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Florian Wirtz Cole Palmer Bruno Fernandes 2026-27Getty/GOAL
Chris Burton
Çeviri:

Liverpool, Cole Palmer, Bruno Fernandes ve Rayan Cherki parıldarken 10 numara büyüsünden mi yoksun? Kırmızılar'ın efsanesi, 116 milyon sterlinlik Florian Wirtz'in yaşadığı sıkıntılar sürerken transfer çağrısı yaptı

Liverpool
F. Wirtz
Premier Lig

Süperstar 10 numaraların moda olduğu bir dönemde, Premier League'de Bruno Fernandes, Cole Palmer ve Rayan Cherki gibi isimler boy gösterirken, Liverpool bu bölgede "sihirden" yoksun mu? Ray Houghton bu soruyu GOAL için yanıtladı; Liverpool efsanesi, 116 milyon sterlinlik (154 milyon dolar) oyun kurucu Florian Wirtz'in yaşadığı devam eden sıkıntılara da değindi.

  • Goller ve asistler: Wirtz'in Liverpool'daki rakamları

    Almanya milli futbolcusunun, Bayer Leverkusen’de Bundesliga şampiyonluğuna uzanan performansının ardından, 2025 yazında yüksek bonservisli transferiyle İngiliz futboluna adım attıktan sonra Anfield’ın yeni baş oyun kurucusu olması bekleniyordu.

    Geçen sezon sadece yedi gol ve bir o kadar asist üretti, 2026-27 sezonunun ilk haftalarında ise yalnızca bir golün hazırlayıcısı oldu. Yetenekli 23 yaşındaki oyuncudan daha fazlası bekleniyordu ve hâlâ bekleniyor.

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  • Mohamed Salah Liverpool 2025-26Getty

    Liverpool ayrıca Salah'ın ayrılışına tanık oldu ve Ekitike'yi de sakatlık nedeniyle kaybetti

    Wirtz zorlanırken ve Merseyside'daki uzun vadeli geleceğiyle ilgili sorular sorulmaya başlanmışken, Liverpool bir yandan da tılsımlı etkisiyle öne çıkan Mohamed Salah'tan mahrum kaldı; 'Mısır Kralı', unutulmaz dokuz yıla yayılan 257 golün ardından serbest oyuncu olarak ayrıldı.

    Zaman zaman yaratıcı kıvılcım eksik kaldı; Hugo Ekitike ciddi bir Aşil sakatlığından hâlâ dönerken, Liverpool ise Manchester United, Chelsea, Manchester City ve Arsenal gibi rakiplerinin sahanın son bölümünde kilitleri açmanın yollarını bulmasını izlemekle yetindi.

  • Liverpool'ın bir yaratıcı oyun kurucu daha transfer etmesi gerekiyor mu?

    Liverpool'ın 10 numara pozisyonunda eksik olup olmadığı sorulduğunda - Fernandes, Palmer ve diğerlerinin ortaya koyduğu sayılar göz önüne alındığında - Reds efsanesi Houghton, IrishBetting.ie iş birliğiyle yaptığı açıklamada GOAL'e şunları söyledi: “Bence bir tane daha işimize yarar. Bunu geçen hafta da söyledim, bence elinizde iki 10 numara olmalı; çünkü iki santrforumuz var, dört kanat oyuncumuz var, her iki kanat için ikişer tane, ya da nasıl bakmak isterseniz, dört merkez orta sahamız var. Sadece iki 10 numaramız olduğunu görmüyorum ve bence orası biraz sihir gereken bir bölge.

    “Bir 10 numara iyi oynamıyorsa, o zaman diğerini oyuna sokabilirsiniz. Teknik direktörün ne yapacağını görmek ilginç olacak. Yani herkes onları arıyor, çünkü maçın gidişatını değiştirebilirler.

    “Liverpool'da sezon ilerledikçe gelişeceğini düşündüğüm başka yönler de var. Bence geçen sezon çok dar oynadılar, kanatlar içe kat etti ve orta sahalar birbirine çok yakın oynadı, bu yüzden alan yoktu. Oysa bu sezon biraz daha genişlikle oynayarak, ister sağda Cody [Gakpo] olsun, ister sağda Victor [Munoz], Rio [Ngumoha] ya da Bradley [Barcola], artık sahayı güzelce geniş tutmak için seçenekleriniz var.

    “Bu da Florian Wirtz için merkezi alanı açmalı ama Florian'ın artık o istikrarı göstermesi gerekiyor. Bence daha fazla süre alacak, en sevdiği pozisyonda oynayacak, geçen sezon zaman zaman olduğu gibi sola ya da sağa gönderilmeyecek, o merkezi rolde olmalı. Bu yüzden artık maç maç o istikrarı göstermesi ona bağlı.

    “Büyük bir bonservis bedeliyle Liverpool'a geldiğinizde iyi oynamak zorundasınız, çünkü taraftarlar size bakacak ve eğer bunu sahaya yansıtamıyorsanız nedenini soracaktır.”

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  • Florian Wirtz Liverpool 2026-27Getty

    Liverpool'ın 2026-27 sezonuna yenilgisiz başlangıcında gelişime açık alanlar var

    İngiltere’de geçirdiği süre boyunca şans her zaman Wirtz’in yanında olmadı; aleyhine çıkan kıl payı kararlar ve başkalarının harcadığı fırsatlar ona karşı işledi, ancak kolektif mücadeleye daha fazla katkı sunması gerektiği açık.

    Liverpool’un, bu sezon yenilgisizliğini sürdürmesine rağmen, Fernandes/Palmer rolünü üstlenecek birine ihtiyacı var ve kadrosunda bulunan oyuncular kendilerinden beklenen seviyeye çıkacaklarına dair çok az işaret verirse kulüp yeniden transfer piyasasına dönmek zorunda kalabilir.

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