AFP
Çeviri:
Liverpool, Cody Gakpo'nun ayrılığı ufukta görünürken Bradley Barcola transferinde BÜYÜK bir destek aldı
Bir numaralı hedef için görüşmeler yeniden başladı
ESPN'e göre Liverpool, Barcola'nın ses getirecek transferi için PSG ile görüşmeleri resmen yeniden başlattı. Premier League ekibi, transfer dönemi resmen kapanmadan önce Fransa milli oyuncusu için anlaşmayı tamamlamak adına yeni bir girişimde bulunuyor. Bu ayın başlarında yaklaşık 90 milyon sterlinlik (122,3 milyon dolar) ilk teklif, PSG tarafından hızlıca reddedilmişti. PSG, değerli kanat oyuncusuyla yollarını ayırmak için şu anda dudak uçuklatan 135 milyon sterlin (184,2 milyon dolar) talep ediyor.
- Getty Images Sport
Gakpo ayrılığı transfer hamlesini finanse etmek için mi?
Bu dev transferin önünü açacak kilit unsur, Gakpo'nun olası ayrılığı olabilir. Hollandalı hücum oyuncusu, Tottenham ve Manchester City'ye transferleriyle güçlü şekilde anılıyor; bu da Liverpool'a Barcola'nın imzasını almak için gerekli mali gücü sağlayabilir.
PSG de olası bir ayrılığa kapıyı tamamen kapatmış değil. Pazar günü konuşan PSG sportif direktörü Luis Campos, transfer döneminin hâlâ son derece hareketli olduğunu açıkça kabul ederken, son gün gelmeden önce "pek çok şeyin hâlâ yaşanabileceğini" belirtti.
Kişisel şartlar zaten başarıyla kabul edildi
Barcola, tüm yaz boyunca Merseyside kulübünün bir numaralı transfer önceliği oldu ve Liverpool, bir süre önce kanat oyuncusuyla kişisel şartlarda anlaşma sağladı. Bu süren görüşmelere rağmen hücum oyuncusu, Fransa'nın başkentinden ayrılmak için aktif olarak bastırmıyor. Mevcut sözleşmesinin bitmesine iki yıl kalan Barcola, nihai bonservis bedelinde anlaşma sağlanamazsa bulunduğu yerde kalmaya karşı değil.
Bununla birlikte, kadrodaki mevcut durumu doğal olarak ayrılık söylentilerini körükledi. Yaz aylarındaki Dünya Kupası'nda dördüncü olan Fransa'nın oynadığı sekiz maçın tamamında forma giyen oyuncu, PSG'nin yeni sezondaki ilk üç maçının hiçbirinde henüz süre almadı.
- AFP
Müzakerelerde kritik günler kapıda
Avrupa'nın iki devi arasındaki süregelen mali farklara rağmen, transfer döneminin 1 Eylül'de kapanmasından önce bir anlaşmanın tamamen mümkün olduğuna dair tüm taraflarda artan bir iyimserlik var.
Sıradaki adım net biçimde Premier League ekibine bağlı. PSG, Liverpool'un önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde ciddi ölçüde iyileştirilmiş bir teklif sunmasını bekliyor ve bu, hikâyede belirleyici bir an olarak görülüyor. Eğer sonunda bir uzlaşmaya varılırsa, Liverpool gelecek hafta 24 yaşına girecek, yoğun ilgi gören bir hedefi kadrosuna katmış olacak.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun