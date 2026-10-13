Getty Images Sport
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Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Lewis Koumas'a hayran kaldı ve A takımla ilgili iddialı bir tahminde bulundu
Anfield efsanesinden büyük övgü
Gerrard, Man City karşısında ilk 11'de çıktığı ilk maçta etkileyici bir performans sergileyen Koumas'a güvenmeye devam etmesi için Iraola'ya çağrıda bulundu. Liverpool, önemli hücum oyuncuları Cody Gakpo ve Alexander Isak'tan yoksunken genç Galler millî futbolcusu, Enzo Maresca'nın takımına karşı Premier League'de ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Anfield'daki zorlu ortamda iyi bir performans ortaya koyan genç oyuncu için bu maç büyük bir sınavdı.
Ev sahibi ekip 3-0'lık hayal kırıklığı yaratan bir yenilgi alsa da Koumas, Rio Ngumoha'nın yerine oyuna girmesinden önce sahada kaldığı 75 dakika boyunca olumlu performansıyla dikkat çekti. Gerrard, forvetin henüz gelişimini tamamlamamış olsa da en üst düzeyde başarılı olmak için gereken soğukkanlılığı gösterdiğini belirtti. Gerrard, Wales Online'ın aktardığına göre, “Babasıyla Liverpool'un altyapısında birlikteydim” dedi. “Babası muhteşem bir oyuncuydu. İki ayağını da kullanırdı, farklı tarzda bir orta saha oyuncusuydu, Jason Koumas. Futbolun ciddileşmeden önce eğlenceli olduğu çocukluk günlerimizde onunla harika zamanlar geçirdim. İnanılmaz bir oyuncu, harika bir aile.”
- Getty Images Sport
Manchester City karşısında değerini kanıtlıyor
Altyapıdan yetişip Anfield’da sahneye çıkmanın ne gerektirdiğini çok iyi bilen Gerrard, Koumas’ın gösterdiği cesaretten özellikle etkilendi. Manchester City’ye karşı oynamak, ilk maçına çıkan bir oyuncu için hiçbir zaman kolay değildir. Buna rağmen kanat oyuncusu, maçın öneminden etkilenmemiş göründü. Gerrard, oyuncunun maç boyunca gösterdiği çalışkanlığı ve forma için mücadele etme isteğini öne çıkan özellikleri olarak gösterdi.
Gerrard, “Onun adına çok mutluyum. Ben de altyapıdan yetiştim. Köklerim orada. Genç oyuncuların fırsat bulup bunları değerlendirmesini görmeyi seviyorum. Dün de doğrudan zorlu bir sınavın içine atıldı. Daha önce birkaç kez kısa süreler oynadığını biliyorum ama dün kendi sahalarında Manchester City’ye karşı oynadılar. Premier League’de ilk kez ilk 11’de çıkmak için nasıl bir maç! Üstelik kendisiyle gurur duyulmasını sağladı, altyapısını da gururlandırdı,” dedi.
Altyapıdan yetişen oyuncu için parlak bir gelecek
Efsanevi orta saha oyuncusu, Koumas'ın oyununda hâlâ geliştirmesi gereken yönler olduğunu da vurguladı. Ancak kulüp gelişimini doğru şekilde desteklemeye devam ederse, başarılı bir kariyer için gereken temele sahip olduğuna inanıyor. Şimdi öncelik, Gallerli millî oyuncunun gelecek vadeden bir yetenekten Premier League'de düzenli forma giyen bir futbolcuya dönüşmesine yardımcı olacak doğru bireysel eğitimi almasını sağlamak.
Gerrard sözlerine şöyle devam etti: "Zaman zaman biraz dağınıktı, dolayısıyla üzerinde çalışması gereken çok şey var ama potansiyeli de çok yüksek. Fakat kolları sıvamak, mücadeleye hazır olmak, takımın için savaşmak, taraftarları ve altyapıyı temsil etmek söz konusu olduğunda sahada bir altyapı oyuncusu gibi görünmedi; olgun bir futbolcu gibi oynadı. Onunla gurur duyuyorum. Gerçekten duyuyorum. Eline geçen fırsatı değerlendirmesine çok sevindim. Dün bir Liverpool taraftarı olarak bana gösterdiği şey, gelişmeye devam edeceği için bundan sonra bu grubun bir parçası olabileceğiydi."
- AFP
Anfield efsanelerinden destek
Genç oyuncunun sahadaki gayretinden etkilenen tek eski Liverpool yıldızı Gerrard değildi. Jamie Carragher da performansı değerlendirdi ve Koumas ile diğer genç oyuncu Victor Munoz’un, kulübün daha pahalı transferlerinden bazılarından daha iyi oynadığını öne sürdü. Carragher, ağır yenilgi sırasında daha deneyimli isimlerin genç oyunculara hak ettikleri desteği vermemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
“[Bradley] Barcola ve [Florian] Wirtz’in daha fazla sorumluluk alıp hücumda [Victor] Munoz ile Koumas’a yardım etmesine ihtiyacımız var. Koumas ve Munoz, 100’er milyon sterlinlik iki oyuncudan daha iyiydi. Bu doğru olamaz. Doğru değil. Liverpool 10 kişi kaldığında stadyumdaki hiç kimse için bu bir karar meselesi değildi,” dedi Carragher.
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