Juventus'un Alisson'a yönelik uzun süredir devam eden ilgisi sona eriyor gibi görünüyor. Brezilyalı kalecinin birkaç ay önce Serie A deviyle kişisel olarak anlaşmaya vardığı bildirilse de, Liverpool kararlı tutumunu sürdürüyor ve bu yaz onu satmaya niyetli değil; ayrıca 12 aylık bir sözleşme uzatma opsiyonunu da devreye soktu.

Premier League kulübü, birkaç önemli oyuncunun ayrılmasının ardından kadrodaki istikrarı korumaya kararlı. Son zamanlarda kulüp içinde yaşanan değişikliklere rağmen, Liverpool'un Alisson konusundaki tutumu değişmedi ve Juventus'a pazarlık için pek bir alan bırakmadı. Bu durum karşısında Juventus, transfer piyasasında alternatif çözümler aramaya başladı.