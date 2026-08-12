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Goal.com
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Araujo-Grades-Barcelona-Liverpool GFX-jpgGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Liverpool'dan Ronald Araujo hamlesi, tam anlamıyla çaresizlik göstergesi: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük anlaşmalarını değerlendiriyor

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
M.City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
M. United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbol taraftarları için yaz, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir ve bunun nedeni sadece her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olması değildir! Asıl sebep, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesidir: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi de bir kez daha hareketli geçiyor; 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı çok büyük isimler yüksek bonservis bedelleriyle transfer yaptı.

Bazı transferlerin ilgili tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak en az bir kulübün, hatta bazen oyuncunun bile, pazarlık masasında farklı bir karar vermeleri halinde neler olabileceğini düşündüğü pek çok örnek de var.

GOAL ise oyuncular daha resmen tanıtılmadan önce her büyük anlaşmada kimin en kârlı çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca gerçekleşen her transferi anbean notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm puanlamalarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize bildirin...

  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Ağustos: Pep Chavarria (Rayo Vallecano'dan Chelsea'ye, 22 milyon €)

    Rayo için: Konferans Ligi finalisti ekip Pep Chavarria için belki de istedikleri kadarını alamadı, ancak bu transfer yine de Madrid temsilcisinin tarihindeki en pahalı satış olma özelliğini taşıyor. Haberlere göre Rayo, görüşmeler sırasında şartları sürekli değiştirmeye çalıştı ve bir noktada €50 milyonluk (£43m/$58m) serbest kalma bedelini dahi talep etti, ancak Chelsea’nin ilk £15 milyonluk ($20m) teklifini reddettikten sonra önemli bir uzlaşmaya varıldı. Açıkçası, Chavarria’nın batı Londra’ya gitmek istediğini net biçimde ortaya koymasının ardından kulübün pazarlık gücü çok yüksek değildi ve 28 yaşında olması da, onun için çok daha fazlasının talep edilebileceği yüksek potansiyelli genç bir yetenek olmadığı anlamına geliyor. Yine de bu para, Rayo’nun güçlenmesine ve geçen sezon La Liga’da üst üste ikinci kez gelen sekizincilik derecesinin üzerine koymasına bir ölçüde yardımcı olacaktır. Not: B

    Chelsea için: Chelsea’nin, Marc Cucurella’nın Dünya Kupası sırasında hızlı şekilde Real Madrid’e ayrılmasının ardından savunmanın sol tarafını mutlaka güçlendirmesi gerekiyordu; bu ayrılık, Jorrel Hato’yu eldeki tek tanınmış kıdemli sol bek olarak bırakmıştı. Ancak Chavarria’nın gereken seviyede olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır; her ne kadar oyuncu Xabi Alonso tarafından özellikle istenmiş olsa da. Kariyeri boyunca forma giydiği tek üst düzey kulüp Rayo oldu ve doldurması gereken büyük bir boşluk var; çünkü Cucurella, tartışmasız biçimde gezegendeki mevkisinin en iyilerinden birine dönüşmüştü. Hato geçen sezonun son bölümünde güçlü bir performans ortaya koydu ve kendisine çok büyük değer biçiliyor, bu nedenle Chavarria büyük olasılıkla yedek rolünü üstlenecek ve belki de genç Hollandalıya mentorluk yapacak. Toplam €22 milyonluk (£19m/$25m) paket, £60 milyon değer biçilen ($81m) Lewis Hall gibi bir isimle kıyaslandığında sorunlu bir mevki için düşük maliyetli bir çözüm anlamına geliyor; bunun kısa vadeli bir çözüm olma ihtimali bulunsa da. Not: B-

    Chavarria için: Ne hikâye ama! Chavarria, Real Zaragoza’ya katıldığında ancak 22 yaşında İspanya’nın ikinci ligine transfer yapabildi ve şimdi Liverpool’un başında olan Andoni Iraola’nın onu 2022’de Rayo’ya imzalatmasıyla La Liga’ya adım attığında 24 yaşındaydı. İspanya’nın başkentinde sürekli gelişim gösterdi; öne çıkmayı seven, agresif ve top ayağındayken rahat bir bek olarak kilit bir figüre dönüştü, takımının geçen sezon Konferans Ligi finaline yükselmesine yardımcı oldu ve Crystal Palace’a karşı alınan yenilgide 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Şimdi ise 28 yaşında, Premier League’in önde gelen güçlerinden birine hayallerindeki transferi yapıyor ve kendisinin hayranlarından biri olduğu açıkça görülen vatandaşı Alonso yönetiminde etkileyici bir performans sergilemesi için bolca fırsat bulma ihtimali oldukça yüksek. Not: A+

    Krishan Davis

    • Reklam
  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma getiren mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşının tamamını karşılayacak ve Barca'nın en çok kazanan oyuncularından biri olması nedeniyle bu durum, La Liga şampiyonunun daha fazla yeni transferi kadroya kaydetmesi için alan açacak. Araujo, geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapıldı, ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde toplam sadece 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylının liderlik özellikleri ve tecrübesi özlenecek olsa da Barca, bir süredir savunma hattını toparlaması için ona bel bağlamıyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yoktu ve Liverpool için sözleşmeye konan 55 milyon euro (£47m/$64m) satın alma opsiyonu, Barca'nın gelecek yaz gözden çıkarılan bir oyuncudan kayda değer bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, kaçırmamaları gereken beklenmedik bir fırsattı, ancak artık Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir; çünkü Barca'nın kadrosu zaten sahanın genelinde yetersiz görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Bir çaresizlik hamlesi. Haberlere göre Liverpool, Ibrahima Konate'nin bedelsiz olarak Real Madrid'e gitmesinin ardından yaşanan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftalık 180.000 £ ödüyor. Joe Gomez ve Giovanni Leoni sakatken, bir diğer yeni transfer Jeremy Jacquet de omuz ameliyatının ardından tam formuna dönmek için çalışırken, Liverpool bir stoper daha almak zorundaydı. Araujo sağ bek olarak da görev yapabiliyor, bu yüzden kâğıt üzerinde geçici bir çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da sorunlu bir sakatlık geçmişi var ve son sezonlarda en üst seviyede ikna edici olmakta zorlandı. Premier League'in temposuna hızlı şekilde uyum sağlayıp sağlayamayacağını ya da kulüp kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağını zaman gösterecek. Liverpool'un, yazın daha önceki hedefi Ezri Konsa için 60 milyon £ ödemekten son anda vazgeçtiği bildirildi, ancak Aston Villa ve İngiltere savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, omuzlarında büyük bir baskı ve cevaplaması gereken pek çok soruyla Anfield'a gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak oynayıp özgüvenini tazelemek için altın değerinde bir fırsat. Araujo, istikrar sorunları göz önüne alındığında bir başka elit Avrupa kulübünün kendisini istemesi bakımından şanslı ve başarısız olması halinde doğabilecek sonuçların da farkında olacaktır. Geçen yıl zihinsel sağlığı için ara verme arayışına girdiği zorlu dönemin ardından, futboldan yeniden gerçekten keyif alma hedefiyle şüphe duyanları haksız çıkarmak için son derece motive olacağı kesin. Anfield tribünlerinin ateşli desteği de Araujo'ya kesinlikle büyük bir adrenalin artışı sağlayacak. Ayrıca öne çıkan bir savunmacı ve Liverpool savunmasına hava hakimiyeti katacak, aynı zamanda Iraola'nın agresif sistemi için de güçlü bir uyum sunuyor. Bu yeni başlangıç, Uruguay milli oyuncusunun tam olarak ihtiyaç duyduğu şey olabilir, ancak Camp Nou'da bu kadar çok eleştirilmesine neden olan basit hataları bırakması gerekecek. Not: B+

    James Westwood

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 30 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea, 2021’de A takıma çıkışından bu yana hiçbir zaman tam anlamıyla en üst seviyeye ulaşamamış bir stoper için oldukça ciddi bir bonservis bedeli elde ettiği için memnun olacaktır ve £25 milyon artı £5 milyon bonus, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp adına zorlu geçen bir dönemde güvenilir bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025’te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace’taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında karşılık da verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’u transfer etti ve Levi Colwill de ön çapraz bağ kopmasının ardından yeniden sağlığına kavuştu, bu yüzden kadrolarında 10 stoper bulunması nedeniyle oyuncu satışları bir zorunluluktu. Aralarında Chalobah’tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulüp saf kâr elde etme fırsatına karşı koyamamış gibi görünüyor. Not: B

    Como için: Como’nun Cesc Fabregas yönetimindeki gelişiminin bir yansıması da, 2026-27’deki Şampiyonlar Ligi debutuna hazırlanırken Chelsea’den oyuncu transfer etmesi. İtalyan ekip, Nico Paz’ı bir yıl daha takımda tutarak iddiasını zaten göstermişti ve teknik olarak Chalobah kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Yine de bu anlaşmadan kimin daha kazançlı çıkacağını zaman gösterecek; Chalobah, İngiltere milli oyuncusu olsa da istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bazı kesimlerinin eleştirilerinin odağı hâline gelmişti, bazıları ise kulüple olan 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam £30 milyon ($40 milyon) paketi biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah’ın Premier League ve Avrupa tecrübesinin paha biçilmez olacağını umacak ve Serie A’nın daha yavaş temposu da ona pekâlâ uygun olabilir. Not: C

    Chalobah için: Tam anlamıyla dürüst olmak gerekirse, Chalobah kesinlikle bu yeni başlangıcı hak ediyor çünkü Chelsea son birkaç yıldır ona kötü davrandı. Chelsea hiyerarşisinin bir süredir ondan gelir elde etmeye çalıştığı yönünde bir his var; 2023’te Chelsea satışa açıkken Nottingham Forest’a transferi reddetti ve bir yıl sonra forma numarası elinden alınıp Palace’a kiralandı (orada iyi bir performans sergiledi), ardından da asıl kulübünün sakatlık sorunları nedeniyle beş ay sonra geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra Chelsea, geçen sezon en çok kullandığı stoper olmasına rağmen Chalobah’ın yeniden geri planda kalacağını transfer hamleleriyle net biçimde gösterdi ve saf kâr getirmesi de Wesley Fofana ya da Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce gönderilmesi kararında açıkça etkili oldu. 27 yaşındaki savunmacı için bu nihayet temiz bir ayrılık ve artık Şampiyonlar Ligi’nde oynama ile Como Gölü kıyısındaki Avrupa’nın en cazip bölgelerinden birinde yeni bir kültürü deneyimleme fırsatını bekleyebilir. Serie A’daki yaşama iyi uyum sağlaması sürpriz olmaz. Not: A

