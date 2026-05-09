Gakpo Jones Slot Liverpool GFXGetty Images/GOAL
Liverpool-Chelsea maçı oyuncu değerlendirmeleri: Cody Gakpo ortada yokken Curtis Jones tek başına kaldı; Arne Slot, hayal kırıklığı yaratan beraberlikte yine baskı altında

Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolundaki mücadelesi Cumartesi günü küçük bir aksilik yaşadı; zor günler geçiren Chelsea, Anfield'da geri dönerek 1-1'lik beraberliği ve değerli bir puanı garantiledi. Ryan Gravenberch maçın başlarında muhteşem bir vuruşla skoru açtı, ancak Kırmızılar'ın üstünlüğü bundan sonra azaldı; savunmadaki açıklar, ev sahibi takımın elinden kaçırdığı maça Mavi'lerin yeniden ortak olmasını sağladı.

Gravenberch’in maçın daha 6. dakikasında topu üst köşeye göndermesiyle Liverpool için işlerin yolunda gideceği görünüyordu; Virgil van Dijk ise sadece birkaç dakika sonra bu farkı artırmak için büyük bir fırsatı kaçırdı. Ancak dağınık bir savunma, Chelsea ve özellikle de Curtis Jones'un sağ bek pozisyonunda eksikliğini ortaya çıkaran Marc Cucurella tarafından cezalandırıldı. Blues, bu kanattan büyük keyif aldı ve Giorgi Mamardashvili bu nedenle sık sık müdahale etmek zorunda kaldı.

Ancak Chelsea'nin beraberlik golünde ortaya çıkan bir başka zayıflık da Reds'in bir başka duran top pozisyonuydu; devre arifesinde yine bir duran top pozisyonu onların sonunu getirdi. Wesley Fofana, Enzo Fernandez'in alçak ortasına atladı. Cody Gakpo, Fransız oyuncunun varlığından tamamen habersizdi ve Fofana onu kenara itip topa vurdu. Top, sonunda kimseye dokunmadan kaleye girerken Mamardashvili çaresiz kaldı.

Rakibin üstünlüğü göz önüne alındığında, devre arası Liverpool için iyi bir zamanda geldi, ancak ikinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra Chelsea'nin öne geçmesini önlemek için yine VAR'ın müdahalesi gerekti. Cole Palmer'ın takımını öne geçireceğini düşündüğü pozisyonda, Cucurella ofsayt pozisyonundaydı.

Bundan sonra fırsatlar çoğunlukla Reds'e geldi. Jones'un kafa vuruşu ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı, ardından Szoboszlai Filip Jorgensen'in ellerine sert bir şut gönderdi ve sonra da direğe çarptı. Van Dijk de maçın sonlarında direğe çarptı. Ancak, önceki altı Premier League maçını da kaybeden rakiple oynanan bu hayal kırıklığı yaratan beraberlikte başka bir gol gelmedi. Arne Slot'un takımı, gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için hala güçlü bir konumda bulunuyor, ancak bu maçta bu hedefe büyük bir adım atamamış olmaları hayal kırıklığı yaratacaktır.

GOAL, Anfield'daki Liverpool oyuncularını değerlendiriyor...

    Kaleci ve Savunma

    Giorgi Mamardashvili (7/10):

    Maç boyunca kaleden çıkarak keskin ve uyanık bir performans sergiledi ve gerçekten sağlam bir oyunla birkaç güçlü kurtarış yaptı.

    Curtis Jones (4/10):

    Alışık olmadığı bir pozisyonda oynadı ve kötü pozisyon alışı sürekli olarak sorun yarattı. Tüm öğleden sonra Liverpool için gerçek bir sorun oldu.

    Ibrahima Konate (5/10):

    Kendi kötü performansı, yanında oynayan Jones'un hatalarını daha da belirgin hale getirdi.

    Virgil van Dijk (6/10):

    Defansın en iyisiydi, ancak çıtanın çok düşük olduğu da bir gerçek. Maçın başında yakaladığı büyük fırsatı daha iyi değerlendirmeliydi ve maçın sonlarında direğe çarpan topuyla golü çok yaklaştı.

    Milos Kerkez (5/10):

    Kötü bir performans sergilemedi, ancak çok da etkili de değildi.

    Orta saha

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Maçın başında muhteşem bir vuruşla skoru açtı. Bu, orta sahada sergilediği mücadeleci performansın en önemli anıydı.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Birkaç önemli top çalma yaptı, ancak genel olarak ikili mücadelelerde zorlandı.

    Dominik Szoboszlai (6/10):

    Onun standartlarına göre sakin bir maç geçirdi. İkinci yarıda daha fazla vuruş şansı buldu, Jorgensen'i zor bir kurtarışa zorladıktan sonra bir başka vuruşunda direği vurdu.

    Saldırı

    Jeremie Frimpong (6/10):

    Sakin geçen ilk 45 dakikanın ardından ikinci yarıda daha iyi bir performans sergiledi. Defansda Jones'a gerekli desteği sağladı ve hücumda da daha etkili oldu, ancak yine de beklenen düzeyde bir performans gösteremedi.

    Cody Gakpo (4/10):

    Oyuna dahil olmakta zorlandı ve top ona geldiğinde kendine güveni eksik bir oyuncu gibi göründü. Jones'un geçersiz sayılan kafa vuruşuna asist yaparken ofsayta düşmesi kötü bir hataydı.

    Rio Ngumoha (7/10):

    Maç boyunca Liverpool'un en hareketli oyuncusuydu. Topu aldığında her zaman bir şeyler yapmaya çalıştı ve çoğu zaman da başardı. Anfield'ın, saatin biraz geçmesiyle oyundan alınmasına gösterdiği tepki her şeyi anlatıyordu.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Alexander Isak (5/10):

    Etkisini gösterebilmek için yaklaşık yarım saati vardı ancak maça hiç giremedi.

    Joe Gomez (N/A):

    Zorlanan savunmayı güçlendirmek için son 15 dakikada oyuna girdi.

    Federico Chiesa (N/A):

    Maçın son dakikalarında oyuna giren bir başka oyuncu.

    Arne Slot (4/10):

    Sağ bek pozisyonu için birkaç potansiyel seçeneği vardı ve sürekli pozisyonunu kaybeden Jones'u tercih etti. Devre arasında o kanada daha fazla destek sağlayacak bir değişiklik yaptı, ancak bu sorun Gomez'in maçın sonlarında oyuna girene kadar tam olarak çözülemedi. Ngumoha'yı oyundan çıkarma kararı pek hoş karşılanmadı ve bu anlaşılabilir bir durumdu.

