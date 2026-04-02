AFP
Çeviri:
Liverpool, değeri 100 milyon avro olarak tahmin edilen RB Leipzig'in yıldızı Yan Diomande'yi transfer etme çabalarında nasıl engellenebilir?
Leipzig, Anfield'dan gelecek transfer girişimini engellemeye çalışıyor
Almanya’daki Sky’ın haberine göre, Bundesliga ekibi 19 yaşındaki genç yıldızını yeni bir uzun vadeli sözleşmeyle kulübe bağlamak için yorulmak bilmeden çalışıyor. Teklif edilen sözleşme, oyuncunun son dönemdeki muhteşem performanslarına dayalı olarak önemli bir maaş artışını içeriyor, ancak potansiyel talipler için önemli bir şart da barındırıyor. Leipzig'in birincil hedefi, mevcut veya gelecekteki tüm serbest kalma maddelerini ortadan kaldırmak. Böylece kulüp, ilgilenen tarafların sabit bir ücret ödeyerek müzakereleri atlatmasını engelleyerek, Liverpool'u müzakere masasında taleplerini kabul etmeye zorluyor.
- Getty Images
Sözleşme stratejisi
Sky Germany muhabiri Florian Plettenberg, anlaşmanın ayrıntılarına ışık tutarak, kanat oyuncusunu kulüpte tutma planının "en önemli unsurunun" çıkış opsiyonunun kaldırılması olduğunu belirtti.
Plettenberg, "RB Leipzig, Yan Diomande'yi yeni bir sözleşme ve performansa dayalı maaş artışıyla ödüllendirmeyi planlıyor, ancak sözleşmeye çıkış maddesi eklemeyecek" dedi. "RB, 19 yaşındaki yıldızını bir sezon daha kadrosunda tutmak istiyor, ancak 100 milyon avrodan başlayan teklifleri değerlendirebilir. Liverpool, oyuncuyu yakından takip ediyor ve menajerleriyle temas halinde."
100 milyon doların üzerinde değerleme
Kulüp, genç oyuncunun bir sezon daha Red Bull Arena'da kalmasını umsa da, iç çevrelerde onun transfer değeri için 100 milyon avro (87 milyon dolar/115 milyon dolar) gibi dudak uçuklatan bir rakam belirlemiştir. Bu yüksek başlangıç bedeli, dünya futbolundaki mali gücü en yüksek kulüpler dışında tüm rakipleri caydırmayı amaçlamaktadır. Liverpool, Fildişili oyuncunun en büyük hayranlarından biri olmaya devam ediyor. Ancak, devreye sokulacak bir serbest kalma maddesi bulunmadığından, Reds, ısrarlı fiyat baskısıyla tanınan bir kulüple zorlu müzakereler yapma ihtimaliyle karşı karşıya ve bu durum, bu yaz onu transfer edememelerine neden olabilir.
- Getty Images Sport
Şimdi ne olacak?
Diomande seçeneklerini değerlendirirken durum belirsizliğini koruyor. Maaş artışı cazip olsa da, kaçış yolu olmayan bir sözleşmeye bağlanma ihtimali, Avrupa’nın en büyük kulüplerinin ilgisini çeken ve değerinin şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinde olduğunu bilen bir oyuncu için sorun teşkil edebilir. Bununla birlikte, Diomande şimdilik Leipzig’in gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmasını sağlamaya odaklanmaya devam edecek. Ole Werner'in takımı, 27 maçta topladığı 55 puanla Bundesliga'da şu anda dördüncü sırada yer alıyor ve üçüncü sıradaki Stuttgart'un üç puan gerisinde. Takım, cumartesi günü Werder Bremen ile karşılaşacak.