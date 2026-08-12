Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda doğrulandı, ancak gerçekte bu zaten kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’de geçirdiği süre boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum daha da belirgindi ve bu da kendisine yeni bir sözleşme teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal haline getirdi. Artık City’nin eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26 sezonunun başlarında Stones’un yeni bir sözleşme almak için zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olduğunu ima etmişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk problemi muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık parlak döneminin tadını çıkardı; savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23’te, o çok arzulanan ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere tarihi bir üçleme kazanmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen şüphesiz kulüp efsaneleri arasına adını yazdırdı, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Hâlâ sözleşmesi devam ediyor olsa bile yüksek bir bonservis getirmeyecekti. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City muhtemelen onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da memnun olacaktır. Not: B
Inter için: Açıkçası, sakatlık sorunları göz önüne alındığında bu hamle Inter açısından, bedelsiz transfer olsa bile, önemli bir risk barındırıyor. Ancak İtalyan ekibi, Stones’u haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşmeye imza atmaya ikna ederek bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Scudetto şampiyonunun tek umması gereken şey, İngiltere millî takım oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi, çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacaktır. Formunda olduğu günlerde Stones hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri ve yaz başlarında Dünya Kupası’nda sergilediği güçlü performanslarla bunu gösterdi. Serie A, tecrübeli oyuncular için bir tür sığınak ve Inter de İtalya’daki daha düşük temponun, vücudu Premier League’de sık sık onu yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yıpranma yaratacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; bu da belki İngiliz oyuncunun daha düşük tempolu bir ligde daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Siyah-Mavililer de, savunmacının imzası için Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktığı bildirildiğinden, bunu önemli bir hamle olarak görüyor olabilir. Not: B
Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürmesi anlamına da geliyor. Stones henüz bunun farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yoğun temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç döneminde oradaki yaşama oldukça uygun olacaktır. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden bir araya gelecek olan Stones, Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni’nin yanında ilk 11’de başlama şansını da yüksek görecektir. Bu da, yazın Dünya Kupası’nda yarı finalde elenmenin hayal kırıklığının ardından İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi halinde, onu millî takım düzeyinde de yarışın içinde tutabilir. Not: A
Krishan Davis