    Krishan Davis

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  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle United için tam anlamıyla bir felaket. Sandro Tonali'nin £100 milyon karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk yaratmıştı, ancak Guimaraes olmadan bu bölge artık, Newcastle'ın çalkantılı geçen 2025-26 sezonu boyunca en iyi oyuncusu olan isimden yoksun şekilde, The Simpsons'taki Springfield Gorge'u andırıyor. Henüz 18 yaşındaki yeni transfer Sean Steur'den Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek adil değil, ayrıca Hollandalı oyuncunun Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda sadece bir gol atmış olduğu düşünüldüğünde gerçekçi de değil. Guimaraes, geçen sezon Premier League'de attığı dokuz golle Newcastle'ın en golcü oyuncusuydu ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek rakamıydı. Kaptan olarak Brezilyalı milli oyuncu aynı zamanda örnek olarak öne çıktı ve takım arkadaşlarını sık sık adeta sürükleyerek yukarı çekti. Matthias Jaissle'nin, kulübede resmen Eddie Howe'un yerini aldığında orta sahayı istikrara kavuşturmak için önünde devasa bir görev olacak ve Guimaraes'in yerine yeterince tecrübeli bir isim hemen bulunmazsa bu iş imkânsız hale gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'dan, Arsenal'ın İngiliz futbolunun zirvesine uzun süredir beklenen dönüşünün üzerine koymayı hedeflerken yaptığı çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, 8 numara rolünde Martin Odegaard'ın yanında rahatlıkla oynayabilir ve Arsenal kaptanının üzerindeki yaratıcılık yükünü hafifletebilir. Geçen sezon Premier League'de Arsenal'deki tüm oyunculardan daha fazla ikili mücadele kazanan oyuncu olarak hücuma ekstra dinamizm, savunmaya ise daha fazla sertlik katacak. Arsenal taraftarı, sahip olduğu deneyim ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına kusursuz uyumu sayesinde Guimaraes'in takıma hemen adapte olacağından emin olabilir. 2025-26 sezonunda Arsenal'ın başarısının temel nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve Guimaraes'in korkutucu merkez hattını tamamlamasıyla artık yurt içindeki herhangi bir rakibin onları fiziksel olarak aşması zor görünüyor. Eğer yeniden Paris Saint-Germain ile eşleşirlerse aynı durum Şampiyonlar Ligi'nde de geçerli olabilir ki bu da o bir türlü ulaşılamayan kupayı nihayet kazanma şansları açısından oldukça olumlu bir işaret. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşında olan Guimaraes için artık Avrupa'nın elit takımlarından birine sıçrama yapmanın ideal zamanı. Dünya Kupası'nda bunu en ufak şüpheye yer bırakmadan kanıtladığı üzere tam da kariyerinin zirvesinde; Norveç'e karşı son 16 turundaki kâbus gibi elenişten önce Brezilya adına dört golün asistini yaparken, etkisi bakımından Vinicius Junior ile başa baş bir liderlik sergiledi. Guimaraes, Newcastle seviyesini bir süre önce aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etme platformunu sağlayacak. Dar alanda teknik açıdan müthiş, öldürücü pası görebilen bir oyuncu ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğü ve asla pes etmeyen mentalitesi de eklendiğinde, Guimaraes gerçekten de Arsenal taraftarı için biçilmiş kaftan bir kült kahraman olarak tüm kutucukları işaretliyor; üstelik sırtındaki büyük bonservis bedelinden de zerre kadar etkilenmeyecek biri. Not: A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'nun kiralık olarak gönderilmesi, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in yaşadığı benzer uyum sorunlarının ardından Madrid'in transfer departmanı adına bir başka darbe oldu. Elbette Mastantuono'nun da Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da ritmini yeniden bulmasını umacaklar, ancak bunun hiçbir garantisi yok. Serie A, fiziksel ve taktik açıdan affetmeyen bir lig ve çok şey Mastantuono'nun ne kadar çabuk uyum sağlayacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da aşınmış ve piyasa değeri önemli ölçüde düşmüş şekilde dönme tehlikesi var. Madalyonun öteki yüzünde ise, Yan Diomande ve Bernardo Silva transferlerini tamamlayan Real, Mastantuono Fiorentina'da iyi performans gösterse bile ona yine de ihtiyaç duymayabilir; bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da aşağı iter. Mastantuono'nun bonservisini elinde bulunduran kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve Madrid kariyerini yeniden canlandırmasının önünde artık çok sayıda engel var. Not: F

    Fiorentina için: 2025-26 sezonundaki hayal kırıklığı yaratan performansın ardından toparlanmayı hedefleyen La Viola için, yıllık €3,5 milyonluk maaşının önemli bir bölümünü karşılamak zorunda kalacak olsalar da mükemmel ve düşük riskli bir transfer. Mastantuono, 18 yaşındaki oyuncunun 10 numara pozisyonunda ya da sağ kanatta görev yapabilmesi sayesinde Fabio Grosso'nun kadrosuna kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarmak ve Arjantin milli takımına geri dönmek için de istekli olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina adına akıllıca bir hamle, çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip; bu da Serie A kurallarına uygun şekilde transfer dönemi kapanmadan önce yabancı liglerden AB dışı iki oyuncu daha transfer edebilecekleri anlamına geliyor. Madrid'le iyi bir ilişki kurmak, özellikle Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de başarılı olursa, gelecekte benzer anlaşmaların yolunu da açabilir. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, River Plate'te gösterdiği potansiyel düşünüldüğünde büyük bir fırsat gibi görünen €63 milyonluk bonservis bedeliyle ve büyük beklentiler eşliğinde Real Madrid'e geldi. Ne yazık ki Arjantin'den Avrupa'nın büyük liglerinden birine yapılan geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların sadece 17'sine ilk 11'de başladı ve attığı yalnızca üç gol, etrafındaki heyecanı haklı çıkarmaya pek yetmedi. Mastantuono ayrıca inatçı bir kasık sakatlığıyla da uğraştı ve özellikle Getafe yenilgisinde hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünde, yaşadığı hayal kırıklığı vücut diline açıkça yansıyordu. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya transferi, bunu Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta yapmasına alan tanıyacak. Bu kesinlikle Mastantuono'nun kariyeri adına bir gerileme, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yok; dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarılı olma hayalleri henüz tamamen sona ermiş değil. Not: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds'e, 45 milyon £)

