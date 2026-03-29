AFP
Liverpool Efsaneleri maçında Diogo Jota'ya yapılan anma töreni sırasında Thiago Alcantara gözyaşlarına boğuldu
Anfield'a duygusal bir dönüş
Eski Liverpool orta saha oyuncusu, Steven Gerrard ve Peter Crouch gibi efsanelerle birlikte sahaya çıkmak üzere eski sahasına geri döndü, ancak 20. dakikada şenlik havası bir anda hüzünlü bir havaya büründü. Tüm stadyum, geçen Temmuz ayında kardeşi Andre Silva ile birlikte trajik bir trafik kazasında hayatını kaybeden Jota’yı anmak için ayağa kalktı. Dört sezon boyunca Jota ile aynı soyunma odasını paylaşan Thiago, alkışlara katıldıktan sonra kederin etkisiyle yüzünü elleriyle kapattı ve kaybın gerçekliği onu derinden sarstı. Oyuna devam etmek için kendini toparlamayı başarsa da, şu anki Barcelona yardımcı teknik direktörünün sergilediği bu samimi duygu, maçı izleyen 62.000 taraftarın kalbinde derin bir yankı uyandırdı.
Thiago, geçmişteki günlerine geri dönüyor
Öğleden sonranın duygusal ağırlığına rağmen Thiago, klasın kalıcı olduğunu kanıtladı. 2024’te Liverpool’daki sözleşmesi sona erdiğinde futbolu bırakan 34 yaşındaki oyuncu, Avrupa çapında şampiyonluklar kazanan o seçkin oyun kurucuya her yönüyle benziyordu. Ryan Babel ve Gerrard'ın dahil olduğu bir pozisyonda topu ağlara göndererek Reds'in ilk golünü atması sadece altı dakika sürdü. Jay Spearing skoru ikiye katladı, ancak Dortmund, 2-2'lik beraberliği garantilemek için mücadele ederek bu maçın rekabetçi ruhunu gösterdi.
Maçtan sonra golü değerlendiren Thiago, Kop tribününde bir kez daha gol atmanın mutluluğundan bahsetti. "Kesinlikle inanılmaz bir andı ve bunu unutmayacağım. Golü attığımda Stevie [Gerrard] yanıma geldi ve ona Liverpool'a geldiğimden beri ilk kez sprint yaptığımı söyledim! 62.000 kişinin olması inanılmazdı. Buraya her geldiğimizde kendimizi evimizde hissediyoruz," dedi gazetecilere.
Gerrard orta saha partnerini övüyor
Maç, Gerrard ve Thiago'nun nihayet aynı orta sahada yer almasıyla Liverpool taraftarları için bir "acaba ya..." anı yaşattı. Vücudunun maçın temposuna ayak uydurmakta zorlandığını itiraf eden Gerrard, İspanyol oyuncuya övgüler yağdırdı. Efsanevi eski kaptan, Thiago'nun kadroda yer almasının bu yılki turnuvaya katılma kararında önemli bir etken olduğunu açıkladı.
"Thiago'nun kadroda olduğunu öğrenir öğrenmez kendimi hazır hale getirdim. Saygı karşılıklı," dedi Gerrard. "Beynim hala aynı hızda çalışıyor, ancak vücudum iki veya üç saniye geride kalıyor, bu yüzden birkaç sinir bozucu an yaşadım, ama yine de harika bir deneyimdi. Bacaklar 10 ya da 15 yıl önceki gibi çalışmıyor. Bu arkadaşları en son bir yıl önce görmüştüm. Çok uzun bir süre ama hepimiz kendi işlerimizle meşgulüz. Liverpool'un dünyanın en iyi şehri olduğuna inanıyorum. Sonuçlar ortada. İnsanların ihtiyacı olduğunda… işte kanıtınız bu."
Klopp yedek kulübesine geri dönüyor
Etkinliğin yıldızlarla dolu atmosferine Jürgen Klopp'un dönüşü de renk kattı. 2023-24 sezonunun sonunda kulüpten ayrılan Alman teknik direktör, Kenny Dalglish, Ian Rush ve John Aldridge gibi efsanelerle birlikte Efsaneler takımının başına geçti.