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Liverpool, Cody Gakpo için yapılan 80 milyon sterlinlik teklifi reddedince Manchester City alternatifleri değerlendiriyor
City'nin Gakpo hamlesi geri çevrildi
Sky Sports'a göre Manchester City, Liverpool'un Gakpo için yaptığı yüksek teklifli girişimi reddetmesinin ardından transfer piyasasında resmen alternatifleri değerlendirmeye başladı.
Etihad ekibi, Hollandalı milli futbolcuyu hücum hattını güçlendirmek için öncelikli hedef olarak belirlemişti, ancak onu Anfield'dan ayrılmaya ikna etme girişimleri ciddi bir engele takıldı.
Kaynaklar, oyuncunun Kuzey Batı'da ses getirecek bir transfere açık olabileceğine dair olumlu sinyaller alınmasının ardından City'nin hafta sonunda Merseyside kulübüyle temasa geçtiğini belirtiyor. Enzo Maresca'nın ekibinin ortaya koyduğu mali güce rağmen Liverpool, bonservis değerlendirmesi ve kadro ihtiyaçları konusunda kararlı tutumunu korudu.
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Man City, Gakpo teklifinin reddedilmesinin ardından alternatiflere yöneldi
Toplamda bonuslarla birlikte 80 milyon sterline ulaşan teklif, transfer son tarihi yaklaşırken Liverpool tarafından pazartesi günü resmen reddedildi. 27 yaşındaki oyuncu için böyle bir bonservis bedeli alma ihtimali cazip olsa da, Anfield'daki karar vericiler acil nakit girişi yerine kadro istikrarına öncelik verdi.
Liverpool'un Gakpo için yapılan 80 milyon sterlinlik teklifi reddetmesinin ardından Manchester City'nin alternatifleri değerlendirdiği belirtiliyor; bu da şampiyon ekibin, unvan savunması için yeterli kadro derinliğini sağlamak adına artık diğer hedeflere yönelebileceğine işaret ediyor.
Liverpool'ın yerini doldurma ikilemi
Liverpool'un satışa onay vermeyi reddetmesinin temel nedeni, bu kadar kısa bir zaman diliminde üst düzey bir alternatif bulamamasıydı. Kulüp, hücum hattının eksik kalmamasını sağlamak için Avrupa genelinde ve Premier League'de birkaç seçeneği değerlendirmek üzere aktif şekilde temaslarda bulunuyordu.
Değerlendirilen isimler arasında Brighton'ın yükselen yıldızı Yankuba Minteh ve Crystal Palace kanat oyuncusu Ismaïla Sarr da vardı. Ancak iki oyuncu için de görüşmelerde ilerleme sağlanamadı; zira kulüpleri transfer döneminin sonlarına doğru satışa yanaşmadı ya da Liverpool'un bu şartlar altında karşılamaya hazır olmadığı bonservis bedelleri talep etti.
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Gakpo'nun Anfield'daki değişen rolü
Gakpo'nun geleceğini çevreleyen belirsizlik, Paris Saint-Germain'den Bradley Barcola'nın kısa süre önce takıma katılmasıyla daha da arttı. Fransız kanat oyuncusu, £106 milyon artı toplam paketin £17 milyon daha yükselmesini sağlayabilecek olası bonusları içeren dev bir anlaşmayla Liverpool'a imza attı.
Barcola'nın gelişi, Gakpo'nun tercih ettiği pozisyon olan sol kanatta ciddi bir rekabet yarattı ve bu da Hollandalı oyuncunun ihtiyaç fazlası olarak görülebileceğine dair spekülasyonlara yol açtı.
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