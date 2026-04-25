Woodman Isak Salah Liverpool
Liverpool-Crystal Palace maçı oyuncu değerlendirmeleri: Alexander Isak ve Florian Wirtz gol attı, Freddie Woodman ise Anfield'da bir anda kahraman oldu; ancak Mohamed Salah'ın veda turu acı bir şekilde yarıda kalmış olabilir

Liverpool, Cumartesi günü Crystal Palace'ı 3-1 mağlup ederek Premier Lig sıralamasında dördüncü sıraya yükseldi. Alexander Isak ve Andy Robertson'ın ilk yarıda attığı gollerle Kırmızılar maçı kontrol altına alırken, üçüncü kaleci Freddie Woodman, Florian Wirtz'in uzatma dakikalarında skoru garantilemeden önce, üstün kurtarışlarla takımının üstünlüğünü korumaya yardımcı oldu. Ancak Mohamed Salah'ın, Liverpool kariyerinin son haftalarında forma giyemeyebileceği bir sakatlık geçirmesi, öğleden sonrasını biraz gölgeledi.

Liverpool taraftarlarının planlanan bilet fiyat artışlarını protesto ettiği, sönük geçen ilk çeyreğin ardından, Salah'a yapılan faul nedeniyle Kırmızılar'a penaltı verildi; ancak VAR, Brennan Johnson'ın Mısırlı forveti düşürmek yerine topa dokunduğunu gösterdi. Bu durum en azından Liverpool'a biraz can verdi ve Isak, Alexis Mac Allister'ın vuruşunu kontrol edip dönerek Dean Henderson'ı geçerek sezonun Premier Lig'deki üçüncü golünü atarak skoru açtı.

Palace buna karşılık verdi ve Freddie Woodman, Jean-Philippe Mateta'nın iki şutunu da iyi kurtardı; ikincisi, Robertson'ın alt köşeye sert bir şut göndererek sonlandırdığı bir kontra atağı başlattı.

Woodman, devre bitmeden kısa bir süre önce Maxence Lacroix'nın şutunu yine güzel bir kurtarışla önledi, ancak o Kop tribünlerinde kahraman olurken, kulübün efsanesi belki de son vedasını verdi, çünkü Salah, saat dolmadan hemen önce hamstring sakatlığı nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kaldı.

Woodman, Ismaila Sarr'ın şutunu kurtarırken sakatlandı ve Daniel Munoz boş kaleye topu göndererek tartışmalı bir şekilde bir gol geriye geldi. Bu durum, oyuna sonradan giren Jorgen Strand Larsen'in direğe çarpmasıyla gergin bir son dakikaya yol açtı. Ancak Liverpool direndi ve Wirtz, Kop tribünü önünde etkileyici bir vuruşla Arne Slot'un takımının Aston Villa'yı geçmesini ve Şampiyonlar Ligi elemeleri mücadelesinde altıncı sıradaki Brighton'a karşı sekiz puanlık üstünlüğünü korumasını sağladı.

GOAL, Anfield'daki Liverpool oyuncularını değerlendiriyor...

  Liverpool v Crystal Palace - Premier LeagueGetty Images Sport

    Kaleci ve Savunma

    Freddie Woodman (9/10):

    Üçüncü kaleci, Reds formasıyla Premier League'deki ilk maçında muhteşem bir performans sergiledi. İkinci yarının sonlarında Mateta ve Lacroix'nın şutlarını mükemmel kurtarışlarla önledi ve bu önemli maçta hiçbir zaman tedirgin görünmedi. Sarr'ın şutunu yine mükemmel bir kurtarışla önlerken sakatlandı ve bu durum Munoz'un golüne yol açarak maçın tartışmalı anının merkezinde yer aldı.

    Curtis Jones (7/10):

    Mateta'ya bir şans veren tek bir dikkatsiz hareket dışında, sağ bek pozisyonunda, özellikle de ileriye çıktığında çok iyiydi. Mükemmel bir pasla Robertson'ın golünü hazırladı.

    Ibrahima Konate (6/10):

    Mateta'nın oluşturduğu tehdidi nispeten iyi idare etti. Fransız oyuncuyla her zaman bir hata riski var, ancak burada büyük hatalardan kaçındı.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Richards'ın tehlikeli uzun atışlarının çoğuna kafayla müdahale etti ve çoğunlukla iyi bir temizlik yaptı. Palace'ın golünün hazırlık aşamasında Sarr'ın koşusunu takip edemedi.

    Andy Robertson (7/10):

    Liverpool'daki son golü olabilecek muhteşem bir vuruş yaptı. Sol kanattan tehdit oluşturdu ve savunmada sağlamdı.

    • Reklam
    Orta saha

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Sessiz geçen ilk bir saatin ardından oyuna ısındı. Bu sezon sergilediği diğer iyi performanslarının aksine, nispeten basit bir oyun sergiledi.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Maçın başında paslarında hatalar yaptı, ancak açılış golünün atılmasına neden olan köşe vuruşunu o yaptı. Bu golden güven kazandı ve maçın geri kalanında oyunu domine ederek iki asistle günü tamamladı.

    Florian Wirtz (6/10):

    Birkaç güzel dokunuş ve akıllı paslar yaptı, ancak bunların çoğu kontratakta gerçekleşti. Kendisine alan açılmadığında nasıl yaratıcı olabileceğini hala bulması gerekiyor. Puanları garantileyen güzel bir vuruş yaptı.

    Saldırı

    Mohamed Salah (6/10):

    Canvot karşısında inişli çıkışlı bir öğleden sonra geçirdi, en önemlisi de açılış golünün hazırlık aşamasında Palace savunmacısını alt etmeyi başardı. İkinci yarının başında yaşadığı sakatlığa verdiği tepki, kulüp için son maçını oynamış olabileceğini düşündürdü. Eğer öyleyse, efsanevi Anfield kariyerinin sona ermesi için talihsiz bir yol.

    Alexander Isak (6/10):

    Golünü muhteşem bir şekilde attı ve kısa bir süreliğine canlanacak gibi göründü, ancak bunun dışında çoğunlukla kenarda kaldı.

    Cody Gakpo (6/10):

    İlk yarıda topu neredeyse hiç görmedi, ancak ikinci yarıda Palace savunmasına doğru koşarken rakibe sorunlar çıkardı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Jeremie Frimpong (6/10):

    Sakatlanan Salah'ın yerine oyuna girdikten sonra, Palace ceza sahası çevresinde panik yaratan bazı anlar yaşattı.

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Isak'ın yerine oyuna girdikten sonra kısa süreli performansında taktiksel bir faul nedeniyle sarı kart gördü.

    Joe Gomez (N/A):

    Maçı sağlamlaştırmak için son birkaç dakikada oyuna girdi.

    Milos Kerkez (N/A):

    Maçın son dakikalarında Robertson'ın yerine oyuna girdi.

    Arne Slot (6/10):

    Hala Isak ve Wirtz'den en iyi şekilde yararlanabileceği bir sistem bulması gerekiyor, ancak takım şu anda Premier Lig'de üst üste üç galibiyet aldı ve gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı neredeyse garantiledi.