    Man City için: James Trafford konusunda City ve Pep Guardiola’nın yaklaşımını gerçekten sorgulamak gerekiyor. 2023’te düzenli forma giymek için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley’den yeniden kadroya katılan oyuncunun, Ederson’ın ayrılığının ardından geçen sezon Etihad’da sonunda 1 numara olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun henüz üçüncü maçında kulüp, PSG’den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma’yı transfer etmeyi uygun gördü ve bu da genç İngiliz kaleciyi anında yeniden sıralamada geriye itti. City, duygular ve bağlılıktan çok iş ihtiyaçlarına acımasızca öncelik vermesiyle ün kazandı ve finansal açıdan bakıldığında, 12 ay önce Burnley’ye £27 milyon ödedikleri ve geçen sezon Guardiola yönetiminde yalnızca kupa kalecisi olarak kullanılan bir oyuncudan oldukça kayda değer bir kâr elde etmiş olmaktan fazlasıyla memnun kalacaktır. İlk takım potansiyeline sahip, çok şey vaat eden bir başka genç altyapı oyuncusunun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak iyi ya da kötü, City’nin iş modeli tam olarak böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu, Leeds için müthiş bir hamle gibi görünüyor. Bu yaz sessiz sedasız güçlenen ekip, gelecek sezon doğru adımları atarsa Avrupa kupalarına katılım yarışında sürpriz bir takım olabilir. Trafford, Elland Road’a bedelsiz statüdeki Harry Wilson ve hakkında yüksek beklenti bulunan Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic’in ardından geldi ve böylece Leeds için sorunlu bir mevki olan kaleye üst düzey bir çözüm sundu. İngiltere’nin gelecekteki 1 numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncuyu Newcastle’ın da uzun süredir beğendiği biliniyordu ve Trafford, Premier League’de istediği takımı seçebilecek konumdaydı. Onun Leeds’i tercih etmiş olması önemli ve oyuncu belli ki Daniel Farke yönetiminde gelecek sezon takımın üst sıralara tırmanabileceğine ve kümede kalma mücadelesinden uzak durabileceğine inanıyor. Toplam £45 milyonluk ($60,5 milyon) paket, tam bir sezonu yalnızca yedek olarak geçirmiş biri için ciddi bir rakam, ancak Trafford Yorkshire’da tam potansiyeline ulaşırsa Leeds önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın dev kulüplerinden bunun iki katını talep edebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için bu, Man City’den ayrıldıktan sonraki yaşamda ikinci deneme ve 2026-27 sezonunun sonunda yaşanacak sürpriz bir küme düşme ihtimali hariç tutulursa, uzun vadede kendisini Premier League’de birinci kaleci olarak kabul ettirmesi için önünde gerçek bir fırsat var. Kalecinin geçen sezon daha fazla oynaması gerektiğini açıkça dile getirdiği düşünülürse, yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğu ortadaydı ve umudu, bu transferin kendisini artık 32 yaşında olan Jordan Pickford’un yerine İngiltere’nin 1 numarası olmaya götürecek yolun başlangıcı olması. Trafford, Premier League’de Everton kalecisiyle doğrudan rekabet içinde olacak ve eğer Leeds’i üst sıralara taşıyıp bu süreçte Thomas Tuchel’in dikkatini çekebilirse, City’de yedek statüsünde olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna alınmış olması da göz önüne alındığında, kendisine bir fırsat verilme ihtimali son derece yüksek. Bazıları, Newcastle ya da sözde ‘big six’ kulüpleri yerine Leeds’e katılma kararını sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road’da tartışmasız 1 numara olacak ve omuzlarındaki baskı da çok daha az olacak. Oyuncu, bu transferi daha da büyük hedeflere sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine içten içe inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'den Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadrosuna kattığınız bir oyuncudan 120 milyon euro kâr etmek, RB Leipzig adına olağanüstü bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimlerin hepsi daha büyük adımlar atmadan önce Red Bull Arena'da kendilerini geliştirdi ve Diomande de onların şimdiye kadarki en büyük başarı hikayesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak onlar için çok zor olacak. Diomande, Leipzig'in geçen sezon Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesinin arkasındaki itici güçtü ve kulübün yıldız orta sahası Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin etkileyici driplingleri, nokta bitiriciliği ve ileriye taşıdığı pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralamasına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli oyuncularından gelir elde etmeye yabancı değil; hatta tüm transfer modeli buna dayanıyor. Toparlanacaklar ve çok geçmeden yeni bir cevher bulacaklar, ayrıca Diomande Real'de ilk andan itibaren etkisini gösterirse bu durum onların üst düzey yetenek avcıları olarak itibarını daha da artıracak. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı, ancak günümüz piyasasında birincil hedeflerinizi kadroya katmanın tek yolu bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun ACL ameliyatının ardından iyileşme sürecini sürdürmesi nedeniyle 2027'ye kadar dönmesi beklenmiyor ve Diomande her iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü olduğu için takımın kesinlikle daha fazla kanat alternatifi ihtiyacı vardı. Arsenal'in Brezilyalı oyuncuyu transfer etmeye çalıştığı bir dönemde genç oyuncunun Vinicius Junior'ın yerini alması için transfer edildiği öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaların kilidini açacak hız ile çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ile tempoya sahip olması sayesinde Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de son derece uygun. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak çabuk öğrenme kapasitesi gösterdi ve La Liga'ya aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olabilir. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'ye imza attırmak da, kupasız geçen iki sezonun ardından bile Madrid'in hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yıldızlığa yükselişi taçlandıran rüya gibi bir transfer. Geçen yıl bu zamanlar sıradan futbolseverlerin büyük bölümü, 2024-25'te La Liga'dan düşen Leganes'ten Leipzig'e 20 milyon euro karşılığında transfer olduğunda Diomande'nin varlığından habersizdi. Nitekim Diomande, yedek takımda başladıktan sonra Leganes'teki tek sezonunda ligde sadece 10 maça çıktı, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Alman kulübü için ne kadar isabetli bir keşif olduğunu kısa sürede kanıtladı ve üst düzey profesyonel olarak geçirdiği ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole doğrudan katkı verdi. Ardından Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande de en büyük sahnede takdire şayan bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın elit kulüplerinin hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen Madrid'in kapısını çalacağını o bile hayal etmiyordu. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon euroluk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak bu konuma gelmiş olması bile gerçekten dikkat çekici; bu da ne olursa olsun onu kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Salah muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, önceki sekiz yıl boyunca Liverpool formasıyla sergilediği insanüstü istikrara yakışır bir zirveyle Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde takımı Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sonra Salah'ın kulübün iki yıllık uzatma teklifini kabul etmesi sürpriz olmadı ve sonraki sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinciliğe gerilerken ve hiçbir kupa kazanamazken, tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi; yedek kulübesine çekilmeye zorlandıktan sonra da Slot'u ve kulüp yönetimini açıkça eleştirdi. Rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz dahil olmak üzere kadronun birkaç ismi dramatik şekilde beklentilerin altında kaldı, ancak kötü tavrıyla soyunma odasındaki uyumu bozan isim en çok Salah oldu. Salah sahada yokken Liverpool daha iyi de göründü, çünkü hücum katkısı kurudu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısındaki eksikliği daha görünür hale geldi. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süredir uyguladığı kuralı asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık £400.000 değerindeki yeni sözleşmesinin sonunda karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi; bu, dahil olan tüm taraflar için para ve zaman kaybıydı. Uzun süredir Suudi Pro League'in hedeflerinden biri olan Salah için bonservis bile alınamaması da ayrıca tam bir rezalet. Not: D

    Trabzonspor için: Türk Süper Lig tarihinin en büyük transfer çalımlarından biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında artık kesinlikle geride kalmış olabilir, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i sadece bir kez kazanan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gölgesinde kalan Trabzonspor ölçeğinde bir kulüp için yine de müthiş bir başarı. Kendi neslinin en iyi golcülerinden ve oyun kurucularından birini kadrosuna katan Trabzonspor, ezeli rakipleriyle arasındaki farkı kapatmayı haklı olarak umacaktır. Bu, aynı zamanda Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kiralık sözleşmesinin yakın zamanda uzatılmasının üzerine inşa edilecek ve Trabzonspor'un küresel profilini de ciddi şekilde yükseltecek rüya gibi bir bedelsiz transfer. Salah, geçen sezon Trabzonspor formasıyla ligde attığı 22 golle gol krallığını paylaşan Paul Onuachu ile anında iyi bir uyum yakalayabilirse, takım zirve için mücadele edebilir ve Avrupa Ligi'nde de güçlü bir seri yakalayabilir. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, 12 ay içinde Premier League'in en iyi oyuncusu olmaktan Türkiye'ye bedelsiz transferle gitmek, Salah için utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendi önüne koymasının bedelini en ağır şekilde ödedi; bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendinden uzaklaştırdı ve şimdi göz kamaştırıcı kariyerini sönük bir şekilde noktalamaya mahkûm görünüyor. Eski Roma yıldızına Avrupa'nın diğer büyük kulüplerinin hiçbir ilgi göstermediği anlaşılıyor ki, serbest oyuncu statüsü düşünüldüğünde bu oldukça ağır bir durum. Salah Türkiye'de gol vuruşunu yeniden bulacaktır, ancak bunun tek nedeni seviyenin çok daha düşük olması. Bu transfer onun mirasına hiçbir katkı yapmıyor ve Anfield'da işlerin nasıl bittiği konusunda özel olarak mutlaka pişmanlık duyuyordur. Egoyu bir kenara bırakmış olsaydı Salah, yeni Liverpool patronu Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın bir parçası olacak, ikinci sınıf bir ligde gündemde kalmak için didinmek zorunda kalmayacaktı. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bonservissiz)

    Brentford için: Brentford açısından tuhaf bir durum. Chelsea kapıyı çaldığında, 36 yaşındaki Henderson’ın önünde durmaları zaten pek olası değildi; hatta sözleşmesini feshederek onun yolunu da açtılar. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Dolayısıyla onun ayrılığı, Frank Onyeka’nın kalıcı olarak Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada önemli bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sakin geçen bir transfer döneminin ardından Brentford piyasaya büyük girdi; Lens’in çok beğenilen Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak için kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik (55 milyon dolar) bonservisle takıma katıldı. Yine de Henderson’ın liderlik özelliklerini yerine koymak neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea için: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e taşınmasıyla birlikte bu, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen transfer stratejisinden ciddi bir sapmayı temsil ediyor. Söz konusu strateji, etraftaki en iyi genç yeteneklerden bazılarını gelecekte elit yıldızlara dönüşebilecekleri kör umuduyla biriktirmeye çalışmaktı. Liderlik özellikleri nedeniyle büyük saygı gören, Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanmış bir kaptan olan ve hayranları arasında eski Chelsea, şimdiki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’i de bulunduran Henderson, son yıllarda bunların hepsinden ciddi şekilde yoksun kalan bir kadroya tecrübe, istikrar ve olgunluk katma hedefinde Chelsea’nin aradığı tüm özellikleri getirecek. Futbol açısından ne sunacağına dair soru işaretleri olacaktır, ancak 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki becerisi için değil, saha dışında sağlayacakları nedeniyle getirildiği oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve karakteri ile tecrübesi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince fark yaratan anlarda paha biçilemez olabilir. Ancak Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarların desteğini kazanması gerekecek. Yine de Meksika ile oynanan son 16 turu maçının ardından talihsiz bir kol kırığı yaşamasına rağmen kendini hazır tutarak ve hatta antrenman yaparak karakterini göstermesi, Dünya Kupası’nın onun itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğunu düşündürüyor. Not: B+

