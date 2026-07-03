AFP
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Liverpool, Diogo Jota ve Andre Silva’nın trajik ölümlerinin birinci yıldönümü arifesinde Anfield’da anıtlarını açtı
Liverpool, Jota ve Silva’ya kalıcı bir anma düzenledi
Liverpool, Anfield’daki Ana Tribün’ün yakınındaki 97 Avenue’da “Forever 20” adlı kalıcı anıtı açtı. Bu konum, Jota ve Silva’nın vefatlarının ardından geçen günlerde binlerce taraftarın çiçek, atkı ve kişisel anma mesajları bırakmak için burada toplanması nedeniyle seçildi.
Heykeltıraş Emma Rodgers tarafından tasarlanan anıt, Jota’nın kendine özgü gol sevinç hareketinden esinlenerek tasarlanmış dalgalı bir kalp şeklindedir. Farklı açılardan bakıldığında 20 ve 30 rakamları ortaya çıkarken, anıtta aynı zamanda Kop tribünü tarafından Jota’nın anısına sık sık söylenen şarkının sözleri de yer almaktadır.
Liverpool, kardeşlerin mirasına saygılarını sundu
Anıtın açılışı, Liverpool’un Jota ve Silva’nın hayatını kaybettiği İspanya’daki trafik kazasının birinci yıldönümünü anması vesilesiyle gerçekleşti. Kulüp, anıtın sevgi, birlik ve anmanın kalıcı bir sembolü olarak kalacağını ve taraftarların düşüncelere dalıp saygılarını sunabilecekleri bir mekan sağlayacağını belirtti.
Kulübün resmi açıklamasında, “Liverpool FC bugün Diogo Jota ve Andre Silva’yı anmak için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuyor” denildi. “3 Temmuz, Reds’in forveti ve kardeşinin hayatını kaybettiği İspanya’daki trajik trafik kazasının birinci yıldönümüdür.
"Kardeşlerin anısına stadyumun dışındaki 97 Avenue'da, anma ve düşünce için kalıcı bir alan sunan, dokunaklı yeni bir anıt açıldı.
"Sevilen Diogo’nun Liverpool formasıyla büyük başarılar elde ettiği 20 numaralı forma, kulüp tarafından tüm takımlarında derhal emekliye ayrıldı. O, sonsuza dek bizim 20 numaramız, Portekiz’li delikanlımız olarak kalacak."
Kişisel anılardan şekillenen bir anıt
Anıt, kardeşlerin hayatlarını anan birçok kişisel detaya yer veriyor. Trajedinin ardından destekçiler tarafından bırakılan eşyalar balmumu ile korunmuş ve yapının içine yerleştirilmiş; taş kaide ise kardeşlerin memleketi Gondomar’dan temin edilen Portekiz taşından yapılmıştır.
Anıtta ayrıca, Jota’nın rekabetçi oyunlara ve e-sporlara olan tutkusunu simgeleyen tek bir çiçeğin ve bir PlayStation kumandasının bronz dökümleri de yer alıyor. Liverpool, Jota’nın vefatının ardından kulübün tüm takımlarında 20 numaralı formayı emekliye ayırmıştı.
- AFP
Kalıcı bir anma yeri
Anıt şu anda halka açık durumda ve yıldönümü hafta sonu boyunca çok sayıda taraftarın ilgisini çekmesi bekleniyor. Anıt, Anfield manzarasının kalıcı bir parçası olarak kalacak ve taraftarların ve ziyaretçilerin önümüzdeki yıllarda da Jota ve Silva’yı anmak için özel bir mekana sahip olmalarını sağlayacak.
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