Liverpool'ın 10 numara pozisyonunda eksik olup olmadığı sorulduğunda - Fernandes, Palmer ve diğerlerinin ortaya koyduğu sayılar göz önüne alındığında - Reds efsanesi Houghton, IrishBetting.ie iş birliğiyle yaptığı açıklamada GOAL'e şunları söyledi: “Bence bir tane daha işimize yarar. Bunu geçen hafta da söyledim, bence elinizde iki 10 numara olmalı; çünkü iki santrforumuz var, dört kanat oyuncumuz var, her iki kanat için ikişer tane, ya da nasıl bakmak isterseniz, dört merkez orta sahamız var. Sadece iki 10 numaramız olduğunu görmüyorum ve bence orası biraz sihir gereken bir bölge.

“Bir 10 numara iyi oynamıyorsa, o zaman diğerini oyuna sokabilirsiniz. Teknik direktörün ne yapacağını görmek ilginç olacak. Yani herkes onları arıyor, çünkü maçın gidişatını değiştirebilirler.

“Liverpool'da sezon ilerledikçe gelişeceğini düşündüğüm başka yönler de var. Bence geçen sezon çok dar oynadılar, kanatlar içe kat etti ve orta sahalar birbirine çok yakın oynadı, bu yüzden alan yoktu. Oysa bu sezon biraz daha genişlikle oynayarak, ister sağda Cody [Gakpo] olsun, ister sağda Victor [Munoz], Rio [Ngumoha] ya da Bradley [Barcola], artık sahayı güzelce geniş tutmak için seçenekleriniz var.

“Bu da Florian Wirtz için merkezi alanı açmalı ama Florian'ın artık o istikrarı göstermesi gerekiyor. Bence daha fazla süre alacak, en sevdiği pozisyonda oynayacak, geçen sezon zaman zaman olduğu gibi sola ya da sağa gönderilmeyecek, o merkezi rolde olmalı. Bu yüzden artık maç maç o istikrarı göstermesi ona bağlı.

“Büyük bir bonservis bedeliyle Liverpool'a geldiğinizde iyi oynamak zorundasınız, çünkü taraftarlar size bakacak ve eğer bunu sahaya yansıtamıyorsanız nedenini soracaktır.”