    Henderson için: 36 yaşında Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı muhtemelen Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri hâline hemen gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk, görkemli kariyerinin bu aşamasında ona fazlasıyla cazip gelecektir. Saha dışında katkı vermenin yanı sıra, Chelsea kültürünü yenileyip gelecek vadeden genç kadroyu büyük kupalar için istikrarlı şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken, saha dışında da yeni bir dönemin başlamasına öncülük etmesi beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve onun başarılı olamayacağına dair iddiaya girilmez. 38 yaşına kadar, yani zaten emekli olabileceği yaşa kadar onu kapsayan iki yıllık sözleşme de pastanın üzerindeki çilek oldu. Not: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, açıklanmadı)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, kardeş kulübünden Barco'yu transfer etmek için 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) ödediği bildirildi; bu, en üst seviyedeki tecrübe eksikliği göz önüne alındığında önemli bir bonservis bedeli. Bu, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. transfer oldu, ancak bunların yalnızca üçüncüsü kalıcıydı ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılışına üzülecek. Barco geçen sezon Ligue 1'de altı gol katkısı kaydetti, takımının üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu ve ayrıca Konferans Ligi'nde yarı finale uzanan yolculuklarında da kilit rol oynadı. Hem geriden oyun kuran bir orta saha hem de ceza sahaları arasında gidip gelen bir 8 numara olarak görev yapan Barco'nun ileriye dönük pasları Strasbourg'ya gerçek bir delici güç kazandırdı ve top rakipteyken sahanın her metrekaresini dolaştı. Strasbourg'nun Chelsea ile olan ilişkisinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmesini kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı, Şampiyonlar Ligi'ne katılım yolunda ilerleme şanslarına çok zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'yu kadroya katmak, Strasbourg'daki çıkış yaptığı sezonun ardından Chelsea için çok da düşünmeden alınabilecek bir karardı ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı hararetli tartışmanın ardından dünya çapında da dikkat çekti. Barco'nun doğrudan Chelsea'de düzenli ilk 11 oyuncusu olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akışkan ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, adını ilk olarak bir bek olarak duyurmuş olması sayesinde, Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Üst düzey teknik kaliteye ve agresifliğe sahip olan Barco sayesinde Chelsea, topu rakip yarı alanda döndürmeye devam edebilir ve geri kazanmak için onun sahada kendini tüketmesine güvenebilir. Eğer Enzo Fernandez sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilirse, onun varlığı bu darbeyi kesinlikle hafifletecektir ve Barco'nun ortaya çıkarabileceği hâlâ büyük bir potansiyel var. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrılışının ardından muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı; Brighton'da yalnızca sekiz ay oynadıktan sonra Sevilla ve Strasbourg'ya kiralanmış, sonuncusu ise geçen yaz bonservisini almıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun yoğunluğuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve Alonso onu bir sonraki seviyeye taşıyacak ideal teknik direktör. Lionel Messi ve arkadaşlarıyla Dünya Kupası gibi zorlu bir sahnede çalışma deneyimi de Barco için çok değerli olacaktır; turnuvada Arjantin adına yalnızca 19 dakika oynamış olmasına rağmen. Chelsea'de de sınırlı bir role alışması gerekebilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey öğrenirse, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası hâline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Bu durumun Brighton için ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Kulüp, geçen sezon açık ara en golcü oyuncusunu ve kendi tarihinin en skorer üçüncü ismini kaybediyor. Danny Welbeck’in ayrılığına elbette gönül koymazlar, özellikle de 35 yaşında karşısına böyle beklenmedik bir fırsat çıkmışken, ancak bu yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de çok beğenilen genç Yunan forvet Stefanos Tzimas’ın aralık ayında yaşadığı korkulan ACL yırtığı sonrası hâlâ sahalardan uzak olması nedeniyle, layık bir alternatif bulmakta kararlı olacaktır. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek konumunda, gerçi Evan Ferguson Roma’daki kiralık döneminden döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu an için belirsiz, ancak Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’in adının gündeme gelmiş olması şaşırtıcı olmazdı. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, BlueCo yönetimindeki bir başka fazlasıyla hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından genç odaklı transfer politikasını geride bırakırken, bir süredir Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal olarak dirençli” oyuncular arayacağının sinyalini veriyordu. Welbeck, kariyerinin son dönemlerinde olmasına rağmen bunların hepsini fazlasıyla beraberinde getiriyor. Üstelik kadroyu doldurmak için alınmış bir isim de olmayacaktı. Brighton forveti artık 35 yaşında olsa da, 18 yıllık Premier League kariyerinin bugüne kadarki en iyi gol sezonundan yeni çıktı (13) ve ikinci en yüksek sayısına da 2024-25’te ulaştı. Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretmiş olması da cabası; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla gelmiş, sonuncusu ise bu yılın nisan ayında atılmıştı. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor, bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka’nın kulübün kadrosundaki birçok forvet arasında yer alması nedeniyle Chelsea’nin gönderilecek oyuncular konusunda yapacak işi olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i transfer etmek açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığının ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacaktır. Hâlâ üst düzey katkı verebildiğini göstermiş durumda. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık zaten etkileyici olan kariyer geçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik direktör olan Xabi Alonso ile çalışma şansı bulacak ve kulüp istikrar ile liderlik ararken, büyük ihtimalle soyunma odasında kayda değer bir etkiye sahip olacak. Düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde kulübeden gelerek bol süre alma ihtimali çok yüksek, ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattının lideri olması da beklenmeli. İki yıllık sözleşme aynı zamanda Chelsea’nin katılım hakkı kazanması halinde ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde oynama fırsatını bir kez daha verebilir. Welbeck ayrıca Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Blues’un onu takımda tutması halinde Delap için olduğu gibi, Pedro için de mükemmel bir akıl hocası olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda doğrulandı, ancak gerçekte bu zaten kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’de geçirdiği süre boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum daha da belirgindi ve bu da kendisine yeni bir sözleşme teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal haline getirdi. Artık City’nin eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26 sezonunun başlarında Stones’un yeni bir sözleşme almak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olduğunu ima etmişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk problemi muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık parlak döneminin tadını çıkardı; savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23’te, o çok arzulanan ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere tarihi bir üçleme kazanmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen şüphesiz kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Hâlâ sözleşmesi devam ediyor olsa bile yüksek bir bonservis getirmeyecekti. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City muhtemelen onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Açıkçası, sakatlık sorunları göz önüne alındığında bu hamle Inter açısından, bedelsiz transfer olsa bile, önemli bir risk barındırıyor. Ancak İtalyan ekibi, Stones’u haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye imza atmaya ikna ederek bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Scudetto şampiyonunun tek umması gereken şey, İngiltere millî takım oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi, çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacaktır. Formunda olduğu günlerde Stones hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri ve yaz başlarında Dünya Kupası’nda sergilediği güçlü performanslarla bunu gösterdi. Serie A, tecrübeli oyuncular için bir tür sığınak ve Inter de İtalya’daki daha düşük temponun, vücudu Premier League’de sık sık onu yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yıpranma yaratacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; bu da belki İngiliz oyuncunun daha düşük tempolu bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Siyah-Mavililer de, savunmacının imzası için Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktığı bildirildiğinden, bunu önemli bir hamle olarak görüyor olabilir. Not: B

    Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürmesi anlamına da geliyor. Stones henüz bunun farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yoğun temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç döneminde oradaki yaşama oldukça uygun olacaktır. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden bir araya gelecek olan Stones, Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de başlama şansını da yüksek görecektir. Bu da, yazın Dünya Kupası’nda yarı finalde elenmenin hayal kırıklığının ardından İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi halinde, onu millî takım düzeyinde de yarışın içinde tutabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın, 24 yaşındaki Lacroix'ı Wolfsburg'dan yalnızca 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçti. Bu nedenle, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede paralarını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Topla oynayabilen, baskın bir savunmacı olarak ortaya koyduğu performans göz önüne alındığında, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olmasını bekliyordu ve Lacroix'ın kendisini en üst seviyede deneme isteğinin farkında oldukları da bildirildi. Piyasanın şişkinliği düşünüldüğünde daha fazlasını alabileceklerini düşünebilirler, ancak Kartallar'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından mali dengeyi sağlama açısından bu para yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite ekleme hamlesini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda çaresizce bir yenilenmeye ihtiyacı vardı; yeniden sağlığına kavuşan Levi Colwill dışında, mevcut karmaşık seçenek havuzundaki hiçbir isim uzun vadeli kaliteli çözüm olarak öne çıkmıyordu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyarsak, tablo biraz karmaşık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklenti yaratıp hayal kırıklığına uğrattı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Bu doğrultuda, Lacroix'nın gelişinin ardından Maviler'in bir başka stoper daha arayabileceği, Como'dan Jacobo Ramon'un da adı geçen isimler arasında olduğu bildirildi; bu da büyük ihtimalle mevcut gruptan birden fazla oyuncuyla yolların ayrılacağı anlamına gelir. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da, zirve yıllarına yaklaşan, Premier League'de kendini kanıtlamış bir stoper ve tam Fransa milli oyuncusu için 52 milyon sterlinin (69 milyon dolar) mevcut piyasada yeterince iyi bir bedel olduğunu muhtemelen düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'in yanına yerleştirmek, Chelsea'ye etrafında kadro kurulabilecek sağlam görünümlü bir stoper ikilisi kazandırıyor. Şimdi mesele, eldeki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek; bu süreç de muhtemelen Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Lacroix için son birkaç yıl inanılmaz geçti; Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı, Fransa A milli takımına yükseldi ve bir Dünya Kupası'nda oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da test etmek ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor; güney Londra'da sergilediği istikrarlı ve sağlam performansların ardından bu yaz sözde 'big six' kulüplerinden birine adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibi isimlerin sınırlılıkları ile geleceklerine dair belirsizlik göz önüne alındığında, Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta taraftarın sevgilisi haline geldi ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, yeni ortamında da hızla sevilen bir figüre dönüşmesini sağlar. Not: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Duygular biraz karışık olabilir. Bir yandan Forest, Anderson’ın ayrılmasına üzülecektir; zira geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar yükselmelerinde çok önemli bir rol oynadı. Anderson takımın merkez noktasıydı. Kesinlikle her şey onun üzerinden işliyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli ister 116 milyon sterlin ister 130 milyon sterlin olsun, Forest ikincisini söylüyor, iki yıl önce sadece 35 milyon sterline alınan bir oyuncu için bu muazzam bir para. Bu nedenle Anderson’ın City Ground’da yokluğu kesinlikle hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’yi adeta soydu. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerek. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor; dönmese bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varise ihtiyacı vardı. Sonuçta Nico Gonzalez ya da Matheus Nunes’ın 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olduğu söylenemez. Ancak Anderson bu role uygun görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde herkesten daha fazla topla buluşup herkesten fazla ikili mücadele kazandı; bu da onu Enzo Maresca’nın orta sahası için mükemmel bir uyum hâline getiriyor. Ancak bunun ‘İngiliz vergisinin’ nihai örneği olduğu gerçeği inkâr edilemez. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’ta geçirdiği birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson uluslararası düzeyde hâlâ İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, İngiltere yerine, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis ödemesine imkân yoktu. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson, Forest seviyesini açıkça aştı. En üst düzeyde oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatı bulacak. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan gelecek vadeden genç İngiliz orta sahalar arasında ilk örnek olmayacaktı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve iki durum arasındaki çok ama çok büyük fark, Rodri’nin Anderson ile ilk 11’deki bir yer arasına girmeyecek gibi görünmesi. Dolayısıyla City’de Pep Guardiola sonrası döneme dair çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta saha oyuncularından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea için: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkardığı için büyük memnuniyet duyacaktır. Zira Arjantinli oyuncunun, Batı Londra’daki unutulacak tek sezonluk döneminin ve kulübün yüksek olan 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) bonservis beklentisinin ardından gönderilmesi hiç de kolay olmayabilirdi. Bundan biraz daha fazla, 10 gün önce Chelsea’nin Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılarak transferini tamamlaması için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırma izni verdiği bildirilmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu içeren şartlı bir kiralama anlaşmasıyla Aston Villa’ya gidişiyle hızla sonuçlandı. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa ile şimdiden dört yıllık sözleşme imzaladı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok da altında olmayacağını tahmin edersiniz. Bu da, özellikle Chelsea’nin kısa süre önce Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bonservis bedeliyle kadrosuna katmasının ardından, kulübü fazlasıyla memnun edecektir. Not: A

