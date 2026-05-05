"Arne Slot hakkında da bilgi alındığı bana bir kez daha bildirildi," dedi Hollanda'nın en başarılı kulübünde teknik direktör olarak görev yapan Cruyff. Kulüp efsanesi Johan Cruyff'un oğlu, Slot'u Eredivisie'ye geri getirme girişiminin arkasındaki itici güç olduğu söyleniyor.

Şu anda Ajax'ın teknik direktör koltuğunda Oscar Garcia oturuyor, ancak 53 yaşındaki İspanyol'un sezon sonunda kulüpten ayrılacağı ve aslında 2027'ye kadar süren sözleşmesini yerine getirmeyeceği şimdiden kesinleşti.

Garcia, bu sezon John Heitinga (Temmuz 2025 - Kasım 2025) ve Fred Grim (Kasım 2025 - Mart 2026) gibi isimlerin Amsterdam ekibinin baş antrenörlüğünü denedikten sonra, bu yılın Mart ayı başında göreve başlamıştı.

Ancak her ikisi de takımın sportif açıdan pek ikna edici olmayan performanslarının ardından görevlerinden erken ayrılmak zorunda kalmıştı. Hollanda liginde, sezonun bitmesine iki hafta kala Ajax sadece dördüncü sırada yer alıyor ve bu durumla Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya. İkinci sıradaki takıma altı puan geride olan takımın bu konuda artık sadece teorik bir şansı var.