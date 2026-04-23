Liverpool'da sürpriz bir ayrılık mı? Yıldız oyuncu, Juventus ile anlaşmaya varmış gibi görünüyor

Brezilyalı oyuncunun ayrılması, Mart ortasında Liverpool'daki süresi dolan sözleşmesini 2027'ye kadar bir yıl daha uzatmış olması nedeniyle sürpriz olurdu. Basın haberlerine göre, İngiliz dev kulübün bu yönde bir opsiyonu vardı ve bu opsiyon kullanıldı.

Moretto'ya göre Liverpool, önümüzdeki haftalarda kaleci pozisyonundaki durumunu analiz edecek ve sonunda Alisson'u bırakıp bırakmayacağına dair bir karar verecek. Fabrizio Romano da 33 yaşındaki oyuncuyu Juve ile ilişkilendiriyor: Ona göre Bianconeri yaz aylarında bir üst düzey kaleci transfer etmek istiyor ve Alisson bu konuda en çok istenen aday. Brezilya milli takım kalecisi, 2016'dan 2018'e kadar AS Roma'da forma giydiği İtalya'ya geri dönme fikrini beğeniyor.

Ancak uzun yıllardır forma giydiği kulübü Liverpool'a saygı duyduğu için, öncelikle Reds'in yakın gelecekteki planlarını ayrıntılı olarak dinlemek istiyor. Romano'ya göre, Liverpool'un gelecek sezondan itibaren kalede Alisson'u mu yoksa yedeği Giorgi Mamardashvili'yi mi oynatmayı planladığına dair tüm taraflar arasında yakında görüşmeler yapılacak.

Reds, 25 yaşındaki Gürcü oyuncuyu 2024 yılında Alisson'un uzun vadeli halefi olarak transfer etmişti. Bir yıllık kiralık döneminin ardından FC Valencia'ya geri dönen Mamardashvili, geçen yaz nihayet takıma katıldı.