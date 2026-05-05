"Kick-off" adlı podcast'te Jordi Cruyff, Telegraaf gazetesi muhabiri Mike Vermeij'e Ajax Amsterdam'ın Reds'in teknik direktörüne göz diktiğini doğruladı.
Çeviri:
Liverpool'dan şaşırtıcı bir yaz ayrılığı mı? Ünlü kulübün Arne Slot'a teklifte bulunduğu iddia ediliyor
"Arne Slot hakkında da bilgi alındığı bana bir kez daha bildirildi," dedi Hollanda'nın en başarılı kulübünde teknik direktör olarak görev yapan Cruyff. Kulüp efsanesi Johan Cruyff'un oğlu, Slot'u Eredivisie'ye geri getirme girişiminin arkasındaki itici güç olduğu söyleniyor.
Şu anda Ajax'ın teknik direktör koltuğunda Oscar Garcia oturuyor, ancak 53 yaşındaki İspanyol'un sezon sonunda kulüpten ayrılacağı ve aslında 2027'ye kadar süren sözleşmesini yerine getirmeyeceği şimdiden kesinleşti.
Garcia, bu sezon John Heitinga (Temmuz 2025 - Kasım 2025) ve Fred Grim (Kasım 2025 - Mart 2026) gibi isimlerin Amsterdam ekibinin baş antrenörlüğünü denedikten sonra, bu yılın Mart ayı başında göreve başlamıştı.
Ancak her ikisi de takımın sportif açıdan pek ikna edici olmayan performanslarının ardından görevlerinden erken ayrılmak zorunda kalmıştı. Hollanda liginde, sezonun bitmesine iki hafta kala Ajax sadece dördüncü sırada yer alıyor ve bu durumla Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya. İkinci sıradaki takıma altı puan geride olan takımın bu konuda artık sadece teorik bir şansı var.
- Getty Images
Arne Slot, Liverpool FC'de baskı altında
Bir zamanlar Ajax'ın ezeli rakibi Feyenoord'da başarılı bir performans sergileyen Slot, diğer yandan 2027 yılına kadar Liverpool FC ile sözleşmesi bulunuyor. Kırmızılarla İngiliz şampiyonluğunu rahatlıkla kazandığı güçlü bir ilk sezonun ardından, bu sezon işler hiç de yolunda gitmiyor.
Üç kupa yarışmasında da (Şampiyonlar Ligi, FA Kupası, Lig Kupası) erken elenirken, ligde de son üç maç kala şampiyonluk mücadelesinden tamamen kopmuş durumda. Lider Arsenal'in 18 puan gerisinde olan LFC, sadece dördüncü sırada yer alıyor; ancak Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı, Şampiyonlar Ligi'ne katılamayacak ilk sıradaki takıma altı puan fark atarak nispeten garantilenmiş durumda.
Yine de geçtiğimiz haftalarda ve aylarda Slot ve oyun tarzına yönelik kısmen sert eleştiriler yağdı. İngiliz medyası, kulübün en azından teknik direktör pozisyonunda bir değişiklik yapmayı düşündüğünü bildirdi. Olası halef olarak eski oyuncu Xabi Alonso'nun adı gazetelerde sık sık geçiyor.