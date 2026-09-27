AFP
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Liverpool'da sakatlık endişesi! Alexander Isak, Uluslar Ligi'nde aldığı darbenin ardından İsveç kadrosundan evine gönderildi
Anfield yıldızı milli takımda darbe aldı
Liverpool, Isak'ın fiziksel bir sorun yaşamasının ardından planlanandan önce kulübe döneceğini resmen doğruladı. Premier League devinde olağanüstü bir form grafiği sergileyen İsveçli milli oyuncunun, bu milli ara sırasında ülkesini dört maçlık programda temsil etmesi bekleniyordu. Ancak açılış maçında forma giydikten sonra, iyileşme sürecine AXA Training Centre'da odaklanmak için İsveç'in bu dönemdeki Uluslar Ligi kampanyasında kalan üç karşılaşmayı kaçıracak.
Kulüp, durumla ilgili taraftarları bilgilendirmek ve Newcastle'ın eski oyuncusu için atılacak sonraki adımları açıklamak amacıyla resmî bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 'Alexander Isak, hafif bir sakatlık nedeniyle milli görevden Liverpool'a dönecek. Forvet oyuncusu, mevcut milli arada İsveç'in kalan üç maçında yer almayacak ve şimdi AXA Training Centre'da kulübün sağlık ekibi tarafından değerlendirilecek.'
- Getty Images Sport
Yeni sezona verimli başlangıç
Isak, cuma günü İsveç'in Romanya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta 90 dakikanın tamamında sahada kaldı ve bir gol attı. Ancak Liverpool forveti, artık pazartesi günü Polonya ile oynanacak karşılaşmanın yanı sıra 2 Ekim'de Bosna-Hersek'e karşı ve 5 Ekim'de Romanya ile oynanacak rövanş olmak üzere yaklaşan B Ligi 4. Grup maçlarını da kaçıracak.
Isak, Premier Lig'de çıktığı sadece beş maçta şimdiden dört kez fileleri havalandırdı ve Liverpool'un ligde şu ana kadarki toplam gollerinin yarısından fazlasını attı. Son katkısı, Bournemouth karşısında galibiyeti getiren gol oldu; bu gol, Anfield'daki zorlu ilk sezonundaki gol sayısını şimdiden geçtiği anlamına geliyor. Şu anda Premier Lig Gol Krallığı yarışında onun üzerinde yalnızca Manchester City'nin süperstarı Erling Haaland yer alıyor ve bu da Iraola'nın taktik düzenindeki önemini ortaya koyuyor.
Premier League kulüpleri teyakkuzda
Liverpool, kulüp teknik direktörleri açısından zorlu geçen bu milli arada kadro sorunları yaşayan tek takım değil. "Milli ara laneti", aynı anda birkaç üst düzey kulübü birden vuruyor gibi görünüyor; Arsenal ve Sunderland da kilit forvetlerinin sakatlandığını bildirdi. Perşembe akşamı Kai Havertz, Almanya adına oynarken oyundan çıkmak zorunda kaldı. Brian Brobbey de Amsterdam'da Almanya ile Hollanda arasında oynanan aynı yüksek tempolu karşılaşmada darbe aldı.
Bu milli ara döneminin uzamasıyla birlikte, Premier League'de maçlar ekim ayının ikinci hafta sonuna kadar yeniden başlamayacak. Bu da Liverpool'un sağlık ekibine Isak'ın fiziksel durumunu toparlamak için kısa bir zaman tanıyor, ancak yaklaşan maçların yoğunluğu nedeniyle Iraola, yıldız oyuncusunun uzun süre sahalardan uzak kalmamasını çaresizce isteyecektir.
- AFP
Milli aranın ardından zorlu sınavlar bekliyor
Liverpool şu anda Premier League puan durumunda 9 puanla altıncı sırada yer alıyor ve lider Manchester City'nin 6 puan gerisinde bulunuyor. Milli aranın sona ermesinin ardından Liverpool, 11 Ekim'de Anfield'da City ile yüksek önem taşıyan bir maça çıkacak.
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