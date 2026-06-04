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Liverpool'dan Alisson'u transfer etme anlaşmasının suya düşmesinin ardından Juventus, Emi Martinez'i kadrosuna katmayı hedefliyor
Liverpool, Alisson konusunda tavrını değiştirmiyor
Juventus'un Alisson'a yönelik uzun süredir devam eden ilgisi sona eriyor gibi görünüyor. Brezilyalı kalecinin birkaç ay önce Serie A deviyle kişisel olarak anlaşmaya vardığı bildirilse de, Liverpool kararlı tutumunu sürdürüyor ve bu yaz onu satmaya niyetli değil; ayrıca 12 aylık bir sözleşme uzatma opsiyonunu da devreye soktu.
Premier League kulübü, birkaç önemli oyuncunun ayrılmasının ardından kadrodaki istikrarı korumaya kararlı. Son zamanlarda kulüp içinde yaşanan değişikliklere rağmen, Liverpool'un Alisson konusundaki tutumu değişmedi ve Juventus'a pazarlık için pek bir alan bırakmadı. Bu durum karşısında Juventus, transfer piyasasında alternatif çözümler aramaya başladı.
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Martinez öncelikli aday olarak öne çıkıyor
Alisson transferinin suya düşmesiyle birlikte Martinez, en önemli alternatif olarak öne çıktı. Gazzetta’nın haberine göre, Aston Villa’nın kalecisi ve 2022 Dünya Kupası kahramanı, Villa Park’tan uzaklaşarak yeni bir maceraya atılmaya açık. 33 yaşındaki Martinez, Luciano Spalletti’nin önümüzdeki sezon Juventus’un savunmasını yönetmesi için aradığı deneyim ve kazanma azbi profiline uyuyor.
Arjantinli oyuncunun şu anki değeri yaklaşık 20 milyon avro olup, bu rakam Bianconeri'nin bütçesine uyuyor. Ancak bu transferin önünde bazı engeller de var. Martinez şu anda yıllık 6 milyon avro net maaş alıyor ve bu rakam, dünya çapında bir kaleci ararken maaş bütçesini dengelemeye çalışan Torino ekibi için en büyük engel teşkil ediyor.
Vicario'ya alternatif
Juventus, Tottenham Hotspur’dan Guglielmo Vicario’yu da takip ediyor. 29 yaşındaki kaleci, uzun süredir Serie A’ya dönme arzusunu besliyordu ve daha önce Inter’e transfer olmaya çok yakındı. Ancak Nerazzurri sonunda Josep Martinez’e yöneldi; bu da Juventus’un, transferi gerçekleştirmeye karar vermesi halinde eski Empoli oyuncusunu kadrosuna katmasının önünü açtı.
Vicario'nun Spurs ile olan mevcut sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor, ancak Premier League ekibi pazarlıklara açık olabilir. Martinez gibi, onun da piyasa değeri 20 milyon euro civarında. Önemli olan, yıllık 3 ila 4 milyon euro arasında tahmin edilen maaş talebinin, Martinez'e kıyasla Juventus yönetiminin şu anda belirlediği finansal parametrelere çok daha uygun olması.
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Sezon öncesi döneme ilişkin önemli bir karar
Juventus’un, kadro yapısını yeniden şekillendirme çalışmaları kapsamında yeni bir kaleci arayışını hızlandırması bekleniyor. Kulüp, Dusan Vlahovic’in ayrılmasının ardından yaşanacak döneme de hazırlanıyor ve kaynaklarını kilit pozisyonları güçlendirmeye yönlendiriyor.
Sezon öncesi hazırlıklar başlamadan önce güvenilir bir birinci kaleci bulmak öncelikli hedef olmaya devam ediyor. Bianconeri, Luciano Spalletti'nin kadrosunun omurgasını yeniden şekillendirirken, kendini kanıtlamış Martinez'i mi yoksa mali açıdan daha uygun olan Vicario'yu mu tercih edeceğine karar vermek zorunda.