırlayacak; ardından Salı günü PSG ile oynayacağı belirleyici rövanş maçı var. Bu karşılaşmanın ardından baskı daha da artacak, zira hemen ardından Everton deplasmanı bekliyor. Ardından Manchester United ve Aston Villa deplasmanları ile ilk dörtteki rakibi Chelsea'ye karşı evinde oynayacağı maç da dahil olmak üzere zorlu fikstür devam edecek.