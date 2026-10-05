Bu yeni görev, Gerrard'ın yoğun medya programına bir yüksek profilli sorumluluk daha ekliyor. Eski orta saha oyuncusu, bu sezon zaten televizyon ekranlarına dönmüş ve TNT Sports için düzenli yorumculuk yapmaya başlamıştı.

Overlap Daily'deki görevleri kapsamında Gerrard, programın pazartesi günkü bölümünde düzenli sunuculuk debutunu yapacak. Stüdyoda ona popüler spor sunucusu Becky Ives eşlik edecek.

Yayın, öne çıkan isimlerinin yanı sıra çok geniş bir eski profesyoneller kadrosuna sahip. Joe Hart, Jamie Redknapp, Ashley Young ve Peter Schmeichel gibi tanıdık isimlerin tamamı hafta boyunca düzenli olarak ekranda yer alacak.