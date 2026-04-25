Liverpool-Crystal Palace maçı oyuncu değerlendirmeleri: Alexander Isak ve Florian Wirtz gol attı, Freddie Woodman ise Anfield'da bir anda kahraman oldu; ancak Mohamed Salah'ın veda turu acı bir şekilde yarıda kalmış olabilir

Liverpool taraftarlarının planlanan bilet fiyat artışlarını protesto ettiği, sönük geçen ilk çeyreğin ardından, Salah'a yapılan faul nedeniyle Kırmızılar'a penaltı verildi; ancak VAR, Brennan Johnson'ın Mısırlı forveti düşürmek yerine topa dokunduğunu gösterdi. Bu durum en azından Liverpool'a biraz can verdi ve Isak, Alexis Mac Allister'ın vuruşunu kontrol edip dönerek Dean Henderson'ı geçerek sezonun Premier Lig'deki üçüncü golünü atarak skoru açtı.

Palace buna karşılık verdi ve Freddie Woodman, Jean-Philippe Mateta'nın iki şutunu da iyi kurtardı; ikincisi, Robertson'ın alt köşeye sert bir şut göndererek sonlandırdığı bir kontra atağı başlattı.

Woodman, devre bitmeden kısa bir süre önce Maxence Lacroix'nın şutunu yine güzel bir kurtarışla önledi, ancak o Kop tribünlerinde kahraman olurken, kulübün efsanesi belki de son vedasını verdi, çünkü Salah, saat dolmadan hemen önce hamstring sakatlığı nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kaldı.

Woodman, Ismaila Sarr'ın şutunu kurtarırken sakatlandı ve Daniel Munoz boş kaleye topu göndererek tartışmalı bir şekilde bir gol geriye geldi. Bu durum, oyuna sonradan giren Jorgen Strand Larsen'in direğe çarpmasıyla gergin bir son dakikaya yol açtı. Ancak Liverpool direndi ve Wirtz, Kop tribünü önünde etkileyici bir vuruşla Arne Slot'un takımının Aston Villa'yı geçmesini ve Şampiyonlar Ligi elemeleri mücadelesinde altıncı sıradaki Brighton'a karşı sekiz puanlık üstünlüğünü korumasını sağladı.

