Gerrard, Man City karşısında ilk 11'de çıktığı ilk maçta etkileyici bir performans sergileyen Koumas'a güvenmeye devam etmesi için Iraola'ya çağrıda bulundu. Liverpool, önemli hücum oyuncuları Cody Gakpo ve Alexander Isak'tan yoksunken genç Galler millî futbolcusu, Enzo Maresca'nın takımına karşı Premier League'de ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı. Anfield'daki zorlu ortamda iyi bir performans ortaya koyan genç oyuncu için bu maç büyük bir sınavdı.

Ev sahibi ekip 3-0'lık hayal kırıklığı yaratan bir yenilgi alsa da Koumas, Rio Ngumoha'nın yerine oyuna girmesinden önce sahada kaldığı 75 dakika boyunca olumlu performansıyla dikkat çekti. Gerrard, forvetin henüz gelişimini tamamlamamış olsa da en üst düzeyde başarılı olmak için gereken soğukkanlılığı gösterdiğini belirtti. Gerrard, Wales Online'ın aktardığına göre, “Babasıyla Liverpool'un altyapısında birlikteydim” dedi. “Babası muhteşem bir oyuncuydu. İki ayağını da kullanırdı, farklı tarzda bir orta saha oyuncusuydu, Jason Koumas. Futbolun ciddileşmeden önce eğlenceli olduğu çocukluk günlerimizde onunla harika zamanlar geçirdim. İnanılmaz bir oyuncu, harika bir aile.”