    Aston Villa için: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz kaldığı düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracaktır. Görünüşe göre oyuncunun transferi için itici güç, hızlı bir kanat oyuncusu isteyen teknik direktör Unai Emery’di ve beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazandırabilmesi olacak. Ancak, Garnacho’nun Manchester United’daki döneminde onu böylesine öne çıkan bir yetenek haline getiren canlılık ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu hamlenin ciddi risk taşıdığı hissediliyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın sayılarını tekrar edebilecek kapasitede görünmüyor ve Aston Villa sezon sonunda onu satın almak zorunda kalırken, üstelik muhtemelen yüksek bir bedelle, bekleneni veremezse ciddi sorularla karşı karşıya kalınacak. Bu anlaşma aynı zamanda mali kuralları dolanmanın oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor. Zira Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak transfer olmuş olsaydı UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve dolayısıyla bonservisler arasındaki fark düşülecekti; anlaşmanın, Rogers ve Garnacho transferlerinden azami kâr elde edilecek şekilde kurgulandığı açık. Not: C

    Garnacho için: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin vasatlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıyayken bu fırsatı mutlaka değerlendirmeye kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalan oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir beceriye sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Aston Villa’nın ilk 11’inde bir yer açmış durumda. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde ‘big six’ kulüplerinden birinin dışında omuzlarındaki baskının daha az olacağını düşünüyorsa yanılıyor. Zira Aston Villa, yeniden Şampiyonlar Ligi bileti almasının ardından Villa Park tribünlerinin beklentiyi iyice yükselttiği bir ortamda yeni transfer için de büyük umut taşıyor. Garnacho’nun ayrıca, geçen yaz Liverpool’dan Aston Villa’ya, oldukça ulaşılabilir görünen satın alma zorunluluğu içeren şartlı bir kiralık anlaşmayla katılan Harvey Elliott’ın durumuna da temkinli yaklaşacağı kesin. Elliott’ın tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç kadrolarına nadiren dahil edildi. Teknik adamın bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın en büyük beş liginden birinde oynuyor olsaydı elbette daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan sadece 6,5 milyon avroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru gelir elde etmiş olmaktan fazlasıyla memnun kalacaktır. Görüşmeler de oldukça sorunsuz geçmişe benziyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis bedelini karşıladı. Satıcı kulüp, Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalamasının ardından güçlü bir konumdaydı. Bu düzeyde bir para, Jupiler Pro League ekibi için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon Union Saint-Gilloise'dan geri aldığı şampiyonluğun ardından bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, yerine gelecek isim açısından birçok kutuyu işaretliyor. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel olarak harika bir performans sergiledi; tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaptı ve 22 gol, 29 asistlik olağanüstü bir istatistik yakalayarak Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına yükselmesine yardımcı oldu. Elbette bu transferde belli bir risk de var, ücret günümüz piyasasında makul bir değer gibi görünse bile; Tzolis, Premier League'deki ilk döneminde Norwich City formasıyla ciddi şekilde zorlandı. Yine de o dönemde çok gençti ve Norwich'in küme düşmesi neredeyse kaçınılmazdı. Bu yüzden Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in o deneyimden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fiziksellik ile hıza sahip. Arsenal, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olmak zorunda kalabilir ancak en azından başlangıçta faydalı bir rotasyon seçeneği olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendini kanıtlama hedefiyle Premier League'e geri dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerin ardından Belçika'da kariyerini yeniden canlandırmış olmasının verdiği güven de yanında. Şimdi önündeki meydan okuma, çok daha zorlu bir ligde Brugge ile belirlediği yüksek standardı sürdürmek, ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis yalnızca Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, bu nedenle transferin gerçekleşmesinden kesinlikle büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi ise kuzey Londra'da kendine yer edinmeye çalışırken asıl zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar göz önüne alındığında muhtemelen yapabileceklerinin en iyisiydi. Adeyemi'nin sözleşmesinin bitmesine yalnızca bir yıl kalmıştı ve yeni bir sözleşme imzalama ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund'un, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bedelsiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçeneği kalmadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin alacağı 22 milyon €'dan açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar yakalamakta zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurmakla da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Yıllar boyunca Barcelona'yı transfer işleri nedeniyle fazlasıyla eleştirdik ve bunda da haklıydık, ancak hakkını vermek gerekirse bu hamle mükemmel bir iş olarak ortaya çıkabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olma yönündeki beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında; bu da onu Marcus Rashford'a kıyasla daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takımda ilk kez forma verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süper yıldızı gibi görünüyordu, ancak onun için işler hiçbir zaman tam anlamıyla istenildiği gibi gitmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa nihayet ortaya koyabileceğine dair kuşkusuz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli düşünüldüğünde üzerinde muazzam bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk aşamalarında Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini ciddi biçimde kolaylaştırmalı. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa nihayet gerçekleştirmek için daha iyi bir zemin bulamayacak Adeyemi adına doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League’deki güç sıralamasındaki yerlerinin acımasız bir hatırlatması. Rogers yeni taç giyen şampiyon Arsenal’e katılmış olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada tamamladı; Chelsea’nin altı sıra ve 13 puan önünde yer aldı ve bu yıl Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak. Chelsea’nin ise dört gözle bekleyeceği herhangi bir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli oyuncusunun Stamford Bridge’e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough’dan başlangıç bedeli olarak 8 milyon sterline transfer etmişlerdi. Şimdi ise onu bu rakamın yaklaşık 15 katına sattılar. Bu, Villa’nın bir yandan yerine birini bulmasına yardımcı olacak, diğer yandan da Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde güçlendirmesini sağlayacak çılgın bir para. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunun kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League’in mali kuralları nedeniyle ellerinin kollarının bağlandığının yeni bir kanıtı olduğunu düşünüyorlar. Not: B+

    Chelsea için: Tam anlamıyla büyük bir hamle. Beklenti, Rogers’ın bu yaz batıya değil kuzey Londra’ya gideceği yönündeydi. Ancak Chelsea, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamasının yol açtığı varsayılan bütçe sorunlarına rağmen, Premier League’in en çok istenen hücum oyuncularından birini transfer etmek için Arsenal’i açık ara geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Birçok kişi de artık transfer döneminin kapanışından önce Chelsea’nin ‘bomba timi’nden bir oyuncunun Villa Park’a uğrayacağını ve bunun da fahiş şekilde şişirilmiş bir bonservis bedeliyle olacağını düşünüyor. Ancak daha olası görünen şey, perde arkasında Enzo Fernandez için yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedildiği ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacağı. Premier League’de arkasında sadece iki iyi sezon bulunan ve İngiltere formasıyla 22 maçta sadece bir gol atan 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin ciddi şekilde fazla ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde kesinlikle büyük zarar verebilir. Not: B

