Barcola, tüm yaz boyunca Merseyside kulübünün bir numaralı transfer önceliği oldu ve Liverpool, bir süre önce kanat oyuncusuyla kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Bu süren görüşmelere rağmen hücum oyuncusu, Fransa'nın başkentinden ayrılmak için aktif olarak bastırmıyor. Mevcut sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalan Barcola, nihai bonservis bedelinde anlaşma sağlanamazsa bulunduğu yerde kalmaya karşı değil.

Bununla birlikte, kadrodaki mevcut durumu doğal olarak ayrılık söylentilerini körükledi. Yaz aylarındaki Dünya Kupası'nda dördüncü olan Fransa'nın oynadığı sekiz maçın tamamında forma giyen oyuncu, PSG'nin yeni sezondaki ilk üç maçının hiçbirinde henüz süre almadı.