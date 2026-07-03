Liverpool, Diogo Jota ve Andre Silva’nın trajik ölümlerinin birinci yıldönümü arifesinde Anfield’da anıtlarını açtı

Anıtın açılışı, Liverpool’un Jota ve Silva’nın hayatını kaybettiği İspanya’daki trafik kazasının birinci yıldönümünü anması vesilesiyle gerçekleşti. Kulüp, anıtın sevgi, birlik ve anmanın kalıcı bir sembolü olarak kalacağını ve taraftarların düşüncelere dalıp saygılarını sunabilecekleri bir mekan sağlayacağını belirtti.

Kulübün resmi açıklamasında, “Liverpool FC bugün Diogo Jota ve Andre Silva’yı anmak için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuyor” denildi. “3 Temmuz, Reds’in forveti ve kardeşinin hayatını kaybettiği İspanya’daki trajik trafik kazasının birinci yıldönümüdür.

"Kardeşlerin anısına stadyumun dışındaki 97 Avenue'da, anma ve düşünce için kalıcı bir alan sunan, dokunaklı yeni bir anıt açıldı.

"Sevilen Diogo’nun Liverpool formasıyla büyük başarılar elde ettiği 20 numaralı forma, kulüp tarafından tüm takımlarında derhal emekliye ayrıldı. O, sonsuza dek bizim 20 numaramız, Portekiz’li delikanlımız olarak kalacak."







