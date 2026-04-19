Van Dijk Salah Liverpool
Liverpool-Everton maçı oyuncu değerlendirmeleri: Virgil van Dijk ve Mohamed Salah, Merseyside'ın efsaneleri! Kırmızılar'ın efsaneleri, Hill Dickinson Stadyumu'nu kasıp kavurarak derbi gününde dramatik bir galibiyet elde etti

Everton - Liverpool

Liverpool, Pazar günü Virgil van Dijk'ın son dakikada attığı golle Everton'ı 2-1 mağlup ederek Premier Lig'de ilk beş sırayı alma yarışında rakiplerine 7 puan fark attı. Mohamed Salah, Merseyside Derbisindeki son maçına açılış golüyle damga vurdu. İkinci yarıda Beto'nun attığı gol, maçın berabere biteceğini düşündürdü, ancak Van Dijk'ın attığı gol, Hill Dickinson Stadyumu'nda oynanan bu büyük derbinin galibiyetini garantiledi.

Maça daha iyi başlayan taraf Everton oldu ve Giorgi Mamardashvili, Beto’nun kafa vuruşunu uçarak kurtarmak için elinden geleni yapmak zorunda kaldı. Beto, kaleciyle karşı karşıya kaldığında şutunu dışarıya attı; Iliman Ndiaye ise topu ağlara göndererek skoru açtığını sandı, ancak VAR, pozisyonun öncesinde ofsayt olduğunu tespit etti.

Liverpool, saniyeler sonra bu durumdan yararlanmayı başardı. Kırmızılar, Everton yarı sahasının ortasında topu kaptı ve bu sayede Cody Gakpo, arka direkte koşan Salah'ı gördü ve Jordan Pickford'u geçerek golü attı. İngiltere'nin kalecisi, Gakpo'nun uzak mesafeden çektiği şutu kurtarmak zorunda kaldı ve Arne Slot'un takımı ilk yarının geri kalanını kontrol etti.

Ancak ev sahibi takım pes etmeye niyetli değildi ve Beto, Kiernan Dewsbury-Hall'un alçak ortasını gole çevirerek skoru eşitledi. O andan itibaren her iki takım da öne geçme fırsatları yakaladı. Gakpo'nun kafa vuruşu James Tarkowski tarafından çizgiden uzaklaştırılırken, sakatlanan Mamardashvili'nin yerine oyuna giren yedek kaleci Freddie Woodman da birkaç kez müdahale etmek zorunda kaldı.

Ancak galibiyeti garantileyen isim Van Dijk oldu. İkinci yarının uzatma dakikalarında köşe vuruşunda en yükseğe çıkan Van Dijk, kafayla golü attı ve deplasman tribünlerinde çılgın sevinçler yaşandı.

GOAL, Hill Dickinson Stadyumu'ndaki Liverpool oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Giorgi Mamardashvili (7/10):

    Maçın başında Beto'nun şutunu muhteşem bir kurtarışla önledi ve genel olarak kendinden emin bir performans sergiledi. Toffees'in forvetiyle çarpışarak sakatlandı ve sedyeyle sahadan çıkarıldı.

    Curtis Jones (6/10):

    Full-back pozisyonunda oynadı ancak her fırsatta orta sahaya kayması talimatı aldı. Pasları tutarsızdı ve Everton'ın beraberlik golü onun kanadından geldi, ancak bunun dışında Ndiaye'ye karşı iyi direndi.

    Ibrahima Konate (4/10):

    Maçın başında Beto'nun hareketlerine ayak uyduramadı ve ev sahibi takımın beraberlik golünde Dewsbury-Hall'un koşusunu takip edemedi. Kötü bir kafa vuruşu neredeyse Dewsbury-Hall'un gol atmasına neden olacaktı; yine bir hata yapmaya hazır gibi görünüyordu.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Bazı top uzaklaştırmaları biraz kaba olsa da, zorlandığında yapması gerekeni yaptı. Maçın son dakikalarında muhteşem bir kafa vuruşuyla galibiyeti getiren isim oldu.

    Andy Robertson (6/10):

    Birkaç önemli savunma müdahalesinde bulundu ve göz alıcı uzun paslar attı. Beto'nun yakın mesafeden attığı golde, forvetin gücüne yenik düştü.

    • Reklam
    Orta saha

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Topa sahip olduğu anlarda iyi performans gösterdi ancak orta sahada her zamanki seviyesinde değildi. İlk yarıda birkaç kez Dewsbury-Hall'u kaçırdı ve rakibi Beto'nun golünü hazırlarken sahada geride kaldı. Van Dijk'e asist yapan muhteşem bir köşe vuruşuyla bunu telafi etti.

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Erken bir sarı karttan kurtulması şanslıydı, ancak bu sayede orta sahada fiziksel mücadelesini sürdürebildi. Güçlü bir performans sergiledi ve birçok kez topu ileriye taşıdı.

    Florian Wirtz (5/10):

    Maçın başında topu aldığında her seferinde etrafı sarıldı ve boşluk bulmak için geriye çekilmek zorunda kaldı. Birkaç güzel pas attı, ancak daha fazlasını yapması gerekiyordu.

    Saldırı

    Mohamed Salah (7/10):

    Maçın sakin geçen başlangıcının ardından, skoru açan güzel bir gol attı. Bundan sonra bir süreliğine yeniden enerji kazanmış görünüyordu ve son üçte birde topu ele geçirdiğinde tehlike yarattı.

    Alexander Isak (3/10):

    Öğleden sonranın büyük bir bölümünde neredeyse hiç varlık gösteremedi. Pickford'a doğru bir şut çekti ama bunun dışında Tarkowski veya Branthwaite için pek bir tehdit oluşturmadı.

    Cody Gakpo (7/10):

    Unutulabilir bir sezonda sergilediği en iyi performanslardan birini gösterdi. İlk golde Salah'a muhteşem bir pas verdi ve O'Brien'a karşı kendinden emin bir şekilde oynadı. Ancak ceza sahası içinde birkaç kez fırsatları kaçırdı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Freddie Woodman (6/10):

    Kalesinin kenarında bir topu kontrol ederken bir anlık kafa karışıklığı yaşadı, ancak bunun dışında Reds'deki ligdeki ilk maçında hiç sarsılmadı.

    Rio Ngumoha (6/10):

    Birkaç tehlikeli dripling yaptıktan sonra, maçın sonlarında iyi bir fırsatı üst direğin üzerinden dışarıya attı.

    Alexis Mac Allister (N/A):

    Son 10 dakikada Wirtz'in yerine oyuna girdi.

    Jeremie Frimpong (N/A):

    Gakpo'nun yerine oyuna girdikten sonra 10 dakika süre aldı.

    Milos Kerkez (Yok):

    Maçın son dakikalarında Robertson'ın yerine oyuna girdi.

    Arne Slot (6/10):

    Son maçtaki kötü performansının ardından Isak'ı oyuna dahil etmenin bir yolunu bulmalı ve belki de daha erken bir aşamada Ngumoha'ya şans verebilirdi. Ancak takımı bu maçı iyi idare etti ve son dakikalarda galibiyeti kaptı.

