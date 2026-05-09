Liverpool-Chelsea maçı oyuncu değerlendirmeleri: Cody Gakpo ortada yokken Curtis Jones tek başına kaldı; Arne Slot, hayal kırıklığı yaratan beraberlikte yine baskı altında

Gravenberch’in maçın daha 6. dakikasında topu üst köşeye göndermesiyle Liverpool için işlerin yolunda gideceği görünüyordu; Virgil van Dijk ise sadece birkaç dakika sonra bu farkı artırmak için büyük bir fırsatı kaçırdı. Ancak dağınık bir savunma, Chelsea ve özellikle de Curtis Jones'un sağ bek pozisyonunda eksikliğini ortaya çıkaran Marc Cucurella tarafından cezalandırıldı. Blues, bu kanattan büyük keyif aldı ve Giorgi Mamardashvili bu nedenle sık sık müdahale etmek zorunda kaldı.

Ancak Chelsea'nin beraberlik golünde ortaya çıkan bir başka zayıflık da Reds'in bir başka duran top pozisyonuydu; devre arifesinde yine bir duran top pozisyonu onların sonunu getirdi. Wesley Fofana, Enzo Fernandez'in alçak ortasına atladı. Cody Gakpo, Fransız oyuncunun varlığından tamamen habersizdi ve Fofana onu kenara itip topa vurdu. Top, sonunda kimseye dokunmadan kaleye girerken Mamardashvili çaresiz kaldı.

Rakibin üstünlüğü göz önüne alındığında, devre arası Liverpool için iyi bir zamanda geldi, ancak ikinci yarı başladıktan kısa bir süre sonra Chelsea'nin öne geçmesini önlemek için yine VAR'ın müdahalesi gerekti. Cole Palmer'ın takımını öne geçireceğini düşündüğü pozisyonda, Cucurella ofsayt pozisyonundaydı.

Bundan sonra fırsatlar çoğunlukla Reds'e geldi. Jones'un kafa vuruşu ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı, ardından Szoboszlai Filip Jorgensen'in ellerine sert bir şut gönderdi ve sonra da direğe çarptı. Van Dijk de maçın sonlarında direğe çarptı. Ancak, önceki altı Premier League maçını da kaybeden rakiple oynanan bu hayal kırıklığı yaratan beraberlikte başka bir gol gelmedi. Arne Slot'un takımı, gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için hala güçlü bir konumda bulunuyor, ancak bu maçta bu hedefe büyük bir adım atamamış olmaları hayal kırıklığı yaratacaktır.

