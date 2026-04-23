Transfer uzmanı Matteo Moretto, Alisson'un Juventus Turin ile sözlü bir anlaşmaya vardığını bildirdi.
Çeviri:
Liverpool'da sürpriz bir ayrılık mı? Yıldız oyuncu, Juventus ile anlaşmaya varmış gibi görünüyor
Brezilyalı oyuncunun ayrılması, Mart ortasında Liverpool'daki süresi dolan sözleşmesini 2027'ye kadar bir yıl daha uzatmış olması nedeniyle sürpriz olurdu. Basın haberlerine göre, İngiliz dev kulübün bu yönde bir opsiyonu vardı ve bu opsiyon kullanıldı.
Moretto'ya göre Liverpool, önümüzdeki haftalarda kaleci pozisyonundaki durumunu analiz edecek ve sonunda Alisson'u bırakıp bırakmayacağına dair bir karar verecek. Fabrizio Romano da 33 yaşındaki oyuncuyu Juve ile ilişkilendiriyor: Ona göre Bianconeri yaz aylarında bir üst düzey kaleci transfer etmek istiyor ve Alisson bu konuda en çok istenen aday. Brezilya milli takım kalecisi, 2016'dan 2018'e kadar AS Roma'da forma giydiği İtalya'ya geri dönme fikrini beğeniyor.
Ancak uzun yıllardır forma giydiği kulübü Liverpool'a saygı duyduğu için, öncelikle Reds'in yakın gelecekteki planlarını ayrıntılı olarak dinlemek istiyor. Romano'ya göre, Liverpool'un gelecek sezondan itibaren kalede Alisson'u mu yoksa yedeği Giorgi Mamardashvili'yi mi oynatmayı planladığına dair tüm taraflar arasında yakında görüşmeler yapılacak.
Reds, 25 yaşındaki Gürcü oyuncuyu 2024 yılında Alisson'un uzun vadeli halefi olarak transfer etmişti. Bir yıllık kiralık döneminin ardından FC Valencia'ya geri dönen Mamardashvili, geçen yaz nihayet takıma katıldı.
- Getty Images Sport
Alisson geliyor mu? Juventus Torino yeni bir üst düzey kaleci arıyor
Alisson birinci kaleci olmaya devam etti, ancak bu sezon boyunca sakatlık nedeniyle sık sık forma giyemedi. Şu anda da uyluk sakatlığı nedeniyle kadroda yer almıyor. Bu nedenle Mamardashvili bu sezon içinde birkaç kez forma giydi.
Liverpool, 2018 yılında Alisson için Roma'ya 72,5 milyon euro transfer ücreti ödemişti. Kaleci, 2019'daki Şampiyonlar Ligi zaferi veya 2020 ve 2025'teki iki İngiltere şampiyonluğu gibi sonraki yıllardaki büyük başarıların önemli bir parçasıydı. Ayrıca, dünyanın en iyi kalecilerinden biri olarak kendini kanıtladı ve Liverpool formasıyla şu ana kadar toplam 332 kez sahaya çıktı.
Juventus'ta efsanevi Gianluigi Buffon döneminin sona ermesinin ardından, ilk olarak Wojciech Szczesny birkaç yıl boyunca bir numara oldu. Polonyalı oyuncu 2024'te kariyerine son vermişti, ancak kısa bir süre sonra tekrar devam etti ve FC Barcelona'ya transfer oldu.
Juve'de Szczesny'nin izinden Michele Di Gregorio geçecekti, ancak o da en iyi kaleciler arasında sayılmıyor ve şu ana kadar tam anlamıyla ikna edici bir performans sergileyemedi. Bu sezon, asıl yedek kaleci Mattia Perin de ara sıra Di Gregorio'nun yerine tercih edildi.
Juventus Torino'ya transfer mi olacak? Alisson'un bugüne kadarki profesyonel kariyeri
Dönem
Kulüp
Maçlar
2013 - 2016
Internacional
101
2016 - 2018
AS Roma
64
2018'den beri
Liverpool FC
332