Toplamda bonuslarla birlikte 80 milyon sterline ulaşan teklif, transfer son tarihi yaklaşırken Liverpool tarafından pazartesi günü resmen reddedildi. 27 yaşındaki oyuncu için böyle bir bonservis bedeli alma ihtimali cazip olsa da, Anfield'daki karar vericiler acil nakit girişi yerine kadro istikrarına öncelik verdi.

Liverpool'un Gakpo için yapılan 80 milyon sterlinlik teklifi reddetmesinin ardından Manchester City'nin alternatifleri değerlendirdiği belirtiliyor; bu da şampiyon ekibin, unvan savunması için yeterli kadro derinliğini sağlamak adına artık diğer hedeflere yönelebileceğine işaret ediyor.