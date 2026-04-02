Liverpool, değeri 100 milyon avro olarak tahmin edilen RB Leipzig'in yıldızı Yan Diomande'yi transfer etme çabalarında nasıl engellenebilir?

Kulüp, genç oyuncunun bir sezon daha Red Bull Arena'da kalmasını umsa da, iç çevrelerde onun transfer değeri için 100 milyon avro (87 milyon dolar/115 milyon dolar) gibi dudak uçuklatan bir rakam belirlemiştir. Bu yüksek başlangıç bedeli, dünya futbolundaki mali gücü en yüksek kulüpler dışında tüm rakipleri caydırmayı amaçlamaktadır. Liverpool, Fildişili oyuncunun en büyük hayranlarından biri olmaya devam ediyor. Ancak, devreye sokulacak bir serbest kalma maddesi bulunmadığından, Reds, ısrarlı fiyat baskısıyla tanınan bir kulüple zorlu müzakereler yapma ihtimaliyle karşı karşıya ve bu durum, bu yaz onu transfer edememelerine neden olabilir.