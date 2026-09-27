Liverpool'da sakatlık endişesi! Alexander Isak, Uluslar Ligi'nde aldığı darbenin ardından İsveç kadrosundan evine gönderildi

Liverpool, Isak'ın fiziksel bir sorun yaşamasının ardından planlanandan önce kulübe döneceğini resmen doğruladı. Premier League devinde olağanüstü bir form grafiği sergileyen İsveçli milli oyuncunun, bu milli ara sırasında ülkesini dört maçlık programda temsil etmesi bekleniyordu. Ancak açılış maçında forma giydikten sonra, iyileşme sürecine AXA Training Centre'da odaklanmak için İsveç'in bu dönemdeki Uluslar Ligi kampanyasında kalan üç karşılaşmayı kaçıracak.

Kulüp, durumla ilgili taraftarları bilgilendirmek ve Newcastle'ın eski oyuncusu için atılacak sonraki adımları açıklamak amacıyla resmî bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 'Alexander Isak, hafif bir sakatlık nedeniyle milli görevden Liverpool'a dönecek. Forvet oyuncusu, mevcut milli arada İsveç'in kalan üç maçında yer almayacak ve şimdi AXA Training Centre'da kulübün sağlık ekibi tarafından değerlendirilecek.'