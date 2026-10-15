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Gianluca Minchiotti
Çeviri:

Liverpool'da Leoni ne zaman yeniden oynayacak? Iraola açıkladı: "Bir ay kaybettik, işte ne zaman dönecek"

G. Leoni
Liverpool
A. Iraola

Liverpool'un teknik direktörü, eski Parma oyuncusu genç savunmacının sakatlıktan iyileşme süreci hakkında konuşuyor.

Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, geçen sezon Liverpool formasıyla yalnızca bir maçta oynadıktan sonra sakatlanan, eski Parma oyuncusu 2006 doğumlu savunmacı Giovanni Leoni'nin durumu ve iyileşme süreci hakkında konuştu.


Leoni, Eylül 2025'te Anfield'da Southampton'a karşı oynanan Carabao Cup maçında Liverpool formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada ön çapraz bağını kopardı. Son bir yıldır AXA Training Centre'da kulübün sağlık ekibiyle birlikte iyileşme programını aralıksız sürdüren savunmacı, takımla çalışmalara dönmeye giderek yaklaşıyor.


Ancak 19 yaşındaki oyuncunun başlangıçta son millî arada gerçekleşmesi beklenen takıma dönüşü, kasım ayındaki millî araya ertelendi. Liverpool, oyuncunun fiziksel durumu konusunda son derece temkinli davranmayı tercih ediyor.


Iraola, bugün Brentford maçı öncesindeki basın toplantısında Liverpool'un resmî sitesinde yer alan şu açıklamayı yaptı: "Beklediğimizden daha uzun sürüyor. Plan, son millî arada takımla antrenmanlara katılmasıydı ancak bu muhtemelen bir sonraki millî arada gerçekleşecek. Dolayısıyla iyileşme sürecinde bir ay kaybettik."


  • Iraola şöyle devam etti: "Giovanni'nin sakatlığına gelince, ben o sırada orada değildim ama sağlık ekibiyle konuştuğumda sakatlığın yalnızca ön çapraz bağla sınırlı olmadığı ortaya çıktı: Ön çapraz bağın yanı sıra dizdeki başka yapıları da etkileyen ciddi bir sakatlıktı.


    "Kendine çok güvenmesi gerekiyor; rehabilitasyon süreci büyük özen gerektiriyor ve takıma döndüğünde en iyi durumda olduğundan emin olmak istiyoruz.


    "Bir aksama yaşandığı doğru; tam olarak sakatlığın nüksetmesi değil ama hafif bir gecikme diyelim. Mevcut plana göre önümüzdeki arada takıma dönecek. Çok fazla zaman kalmadı, ancak sürecin öngörülenden biraz daha uzun sürdüğü doğru."


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