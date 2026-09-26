Getty Images Sport
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Liverpool, Chelsea ve Juventus, Crystal Palace yıldızı için kış transfer yarışında Manchester United'a katıldı
Manchester United, Mitchell yarışında önde
Gazeteci Ekrem Konur'un haberine göre Manchester United, Mitchell'ı transfer etme yarışında şu anda önde gidiyor. Sol bek, sözleşme uzatma görüşmelerinin tıkanması nedeniyle Crystal Palace'ta zorlu bir döneme girdi.
Anlaşmaya varılamaması halinde Mitchell'ı bonservissiz kaybetme riskiyle karşı karşıya olan Crystal Palace'ın, ocakta transfer dönemi açıldığında £20 milyon ile £25 milyon civarındaki teklifleri değerlendirmeye açık olduğu bildirildi. Manchester United, savunmasının sol tarafında acilen daha fazla istikrar arıyor ve Mitchell'ı süregelen sorunlarını çözmek için ideal aday olarak görüyor.
- Getty Images Sport
Liverpool, Chelsea ve Juventus yarışa katıldı
Manchester United transfer için yoğun çaba harcarken, diğer Avrupa devlerinden gelen sert rekabetle de karşı karşıya. Liverpool, Mitchell'ı Premier League'de değerli tecrübe katacak ve sol kanatta önemli bir alternatif sağlayacak bir oyuncu olarak belirledi.
Chelsea de durumu yakından analiz ediyor; kulüp, yaklaşık 25 milyon sterlinlik potansiyel anlaşmayı, fahiş ücretler ödemeden kadrosunu güçlendirmenin maliyet açısından etkili bir yolu olarak görüyor.
İlgi İngiltere'nin ötesine de uzanıyor; İtalyan devi Juventus, sezonun ikinci yarısında savunma hattına çok yönlü seçenekler eklemek isterken Mitchell'ın uygunluğu hakkında bilgi aldı.
Mitchell bu sezon Crystal Palace için parlıyor
Mitchell, kulübün akademisinden yükseldikten sonra Crystal Palace'ın kilit isimlerinden biri haline geldi; 250 maça çıkıp sekiz gol attı ve 18 asist yaptı. Oyuncu, 2025'te FA Cup'ı kazanmalarına yardımcı olarak kulüpte şimdiden büyük başarılar yaşadı; bunun ardından 2025/26 sezonunda Konferans Ligi ve İngiltere Süper Kupası geldi. Mitchell bu sezon şu ana kadar Premier League'de beş maçta forma giydi ve iki gol attı. Bire bir savunmadaki becerisi ve hücuma verdiği destek, onu Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımlar için son derece cazip bir seçenek haline getiriyor.
- Getty Images Sport
İngiliz savunmacı için sırada ne var?
İlgilenen kulüpler ile Crystal Palace arasındaki resmi görüşmeler henüz başlamadı, ancak ocak ayında resmi tekliflerin gelmesi bekleniyor. Crystal Palace hâlâ yeni bir sözleşme konusunda anlaşma sağlamayı umuyor, ancak Şampiyonlar Ligi futbolunun cazibesi Mitchell'i ayrılmaya ikna edebilir. Bir transfer gerçekleşirse Crystal Palace'ın muhtemelen performansa dayalı bonuslar ve sonraki satıştan pay maddesi talep etmesi bekleniyor.
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