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Liverpool’daki yeniden yapılanma süreci devam ediyor; spor direktörünün Suudi Pro Ligi’nin dev kulüplerinden birine katılması bekleniyor
Hughes, Riyad’da bir devrim yapmaya hazırlanıyor
Hughes’un eski meslektaşı Francis’in izinden giderek Al-Hilal’a katılması bekleniyor. Hughes’un Premier Lig kulübüyle Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunsa da, The Athletic’in haberine göre, uzun süredir devam eden ilginin ardından Orta Doğu’ya transfer olması artık en olası senaryo olarak görülüyor. Suudi devi, kulüpte nispeten kısa bir süre görev yapmış olan bu yöneticiyi Merseyside’dan ayırmak için cazip bir teklif sunmaya hazır.
Habere göre Al-Hilal, Hughes’un eninde sonunda Riyad’daki projesine katılacağı varsayımıyla hareket ediyor. Spor direktörü, bu baharın başlarında birincil hedef olarak belirlenmişti ve henüz Suudi kulübüyle resmi olarak sözleşme imzalamamış olsa da, ayrılık süreci kararlı bir şekilde ilerliyor. Bu durum, mevcut yaz transfer dönemini Anfield’daki son dönemi haline getirecek ve Fenway Sports Group (FSG)’un futbol operasyonlarını yönetecek bir halef arayışına başlamasıyla birlikte kontrollü bir geçiş süreci sağlanmış olacak.
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Iraola dönemine destek
Bu habere rağmen Hughes, şimdilik Liverpool’daki görevlerine tam olarak bağlılığını sürdürüyor. Spor direktörü şu anda, yeni teknik direktör Andoni Iraola’ya destek olmak amacıyla kulübün yaz transfer çalışmalarını yönetiyor. Eski Bournemouth teknik direktörü, daha önce Vitality Stadyumu’nda birlikte çalıştığı Hughes’un özel bir tercihi oldu; Hughes, Iraola’nın felsefesinin Arne Slot sonrası döneme mükemmel bir şekilde uyduğuna inanıyor.
Liverpool’un 2025-26 sezonunun büyük bir bölümünde hem zihinsel hem de fiziksel olarak zayıf göründüğü bir sezonun ardından, Iraola Anfield’da çok büyük bir görevle karşı karşıya. Hughes’un görevi, teknik direktörün başarıya ulaşması için gerekli araçları sağlamaktır; kulübün son dönemdeki başarılarını belirleyen yoğunluğu geri kazanmaya odaklanan bir stratejiyi yönetmektedir. Bu yaz transfer dönemi, Hughes’un görevi bir halefe devretmeden önce Premier Lig devine yapacağı son büyük katkı olarak görülüyor.
Al-Hilal’in planı
Al-Hilal, İngiltere’nin güney kıyısında başarısını kanıtlamış olan o uyumu yeniden yaratmayı hedefliyor. Francis ve Hughes, birlikte teknik direktörlük görevlerine geçmeden önce Bournemouth’ta takım arkadaşıydılar. Şu anda Francis, Al-Hilal’in transfer çalışmalarını yönetiyor ve kulüp, Hughes’un zamanı geldiğinde yönetim yapısını tamamlamak üzere göreve başlayacağı varsayımıyla hareket ediyor.
Eski Inter teknik direktörü Simone Inzaghi’nin yönetimindeki Suudi kulübü, Karim Benzema, Ruben Neves ve Kalidou Koulibaly gibi isimlerin yer aldığı yıldızlarla dolu bir kadroya sahip. PIF’in hisselerinin yüzde 70’ini satmasının ardından şu anda Kingdom Holding Company tarafından yönetilen Al-Hilal, sahadaki hırsını yansıtmak için Avrupa’nın en üst düzey yönetici yeteneklerini agresif bir şekilde takip ediyor. Kulübün yaklaşık 276 milyon sterlin (373 milyon dolar) olarak belirlenen değeri, Hughes’un katılacağı operasyonun büyüklüğünü ortaya koyuyor.
- GOAL
Anfield’da miras ve geçiş süreci
Hughes’un Liverpool’daki görevi, nispeten kısa sürmüş olsa da, yüksek riskli kararlarla şekillenmiştir. Michael Edwards ile birlikte çalışarak Arne Slot’un atanmasında kilit rol oynamış ve 2025 yaz transfer döneminde 449 milyon sterlinlik önemli bir harcama dalgasını yönetmiştir. Ancak, Slot’un ayrılmasının ardından kulüpte şu anda bir liderlik yenilenmesi yaşanırken, FSG şimdiden bir geçiş dönemi için planlar yapmaktadır.
Sözleşme koşulları gereği, bu yaz Hughes için doğal bir son bölüm anlamına geliyor. Transfer dönemi boyunca görevde kalarak, Suudi Pro Ligi’ne geçmeden önce Iraola için istikrar sağlıyor. Liverpool açısından ise, geçen sezon hem ulusal hem de Avrupa kupalarında etkileyici bir performans sergileyemeyen kadronun yeniden inşasını sürdürebilecek yeni bir sportif direktör arayışı yakında başlayacak.