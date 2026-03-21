Liverpool efsanesi, Mısırlı süperstarın şok edici Premier Lig şampiyonluk savunmasından sorumlu tutulması üzerine Mohamed Salah'a "uçurumdan düştün" dedi
Souness: Salah, yavaş yavaş gerileme sürecini atlattı
Souness, bu sezon kararını vermek için yeterince şey görmüş gibi görünüyor. Eski orta saha oyuncusu, Ağustos ayında Community Shield maçını izlemiş ve birkaç maçın Salah’ın formunu bulmasına yardımcı olacağını umarak, kafasında bazı şüphelerle oradan ayrılmıştı. Mart ayına geldiğimizde ise görüşü değişmemiş.
"Benim görüşüme ve tecrübeme göre, kariyeriniz iki şekilde ilerler. 33-34 yaşlarına geldiğinizde, ya bir uçurumdan düşersiniz ya da yavaş bir düşüş yaşarsınız. Bence Salah ilk gruba giriyor," dedi Souness, Daily Mail'e. "Sezonun ilk maçı olan Crystal Palace'a karşı oynanan Community Shield'ı izlemeye gittim ve küçük oğlumun yanında otururken, 'Onun nesi var bilmiyorum?' dedim. Sonra düşündüm ki, belki de hızını yakalamak için yarım düzine maça ihtiyacı vardır. Ama hiç gelişmedi."
Rakamlar da onu haklı çıkarıyor gibi görünüyor. Salah, bu sezon tüm turnuvalarda 10 gol ve 9 asist kaydetti. Geçen sezonun bu aşamasında, 44 gol katkısı vardı. Ondan önceki sezon ise 34. Önceki sezonlardaki en düşük skoru 27 idi. Bu yılki 19 gol, Liverpool kariyerinin açık ara en kötüsü.
Liverpool üzerindeki olumsuz etki
Eski Liverpool oyuncusu için sorun sadece Salah’ın bireysel performansı değil, form düşüşünün soyunma odasının geri kalanına yaptığı etki. “İstatistikleri çok düştü ve Liverpool’un vasat bir sezon geçirmesinin en büyük tek nedeni o. Çünkü o oyuncu grubu içinde, bu durumu derinden hissedenler olacak, etrafta dolaşan olumsuz havayı hissedenler olacak ve buna pek iyi tepki veremeyecekler. Ve böyle bir durumda, büyük oyuncuların öne çıkıp sorumluluk alması gerekir. En iyi günleri geride kaldı, buna şüphe yok. Bunu en iyi bilen kişi sensin ve bu herkesin başına gelir. Eskisi gibi bir ışıltı görmüyorum. Bence Liverpool'un sallantılı formunun en büyük tek nedenini arıyorsanız, bu onun istediği sonuçları alamamasıdır. Altı, yedi yıldır Liverpool'un en güvenilir oyuncusu olmuştur. İşler yolunda gitmediğinde maçların gidişatını tamamen değiştirmiştir. O harika bir oyuncu, bir Liverpool efsanesi, ama en iyi sezonu geride kaldı."
Reds, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı eledi
Beklendiği gibi Souness, Mısırlı oyuncunun sözleşmesinin 2027'ye kadar sürmesine rağmen Liverpool'un sezon sonunda Salah ile yollarını ayırması gerektiğine inanıyor. Liverpool'un Şampiyonlar Ligi çeyrek finallerine yükselmek için Galatasaray'ı toplamda 4-1 mağlup ettiği maçta Salah gol attı; ancak geçen sezonun Premier Lig şampiyonu olan oyuncuyu övmek yerine, rakibi yerden yere vurmayı tercih etti. "Galatasaray'ın performansı son derece zayıftı. Onlardan çok daha fazlasını bekliyordum. Bir sonuç alabileceklerine inanmıyorlardı. Liverpool ise, tamam, sadece karşındaki rakibi yenebilirsin ama Liverpool geçen yılki takımla aynı değil. Çarşamba gecesi onlar için iyi bir maçtı çünkü rakip çok zayıftı."
Souness, Premier Lig rakiplerine sert çıktı
Souness, Salah ve Liverpool konusunu kapattıktan sonra da sözünü bitirmemişti. Arsenal’in ligi kazanacağını ve kulübün şampiyonluğunu elinden alacağını öngördü, ancak takımın bugünkü konumuna gelmesine yardımcı olan yöntemleri sorguladı. “Arsenal, kalecileri sıkıştırıp önlerini keserek pek çok şeyden paçayı kurtarıyor. 'Serbest vuruş gurusu' terimini çok seviyorum. Onların gurusu tamamen kaleciye faul yapmaktan ibaret. Bu kadar basit, siyah ve beyaz kadar net. Serbest vuruşlarda başarılı olmak için gerçekten iyi bir vuruşçuya ihtiyacınız var, topa hücum edecek insanlara ihtiyacınız var ve sonra da kaleciye faul yapan adamı sahaya sürersiniz. Roket bilimi değil bu."
Chelsea ve Liam Rosenior da Souness'in Premier Lig'in elitlerine karşı yürüttüğü topyekün savaştan kaçamadı. Souness şöyle devam etti: "Chelsea, gerçek bir yönü olmayan bir grup genç adamdan ibaret. Bence teknik direktör terminolojisiyle fazla uğraşıyor. Oyunculara 'görevler' veriyor. Teknik direktör bunu bana söyleseydi, yüzüne karşı gülerdim. Sadece beden diliyle ve söyledikleriyle en iyi teknik direktör olmak için çok fazla çaba sarf ettiğini düşünüyorum. Bu yüzden Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi benim için sürpriz olmadı."
Görünüşe göre İskoçyalı, Premier Lig sezonunun bu sezon nasıl geliştiğinden pek etkilenmemiş. İster Salah'ın formu olsun, ister Arsenal'in karanlık taktikleri, eski Liverpool'lu oyuncu bu yılın unutulması gereken bir yıl olduğunu açıkça düşünüyor.
