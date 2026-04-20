Liverpool'daki sözleşmesinin sona erme tarihi yaklaşırken Ibrahima Konate, geleceği hakkında önemli bir açıklama yaptı

Fransız oyuncu, yeni bir sözleşme imzalamayı beklediğini belirterek, geleceği hakkındaki aylar süren spekülasyonlara fiilen son verdi. Mevcut sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle taraftarlar, 26 yaşındaki oyuncunun yaz aylarında bedelsiz olarak ayrılabileceğinden endişe duyuyordu. Ancak stoper, sportif direktör Richard Hughes ile yürütülen görüşmelerin başarılı bir şekilde sonuçlanmak üzere olduğunu açıkladı.

Durumuyla ilgili olarak Konate şunları söyledi: “Geleceğim mi? Dürüst olmak gerekirse, insanlar pek çok şey söyledi ama uzun süredir kulüple görüşüyoruz ve bir anlaşmaya çok yaklaştık. Sanırım herkes bunun mümkün olduğunca uzun sürmesini diledi ama işler yolunda gidiyor. Kesinlikle gelecek sezon da burada olma ihtimalim çok yüksek. Benim her zaman istediğim de buydu. Sözleşmenin detaylarını bekliyorum ama her şey hallolduğunda, Eylül ve Kasım aylarında Richard'a ne söylediğimi ona sormalısınız; o da herkesi sakinleştirecek bir şey söyleyecektir.”