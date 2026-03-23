Çeviri:
Liverpool'dan sakatlık haberleri: Federico Chiesa, İtalya milli takımı tarafından eve gönderilerek bir kez daha talihsizlik yaşarken, Hugo Ekitike'nin Fransa milli takım kadrosuna katılması ise olumlu bir haber
İtalya, Chiesa ile ilgili kararını açıkladı
Chiesa, İtalya'nın Dünya Kupası play-off kadrosuna dahil edilmişti. İtalya, bu turda ilk olarak Kuzey İrlanda ile karşılaşacak; yarı finalden çıkması halinde ise Galler ya da Bosna-Hersek ile mücadele edecek. 28 yaşındaki oyuncu, hafta sonu Liverpool'un Brighton'a yenildiği maçta son dakikalarda oyuna girmişti; ancak eski Juventus yıldızının Merseyside'da geçirdiği son sakatlıktan tamamen iyileşeceği artık kesinleşti.
Azzurri'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Federal Teknik Merkezi'ne vardığında durumu değerlendirilen Federico Chiesa'nın önümüzdeki iki maçta forma giyemeyeceği belirlendi ve kulübün de onayıyla milli takım kampından ayrıldı."
Teknik direktör Gennaro Gattuso ise şunları ekledi: "Chiesa dün milli takım kampına katıldı, ancak bazı ufak fiziksel sorunları vardı ve hem o hem de ben kalmasının anlamsız olacağını düşündük."
Chiesa, 2024-25 sezonu öncesinde yaz sonunda transfer edilmişti ve teknik direktör Arne Slot yönetiminde düzenli olarak forma giymekte zorlanıyordu. Bu sezon Premier League'de 23 maçta forma giyip 2 gol ve 1 asist kaydetmiş olsa da, bunlardan sadece birinde ilk 11'de yer aldı.
Ekitike, kas gerginliğine rağmen Fransa milli takımına katıldı
Ekitike'nin sağlık durumu konusunda da büyük endişeler vardı. Forvet, AMEX Stadyumu'nda maçın erken dakikalarında oyundan alınmak zorunda kalmış ve sahayı dikkatli adımlarla terk etmişti; ancak o günden bu yana Fransa milli takımının Clairefontaine kampına katıldığı görüldü.
Les Bleus, ABD'de Brezilya ve Kolombiya ile iki hazırlık maçı oynayacak ve Ekitike, Dünya Kupası öncesinde kendini gösterme fırsatı bulmayı umuyor. 23 yaşındaki oyuncu, Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise, Desire Doue, Marcus Thuram ve Rayan Cherki gibi isimlerin de teknik direktör Didier Deschamps'ın emrinde olması nedeniyle ilk 11'de yer almak için büyük bir rekabetle karşı karşıya.
Liverpool, hayal kırıklığı yaratan şampiyonluk savunması sırasında sakatlıklarla sarsıldı
Reds'in teknik direktörü Slot, 2025-26 sezonu boyunca çok sayıda sakatlıkla başa çıkmak zorunda kaldı. Yaz transfer döneminde kadroya katılan Alexander Isak, Newcastle'dan zorla transfer ettirildikten sonra form tutmakta zorlandı ve Aralık ayında Tottenham'a gol atarken sakatlandıktan sonra ayak bileğinden ameliyat olmak zorunda kaldı.
Genç savunma oyuncusu Giovanni Leoni ön çapraz bağ sakatlığından iyileşiyor, ancak kaleci Alisson Becker ve forvet Mohamed Salah, Mart ayındaki milli maç arası sonrasında tekrar forma giyebilmeyi umuyor.
Reds'in Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı hâlâ var
Bu sezon Slot ve Liverpool için sakatlıklar büyük bir sorun olsa da, sezonu güçlü bir şekilde tamamlama şansları hâlâ var. Şu anda Premier Lig tablosunda beşinci sırada yer alıyorlar; İngiltere’nin yüksek UEFA katsayısı sıralaması sayesinde bu konum, Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını garantilemek için yeterli olacaktır. Ayrıca, Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasının çeyrek finalinde Paris Saint-Germain ile karşılaşacaklar.
Milli maç arası sonrası ilk maçları, Pazar günü Arsenal'i 2-0 yenerek Carabao Kupası'nı kazanan Manchester City'ye konuk olacakları FA Kupası maçı olacak.