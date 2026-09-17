Liverpool'da suçlayıcı parmak neden Alexander Isak'a çevrilmiyor: Michael Owen, 125 milyon sterlinlik golcünün etrafındaki daha büyük tabloyu açıklıyor

Sakatlıkların Isak'ı geride tutan tek şey olup olmadığı, ya da başka endişeler bulunup bulunmadığı sorulduğunda, şu anda British oyuncuların Birleşik Krallık oyuncuları için seçilen en iyi online casinoları karşılaştırmasına yardımcı olan Casino.org'un elçisi olarak görev yapan eski Liverpool forveti Owen, GOAL'e şu açıklamayı yaptı: “Bence artık mesele kondisyon değil, çünkü uzun sayılabilecek bir süredir yeniden takımın içinde, sezonu tamamladı, ardından bir Dünya Kupası'na gitti ve sonra da tam bir sezon öncesi kamp dönemi geçirdi vb.

“Bu yüzden bence artık sorun kondisyon değil ama zor olan şu ki bir takımda oynarken, Liverpool geçen yıl zorlandı ve o fit olduğunda da takım zorlanıyordu. Parmağı [Florian] Wirtz'e de çevirebilirdik, geçen sezon [Dominik] Szoboszlai hariç neredeyse herkesi de suçlayabilirdik. Büyük transfer siz olduğunuzda bütün gözler size çevrilir ama geçen sezon Szoboszlai dışında kim kendini hakkıyla ortaya koyabildi? Bu gerçekten çok zor.

“Öte yandan geçmişte Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool'da da bunu gördük; insanlar kadronun içinde ve çevresinde birkaç ortalama oyuncu olduğunu düşündüğünde, ivme geldiğinde, işler yoluna girmeye başladığında, bir zamanlar herkesin sıradan profesyoneller olarak gördüğü bu [Andy] Robertson'lar, [James] Milner'lar ve [Jordan] Henderson'lar bir anda herkesin gözünde herhangi bir takımın düzenindeki en hayati parçalar hâline geliyor.

“Söylemeye çalıştığım şu: Yükselen gelgit bir bakıma bütün tekneleri yukarı kaldırır ve bizim yaptığımız tek şey, geçen sezon Liverpool'da çok fazla şey yanlış giderken suçu Isak'a yüklemek oldu, sonra da bir ölçüde Wirtz'e. Ama yine de bunun tek sebebi, muhtemelen en pahalı iki isim olmaları.”