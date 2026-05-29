Liverpool efsanesi, Mohamed Salah'ın yerine geçecek isim konusunda şaşırtıcı bir iddiada bulundu; 257 gol atan "Mısır Kralı"nın ayrılışının ardından Reds'e nasıl tasarruf edebilecekleri de açıklandı
Barnes, yedek oyuncu konusunda paniği reddediyor
Anfield efsanesi Barnes, Liverpool'un yaz transfer döneminde herhangi bir oyuncu almadan efsanevi Salah'ın ayrılışının etkisini telafi edecek yeterli iç kaynaklara sahip olduğunu vurguluyor. Merseyside kulübünün geçen sezon hücumda yaşadığı zorluklara rağmen Barnes, transfer harcamalarında çılgın bir artışa ihtiyaç olduğu görüşünü kesin bir dille reddediyor. Analitik yorumcu, takımdan West Ham'ın küme düşmesinin ardından Jarrod Bowen gibi ani kararlarla transfer hedeflerinin peşine düşmek yerine, yapısal değişikliklere uyum sağlamasını istedi.
Reds'in konumunu sağlamlaştırması isteniyor
Aşırı harcamaların taktiksel sorunlara nadiren çözüm olduğunu vurgulayan eski kanat oyuncusu, mevcut kadronun Slot yönetiminde başarılı olacağına inandığını belirtti. Betfred’e konuşan Barnes şöyle dedi: “Sorunun çözümü sadece oyuncu transfer etmek değil, çünkü elimizde zaten oyuncular var. Eğer yeni bir oyuncu gelirse, [Alexander] Isak, [Hugo] Ekitike ve yetişmekte olan Rio Ngumoha’yı ne yapacağız? Bana kalırsa kimseyi transfer etmemize gerek yok çünkü elimizdekilerle çalışmalıyız.
"Dengeyi sağlamalıyız, doğru karışımı bulmalıyız ve ne yazık ki insanlar her sorunun çözümünün sadece daha fazla oyuncu transfer etmek olduğuna inanıyor. West Ham United'ın küme düşmesi nedeniyle Jarrod Bowen ile bağlantılı olduğumuzu gördüm, ancak bence elimizdekiler yeterli ve eminim ki hepsi bir arada kalıp birlikte çalışabilirler."
Barnes, Slot'un otoritesini destekliyor
Slot’un Mısırlı kanat oyuncusunu Andy Robertson’ın yanında Anfield’daki veda maçında ilk 11’de oynatma kararını değerlendiren Barnes, şunları ekledi: “Kesinlikle, Slot doğru olanı yaptı. Yani, Salah gidiyor; kalacak olsaydı durum biraz farklı olabilirdi, ama madem gidiyor, Mo’nun zirvede ayrıldığını görmek herkes için iyi oldu. Ama bence Mo’nun yaptıkları ve söyledikleri yanlıştı.
"Mo'nun söylediklerini analiz ederseniz, herhangi bir Liverpool menajerinin Jürgen Klopp'un oynadığı futbol tarzına boyun eğmesi gerektiğini, bunun tartışmaya açık olmadığını söylüyor, ki bu saçmalık. Liverpool'daki herhangi bir menajer, Jürgen'in tarzında değil, kendi tarzında yaptığını söylemelidir, bu yüzden Mo'nun 'heavy metal futbol'un tartışmaya açık olmadığını söylemesi çılgınca ve saçma, bu yüzden bunu söylemekle hata etti. Bence Arne Slot, Mo'ya harika bir hizmetkâr olduğu için veda etme nezaketini gösteren daha olgun biriydi."
Slot, taktiksel bir yeniden yapılanma sürecine giriyor
Liverpool, Slot’un takımın en önemli yıldızı olmadan Klopp sonrası kimliğini oturtmaya çalıştığı bu dönemde, hücum hattının gelişimine odaklanarak kritik bir yaz transfer dönemi geçirmeli. Hollandalı teknik adam, geçen sezon ligi beşinci sırada tamamlarken iç sahada zorlanan hücum hattını yeniden canlandırmak gibi zorlu bir sınavla karşı karşıya ve mevcut kadrosunun hemen bir adım öne çıkması gerekiyor. Zorlu bir sezon öncesi programı göz önünde bulundurulduğunda, kanatların tam potansiyelini ortaya çıkarmak, Reds'in gelecek yıl ilk dörtte yer alma mücadelesinde başarılı olup olmayacağını belirleyecek.