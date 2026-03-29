Liverpool Efsaneleri maçında Diogo Jota'ya yapılan anma töreni sırasında Thiago Alcantara gözyaşlarına boğuldu

Öğleden sonranın duygusal ağırlığına rağmen Thiago, klasın kalıcı olduğunu kanıtladı. 2024’te Liverpool’daki sözleşmesi sona erdiğinde futbolu bırakan 34 yaşındaki oyuncu, Avrupa çapında şampiyonluklar kazanan o seçkin oyun kurucuya her yönüyle benziyordu. Ryan Babel ve Gerrard'ın dahil olduğu bir pozisyonda topu ağlara göndererek Reds'in ilk golünü atması sadece altı dakika sürdü. Jay Spearing skoru ikiye katladı, ancak Dortmund, 2-2'lik beraberliği garantilemek için mücadele ederek bu maçın rekabetçi ruhunu gösterdi.

Maçtan sonra golü değerlendiren Thiago, Kop tribününde bir kez daha gol atmanın mutluluğundan bahsetti. "Kesinlikle inanılmaz bir andı ve bunu unutmayacağım. Golü attığımda Stevie [Gerrard] yanıma geldi ve ona Liverpool'a geldiğimden beri ilk kez sprint yaptığımı söyledim! 62.000 kişinin olması inanılmazdı. Buraya her geldiğimizde kendimizi evimizde hissediyoruz," dedi gazetecilere.