Liverpool-Everton maçı oyuncu değerlendirmeleri: Virgil van Dijk ve Mohamed Salah, Merseyside'ın efsaneleri! Kırmızılar'ın efsaneleri, Hill Dickinson Stadyumu'nu kasıp kavurarak derbi gününde dramatik bir galibiyet elde etti

Maça daha iyi başlayan taraf Everton oldu ve Giorgi Mamardashvili, Beto’nun kafa vuruşunu uçarak kurtarmak için elinden geleni yapmak zorunda kaldı. Beto, kaleciyle karşı karşıya kaldığında şutunu dışarıya attı; Iliman Ndiaye ise topu ağlara göndererek skoru açtığını sandı, ancak VAR, pozisyonun öncesinde ofsayt olduğunu tespit etti.

Liverpool, saniyeler sonra bu durumdan yararlanmayı başardı. Kırmızılar, Everton yarı sahasının ortasında topu kaptı ve bu sayede Cody Gakpo, arka direkte koşan Salah'ı gördü ve Jordan Pickford'u geçerek golü attı. İngiltere'nin kalecisi, Gakpo'nun uzak mesafeden çektiği şutu kurtarmak zorunda kaldı ve Arne Slot'un takımı ilk yarının geri kalanını kontrol etti.

Ancak ev sahibi takım pes etmeye niyetli değildi ve Beto, Kiernan Dewsbury-Hall'un alçak ortasını gole çevirerek skoru eşitledi. O andan itibaren her iki takım da öne geçme fırsatları yakaladı. Gakpo'nun kafa vuruşu James Tarkowski tarafından çizgiden uzaklaştırılırken, sakatlanan Mamardashvili'nin yerine oyuna giren yedek kaleci Freddie Woodman da birkaç kez müdahale etmek zorunda kaldı.

Ancak galibiyeti garantileyen isim Van Dijk oldu. İkinci yarının uzatma dakikalarında köşe vuruşunda en yükseğe çıkan Van Dijk, kafayla golü attı ve deplasman tribünlerinde çılgın sevinçler yaşandı.

GOAL, Hill Dickinson Stadyumu'ndaki Liverpool oyuncularını değerlendiriyor...