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Liverpool'da Florian Wirtz ve Bradley Barcola için ‘Mo Salah'ın istatistikleri’ sorunu: Michael Owen, değeri 100 milyon sterlini aşan yıldızların transfer bedellerine ilişkin soru işaretlerinin sürdüğünü kabul etti
Liverpool, Wirtz, Isak ve Ekitike için büyük paralar harcadı
Liverpool, 2025 yazında Alman orta saha oyuncusu Wirtz için 116 milyon sterlin (154 milyon dolar) harcadı. Wirtz, son Premier League şampiyonu olan bir takıma katıldı. Oldukça hareketli geçen transfer döneminde Alexander Isak, Hugo Ekitike ve Jeremie Frimpong için de büyük meblağlar ödendi.
Liverpool geçen sezon takım olarak hayal kırıklığı yarattı. Britanya transfer rekoruyla kadroya katılan Isak yalnızca dört gol attı. Wirtz de pek daha iyi bir performans sergileyemedi. Yaratıcı 10 numara rolünde oyunu etkili biçimde yönlendirmekte zorlandı ve Bayer Leverkusen'de gösterdiği parıltıyı yeniden yakalamayı hâlâ bekliyor.
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Cherki, Premier League'de oyun kurucu olarak Wirtz'i geride bırakıyor
City karşısında gözlerin üzerinde olduğu maçta beklentileri karşılayamadı. Rakibi Cherki ise Manchester City'nin üçüncü golünü şık bir vuruşla atarak maça damgasını vurdu. Bu gol, Merseyside'a konuk olan City'nin 10 kişi kalan rakibi karşısındaki farklı galibiyetini perçinledi.
Fransa millî oyuncusu Cherki, City'ye yalnızca 34 milyon sterline (45 milyon dolar) mal oldu ancak İngiltere'nin kuzeybatısında bugüne kadar sergilediği performans, Wirtz'in ortaya koyduğu performanstan çok daha etkileyici. Liverpool'un büyük paralar harcayarak doğru oyuncuları alıp almadığı ciddi biçimde sorgulanıyor.
Barcola da aynı yola girme tehlikesiyle karşı karşıya. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain'den 123 milyon sterlin (163 milyon dolar) karşılığında transfer edilen 24 yaşındaki oyuncu, tüm kulvarlarda çıktığı beş maçta henüz gol atamadı veya asist yapamadı.
Liverpool'ın yüksek bonservis bedeliyle transfer ettiği oyuncular neden zorlanıyor?
Anfield'da iddialı takviyelerin yaşadığı sıkıntılar hakkında soru yöneltilen eski Liverpool forveti Owen, Birleşik Krallık'taki oyuncuların güvenilir çevrim içi casino bilgilerine ulaşabildiği Casino.org'un elçisi olarak GOAL'e şunları söyledi: “Farklı oyunculara harcadığı para düşünüldüğünde bu, Liverpool için bir sorun.
“O parayı harcadıkları transfer döneminde Isak, Ekitike ve Wirtz'i aldılar. Harcadıkları paranın karşılığını şu anda alıyor gibi görünmüyorlar. Yükselen suların bütün gemileri kaldırdığı söylenir. Böyle durumlarda hep ya hep ya hiç oluyor.
“Onların kötü oyuncular olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Aksine, olağanüstü oyuncular olduklarını düşünüyorum. Transfer edildiklerinde umutlu, beklenti ve heyecan doluydum. Ancak süreç içinde takım iyi oynamadı.
“Sonra gözleriniz çok para harcanan oyunculara çevriliyor. ‘Bir dakika, takım geçen yıl çok iyiydi ve bütün bu para yatırıldı, nerede yanlış yapıldı?’ diye bakıyorsunuz. Gözler her zaman yüksek bedelli transferlere çevriliyor. Bunu anlıyorum. Yaşanan da bu.
“Barcola'nın orada yalnızca beş maç oynadığını biliyorum ama o transfer için bile şöyle düşünüyorsunuz: Sorun şu ki bu büyüklükte bir bonservis bedelini haklı çıkarmak için Mo Salah'ın rakamlarına ulaşmanız gerekiyor.
“Bir kulüpseniz ‘Pekâlâ, bu parayı harcıyorsak bunu haklı çıkarmak için o tür rakamlara ihtiyacımız var’ diye düşünürsünüz. Elbette kimse Mo Salah'ın rakamlarına yaklaşamayacak. Dolayısıyla bu bir sorun.
“Onun [Wirtz] yeterince iyi olmadığına inanmayı reddediyorum. Bunu farklı liglerde gördük. Millî takımda gördük. Ama Liverpool formasıyla beklentilerin altında kaldığı ve bunun bir sezondan uzun süredir devam ettiği tartışmasız.
“Bu bir sorun. Liverpool'un ondan en iyi verimi almanın bir yolunu bulması gerekiyor çünkü o potansiyele sahip olduğuna dair en ufak bir şüphe yok. Ancak bir yılı aşkın süre geçtiği için bu potansiyeli ortaya çıkarıp çıkaramayacakları büyük bir soru işareti.”
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Liverpool'un 2026-27 fikstürü: Şampiyonlar Ligi maçları yeniden başlıyor
Ryan Gravenberch’in kırmızı kart görmesinin ardından Manchester City karşısında alınan 3-0’lık yenilgi, Liverpool’un bu sezon Andoni Iraola yönetiminde resmî bir maçta yaşadığı ilk mağlubiyet oldu. Liverpool, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde LASK ile karşılaşırken bu yenilgiyi hemen telafi etme fırsatı bulacak.
İsveçli forvet Isak uyluk sakatlığıyla uğraşırken Wirtz ve Barcola gibi oyuncular da o maçta yeniden ritim bulmayı umacak. Ancak üzerlerindeki dokuz haneli fiyat etiketlerinin hakkını verdiklerini söyleyebilmeleri için önlerinde daha çok iş var.
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