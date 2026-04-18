Getty Images Sport
Çeviri:
Liverpool efsanesi, Bayern Münih'in yıldız oyuncusunun Mohamed Salah'ın ideal yedeği olarak görülmesi üzerine, Reds'e Michael Olise'yi transfer etmeleri için çağrıda bulundu
Olise, Salah'ın ideal halefi mi?
Eski Liverpool orta saha oyuncusu Smicer, bu yaz Salah'ın bırakacağı boşluğu dolduracak ideal aday olarak Olise'yi gösterdi. 2024 yazında Crystal Palace'tan Allianz Arena'ya transfer olan Fransız oyuncu, Bayern'e katıldığından beri olağanüstü bir performans sergiliyor ve bu sezon tüm turnuvalarda 18 gol ve 29 asist kaydetti; ancak Smicer, Olise'nin Reds ile Premier League'e geri dönmesinin mükemmel bir seçim olacağına inanıyor.
"Liverpool'un kanatlarda, kanat oyuncularıyla zorlandığını gördük," dedi Smicer, en son Dünya Kupası bahislerini sunan BetVictor'a konuşurken. "Luis Diaz'ı kaybettik ve Mo Salah bu sezon her zamanki seviyesinde değil. İyi bir kanat oyuncusuna ihtiyacımız var, özellikle de Mo Salah'ın ayrılacağını bildiğimiz şu anda. Michael Olise benim beğendiğim isim. Çok iyi bir genç oyuncu, 24 yaşında, Premier Lig'de tecrübesi var, ligi tanıyor ve bu çok önemli. Bayern Münih'te gerçekten iyi oynuyor, onlarla anlaşmaya varmak zor olacak, bunu biliyoruz. Ancak Olise'nin Liverpool'da olması çok özel olurdu."
- Getty Images Sport
Salah'ın ayrılığını doğrulamasıyla bir dönemin sonu
Yerine bir oyuncu bulma aciliyeti, Salah'ın geçen ay sosyal medyada paylaştığı bir videoda bu sezonun Anfield'daki son sezonu olacağını resmen doğrulamasının ardından ortaya çıktı. Mısırlı Kral, kulübün gerçek bir efsanesi olarak ayrılacak. Şu anda 256 golle Liverpool tarihinin en çok gol atan üçüncü oyuncusu olan Salah, sadece Roger Hunt ve Ian Rush'ın gerisinde bulunuyor. Merseyside'da geçirdiği dokuz yıl boyunca birçok kupa kazanan Salah, iki Premier League şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi, FA Cup ve iki Lig Kupası'nı kazandı.
2005 İstanbul Şampiyonlar Ligi finalinin kahramanı Smicer, Salah'ın etkisinin onu kulübün gelmiş geçmiş en büyük ikonlarıyla aynı seviyeye çıkardığına inanıyor. Smicer, "Bu kulüpte o kadar çok iyi oyuncumuz vardı ki, şehrin her yerine heykellerini dikebilirdik," dedi. "Elbette Steven Gerrard ve Mohamed Salah, bu iki oyuncu liderdi, birinci sınıf oyuncuydu, dünya çapında oyuncuydu ve onlar özel. Onları karşılaştırmak zor, ama elbette Stevie G'nin mirası var. O buradan bir çocuktu, tüm kariyerini Liverpool'da geçirdi. Kesinlikle ayrılma şansı vardı, ama her zaman kaldı."
İnanılmaz istatistikler ve eşsiz bir miras
Gerrard’ın kulüple olan bağları benzersiz olsa da, Smicer, Salah’ın 2017’den bu yana sergilediği eşsiz performansı modern forvetler için bir referans noktası olarak görüyor. Onun ayrılışı, herhangi bir Liverpool forveti için tarihi bir dönemin sonunu işaret ediyor.
"Mo Salah'ın istatistikleri inanılmaz," diye ekledi Smicer. "Herkes onun her yıl 20 ya da 30 gol atmasını bekliyordu ve bunu doğal kabul ediyordu. Ama bu o kadar kolay değil. Bence o, Liverpool'da oynamış en iyi kanat oyuncusu, bu kesin. Hak ettiği saygıyı görecek. Heykel ya da başka bir şey olması o kadar önemli değil bence, ama o, Liverpool'un gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olarak insanların ve oyuncuların kalbinde kalacak."
- Getty Images Sport
Salah sonrası Anfield'ın karşı karşıya olduğu zorluk
Salah gibi golcü bir oyuncunun yerini doldurmak için Olise’nin teknik kalitesine ve Premier Lig tecrübesine sahip bir oyuncuya ihtiyaç var; ancak onu Bayern’den koparmak için çok büyük bir mali taahhüt gerekecektir. Sonuç olarak, potansiyel halefler olarak başka isimler de gündeme geldi; RB Leipzig'den Jean Diomande, Brighton'dan Yankuba Minteh ve Athletic Club'dan Nico Williams'ın hepsi son zamanlarda Anfield'a transfer olacağı yönünde haberler çıktı. Yaz transfer dönemi yaklaşırken, Liverpool'un yeni bir hücum gücü arayışı yönetim kurulunun öncelikli gündem maddesi olmaya devam ediyor.