Iraola şöyle devam etti: "Giovanni'nin sakatlığına gelince, ben o sırada orada değildim ama sağlık ekibiyle konuştuğumda sakatlığın yalnızca ön çapraz bağla sınırlı olmadığı ortaya çıktı: Ön çapraz bağın yanı sıra dizdeki başka yapıları da etkileyen ciddi bir sakatlıktı.





"Kendine çok güvenmesi gerekiyor; rehabilitasyon süreci büyük özen gerektiriyor ve takıma döndüğünde en iyi durumda olduğundan emin olmak istiyoruz.





"Bir aksama yaşandığı doğru; tam olarak sakatlığın nüksetmesi değil ama hafif bir gecikme diyelim. Mevcut plana göre önümüzdeki arada takıma dönecek. Çok fazla zaman kalmadı, ancak sürecin öngörülenden biraz daha uzun sürdüğü doğru."



