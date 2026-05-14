Liverpool'da başarısız olan El Hadji Diouf, eski eşinin açtığı dava sonucunda ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı

Emekli Senegal milli futbolcu, toplamda yaklaşık 14.000 sterlin tutarındaki ödemelerde gecikme yaşadıktan sonra geçen yıl eski eşi tarafından dava edildi. 2023 yılında Bishop’tan boşandıktan sonra Diouf, şu anda 17 yaşında olan kızları Keyla’ya aylık nafaka ödemekle yasal olarak yükümlüydü. Mahkeme daha önce eski Premier Lig forvetine, sağlık masrafları ve okul ücretlerini karşılamanın yanı sıra aylık 670 sterlin ödemesini emretmişti.

Ancak mahkeme, Diouf'un bu ödemeleri bir yılı aşkın süredir yapmadığını öğrendi. Salı günü yapılan duruşmada, hakim bir yıllık ertelenmiş hapis cezası verdi ve eski eşine yaklaşık 13.220 sterline denk gelen 10 milyon Batı Afrika frangı ödemesini emretti. Yasal işlemler birçok kez ertelendi ve Diouf'un, nihai kararın gıyabında verilmesinden önce planlanan birkaç duruşmaya katılmadığı bildirildi.