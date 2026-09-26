Manchester United transfer için yoğun çaba harcarken, diğer Avrupa devlerinden gelen sert rekabetle de karşı karşıya. Liverpool, Mitchell'ı Premier League'de değerli tecrübe katacak ve sol kanatta önemli bir alternatif sağlayacak bir oyuncu olarak belirledi.

Chelsea de durumu yakından analiz ediyor; kulüp, yaklaşık 25 milyon sterlinlik potansiyel anlaşmayı, fahiş ücretler ödemeden kadrosunu güçlendirmenin maliyet açısından etkili bir yolu olarak görüyor.

İlgi İngiltere'nin ötesine de uzanıyor; İtalyan devi Juventus, sezonun ikinci yarısında savunma hattına çok yönlü seçenekler eklemek isterken Mitchell'ın uygunluğu hakkında bilgi aldı.



