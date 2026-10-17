Liverpool'daki sıkıntılar sürerken Bayern Münih yöneticisi Herbert Hainer'den Florian Wirtz hakkında samimi itiraf: “Neredeyse biraz üzülüyorum”

Bayern Başkanı Hainer, İngiltere'deki yavaş başlangıcına rağmen Wirtz için transfer girişiminde bulunmayacaklarını açıkladı. 23 yaşındaki oyun kurucu, Bundesliga'nın en iyi yeteneklerinden biri olarak güçlü bir ün kazandıktan sonra 2025'te Bayer Leverkusen'den Liverpool'a katıldı.

Ancak Alman millî futbolcu, Anfield'da o göz kamaştırıcı performansını tekrarlamakta zorlandı. Premier League'de süren sıkıntıları, ülkesindeki gözlemcilerin dikkatini çekti ve Bayern'in ona bir çıkış yolu sunabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

Hainer, kulübün transfer için girişimde bulunma niyeti olmadığını doğrulayarak bu söylentilere hızla son verdi. Bayern, oyuncuya büyük değer verse de şu anda bir transferi değerlendirmiyor.