Liverpool’da form tutma ve sahada süre bulma konusunda zorluklar yaşayan ‘kırılgan oyuncu’ Federico Chiesa’ya İtalyan efsane transfer tavsiyesinde bulundu

Chiesa, 2021'de İtalya Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nı kazanmasının ve Fiorentina ile Juventus'taki performanslarıyla değerinin hızla artmasının ardından, 2024 yazında Merseyside'a uygun bir bedelle transfer oldu.

28 yaşındaki oyuncunun geçmişi göz önüne alındığında, 10 milyon sterlinlik (13 milyon dolar) transfer, Liverpool için büyük bir başarı olarak değerlendirildi, ancak sakatlık geçmişiyle ilgili sorular da hiç eksik olmadı. Chiesa, Eylül ortasına kadar Reds formasıyla resmi bir maça çıkamadı ve Anfield'daki ilk takvim yılı sona ermeden önce Premier Lig'de sadece 18 dakika sahada kaldı.

Arne Slot yönetiminde şampiyonluğa ulaşılan ilk sezonunda sadece 14 maça çıktı. 2025 yılında geleceği hakkında kaçınılmaz spekülasyonlar başladı ve Serie A'ya geri dönme ihtimali gündeme geldi.

Chiesa, Luis Diaz'ın ayrılışını gördükten sonra kalmayı tercih etti ve bu sezon 32 maçta forma giydi. Ancak ilk 11'de yer bulması hâlâ zor ve Liverpool, kendileri için sadece beş gol atan bu oyuncunun en iyi halini henüz görmedi.