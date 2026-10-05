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Yosua Arya
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Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Man Utd ikonu Gary Neville ile birlikte çalışacağı yeni bir görev üstlendi

S. Gerrard
Liverpool
M. United
Premier Lig

Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Manchester United'ın eski rakibi Gary Neville ile yepyeni bir YouTube girişimi için resmen güçlerini birleştirdi. Eski orta saha oyuncusu, taze futbol tartışmaları sunmak için tanıdık isimlerle birlikte The Overlap Daily'nin pazartesi bölümlerini sunacak.

  • Futbolda şaşırtıcı yeni bir ittifak

    Liverpool efsanesi Gerrard, resmen en eski rakiplerinden biri için çalışmaya başladı. Eski orta saha oyuncusu, Liverpool Echo'nun haberine göre United efsanesi Neville'ın yepyeni futbol yayınında yer almak için anlaşma imzaladı.

    Gerrard, Neville'la birlikte çalışarak büyük başarı yakalayan eski takım arkadaşı Jamie Carragher'ın izinden gidiyor. İkili artık The Overlap Daily adlı yeni bir YouTube girişiminde aynı platformu paylaşacak.

    Yeni program, taraftarlara en son futbol haberleri ve tartışmalarının günlük özetini sunmayı vadediyor. Program hafta içi her gün saat 16.00'da yayınlanacak ve yıldızlarla dolu yorumcu kadrosunu dünyanın dört bir yanındaki ekranlara taşıyacak.

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    Eski Premier League rakiplerini bir araya getiriyor

    Bu yeni girişimin en dikkat çekici yönü, eski ezeli rakipler arasındaki iş birliğinin sürmesi. Gerrard ile Neville, tüm oyunculuk kariyerlerini Liverpool ile Manchester United arasındaki sert rekabetin karşı taraflarında geçirdi.

    Şimdi ise futbolda medyanın önde gelen seslerinden birini oluşturmak için geçmişteki düşmanlıklarını bir kenara bırakıyorlar. The Overlap Daily, uzman görüşleri ve tahminleri, düzenli olarak programa katılan yüksek profilli konuklardan özel içgörülerle harmanlamayı hedefliyor.

    Taraftarlar da günlük tartışmanın tam merkezinde yer alacak. Programda özel bir telefon bağlantısı bölümü olacak ve destekçilerden doğrudan sorular alınacak; böylece izleyiciler eski kahramanlarına meydan okuma fırsatı bulacak.

  • Yoğun fikstüre ek olarak

    Bu yeni görev, Gerrard'ın yoğun medya programına bir yüksek profilli sorumluluk daha ekliyor. Eski orta saha oyuncusu, bu sezon zaten televizyon ekranlarına dönmüş ve TNT Sports için düzenli yorumculuk yapmaya başlamıştı.

    Overlap Daily'deki görevleri kapsamında Gerrard, programın pazartesi günkü bölümünde düzenli sunuculuk debutunu yapacak. Stüdyoda ona popüler spor sunucusu Becky Ives eşlik edecek.

    Yayın, öne çıkan isimlerinin yanı sıra çok geniş bir eski profesyoneller kadrosuna sahip. Joe Hart, Jamie Redknapp, Ashley Young ve Peter Schmeichel gibi tanıdık isimlerin tamamı hafta boyunca düzenli olarak ekranda yer alacak.

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    Haftalık program nasıl görünüyor

    Pazartesi günkü Gerrard ve Ives'lı programın ardından bayrak, tanıdık isimlerden oluşan dönüşümlü bir kadroya devredilecek. Salı günkü bölümde Kelly Cates'e eski takım arkadaşları Young ve Hart eşlik edecek.

    Hafta ortasındaki görevleri, belirgin bir Tottenham havası taşıyan isimler üstlenecek. Çarşamba günkü programda eski Spurs isimleri Redknapp ve Tim Sherwood, bir saatlik tartışma için dizginleri eline alacak.

    Perşembe günkü yayında Everton kahramanı Duncan Ferguson ile eski Galler kalecisi Mark Crossley sunuculuk görevini üstlenecek. Son olarak Carragher ve Neville, cuma günkü açılış programında YouTube yıldızı Mark Goldbridge ile birlikte programın başında olacak.

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