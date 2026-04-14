Liverpool FC'de dramatik anlar! Hugo Ekitike korkunç bir sakatlık geçirdi

Reds, ilk maçta aldığı 2-0'lık mağlubiyeti telafi edemezse, bu Salah için kariyerinin son Şampiyonlar Ligi maçı olabilir.

Salah'ın Liverpool'daki kariyeri sezon sonunda sona erecek. Birkaç hafta önce kulüp ve oyuncu, sona eren sözleşmenin uzatılmayacağını açıkladı. Sezonun ardından ve Dünya Kupası'nın bitiminde Suudi Arabistan'a transfer olabilir.

Noel öncesinde Salah ile Reds arasında, özellikle de teknik direktör Arne Slot ile bir gerginlik yaşanmıştı. Salah, giderek artan yedeklik rolünden şikayetçi olduğunu kamuoyuna açıklamış ve kulübü ile teknik direktörü açıkça eleştirmişti. Bunun üzerine bir maç için kadro dışı bırakılmıştı.

Ekitike ilk sezonunda 44 maçta 23 gol ve asist kaydederken, Salah, Liverpool'un sürpriz bir şekilde yeniden şampiyon olduğu geçen sezonki muhteşem formunun oldukça gerisinde kalıyor. Mısırlı oyuncu şu anda tüm turnuvalarda toplam 11 gol ve 9 asist kaydetmiş durumda.