    Rogers için: Şaşırtıcı bir gelişme; en azından dışarıdan bakıldığında. Genel kanı, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu ve burada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunda kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın sol taraftaki yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle çok iyi işler yapan Alonso’nun onun fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de biz, Rogers’ın sürpriz Stamford Bridge hamlesinde paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin çok daha belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea sürekli değişim halinde olan ve korkunç yönetilen bir kulüp olsa da, bu hamle Rogers için çok iyi sonuçlanabilir. Özellikle de artık Premier League’de yakın arkadaşı ve altyapı seviyesinde eski Manchester takım arkadaşı Palmer ile birlikte oynayacak olması düşünüldüğünde. Nitekim gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Çok acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlıklara yatkınlığı uzun süredir Villa Park'ta bir hayal kırıklığı kaynağı, ancak sağlıklı olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans bu yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kaldığında çok zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadıkları yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada tamamlayıp Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu müthiş bir şekilde bitirdi; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinde ayrıca iki yıl kalmışken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamlenin sonuçlanmaya yaklaştığı ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir girişim hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans, United'ın bu yaz aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında biri için bile kesinlikle oldukça fazla maç yükü taşıyor. Ancak gelişi, Ederson transferinin çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için öncelikli transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılan anlaşmalarda fiyatların erişilemez hale gelmesinin ardından Old Trafford çevresindeki paniği bir nebze azaltacak. Tielemans, kalitesini Dünya Kupası'nda da ortaya koymuş, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinliği, tecrübeyi, çok yönlülüğü ve kaliteyi katacak; bu bedelle sezonun transferlerinden biri olduğu da görülebilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de kendisinin bile artık elinden kaçtığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılmaya en yakın isimlerden biri olarak gösteriliyordu ancak mayısta 29 yaşına girdikten sonra, kariyerinin bu aşamasında eski Leicester City orta sahası için bunun gerçekleşecek gibi görünmediği açıktı ve bu da sorun olmazdı. Villa da başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız biçimde başka bir seviyede olması, bunu Tielemans için çok büyük bir transfer yapıyor; o da kuşkusuz pas yelpazesini ve müthiş tekniğini oyunun en büyük sahnelerinden birinde sergileme fırsatının tadını çıkaracaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, gelecek vadeden genç oyuncularından birini Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibe satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takıma dahil olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda görev aldığında sık sık etkileyici bir performans sergiledi. Fernandez ayrılırsa, ki görünen o ki bu oldukça muhtemel, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz garanti bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United'ın £48 milyon ($64m) artı bonuslarla £2 milyonluk teklifi belli ki geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan £16 milyona genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak transfer edilen Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı ticari karar biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki ciddi para nedeniyle bu anlaşma muhtemelen geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu iyi hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı olan transferlerden biri. Öncelikli orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptıran United, 18 Temmuz'da başlayacak sezon öncesi kampanyası öncesinde, Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'ndayken, Mason Mount'ın tanınan tek kıdemli orta saha oyuncuları olduğu bir senaryodan kaçınmak isterken panikle Santos'a yöneldi. Fernandes girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından United'ın karar vericilerinin 'sakin' kaldığı bildirildi, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça yollarını ayırmaya istekli olduğu bir oyuncu için £50 milyonluk paket yüksek bir bedel. Kırmızı Şeytanlar, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada sayıya ihtiyaç duyuyor, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde garanti bir ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşabileceği çok daha fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir var bir yok olduğu bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle motive olmuş olabileceği düşünülen Santos'un, 'düzenli A takım futbolu' arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de bulduğundan daha fazla dakika alıp almayacağını zaman gösterecek ve United'ın başka kimleri kadroya katacağı da çok şeyi belirleyecek; kulübün orta saha yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim katındaki kaos ve kulübedeki sürekli değişimden uzakta yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın da daha fazla uzun vadeli istikrar sağlayabileceğinin garantisi yok. Yine de Şampiyonlar Ligi futbolu sunabiliyorlar; bu da, Santos'un yakında eski kulübü olacak takım herhangi bir Avrupa kupasına katılma hakkı elde edemediği için doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecek. Esasen, yeni ortamında kilit bir figür olarak kendini kabul ettirmesi oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon gerçekten de tamamen söndü! Newcastle, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında ve Carabao Cup finalinde Liverpool'u sürpriz bir şekilde yenerek kupa hasretine son verdiğinde, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığına dönüşeceğini hayal ediyordu. Ancak Liverpool daha sonra, Alexander Isak'ı son derece can yakıcı koşullarda ellerinden alarak Newcastle'a Premier League hiyerarşisindeki yerini acımasızca hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan bonservis bedelini iyi değerlendirebilseydi, işler yine de iyi gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı sezonu 12. sırada tamamladı. Felaket bir sezonun bitiminden çok önce Anthony Gordon'ın ayrılacağı belliydi, ancak rüyanın gerçekten sona erişini temsil eden şey, Tonali'nin her takıma değil, Tottenham'a gitmesi. Taraftarlar için asıl travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; çünkü kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı yolda ve bu da taraftarların dokuz haneli bonservis bedeliyle teselli bulamaması anlamına geliyor, çünkü o paranın da büyük ihtimalle yine boşa harcanacağı düşünülüyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Mateus Fernandes için tarihi 85 milyon sterlinlik anlaşmayı tamamlamasından sadece bir gün sonra Spurs, Tonali için kulüp rekoru olan transfer ücretini bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunun çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, sadece çılgına dönmüş bir transfer piyasasının kanıtı. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedelle transfer olmasın ki?! İtalya milli takım oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız şekilde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir uyum yakalayacak gibi görünüyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kanıtlaması gereken çok şey olan 26 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün bu kumarın karşılığını çaresizce alması gerekiyor. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra başkanı Daniel Levy'nin yönettiği temkinli/cimri transfer politikası nedeniyle yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok istenen orta sahalardan birini transfer etmek için Premier League rakiplerini geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Varsayım, Tonali kulüpten ayrılacaksa, yasa dışı bahis cezası sırasında arkasında duran bu takımdan ayrılışının Avrupa'nın en güçlü ekiplerinden birine olacağı yönündeydi. Bunun yerine, son iki sezonda da Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, bunun sebebi ne? Açıkçası, Tonali'nin ülkesine dönme yönündeki bildirilen arzusunu karşılayacak yeterli paraya sahip bir Serie A kulübünün çıkma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri bile Newcastle'ın istediği bonservis bedelinden anlaşılır şekilde çekindi. Sonuç olarak Tonali kendisini, en verimli yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu ki bu da inkâr edilemez şekilde tuhaf. Yine de De Zerbi Spurs'te iki sezondan fazla kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Bileğinden yaşadığı sakatlık ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, Inter’in en önemli isimlerinden biri haline gelmiş bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararını sorgulamak gerekir. Buna rağmen, formunda olduğu günlerde hâlâ hücuma en iyi katkı veren beklerden biri. Bu yüzden 20 milyon euro (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine daha iki yıl varken bugünün piyasasında çok daha yüksek bir bonservis getirisi sağlayabilecek Inter için oldukça kötü bir iş gibi görünüyor. Adil olmak gerekirse, Inter’in eli kolu bağlı kalmış olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi talep etti. Söz konusu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için 25 milyon euro olarak belirlenmiş, bu yıl ise düşmüştü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı finansal kuralları arasında yol alırken uygun fiyatlı transferlerin peşine düşen bir kulüp olarak ün kazanmaya başlayan Real Madrid için bir başka son derece akıllıca hamle gibi görünüyor. Dumfries, Los Blancos’un ödediği rakamın en az iki katı değerinde ve bu ücret, kulüp efsanesi Dani Carvajal’in ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Los Blancos’un ayırdığı bildirilen 30 milyon euronun da oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmadan çok hücumda daha etkili olduğu rahatlıkla söylenebilecek bir sağ kenar savunmacısı. Bu da Madrid’i o bölgede daha iyi takımların değerlendirebileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onu uzun vadeli bir alternatif yapmıyor ama bu kadar düşük bir ücret karşılığında en az birkaç sezonluk iyi bir geçiş çözümü olamayacağını savunmak zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir hamle, Dumfries’in sözleşmesine bu serbest kalma maddesini neden ekletmek istemiş olacağını tam olarak açıklıyor. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda çıktığı 207 maçta 55 gole katkı verdi, ayrıca Inter’in hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline yükselmesine yardımcı oldu. Muhtemelen son büyük transferini fazlasıyla hak etti ve düşük bonservis bedeli de Bernabeu’daki baskının bir miktar azalmasını sağlayacaktır. Jose Mourinho ile üstleneceği rol hakkında görüşmeler yaptığı bildirilen Dumfries’in, Alexander-Arnold’u kulübede bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme konusunda büyük katkı sağlayacak devasa bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesi kesinleşir kesinleşmez önemli satışların gerekeceği açıktı ve Fernandes de onların en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olarak, kaderleri sezonun son gününde kesinleşmeden önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu nedenle ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Ancak gerçekten şaşırtıcı olan, West Ham'in oldukça zayıf bir pazarlık pozisyonunda olmasına rağmen Portekizli oyuncu için talep ettiği rakamın tamamını almayı başarmış olması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka kanıt. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki feci sezonun ardından Spurs, kendisini bir daha asla o durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için £52 milyon ödemek bir niyet beyanıysa, bu transfer bir üst seviye. Fernandes son derece yetenekli bir 21 yaşındaki oyuncu. Birçok farklı rolde oynayabiliyor ve uzun zamandır daha güçlü bir takımda parlayabilecek bir futbolcu görüntüsü veriyordu. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu anlaşmanın etrafında inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi transfer etme ilgisinden de gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için ederinin üzerinde ödeme yapmaya razı oldu. Sonuç olarak bu transferin Spurs için gerçekten tutması gerekiyor, hem de hemen; aksi takdirde çok kısa sürede kulüp sahiplerini eleştirmek için kullanılacak bir başka koza dönüşecek. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse PSG, Benfica'ya Joao Neves için 60 milyon euro ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi olmaya bile yaklaşmıyor, dolayısıyla gerçekten öyle olabileceğini göstermesi gerekiyor. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi futbol dünyasının en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Ancak yolu, geçen sezonu West Ham'in bir sıra ve iki puan üstünde tamamlayan Spurs'e düştü; bu da bu transferi bir tür yatay hamle gibi gösteriyor. Yine de kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olabilir ve Fernandes, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, ne kulüp ne de teknik adam istikrarlarıyla tanınmadığı için İtalyan'ın Spurs'te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte takım üzerindeki etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Saibari'nin Kuzey Amerika'da parlaması ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin onun bonservis bedelini belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle transfer edilen bir oyuncu için bu yine de gayet iyi bir ücret. Ayrıca, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da istikrarlı şekilde kupa kazanmayı başaran bir kulüpte bu paranın iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Mükemmel bir transfer hamlesi. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla sergilediği sansasyonel performanslar nedeniyle son birkaç haftada daha da arttı; 25 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra Son 32 Turu'nda Hollanda'ya karşı alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında da belirttiği gibi, Bayern bir süredir bu anlaşma üzerinde çalışıyordu. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilmiş refleks bir karar değildi; Bayern Münih, Saibari'nin teknik, çalışkanlık ve çok yönlülük karışımının zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapacağına uzun süredir inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Dünya Kupası, çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla sıradan futbolseverin dikkatini çeken Saibari için gerçekten daha iyi gidemezdi. Şimdi ise, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir takımda forma kapmak biraz kâbusa dönüşebilecek olsa da, klasik "rüya" transferini gerçekleştirerek "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" imza attı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda adeta bulutların üzerinde ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ek olabileceğini düşünmekte de haklı. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari kuşkusuz Nicolas Jackson'a kıyasla onun takımının oyun stiline daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson'ı Manchester United'a satma anlaşmasının ardından bu, Atalanta adına bir başka zekice hamle olma potansiyeli taşıyor. Palestra için alınacak yüksek €55 milyon (£47 milyon/$62 milyon), altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç kez forma giyen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün de, Cagliari'deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra'yı yeniden kadroya katmak yerine bir süredir satıştan gelir elde etmeye karar verdiği söyleniyor. 21 yaşındaki oyuncu böylece kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra'nın 10 yaşında katıldığı kulüpte kalıp Bergamo'da iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduktan sonra aklı çelindi ve onu takımda tutmanın her zaman zorlu bir mücadele olması muhtemeldi. Not: A

