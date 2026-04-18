Liverpool efsanesi, Bayern Münih'in yıldız oyuncusunun Mohamed Salah'ın ideal yedeği olarak görülmesi üzerine, Reds'e Michael Olise'yi transfer etmeleri için çağrıda bulundu

Eski Liverpool orta saha oyuncusu Smicer, bu yaz Salah'ın bırakacağı boşluğu dolduracak ideal aday olarak Olise'yi gösterdi. 2024 yazında Crystal Palace'tan Allianz Arena'ya transfer olan Fransız oyuncu, Bayern'e katıldığından beri olağanüstü bir performans sergiliyor ve bu sezon tüm turnuvalarda 18 gol ve 29 asist kaydetti; ancak Smicer, Olise'nin Reds ile Premier League'e geri dönmesinin mükemmel bir seçim olacağına inanıyor.

"Liverpool'un kanatlarda, kanat oyuncularıyla zorlandığını gördük," dedi Smicer, en son Dünya Kupası bahislerini sunan BetVictor'a konuşurken. "Luis Diaz'ı kaybettik ve Mo Salah bu sezon her zamanki seviyesinde değil. İyi bir kanat oyuncusuna ihtiyacımız var, özellikle de Mo Salah'ın ayrılacağını bildiğimiz şu anda. Michael Olise benim beğendiğim isim. Çok iyi bir genç oyuncu, 24 yaşında, Premier Lig'de tecrübesi var, ligi tanıyor ve bu çok önemli. Bayern Münih'te gerçekten iyi oynuyor, onlarla anlaşmaya varmak zor olacak, bunu biliyoruz. Ancak Olise'nin Liverpool'da olması çok özel olurdu."