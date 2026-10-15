Liverpool Teknik Direktörü Andoni Iraola, geçen sezon Liverpool formasıyla yalnızca bir maçta oynadıktan sonra sakatlanan, eski Parma oyuncusu 2006 doğumlu savunmacı Giovanni Leoni'nin durumu ve iyileşme süreci hakkında konuştu.
Leoni, Eylül 2025'te Anfield'da Southampton'a karşı oynanan Carabao Cup maçında Liverpool formasıyla çıktığı ilk karşılaşmada ön çapraz bağını kopardı. Son bir yıldır AXA Training Centre'da kulübün sağlık ekibiyle birlikte iyileşme programını aralıksız sürdüren savunmacı, takımla çalışmalara dönmeye giderek yaklaşıyor.
Ancak 19 yaşındaki oyuncunun başlangıçta son millî arada gerçekleşmesi beklenen takıma dönüşü, kasım ayındaki millî araya ertelendi. Liverpool, oyuncunun fiziksel durumu konusunda son derece temkinli davranmayı tercih ediyor.
Iraola, bugün Brentford maçı öncesindeki basın toplantısında Liverpool'un resmî sitesinde yer alan şu açıklamayı yaptı: "Beklediğimizden daha uzun sürüyor. Plan, son millî arada takımla antrenmanlara katılmasıydı ancak bu muhtemelen bir sonraki millî arada gerçekleşecek. Dolayısıyla iyileşme sürecinde bir ay kaybettik."