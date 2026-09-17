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Alexander Isak Liverpool 2026-27Getty
Chris Burton
Çeviri:

Liverpool'da suçlayıcı parmak neden Alexander Isak'a çevrilmiyor: Michael Owen, 125 milyon sterlinlik golcünün etrafındaki daha büyük tabloyu açıklıyor

A. Isak
Liverpool
Premier Lig
AFC Bournemouth - Liverpool

Alexander Isak, Liverpool’a rekor kıran 125 milyon sterlinlik (167 milyon dolar) transferinin ardından henüz gerçekten ikna edebilmiş değil, ancak Michael Owen, İsveçli golcünün yaşadığı bu sıkıntılarda suçun tamamen onda olmadığını GOAL’a anlattı. Anfield’daki ilk sezonunda yalnızca dört gol kaydedildi; fiziksel sorunlar ilerleyişini sekteye uğrattı, ancak çevresindekilerden daha fazla destek alması gerekiyor.

  • Isak, rekor kıran transferinin ardından istikrar yakalamakta zorlandı

    Isak, Newcastle'dan ayrılıp Merseyside'a giderken Britanya futbol tarihinin en pahalı oyuncusu oldu. Bu transferi zorlayarak gerçekleştirdikten sonra, Liverpool'a uygun bir sezon öncesi hazırlık programı olmadan katıldı.

    Bu da yeni takımında sezona yavaş bir başlangıç yapmasına yol açtı; Aralık 2025'te yaşadığı bacak kırığı da istikrar ve özgüven yakalama çabalarını daha da sekteye uğrattı. Bu sezon 26 yaşındaki yetenekli oyuncudan daha fazlası bekleniyordu.

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  • Alexander Isak Liverpool 2026-27 goal ForestGetty

    Bu sezon üç gol attı ama şimdi üst üste üç maçtır gol atamıyor

    Premier League'de Nottingham Forest ve Ipswich'e karşı oynanan art arda maçlarda üç gol attı, ancak o kısa süreli çıkışın ardından çıktığı üç maçta da gol bulamadı.

    Kolektif hedefe olan katkısıyla ilgili sorular sorulmaya devam ediyor ve İsveçli milli oyuncunun yüksek beklentileri karşılama konusunda doğru zihniyeti benimseyip benimsemediği de tartışılıyor.

  • Isak, beklentileri karşılamakta neden zorlandı?

    Sakatlıkların Isak'ı geride tutan tek şey olup olmadığı, ya da başka endişeler bulunup bulunmadığı sorulduğunda, şu anda British oyuncuların Birleşik Krallık oyuncuları için seçilen en iyi online casinoları karşılaştırmasına yardımcı olan Casino.org'un elçisi olarak görev yapan eski Liverpool forveti Owen, GOAL'e şu açıklamayı yaptı: “Bence artık mesele kondisyon değil, çünkü uzun sayılabilecek bir süredir yeniden takımın içinde, sezonu tamamladı, ardından bir Dünya Kupası'na gitti ve sonra da tam bir sezon öncesi kamp dönemi geçirdi vb.

    “Bu yüzden bence artık sorun kondisyon değil ama zor olan şu ki bir takımda oynarken, Liverpool geçen yıl zorlandı ve o fit olduğunda da takım zorlanıyordu. Parmağı [Florian] Wirtz'e de çevirebilirdik, geçen sezon [Dominik] Szoboszlai hariç neredeyse herkesi de suçlayabilirdik. Büyük transfer siz olduğunuzda bütün gözler size çevrilir ama geçen sezon Szoboszlai dışında kim kendini hakkıyla ortaya koyabildi? Bu gerçekten çok zor.

    “Öte yandan geçmişte Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool'da da bunu gördük; insanlar kadronun içinde ve çevresinde birkaç ortalama oyuncu olduğunu düşündüğünde, ivme geldiğinde, işler yoluna girmeye başladığında, bir zamanlar herkesin sıradan profesyoneller olarak gördüğü bu [Andy] Robertson'lar, [James] Milner'lar ve [Jordan] Henderson'lar bir anda herkesin gözünde herhangi bir takımın düzenindeki en hayati parçalar hâline geliyor.

    “Söylemeye çalıştığım şu: Yükselen gelgit bir bakıma bütün tekneleri yukarı kaldırır ve bizim yaptığımız tek şey, geçen sezon Liverpool'da çok fazla şey yanlış giderken suçu Isak'a yüklemek oldu, sonra da bir ölçüde Wirtz'e. Ama yine de bunun tek sebebi, muhtemelen en pahalı iki isim olmaları.”

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  • Florian Wirtz Liverpool 2026-27Getty

    Wirtz, kaybolan kıvılcımı arayan bir başka pahalı takviye

    Wirtz, Anfield'da hâlâ kayıp kıvılcımını arayan bir diğer gösterişli takviye konumunda. Alman oyun kurucunun boynuna 116 milyon sterlinlik (155 milyon dolar) bir bonservis etiketi asıldı. Isak ve arkadaşlarının tüm silahlarıyla ateş etmesini sağlayacak cephaneyi sunma görevi ona verildi.

    Bu sezon tüm kulvarlarda yenilgi yüzü görmeyen Liverpool'un, 2026-27 sezonunun ilk milli ara dönemine girmeden önce oynayacağı bir maç daha var. Bu karşılaşmada takım, pazar günü teknik direktör Andoni Iraola'nın eski kulübü Bournemouth'a konuk olacak.

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