Liverpool’daki yeniden yapılanma süreci devam ediyor; spor direktörünün Suudi Pro Ligi’nin dev kulüplerinden birine katılması bekleniyor

Hughes’un eski meslektaşı Francis’in izinden giderek Al-Hilal’a katılması bekleniyor. Hughes’un Premier Lig kulübüyle Haziran 2027’ye kadar sözleşmesi bulunsa da, The Athletic’in haberine göre, uzun süredir devam eden ilginin ardından Orta Doğu’ya transfer olması artık en olası senaryo olarak görülüyor. Suudi devi, kulüpte nispeten kısa bir süre görev yapmış olan bu yöneticiyi Merseyside’dan ayırmak için cazip bir teklif sunmaya hazır.

Habere göre Al-Hilal, Hughes’un eninde sonunda Riyad’daki projesine katılacağı varsayımıyla hareket ediyor. Spor direktörü, bu baharın başlarında birincil hedef olarak belirlenmişti ve henüz Suudi kulübüyle resmi olarak sözleşme imzalamamış olsa da, ayrılık süreci kararlı bir şekilde ilerliyor. Bu durum, mevcut yaz transfer dönemini Anfield’daki son dönemi haline getirecek ve Fenway Sports Group (FSG)’un futbol operasyonlarını yönetecek bir halef arayışına başlamasıyla birlikte kontrollü bir geçiş süreci sağlanmış olacak.



