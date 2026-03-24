Liverpool’da form tutma ve sahada süre bulma konusunda zorluklar yaşayan ‘kırılgan oyuncu’ Federico Chiesa’ya İtalyan efsane transfer tavsiyesinde bulundu
Chiesa'nın Liverpool'daki istatistikleri: Goller ve maç sayısı
Chiesa, 2021'de İtalya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasının ve Fiorentina ile Juventus'taki performanslarıyla değerinin hızla artmasının ardından, 2024 yazında Merseyside'a uygun bir bedelle transfer oldu.
28 yaşındaki oyuncunun geçmişi göz önüne alındığında, 10 milyon sterlinlik (13 milyon dolar) transfer, Liverpool için büyük bir başarı olarak değerlendirildi, ancak sakatlık geçmişiyle ilgili sorular da hiç eksik olmadı. Chiesa, Eylül ortasına kadar Reds formasıyla resmi bir maça çıkamadı ve Anfield'daki ilk takvim yılı sona ermeden önce Premier Lig'de sadece 18 dakika sahada kaldı.
Arne Slot yönetiminde şampiyonluğa ulaşılan ilk sezonunda sadece 14 maça çıktı. 2025 yılında geleceği hakkında kaçınılmaz spekülasyonlar başladı ve Serie A'ya geri dönme ihtimali gündeme geldi.
Chiesa, Luis Diaz'ın ayrılışını gördükten sonra kalmayı tercih etti ve bu sezon 32 maçta forma giydi. Ancak ilk 11'de yer bulması hâlâ zor ve Liverpool, kendileri için sadece beş gol atan bu oyuncunun en iyi halini henüz görmedi.
Chiesa, bir sonraki transfer döneminde Liverpool'dan ayrılmalı mı?
Son zamanlarda, maçların sonlarında zamanın boşa harcanması ve kendini gösterebileceği fırsatların kısıtlı olması nedeniyle, Slot için geç dönemlerde oyuna giren bir seçenek haline geldi; bu durum da transfer söylentilerinin artmasına neden oluyor. GOAL ile yapılan özel röportajda Chiesa’nın bir sonraki transfer döneminde takım değiştirmesi gerekip gerekmediğine ilişkin bir soruya yanıt veren eski İtalya milli futbolcusu Ambrosini – Wiz Slots ile işbirliği içinde konuşurken – şunları söyledi: “Bu kolay değil, çünkü onun için psikolojik bir durumdan bahsediyoruz. Çözmesi gereken bazı sorunları olduğunu biliyorum. Ve bazen çok kırılgan bir adam.
“Bu yüzden öncelikle zihninde gücünü bulması gerekiyor. Belki İtalya'ya dönmek ona yardımcı olabilir. Belki bu durum ona yardımcı olabilir. Liverpool'da olanlara rağmen geri dönüp farklı duygular hissetmek. Neden olmasın?”
Serie A'nın önde gelen takımları hala Chiesa'ya ilgi duyacak mı?
Chiesa, son İtalya milli takım kadrosundan çıkarılmasının ardından yaşadığı sıkıntılarla boğuşmaya devam ediyor. Oyuncu, Euro 2024’te İsviçre’ye karşı oynanan son 16 turu maçında forma giydikten sonra milli takımda forma giymedi. İtalya’nın 2026 Dünya Kupası’na katılma umudu sürerken, Chiesa’nın 51 maçlık milli takım rekoruna yeni bir maç eklenmesi yakın zamanda pek olası görünmüyor.
Chiesa'nın üzerinde bu kadar çok şüphe varken, onun hizmetlerini almayı düşünen herhangi bir kulüp için bir risk teşkil edecektir. Serie A'nın önde gelen takımlarının hala ilgilenip ilgilenmeyeceği sorulduğunda Ambrosini şunları ekledi: “Burada İtalya'da, Ocak ayında bile Juventus için onun hakkında konuşuyorduk. Belki de herkesi tanıdığı bir yere geri dönmek ona yardımcı olabilir, Juventus'a da yardımcı olabilir.
“Ama her şeyden önce, içindeki gücü geliştirmesi gerekiyor. Kendine güvenini. Ve onun için bunu umuyorum. Juventus veya AC Milan için bile, eğer farklı bir şekilde oynamaya karar verirlerse. Çünkü AC Milan için, bu sezon benimsedikleri stil göz önüne alındığında, Federico gibi bir oyuncuya ihtiyaçları yok.
“Ancak İtalya’nın en iyi takımı olmasa bile, başka bir seçenekle İtalya’ya dönmesi, o seviyedeki bir kadro onun için iyi olabilir. Kendisi için iyi olan, kendini iyi hissettiği bir durumu seçmesi önemli.”
Liverpool, 10 milyon sterlinlik Chiesa transferinden parasını geri almalı
Chiesa'nın Liverpool ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. İngiliz futbolunda beklenen etkiyi yaratamamış olsa da, Kırmızılar herhangi bir satıştan en azından yatırımlarını geri kazanabileceklerinden emin. Önümüzdeki haftalarda, bundan sonra ne olacağına dair bazı önemli kararların bir an önce alınması gerekiyor.