Geçen yaz Eintracht Frankfurt'tan 95 milyon euroya Anfield Road'a transfer olan Reds'in yıldız yeni oyuncusu, rakibin müdahalesi olmadan bir hamle yaparken sakatlandı ve uzun bir tedavi molasının ardından sahadan taşınmak zorunda kaldı. Pek çok şey, Aşil tendonunda yırtık olduğunu gösteriyor.
Liverpool FC'de dramatik anlar! Hugo Ekitike korkunç bir sakatlık geçirdi
Ekitike, Dominik Szoboszlai'nin önüne topu atmak istedi, topa vurdu, hafifçe kaydı ve hemen ardından yere düştü. Ardından hemen topuğuna dokundu ve tedavi sırasında defalarca başını salladı.
Yerde yatarken rakip takımın oyuncuları da onu teselli etti; Achraf Hakimi ve Willian Pacho, tedavi sırasında yıkılmış haldeki yıldız forvetin ellerini tuttu.
Böylece Liverpool FC'de büyük olasılıkla uzun süre forma giyemeyecek ve Fransa milli takımıyla Dünya Kupası'nı kaçıracak olan Ekitike'nin yerine, 30. dakikada Mohamed Salah oyuna girdi.
Salah, Liverpool formasıyla oynayacağı son Şampiyonlar Ligi maçında süper yedek mi olacak?
Reds, ilk maçta aldığı 2-0'lık mağlubiyeti telafi edemezse, bu Salah için kariyerinin son Şampiyonlar Ligi maçı olabilir.
Salah'ın Liverpool'daki kariyeri sezon sonunda sona erecek. Birkaç hafta önce kulüp ve oyuncu, sona eren sözleşmenin uzatılmayacağını açıkladı. Sezonun ardından ve Dünya Kupası'nın bitiminde Suudi Arabistan'a transfer olabilir.
Noel öncesinde Salah ile Reds arasında, özellikle de teknik direktör Arne Slot ile bir gerginlik yaşanmıştı. Salah, giderek artan yedeklik rolünden şikayetçi olduğunu kamuoyuna açıklamış ve kulübü ile teknik direktörü açıkça eleştirmişti. Bunun üzerine bir maç için kadro dışı bırakılmıştı.
Ekitike ilk sezonunda 44 maçta 23 gol ve asist kaydederken, Salah, Liverpool'un sürpriz bir şekilde yeniden şampiyon olduğu geçen sezonki muhteşem formunun oldukça gerisinde kalıyor. Mısırlı oyuncu şu anda tüm turnuvalarda toplam 11 gol ve 9 asist kaydetmiş durumda.