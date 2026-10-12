Anfield'da iddialı takviyelerin yaşadığı sıkıntılar hakkında soru yöneltilen eski Liverpool forveti Owen, Birleşik Krallık'taki oyuncuların güvenilir çevrim içi casino bilgilerine ulaşabildiği Casino.org'un elçisi olarak GOAL'e şunları söyledi: “Farklı oyunculara harcadığı para düşünüldüğünde bu, Liverpool için bir sorun.

“O parayı harcadıkları transfer döneminde Isak, Ekitike ve Wirtz'i aldılar. Harcadıkları paranın karşılığını şu anda alıyor gibi görünmüyorlar. Yükselen suların bütün gemileri kaldırdığı söylenir. Böyle durumlarda hep ya hep ya hiç oluyor.

“Onların kötü oyuncular olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Aksine, olağanüstü oyuncular olduklarını düşünüyorum. Transfer edildiklerinde umutlu, beklenti ve heyecan doluydum. Ancak süreç içinde takım iyi oynamadı.

“Sonra gözleriniz çok para harcanan oyunculara çevriliyor. ‘Bir dakika, takım geçen yıl çok iyiydi ve bütün bu para yatırıldı, nerede yanlış yapıldı?’ diye bakıyorsunuz. Gözler her zaman yüksek bedelli transferlere çevriliyor. Bunu anlıyorum. Yaşanan da bu.

“Barcola'nın orada yalnızca beş maç oynadığını biliyorum ama o transfer için bile şöyle düşünüyorsunuz: Sorun şu ki bu büyüklükte bir bonservis bedelini haklı çıkarmak için Mo Salah'ın rakamlarına ulaşmanız gerekiyor.

“Bir kulüpseniz ‘Pekâlâ, bu parayı harcıyorsak bunu haklı çıkarmak için o tür rakamlara ihtiyacımız var’ diye düşünürsünüz. Elbette kimse Mo Salah'ın rakamlarına yaklaşamayacak. Dolayısıyla bu bir sorun.

“Onun [Wirtz] yeterince iyi olmadığına inanmayı reddediyorum. Bunu farklı liglerde gördük. Millî takımda gördük. Ama Liverpool formasıyla beklentilerin altında kaldığı ve bunun bir sezondan uzun süredir devam ettiği tartışmasız.

“Bu bir sorun. Liverpool'un ondan en iyi verimi almanın bir yolunu bulması gerekiyor çünkü o potansiyele sahip olduğuna dair en ufak bir şüphe yok. Ancak bir yılı aşkın süre geçtiği için bu potansiyeli ortaya çıkarıp çıkaramayacakları büyük bir soru işareti.”