Liverpool'dan sakatlık haberleri: Federico Chiesa, İtalya milli takımı tarafından eve gönderilerek bir kez daha talihsizlik yaşarken, Hugo Ekitike'nin Fransa milli takım kadrosuna katılması ise olumlu bir haber

Chiesa, İtalya'nın Dünya Kupası play-off kadrosuna dahil edilmişti. İtalya, bu turda ilk olarak Kuzey İrlanda ile karşılaşacak; yarı finalden çıkması halinde ise Galler ya da Bosna-Hersek ile mücadele edecek. 28 yaşındaki oyuncu, hafta sonu Liverpool'un Brighton'a yenildiği maçta son dakikalarda oyuna girmişti; ancak eski Juventus yıldızının Merseyside'da geçirdiği son sakatlıktan tamamen iyileşeceği artık kesinleşti.

Azzurri'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Federal Teknik Merkezi'ne vardığında durumu değerlendirilen Federico Chiesa'nın önümüzdeki iki maçta forma giyemeyeceği belirlendi ve kulübün de onayıyla milli takım kampından ayrıldı."

Teknik direktör Gennaro Gattuso ise şunları ekledi: "Chiesa dün milli takım kampına katıldı, ancak bazı ufak fiziksel sorunları vardı ve hem o hem de ben kalmasının anlamsız olacağını düşündük."

Chiesa, 2024-25 sezonu öncesinde yaz sonunda transfer edilmişti ve teknik direktör Arne Slot yönetiminde düzenli olarak forma giymekte zorlanıyordu. Bu sezon Premier League'de 23 maçta forma giyip 2 gol ve 1 asist kaydetmiş olsa da, bunlardan sadece birinde ilk 11'de yer aldı.