    Chelsea için: Xabi Alonso'nun Chelsea'de teknik direktörden ziyade menajer olarak etkisini gösteren ilginç bir işaret. İspanyol çalıştırıcının bu transfere onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davrandı; 24 saat içinde avantajı ele geçirerek Inter'in Palestra hamlesini çaldı. Onun büyük ölçüde Serie A şampiyonuna katılması bekleniyordu, bu nedenle bu açıdan bakıldığında kesinlikle önemli bir transfer çalımı. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra'nın, 2025-26 sezonunda Serie A'da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso'nun sistemine gerek üçlü gerek dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League'in zorluklarına da uygun olması gerekiyor. Ancak €55 milyona kadar çıkan bir harcamanın ardından, Chelsea'nin fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu, Serie A standartlarında çok büyük bir meblağ ve görünüşe göre Inter'in teklifini açık ara geride bıraktı, ayrıca oyuncu 21 yaşında ve üst düzey futbolda arkasında yalnızca bir iyi sezon var. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk taşıyor. Not: B

    Palestra için: Chelsea'yi, çocukken altyapısında oynadığı ve taraftarı olduğuna inanılan Inter'e transfer olmaya tercih etmesinin nedenini ancak Palestra'nın kendisi yanıtlayabilir, ancak Mavililer'in bildirilen sözleşme teklifinin (haftalık £100.000'a yakın) Nerazzurri'nin sunduğunun iki katından fazla olması bunu bir ölçüde açıklayabilir. Bununla birlikte, Palestra Premier League'de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre kendisini İngiltere'nin en üst seviyesinde test etme fırsatına balıklama atladı. Arsenal'deki Riccardo Calafiori başarısından cesaret alacaktır; diğer yandan bir başka genç İtalyan Giovanni Leoni'nin geçen yaz Liverpool'a katılması, daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A'dan ayrılmaya hazır olduğunun bir işareti. Alonso'nun onu Stamford Bridge'e getirme konusundaki kararlılığı da kararında etkili olmuş olabilir; bu da yeni menajer altında kilit bir figür haline gelebileceğine işaret ediyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Piyango! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için böylesine saçma bir meblağı ödemeye razı birini bulduktan sonra adeta bankaya güle oynaya gidecek. Unutmayın, Ramos PSG’nin forvet sorununa çözüm olması için düşünülmüştü ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a çevirerek daha iyi bir çözüm bulunca, zamanının çok büyük bölümünü Parc des Prince’te yedek kulübesinde geçirdi. Bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Milli takım seviyesinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun gerisinde kalması da aynı şekilde. Dolayısıyla oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u transfer etmek için sıraya girmedi, hele hele saçma €75 milyonluk bir bedelle hiç. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla, gerçekten hücum hattını geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını çıkardı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce şunu netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de üç sezonda 45 gol atarak kulübeden gelip etki yaratabileceğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de nakit açısından çok rahat olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak ne döndüğünü anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak pek çok komplo teorisini de beraberinde getirdi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’in PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi ilişkilere sahip olduğuna da dikkat çekildi. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir bedel ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık olmak gerekirse, Serie A’da goller atacağını düşünüyoruz, özellikle de 9 numaradan Ruben Amorim’in istediği her şeyi vermesi gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos gol garantisi açısından aslında aynı düzeyde bir güvence sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Sürekli ikinci planda kalan bir oyuncu için nihayet başrole çıkma fırsatı. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’i adına 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, büyük vaat taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu şekillendirmek yerine Ronaldo’yla devam etmeyi seçti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda bıraktı. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de pek iyi bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir tablo vardı; genel kanı, PSG’nin imrenilecek düzeyde olağanüstü bir hücumcu koleksiyonuna sahip olduğu ama Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O, sadece kulübeden oyuna sokulacak iyi bir isimdi, etkili bir hamle oyuncusuydu. En önemlisi, şimdi bu anlatıyı değiştirme şansına sahip. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmaya devam eden yeni Milan’ın hücumdaki ana ismi olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak çünkü bu ücret zaten başlı başına büyük, bir Serie A takımı içinse kesinlikle devasa. Sıra sende Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan bir kez daha son derece akıllıca bir iş. Altı yıl önce yalnızca £2m karşılığında kadrosuna kattığı bir oyuncudan £52m ($70m) kazanarak, en iyi satış yapan kulüplerden biri olma itibarını daha da güçlendirecek. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin yalnızca 12 ay sonra sona erecek olması da bu anlaşmayı daha da değerli kılıyor. Bu nedenle Hollandalı savunmacıdan böylesine yüksek bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır, her ne kadar daha önce onun değerinin £70m ($94m) olarak görüldüğü bildirilmiş olsa da. Bu bonservis bedelini, Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından radarlarında yer alan Spurs yeteneği Luka Vuskovic’in de dikkat çektiği, yüksek potansiyelli bir yedeğe kaçınılmaz olarak yeniden yatıracaklar. Zaten stoper seçenekleri açısından çok da yetersiz değiller; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadrolarında bulunurken, Igor Julio’nun da West Ham’daki kiralık döneminden dönmesi bekleniyor. Not: A

    Tottenham için: Brighton’daki döneminde Van Hecke ile birlikte çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin açıkça yön verdiği bir transfer olsa da, Brighton’ın oyuncuya £70m değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıktıktan sonra Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya ikna edildiği hissine kapılmamak zor. Üstelik oyuncu, güney kıyısındaki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmek üzereydi. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi şekilde yaklaşık £40m ($54m) civarında olması gerektiğini düşünürdünüz, ancak Brighton pazarlık masasında kötü şöhretli derecede zorlu ve Tottenham da harekete geçmesi gerektiğini düşünmüş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilirken, kulüp kaptanı Cristian Romero’nun çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmasının neredeyse kesin olduğu, diğer stoper Micky van de Ven’in de onu takip edebileceği konuşuluyor. Tottenham en azından Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında olmasına rağmen henüz zirvesine ulaşmamış, topu iyi kullanan ve uzun süredir ciddi biçimde eksikliğini hissettikleri mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bedelsiz transfer Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu, oldukça mantıklı bir transfer. Görünüşe göre Amex’te kalış süresini uzatmayacağını net biçimde ortaya koyan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir adım yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük şeylere giden bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgisini somutlaştırdı; bu yüzden eğer sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal başlangıç noktası olabilir, ancak herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamıyorlar. Daha önce ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak biliyor olacaktır ve bu da onun hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun sonlarında küme düşme tehlikesini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından Spurs adına gerçekten tek yol yukarı görünüyor. En azından kağıt üzerinde Senesi ile kuracağı ortaklık çok güçlü duruyor ve takıma sağlam bir savunma temeli sağlayabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta Osasuna’nın, geçen yaz sadece 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibinin Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüzde 50’lik yüksek sonraki satış payı maddesi nedeniyle eli baştan beri kolu bağlıydı. Bu da 40 milyon euroluk (34,5 milyon sterlin/45 milyon dolar) serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid’e gideceği anlamına geliyor, ancak 15 milyon euroluk (13 milyon sterlin/17 milyon dolar) kazanç yine de Osasuna ölçeğindeki bir kulüp için önemli. Munoz’un ayrılığı, 12 gol katkısı yaptığı ve İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten büyük ölçüde bekleniyordu; serbest kalma maddesi de bonservis konusunda Osasuna’nın elini kolunu bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool’un Newcastle ile transfer piyasasındaki rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona’ya katılan Anthony Gordon’ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz’u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezerek görüşmeler ileri aşamaya ulaşmış ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken devreye girip bu hamleyi çaldı. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden önemli bir transfer çalımı olarak görecektir, ancak böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu ileride kelepir sayılabilecek bir bedelle kadrosuna kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, her iki kanatta da ve merkezin içinde de görev yapabiliyor; Mohamed Salah’ın ayrılığı ve Hugo Ekitike’nin sakatlığı sonrası Liverpool hücum hattında oluşan büyük boşluğun ardından takıma çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Hem direkt oynayan hem de hızlı bir hücumcu olan, ayrıca savunmada da çok çalışan 22 yaşındaki oyuncu, görünüşe göre anlaşmanın gerçekleşmesi için bastıran yeni teknik adam Iraola’nın oyun tarzına ideal şekilde uyuyor. Ancak Iraola’nın, genç İspanyolun Rio Ngumoha’nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu kapatmamasını sağlaması gerekecek, yine de kulübün bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildiriliyor. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle’ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz’u Anfield’a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Hâlâ sadece 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinin ilk döneminde adeta göçebe bir yol izledi ve bu onun şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona’nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra daha sonra Real Madrid’e gitti ve sadece bir yıl önce Osasuna’ya katıldı. Munoz bu kez yeni ortamına yerleşmeyi ve uzun vadede takımın yıldızlarından biri olarak kendini kabul ettirmeyi umacaktır; vatandaşı Iraola da ona uyum sürecinde yardımcı olmak için mükemmel teknik direktör gibi görünüyor. İlk 11’de yer kazanmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool’un hâlâ RB Leipzig’in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande için girişimde bulunmasının beklendiği düşünüldüğünde bunun için genel üretkenliğini geliştirmesi de gerekebilir, ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool’un yenilenen hücum hattında yine de bolca fırsat bulmalıdır. Not: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool açısından: Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar uzamasına izin verilmeseydi bu durum önlenebilirdi. Kırmızılar, onu şampiyonlukla tamamlanan 2024-25 sezonunda gücünün zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolları ayırma zamanı geldiğinde kayda değer bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda berbat geçen bir sezonun ardından sonunda bedelsiz ayrıldı. Hal böyleyken, Liverpool'un, oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen aylarca uzayan yıpratıcı görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından, dağınık bir sezon boyunca üst üste yaptığı büyük hatalarla dikkat çeken Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerine, haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildirilen rakama, boyun eğmesi düpedüz garip olurdu. Liverpool en azından potansiyel alternatifler olarak Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet'yi şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanı açısından muazzam bir israftı. Not: D

