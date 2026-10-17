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Florian Wirtz Liverpoolgetty
Yosua Arya
Çeviri:

Liverpool'daki sıkıntılar sürerken Bayern Münih yöneticisi Herbert Hainer'den Florian Wirtz hakkında samimi itiraf: “Neredeyse biraz üzülüyorum”

F. Wirtz
Liverpool
Bayern Münih
Bundesliga
Premier Lig

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Liverpool kariyerine yavaş başlayan Florian Wirtz’in durumuna üzüldüğünü dile getirdi. Ancak Alman yönetici, Bayern Münih’in eski Bayer Leverkusen oyun kurucusuna Anfield’dan ayrılması için bir çıkış yolu sunmayacağını vurguladı.

  • Bayern, Wirtz transferi ihtimalini dışladı

    Bayern Başkanı Hainer, İngiltere'deki yavaş başlangıcına rağmen Wirtz için transfer girişiminde bulunmayacaklarını açıkladı. 23 yaşındaki oyun kurucu, Bundesliga'nın en iyi yeteneklerinden biri olarak güçlü bir ün kazandıktan sonra 2025'te Bayer Leverkusen'den Liverpool'a katıldı.

    Ancak Alman millî futbolcu, Anfield'da o göz kamaştırıcı performansını tekrarlamakta zorlandı. Premier League'de süren sıkıntıları, ülkesindeki gözlemcilerin dikkatini çekti ve Bayern'in ona bir çıkış yolu sunabileceği yönünde spekülasyonlara yol açtı.

    Hainer, kulübün transfer için girişimde bulunma niyeti olmadığını doğrulayarak bu söylentilere hızla son verdi. Bayern, oyuncuya büyük değer verse de şu anda bir transferi değerlendirmiyor.

  • Florian Wirtz Liverpool 2026-27Getty

    Hainer zor günler geçiren yıldız için üzülüyor

    Orta saha oyuncusunun İngiliz futboluna uyum sürecinden söz eden Hainer, vatandaşının durumuna üzüldüğünü kabul etti. Wirtz'in yaklaşan millî takım görevleri öncesinde yeniden form tutmasının önemini de vurguladı.

    “Öncelikle Florian Wirtz'in olağanüstü bir oyuncu olduğunu düşünüyorum, bundan kesinlikle şüphe yok,” diyen Hainer, Sports Witness'ın aktardığına göre sözlerini şöyle sürdürdü: “Leverkusen'deki formunu İngiltere'de henüz yakalayamadığı için onun adına neredeyse üzülüyorum, çünkü Almanya millî takımında da ona ihtiyacımız var.”

  • Sönük başlangıcına rağmen güvenilir bir yedek

    Wirtz, beklentilerin altında kalan istatistiklerine rağmen Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola'nın tam desteğini almaya devam ediyor. Alman oyun kurucu, bu sezon şu ana kadar Liverpool'un Premier League ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı sekiz maçın tamamına ilk 11'de başladı.

    Ancak bu ilk sekiz maçtaki katkısı yalnızca iki asistle sınırlı kaldı. Dışarıdan gelen eleştirilere ve transfer spekülasyonlarına rağmen Bayern, mevcut kadrosunun zaten tamamlandığını düşünüyor.

    Hainer sözlerini, "Öylesine kaliteli bir kadromuz var ki şu anda son derece memnunuz. Bu nedenle bizim için gündemde olan bir konu değil," diyerek tamamladı.

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  • Florian Wirtz Liverpool 2026 Sommergetty

    Iraola oyun kurucuya güvenmeye devam ediyor

    Wirtz için öncelik, Liverpool’da sahadaki gidişatı tersine çevirmek. Iraola, yaratıcı orta saha oyuncusunu ilk 11’inin temel parçalarından biri olarak görüyor; ona düzenli olarak süre veriyor ve güven duyuyor.

    Şimdi Wirtz’in üzerindeki baskı, düzenli olarak ilk 11’de yer bulmasını maçların sonucuna etki eden katkılara dönüştürmesi yönünde. Sezon ilerledikçe hücumun son bölümündeki etkisini artırmalı, gol ve asist sayılarını yükseltmeli.

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