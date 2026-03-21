Liverpool efsanesi, Mısırlı süperstarın şok edici Premier Lig şampiyonluk savunmasından sorumlu tutulması üzerine Mohamed Salah'a "uçurumdan düştün" dedi

Souness, bu sezon kararını vermek için yeterince şey görmüş gibi görünüyor. Eski orta saha oyuncusu, Ağustos ayında Community Shield maçını izlemiş ve birkaç maçın Salah’ın formunu bulmasına yardımcı olacağını umarak, kafasında bazı şüphelerle oradan ayrılmıştı. Mart ayına geldiğimizde ise görüşü değişmemiş.

"Benim görüşüme ve tecrübeme göre, kariyeriniz iki şekilde ilerler. 33-34 yaşlarına geldiğinizde, ya bir uçurumdan düşersiniz ya da yavaş bir düşüş yaşarsınız. Bence Salah ilk gruba giriyor," dedi Souness, Daily Mail'e. "Sezonun ilk maçı olan Crystal Palace'a karşı oynanan Community Shield'ı izlemeye gittim ve küçük oğlumun yanında otururken, 'Onun nesi var bilmiyorum?' dedim. Sonra düşündüm ki, belki de hızını yakalamak için yarım düzine maça ihtiyacı vardır. Ama hiç gelişmedi."

Rakamlar da onu haklı çıkarıyor gibi görünüyor. Salah, bu sezon tüm turnuvalarda 10 gol ve 9 asist kaydetti. Geçen sezonun bu aşamasında, 44 gol katkısı vardı. Ondan önceki sezon ise 34. Önceki sezonlardaki en düşük skoru 27 idi. Bu yılki 19 gol, Liverpool kariyerinin açık ara en kötüsü.