    Real Madrid açısından: Öyleyse muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde olan Konate'ye peşinde olduğu astronomik maaşı verecek. Bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen bu, stoperin Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü olduğuna bakıldığında bir risk anlamına geliyor. Real Madrid'in geçen yıl kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sonlandırmaya karar verdiğinin bildirildiğini hatırlamakta fayda var ki, bu da çok şey anlatıyor. Fransız oyuncu gününde olduğunda iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen hâlâ kendi pozisyonundaki oyuncular için zirve yıllarına tam olarak ulaşmış değil. Real, fiilen onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulmasına oynuyor ve kulüp için sorunlu bir bölgeye görece düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm sayılmaz ve taraftarlar ile medyanın Real Madrid üzerindeki yoğun baskısı düşünüldüğünde bu transferin çok hızlı şekilde ters gidebilecek bir hamle havası var. Not: B

    Konate açısından: Bu durumun en büyük kazananı kesinlikle, hem hayalindeki Real Madrid transferini hem de arzuladığı dev maaşı almaya hazırlanan Konate. Ancak Huijsen'in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı adapte olması gerekecek; Bernabeu gibi kazan kaynayan bir ortamda, Anfield'daki son sezonuna damga vuran türden hatalara çok daha az tahammül gösterilecektir. Konate, Trent Alexander-Arnold'un izinden giderek Madrid'e bedelsiz transfer oldu ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar ona bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erken dönemde yeniden yakalayabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real Madrid'inde dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça olarak kendini kabul ettirme fırsatına sahip. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, çok basit şekilde, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; Manchester City'nin uzun süreye yayılan başarı döneminde kesinlikle merkezi öneme sahip, olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir ofansif orta saha oyuncusuydu. Nitekim Portekizli oyuncu, esasen Pep Guardiola'nın kusursuz futbolcusuydu. Bu yüzden Katalan teknik adam onu çok seviyordu ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı bile döktü. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ama bu ayrılık bir süredir yaklaşıyordu. Onun bedelsiz ayrıldığını görmek mali açıdan elbette harika değil ancak dokuz yıllık olağanüstü hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden önemlisi kişiliği, City'de ciddi şekilde aranacak. Not: D

    Real Madrid için: Kutlamak için iki neden. Real Madrid, sadece bedelsiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncuyu kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'nın elinden de imzasını aldı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki Bernardo bunların bazıları hakkında kendisi de yorum yapmıştı, Camp Nou'ya transfer adeta kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi her şeyi açıkça değiştirdi. 'The Special One', vatandaşı olan oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız şekilde geride kalmış olabilir ama geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi. Etihad'daki Arsenal performansı olağanüstüydü. Ancak belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal bir rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hali, yetenek ve direncin kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real Madrid'in Portekizli milli oyuncu için Barca'nın hamlesini araya girerek bozmasının nedeni kolayca anlaşılabiliyor. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun süredir istediği İspanya transferi. En az son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, Silva'nın adı La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu defalarca bir sezon daha Etihad'da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık nihayet Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatına sahip olacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid, İspanyol futbolunun zirvesinde yerini Barca'ya kaptırmış durumda ve zorlu bir süreçten geçiyor. Ancak Mourinho'nun onları yeniden eski yerine taşımasına yardımcı olmak, onun şüphesiz kucaklayacağı ve keyif alacağı bir meydan okuma olacaktır. Real Madrid'de forma rekabeti çok yoğun ve Silva da eskisi kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da belirttiği gibi, ilk beş yard kafanızdadır ve bu anlamda eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması belki biraz üzücü olsa da Bernardo, Luka Modric'i, Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği oyuncuyu, örnek alarak 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayabilecek deneyim ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’deki transferinin ardından pek parlak olmayan bir başlangıç yapsa da sonrasında Chelsea’nin savunmasındaki kilit isimlerden biri hâline geldi, bu yüzden onun zararına elden çıkarıldığını görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi hâlindeyken, tartışmasız biçimde dünya çapında kendi mevkisinin en iyileri arasında yer alıyor. Bununla birlikte Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton’dan 60 milyon sterline (80 milyon dolar) transfer ederken ilk etapta kesinlikle fazla ödeme yaptı ve oyuncunun perde arkasında ayrılma isteğini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar verildikten sonra 52 milyon sterline (69 milyon dolar) kadar bir bedeli geri kazanmakla muhtemelen yetinecektir. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını elde etmekte zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılığı ayrıca ciddi şekilde tecrübe eksikliği yaşayan kadronun en deneyimli isimlerinden birinden de mahrum kalması anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine kesinlikle güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe bakılırsa Jose Mourinho ne diyorsa o oluyor; Real Madrid de erken transfer dönemi hamlelerine şaşırtıcı bir imzayla başlıyor. Kulüp, Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için daha geçen yaz bir sol beke büyük para harcamıştı, ancak bu durum onların Cucurella için de kesenin ağzını açmasına engel olmadı; oyuncunun yeni (eski) teknik direktör tarafından hedef olarak belirlendiği bildirildi. 60 milyon avroluk bir bonservis, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım sergileyen bir takım için çok yüksek ve son aylarda formu bir miktar düşen bir oyuncudan yatırımlarına anında karşılık almalarını gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun kaç yıl daha üst düzey performansından gerçekçi biçimde faydalanabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real Madrid ayrıca yeni isim, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte artık A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, bu yüzden gidecek oyuncular konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Kuşkusuz bu transferin en büyük kazananı olan Cucurella, rotasız bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunmacının Stamford Bridge’de BlueCo’nun işleri yürütme şeklinden hayal kırıklığına uğradıktan sonra İspanya’ya dönmek istediği yaygın şekilde bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisine rağmen onun Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. O hâlde anlaşmanın bu kadar hızlı sonuçlanması da şaşırtıcı değil; muhtemelen Real Madrid devreye girer girmez Cucurella hemen evet dedi. Mourinho tarafından özellikle düşünüldüğü göz önüne alındığında, Carreras’ın Portekizlinin ilk 11’inde dönüşümlü olarak yer alması beklenirken kendisini kilit bir oyuncu olarak kabul ettirme ihtimali de oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli düşünüldüğünde, özellikle Barcelona bağlantıları da hesaba katılırsa, Bernabeu tribünlerinin meşhur sabırsız tepkisini üzerine çekmemek için hemen performans vermek zorunda. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla üst sıralarda yer alır. 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon £ karşılığında alınan İskoç oyuncu, Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biriydi ve en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncunun yaşının onu yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool da bu yüzden geçen yaz Milos Kerkez'i kadroya katarak onun yerini doldurmak için erkenden harekete geçti ve hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi Robertson'ı kış transfer döneminde bile satacaktı. Ancak şu anki sorun, Kerkez'in Anfield'a hâlâ tam olarak uyum sağlayamamış olması. Ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, mücadele gücünün ve karakterinin Merseyside'da fazlasıyla özleneceği de acı şekilde ortaya çıktı. Nitekim taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın Mohamed Salah ile birlikte ayrılığının gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Tottenham'ın ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açık, ancak bunun nedenini tam olarak anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın çeşitli bölgelerinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini yeni kırmıştı ama Tottenham'ın elinde hâlâ Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı yapacağı yönündeydi. Ayrıca yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin takım içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına da kesinlikle yardımcı olabilirdi. Oyuncunun gecikmeli de olsa bonservissiz gelmesi hoş bir artı, ancak Tottenham'ın Robertson'a mutlaka ihtiyaç duyduğu yönündeki şüpheler sürüyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesi anlaşılabilir. Çok da iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu oynamak istiyordu. Görünüşe göre Tottenham da ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuç olarak sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken durumunun iyi olduğu anlamına geliyor. Ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu, çünkü Liverpool ona hiçbir noktada sözleşme uzatma teklifi sunmadı. Bununla birlikte Spurs dışında da seçenekleri vardı; İskoçya kaptanını transfer etmekle ilgilendiği söylenen kulüpler arasında Juventus da bulunuyordu. Bu nedenle sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe katılmayı seçmesi biraz tuhaf. Yine de De Zerbi'nin yaz boyunca Tottenham'ı ciddi şekilde geliştirebilecek kapasitede olduğu tartışmasız olduğu için, Robertson artık Tottenham'ın ocak ayındakinden daha cazip bir seçenek olduğunu düşünebilir. Ancak yine de Robertson'ın kuzey Londra'da geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle için: Çok şey anlatan bir yaklaşım değişikliği. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı takımda tutmak için var gücüyle mücadele etti ve ancak gecikmeli olarak Liverpool'a gitmesine izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini verdiği anda pes edip hemen ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu da hızlı şekilde elden çıkardı ve bunu harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp kariyerinde ne de milli takımda £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle'ın önündeki mesele bu parayı akıllıca değerlendirmek, çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de daha kolay olmayacak. Newcastle artık olası yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'i içler acısı bir 12. sırada bitirmesi, buna Gordon'ın da St. James' Park'tan Isak'ın ardından çıkış yolunu seçme isteğinin eklenmesi, Newcastle'ın giderek daha da ilgisizleşen Suudi Arabistanlı sahipleri altında artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı finansal kurallarına uyma konusunda belgelenmiş sorunları nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden sonunda işleri düzene koyduktan sonraki ilk hamlelerinin Gordon için €80m saçmak olması iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Hücum üçlüsünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine yoğun pres yapan bir oyuncu; bu nedenle Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bonservis bedelini daha olumlu gösterebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da hatırlatılıyor, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, bunların yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçındaki 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın bir kanat oyuncusundan Flick'in istediklerini Rashford'dan daha yüksek ihtimalle verecek olması ve Rashford'dan daha düşük ücret alacak olması bir yana, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi. Bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon için: Hayallerin gerçeğe dönüşmüş hali. Özellikle son iki yılda Premier League'de son derece istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de daha önce çocukluğunda desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca ilk etapta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih istenen bonservis bedeli karşısında anlaşılır şekilde geri adım attı ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük zorluk da tam burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ancak yine de ödediği bedeli haklı çıkarması için üzerinde muazzam bir baskı olacak; çünkü Barca €80m'yi rotasyon oyuncusu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'in oyuncusu olmayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. İlk sezonunda Barca formasıyla toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen şimdi Camp Nou'da gözden çıkarılabilecek durumda görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına kendisi bile inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'la yan yana sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle