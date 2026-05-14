Liverpool'da başarısız olan El Hadji Diouf, eski eşinin açtığı dava sonucunda ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı
Nafaka davası mahkemede sonuçlandı
Emekli Senegal milli futbolcu, toplamda yaklaşık 14.000 sterlin tutarındaki ödemelerde gecikme yaşadıktan sonra geçen yıl eski eşi tarafından dava edildi. 2023 yılında Bishop’tan boşandıktan sonra Diouf, şu anda 17 yaşında olan kızları Keyla’ya aylık nafaka ödemekle yasal olarak yükümlüydü. Mahkeme daha önce eski Premier Lig forvetine, sağlık masrafları ve okul ücretlerini karşılamanın yanı sıra aylık 670 sterlin ödemesini emretmişti.
Ancak mahkeme, Diouf'un bu ödemeleri bir yılı aşkın süredir yapmadığını öğrendi. Salı günü yapılan duruşmada, hakim bir yıllık ertelenmiş hapis cezası verdi ve eski eşine yaklaşık 13.220 sterline denk gelen 10 milyon Batı Afrika frangı ödemesini emretti. Yasal işlemler birçok kez ertelendi ve Diouf'un, nihai kararın gıyabında verilmesinden önce planlanan birkaç duruşmaya katılmadığı bildirildi.
Hukuk ekibi, Diouf'un servetini sorguluyor
Valerie Bishop, Baboucar Cisse ve Cheikh Sy’yi temsil eden avukatlar, eski futbolcunun borcunu ödeyebilecek mali imkânlara sahip olduğunu başarıyla savundular. Avukatlar, mülkler, reklam sözleşmeleri ve Senegal Futbol Federasyonu’ndaki devam eden mesleki faaliyetlerini de içerdiği bildirilen çeşitli gelir kaynaklarına işaret ettiler. Savcılık ise ödeme yapılmamasının mali sıkıntıdan ziyade bir tercih olduğunu savundu.
Senegal yasalarına, özellikle de 351. maddeye göre, hukuk sistemi aile nafakası ödemesini reddetmeye karşı sert bir tutum sergiliyor ve caydırıcı olarak genellikle hapis cezaları uygulanıyor. Hukuk danışmanı Mame Adama Gueye, geçen Kasım ayında görülen duruşma sırasında şu sert değerlendirmede bulundu: "Diouf tamamen ödeme gücüne sahiptir. Ödeme imkânı var, ancak bunu yapmayı reddediyor." İlk mahkeme kararına uymayı inatla reddetmesi, nihayetinde cezai suçlamalara ve ardından ertelenmiş hapis cezasına yol açtı.
Saha içinde ve dışında tartışmalı bir kariyer
Diouf, 2002 yılında Lens'ten 10 milyon sterlinlik bir transferle Anfield'a geldiğinde büyük bir şöhrete sahipti, ancak Liverpool tarihinin en hayal kırıklığı yaratan transferlerinden biri olarak hatırlanıyor. Merseyside'da geçirdiği süre boyunca, Premier League'de 55 maçta sadece 3 gol atarak hayal kırıklığı yarattı. Sonunda kulüpten ayrılıp Bolton Wanderers'a transfer oldu ve burada daha verimli bir dönem geçirdi, ardından Sunderland, Blackburn Rovers, Leeds United ve Rangers'ta gezgin bir kariyere devam etti.
İngiltere'deki kariyeri genellikle istikrarsızlıkla damgalanmış olsa da, Diouf kendi ülkesinde hala bir ikon olarak kabul ediliyor. Senegal'in 2002 Dünya Kupası çeyrek finallerine ulaşmasında kilit rol oynadı; bu turnuvada, açılış maçında son şampiyon Fransa'yı yenmesiyle büyük bir başarıya imza attı. O dönemdeki bireysel performansı sayesinde iki kez Afrika'da Yılın Futbolcusu ödülünü kazandı ve Pele'nin prestijli FIFA 100 listesinde yer aldı.
Disiplin sorunlarının geçmişi
İnkar edilemez yeteneğine rağmen, Diouf’un itibarı sık sık disiplin sorunları ve sportmenlik dışı davranışları nedeniyle lekelendi. Özellikle birkaç çok ses getiren tükürme olayına karışması nedeniyle birçok İngiliz taraftarın gözünde bir kötü adam haline geldi. UEFA Kupası maçında bir Celtic taraftarına tükürdüğü için Glasgow Şerif Mahkemesi tarafından 5.000 sterlin para cezasına çarptırıldı ve daha sonra Portsmouth savunucusu Arjan de Zeeuw'a karşı benzer bir suçtan dolayı üç maçlık men cezası aldı.