Liverpool'daki sözleşmesinin sona erme tarihi yaklaşırken Ibrahima Konate, geleceği hakkında önemli bir açıklama yaptı
Konate ile sözleşme konusunda önemli bir gelişme
Fransız oyuncu, yeni bir sözleşme imzalamayı beklediğini belirterek, geleceği hakkındaki aylar süren spekülasyonlara fiilen son verdi. Mevcut sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle taraftarlar, 26 yaşındaki oyuncunun yaz aylarında bedelsiz olarak ayrılabileceğinden endişe duyuyordu. Ancak stoper, sportif direktör Richard Hughes ile yürütülen görüşmelerin başarılı bir şekilde sonuçlanmak üzere olduğunu açıkladı.
Durumuyla ilgili olarak Konate şunları söyledi: “Geleceğim mi? Dürüst olmak gerekirse, insanlar pek çok şey söyledi ama uzun süredir kulüple görüşüyoruz ve bir anlaşmaya çok yaklaştık. Sanırım herkes bunun mümkün olduğunca uzun sürmesini diledi ama işler yolunda gidiyor. Kesinlikle gelecek sezon da burada olma ihtimalim çok yüksek. Benim her zaman istediğim de buydu. Sözleşmenin detaylarını bekliyorum ama her şey hallolduğunda, Eylül ve Kasım aylarında Richard'a ne söylediğimi ona sormalısınız; o da herkesi sakinleştirecek bir şey söyleyecektir.”
Zorlu bir seçim kampanyasını yürütmek
Bu sezon Arne Slot yönetiminde hem kişisel bir kayıp hem de form dalgalanmalarıyla başa çıkmak zorunda kalan Konate için duygusal bir iniş çıkışlar dolu bir dönem oldu. Eski RB Leipzig oyuncusu, bu yılın başlarında babası Hamady’nin vefatı da dahil olmak üzere, sahne arkasında karşılaştığı zorluklar hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Bu engellere rağmen, kulübün Şampiyonlar Ligi’ne katılma hedefini sürdürmesi nedeniyle Reds’e olan bağlılığı hiçbir zaman sarsılmadı.
Konate, "Zor bir yıldı çünkü birçok şey oldu ve bence herkes bana tam olarak ne olduğunu bilseydi, birçok şeyi anlayabilirdi, bu kulüp için ne tür fedakarlıklar yaptığımı anlayabilirdi" diye ekledi. "Şu anda sezonun sonuna odaklanmış durumdayım ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilemeye çalışıyorum. Sezon bittikten sonra bu sezon hakkında konuşmak için zaman ayıracağız çünkü bu, hikayemin önemli bir parçası olacak."
Salah ve Van Dijk olaylarıyla karşılaştırma
Taraftarların bir kısmı görüşmelerin uzaması nedeniyle endişeliyken, Konate sabırlı olunması gerektiğini kanıtlamak için kulübün Mohamed Salah ve Virgil van Dijk ile ilgili yakın geçmişine işaret etti. Her iki yıldız da geçen sezonun sonlarında yeni sözleşmelere imza atmadan önce zamanını beklemişti ve Konate, kulübün sezonun son haftalarında bu tür önemli sözleşme uzatmalarını bu şekilde ele almayı tercih ettiğine inanıyor.
"Bu bir müzakere. Geçen sezon Virgil ve Mo ile de durum tam olarak böyleydi. Sanırım sözleşmelerini Nisan ayında imzaladılar ve belki de kulüp bunu istiyor," diye ekledi. Konate bir çözüme yaklaşırken, takım arkadaşı Dominik Szoboszlai, kendi görüşmelerinin yavaş ilerlemesi nedeniyle geleceğinin kendi elinde olmadığını itiraf etti.
Anfield'ın savunma hattını sağlamlaştırmak
Konate’nin sözleşmesini uzattığı haberi, kadrosunda halihazırda bir geçiş dönemi yaşayan Slot için bir rahatlama olacak. Liverpool, Cody Gakpo ve Ryan Gravenberch ile anlaşmaya varmış olsa da, Van Dijk ve Joe Gomez gibi tecrübeli isimlerin durumu, sözleşmelerinin son yılına girerken gündemdeki konular arasında yer almaya devam ediyor. Konate’nin kalma kararı, son dönemde sakatlık sorunlarıyla boğuşan savunma hattına bir devamlılık hissi katıyor.
Konate, kulübün çalışanları ve taraftarlarıyla olan derin bağını yineleyerek sözlerini tamamladı: “Sadece taraftarlarla değil, özellikle kulüpte çalışanlarla, orada çalışan her bir kişiyle. Onları ailem gibi kalbimde taşıyorum. Burası harika bir kulüp ve harika bir aile. Bu yüzden sahada elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız - onlar için, taraftarlar için, şehirdeki herkes için. Bu kulüp benim için çok önemli.”